Mazda 3 2.0 Skyactiv-G AT vs. Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG – Dokonalé protiklady

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Osmá generace golfu vzbudila pořádný rozruch. Volkswagen se s ní rozhodl zbořit zavedené tradice a v interiéru přešel na takřka bezvýhradně dotykové ovládání. Zmizel panel klimatizace i otočné kolečko pro přepínání světlometů. Zákazníci zvyklí přesedat z generace do generace byli vždy v té nové hned jako doma. Nevadilo ani přeskočení ob model, vždy to bylo v základu stejné. Nyní je ale vše jinak. Ti, co si na golfu cenili právě jeho tradiční přístup a fakt, že usednou a nic neřeší, budou mírně řečeno rozčarováni.

Mazda 3 píše svou historii o poznání kratší dobu a loni přijela teprve v třetí generaci. Na zachování kontinuity však dbá více.

Princip ovládání palubních funkcí zůstává nadále věrný otočnému voliči s tlačítky rychlé volby. Nejde o nic převratně originálního, ale za inspiraci u systému MMI od Audi či iDrive od BMW Mazdu peskovat nebudeme, když vše funguje, jak má. Důležité je, že za jízdy můžeme mazdu ovládat po hmatu bez nutnosti lovit něco na displejích.

Evoluce dvakrát jinak

Opačný přístup zvolili tvůrci při navrhování zevnějšku vozu. Zde je golf konzervativní a mazda odvážná. Design současné generace německé ikony tedy nepřichází s ničím šokujícím ani překvapivým. Novinku poznáte podle zúžených a do boku protažených světlometů, více vyboulené kapoty pro lepší ochranu chodců a rovněž nově vytvarovaných koncových světel, která se směrem ke středu stupňovitě zužují. Naopak tradičním poznávacím znamením jsou typicky tvarované zadní masivní sloupky C. Také mazda v mnohém navazuje na předchůdce. Dostala výraznou šestiúhelníkovou masku, přimhouřené světlomety, přikrčenou siluetu a zaoblenou pozvolna klesající záď. Proti minulosti ubylo ostrých prolisů, celek se více uhladil a zakulatil.

Trojka s délkou 4460 mm patří mezi hatchbacky k nejdelším. Golf se v tomto drží při zemi a definici kompaktních vozů naplňuje lépe, neboť v přecpaných městech je méně někdy více. S délkou 4284 mm proti předchůdci narostl jen o 26 mm. Jak se dočtete dále, dokáže však s místem v interiéru hospodařit lépe než trojka. Navíc je z něj daleko lepší výhled.

Svět motorů 36/2020

Nežádané inovace

Veškeré centrum dění se uvnitř volkswagenu přesunulo na displej před řidičem a především na volně navazující středový. Pod ním je dotyková lišta pro nastavování hlasitosti a teploty klimatizace. Detailněji se vše upravuje jen na obrazovce. Na místě tradičního panelu klimatizace se nachází jen dotyková ploška s výstražnými světly a čtyřmi tlačítky rychlého přístupu.

Na vše se dá zvyknout a členění menu nepostrádá logiku, konvenční ovládání ale bylo zkrátka rychlejší a neodvádělo tolik pozornosti. Navíc po startu chvíli trvá, než samotný systém naběhne, musíte tak i kvůli klimatizaci zbytečně čekat. U testovaných kusů z počátku výroby také sem tam došlo k chybám či zamrznutí systému.

Kvalita materiálů zůstává na vysoké úrovni, plasty v horní části palubní desky jsou měkčené a vše působí bytelným dojem. Nutnost šetřit na výrobních nákladech se však projevila třeba na absenci výklopné schránky vlevo pod volantem.

Klasika je klasika

Interiér mazdy se nepouští do žádných neprobádaných novot a drží se svých zavedených způsobů. Klimatizace si zachovala vlastní displej i klasická tlačítka. Obsluha multimediálního systému probíhá skrze otočný ovladač na středovém tunelu a příslušná tlačítka kolem něj. Kromě toho nechybí kolečko pro nastavování hlasitosti. Konzervativní přístup zde vítáme, líbí se nám i zakomponování středového displeje do palubní desky, samotná obrazovka by však mohla být větší.

Novinkou v případě aktuální generace trojky je průhledový displej, který promítá běžné informace o rychlosti, rychlostních limitech a případně pokynech z navigace. Materiály působí stejně jako v golfu kvalitním dojmem a v horní části palubní desky i na výplních dveří jsou měkčené.

Nepodbízí se

Ani jeden z testovaných vozů neláká na nízkou pořizovací cenu. Golf se s daným motorem nabízí od výbavy Life za 653.900 Kč. Ta již obsahuje hodně z běžných komfortních prvků včetně dvouzónové klimatizace či adaptivního tempomatu, dostanete v ní i 16“ litá kola, přední i zadní senzory nebo displej před řidičem. Za navigaci či bezklíčkové odemykání si však stále musíte připlatit.

