Mercedes-Benz EQV 300 L – Tentokrát v létě

Elektrické „véčko“ nepotkáváte v testu na našem webu poprvé. Dokonce se zastavila do puntíku shodná konfigurace. Tentokrát ale v jiném ročním období.

Osobní elektrickou dodávku Mercedes-Benz EQV 300 L jsme pro vás zkoušeli počátkem minulého roku. Podrobný test pro vás tehdy připravil kolega Standa Švarc a pokud si chcete připomenout, jak zhodnotil variabilitu kabiny či pracoviště řidiče, rozhodně doporučuji se k jeho textu vrátit.

Já bych dnes s dovolením tyto tradiční informace přeskočil. Ne snad, že bych byl líný se s vámi podělit, ono se ale za ten rok a půl na elektrické scéně EQV výrazně nezměnilo. Stále je to bateriová dodávka pro přepravu sedmi osob a dostupná ve dvou velikostech – L (naše) a XL. Kratší má délku 5140 mm a rozvor 3200 mm, delší pak 5370 mm a 3430 mm. Proč tedy stejné auto testujeme znovu? Zatímco Standa auto zkoušel v mrazivých lednových dnech, což pro elektromobil nejsou zrovna ideální podmínky, já jej převzal začátkem léta. Jak takový rozdíl dokázal zamávat se spotřebou a dojezdem?

Video se připravuje ...

Technika shodná

Jak jsem avizoval v úvodu, technika elektrického EQV se nikterak nezměnila. Pořád jej žene vpřed jediný elektromotor na přední nápravě, který disponuje maximálním výkonem 150 kW a 362 newtonmetry točivého momentu. Na stovku to autu trvá 12,1 sekundy a pokračovat zvládne na 140, případně 160 km/h, pokud si připlatíte za posunutí omezovače.

Shodný je i akumulátor. EQV má 100kWh baterii uloženou v podlaze vozu, přičemž využitelných je 90 kWh. Elektrické „véčko“ slibuje až 405 kilometrů na jedno nabití a průměrnou spotřebu 27 kWh/100 km. A možná si vzpomínáte, že v lednových dnech se Standa na takové hodnoty nedostal ani zdaleka.

Mercedes-Benz EQV 300 L

Ještě než dojde na praktickou zkušenost s odběrem energie a dojezdem, pojďme si říct něco o nabíjení. Z wallboxu auto umí nabíjet výkonem až 11 kW, u rychlonabíjecí stanice pak slibuje výkon 110 kW. A dobrá zpráva hned na úvod – takové hodnoty lze reálně dosáhnout. Přesvědčil jsem se o tom u hyperchargeru PRE v pražských Holešovicích, který umí až 150 kW a EQV tu v první čtvrtině dobíjení slibovaných 110 kW dokonce lehce přelezlo. Doplnění z deseti na 80 % trvá zhruba pětačtyřicet minut, wallbox auto dobije ve stejném rozmezí za sedm hodin.

Pod zkušenost Standy s autem samotným bych se podepsal bez váhání. Jeden elektromotor pro běžné každodenní používání naprosto stačí. I když byl elektromobil naložen pěti cestujícími, dynamika v městských a okreskových rychlostech byla obstojná a dostatečná pro bezpečné předjetí. Dálnice už je samostatnou kapitolou, nad 120 km/h chuť akcelerovat vadne a vzhledem k rostoucímu apetitu si troufnu říct, že příplatek za posun maximální rychlosti je tak trochu zbytečný.

Tak za kolik?

A tím se dostáváme k hlavní otázce, respektive otázkám. Co dojezd a spotřeba v létě? Jen připomenu, že Standa v teplotách pár stupňů pod nulou naměřil průměr 43 kWh/100 km ve městě a 37 kWh/100 km při městském a příměstském provozu. To není zrovna málo, zohledníme-li tabulkami slibovaných 27 kWh/100 km, byť podle starší měřící metodiky NEDC. Hlavním důvodem vysoké spotřeby bude především odporové topení, které si v tak velkém interiéru nějakou tu kilowatthodinu ukrojí. Není divu, že palubní počítač pak Standovi deklaroval reálný dojezd jen nějakých 250 kilometrů.

Letní zkušenost, konkrétně červnová s teplotami kolem pětadvaceti stupňů, už byla o poznání příjemnější. Auto už po otočení klíčkem hlásí s plně nabitou baterií dojezd nějakých 320 kilometrů, přičemž městské a okreskové korzování zvládá s průměrným odběrem 29 kWh/100 km. A to jsem se ani nemusel moc snažit, i když je pravda, že v autě jsem v tu chvíli cestoval sám. I městské popojíždění zvládalo auto výrazně lépe než v zimě. I když jediný elektromotor musí rozpohybovat vůz s pohotovostní hmotností přes 2,6 tuny, odběr niky nerostl přes 35 kWh/100 km. Ke čtyřicítce se pak apetit přibližuje až při povoleném dálničním maximu. Tak nějak to podtrhuje fakt, že EQV je zamýšleno hlavně pro městský a příměstský provoz, coby křižník na dlouhých cestách poslouží mnohem lépe klasická naftová varianta. V reálných letních podmínkách najedete 300 kilometrů bez kompromisů, spíše zvládnete i o několik desítek víc.

Jako na obláčku

A jak vlastně elektrická dodávka stříbrných šípů jezdí? Velmi, velmi příjemně. Zkoušený kousek obouvá osmnáctipalcová kola a kromě sofistikovanější víceprvkové nápravy vzadu těží z příplatkového vzduchového odpružení Airmatic (+73.438 Kč). A právě to mění jízdu i na rozbité okresce v pohodovou houpavou plavbu krajinou. Měkčí naladění přitom řidič pozoruje, i když kabinu nesdílí s nikým dalším. Žádné pro užitkáče pověstné odskakování a nervozita na nerovnostech, toto auto předvádí komfort na úrovni osobního vozu.

Mercedes-Benz EQV 300 L

A podobné je to s jízdním projevem v zatáčkách, pokud vás tedy náhodou nenapadne, že byste s takto velkým přepravníkem zkusili sportovat. I díky nízkému těžišti se karoserie přehnaně nenaklání a se solidní jistotou zvládá vůz i rychlé změny směru. Pořád to ale není žádný atlet, pokud to tedy s tempem začnete přehánět, rychle se odvděčí projevem nedotáčivosti. A ještě jednu pochvalu bych nerad opomenul: skvělé odhlučnění! Nejen v nízkých rychlostech, absolutní klid proložený jen občasným aerodynamickým zasvištěním panuje i při dálniční stotřicítce.

Závěr

Mercedes-Benz EQV je povedený elektrický přepravník pro sedm osob, který zaujme jízdním komfortem, skvělým odhlučněním. Ani dynamika mu nechybí, pokud jej tedy nechápete jako dálniční expres. K tomu nemá předpoklady ani po stránce dojezdu. V létě sice 300 až 350 km zvládnete bez výrazného omezování, ale jak ukázalo naše srovnání, zima dokáže s dojezdovou vzdáleností pořádně zacvičit.

A cena? EQV startuje na částce 1.975.930 Kč, ale nebyl by to Mercedes, abyste si auto nemohli vyšperkovat celou řadou příplatkových položek. Přičteme-li ke zmiňovanému vzduchovému odpružení ještě inteligentní LED osvětlení (+64.955 Kč), designové pakety pro exteriér a interiér či paket parkování s 360stupňovou kamerou, šplhá se hodnota testovaného exempláře k hranici 2,8 milionu korun.