Mazda jde naopak cestou maximální výbavy už od druhého stupně Plus (základ pro testovaný motor). Za pořizovací cenu 720.900 Kč již tedy zahrnuje i zmíněnou navigaci, 18“ litá kola, bezklíčkový přístup nebo parkovací kameru. Průhledový displej má pak dokonce v základní výbavě.

V porovnání s cenovým etalonem Hyundaiem i30 1.5 T-GDI Mild Hybrid je to však v obou případech cena vysoká. Korejec v nejvyšším stupni Style, který je srovnatelný s mazdou (Plus), stojí 569.990 Kč. Námi testované vozy nijak neexcelují ani v poskytovaných zárukách. U golfu si za prodlouženou záruku nad rámec dvou let musíte připlatit. Například pětiletá garance s limitem 150.000 km vyjde na nemalých 14.600 Kč. Mazda nabízí standardně tříletý program, další dva roky navíc pak stojí 11.600 Kč. Ceny servisních prohlídek jsou u obou vozů spíše nižší, ceny náhradních dílů představují běžný průměr.

Pořizovací náklady Hyundai i30 1.5 T-GDI 118 kW Mild Hybrid DCT Mazda 3 2.0 Skyactiv-G 110 kW aut. Volkswagen Golf 1.5 e-TSI DSG Základní cena 489 990 Kč (Comfort) 720 900 Kč (Plus) 653 900 Kč (Life) Cena verze Světa motorů 489 990 Kč (Comfort) 720 900 Kč (Plus) 653 900 Kč (Life) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická dvouzónová klimatizace Ne Ano Ano Světlomety LED Ne Ano Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne Ano/Ne Ano/17 200 Kč Zadní/zadní a před. park. senzory/kamera Ano/Ne/Ano Ano/ Ano/ Ano Ano/ Ano/7700 Kč Litá kola 5000 Kč (16“) Ano Ano (16“) Navigace Ne Ano 28 100 Kč Světelný/dešťový senzor Ano/Ne Ano Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ano/Ne Ne/Ano Ne/Ano Bezklíčkové startování/zamykání Ne/Ne Ano/Ano Ano/10 600 Kč Metalíza 16 900 Kč 13 900 Kč 14 500 Kč, nebo 18 100 Kč Porovnání cen 489 990 Kč (100 %) 720 900 Kč (o 47 % horší) 653 900 Kč (o 33 % horší) Známka* 1,00 3,50 2,50 Pořadí 2. 1. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Čísla klamou

Jak jsme již zmiňovali, vnějšími rozměry trojka golf výrazně přerůstá. Týká se to i rozvoru. Ten činí u mazdy 2725 mm, zatímco u golfu 2619 mm. Na vnitřním prostoru se to však neprojevuje. Velmi účelně navržený volkswagen dokáže s místem hospodařit opravdu mistrně. Vpředu panuje vzdušnost v loktech i v oblasti kolen, řidiče ani spolujezdce nic neomezuje. Dostatek místa navíc najdete i vzadu, díky rovné střeše nemají problém se napřímit ani dlouháni a před koleny jim také zbývá solidní rezerva. Mazda se soustředí především na co nejlepší symbiózu mezi vozem a řidičem. Sedí se tedy nízko, což nadšence potěší, a palubní deska a středový tunel cestující těsně obklopují. Nic nikde netlačí a kupodivu jsme za volantem vydrželi v kuse i několik hodin, aniž bychom měli pocit stísněnosti a nepohodlí. Vzadu už je situace celkově horší a zde již o žádné zážitky nejde. Kvůli skloněné střeše je málo místa zejména pro hlavu – prostor od sedáku ke stropu činí jen 89 cm, což je hodně málo, předklonit se musí nejen dlouháni. Před koleny je situace lepší a alespoň drobná rezerva zbude téměř každému. Vzhledem k dlouhému rozvoru jsme však čekali podstatně více.

Litry nejsou vše

Základní velikost zavazadlového prostoru hovoří v řeči čísel ve výrazný prospěch golfu. Objem v jeho případě činí 381 litrů, u mazdy jen 334 litrů. Velký rozdíl je však daný i započteným místem pro rezervu, které je v případě golfu (s lepicí sadou) volné, zatímco mazda pod podlážkou nabízí jen několik drobných schránek.

Při proměření hlavního prostoru však zjistíte, že zde nabízí mazda více, neboť ložná délka činí až 84 cm, zatímco u golfu jen 75 cm. Šířka a výška se prakticky shodují. Z hlediska každodenního použití tedy hodnotíme velikost kufru mazdy lépe než ten u golfu. Známku udělujeme nakonec pro oba vozy stejnou, neboť trojce zase chybí průvlak na lyže či háčky.