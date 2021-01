Novinky pro řidiče: Rok 2021 přijíždí. Co všechno nás letos čeká?

Boj s koronavirem odsunul řadu připravovaných motoristických novinek na druhou kolej. Aspoň ale přispěl z nutnosti k větší elektronizaci státní správy – vinou uzavřených úřadů se konečně začalo víc využívat možností rezervačních systémů a dálkových podání. Do té doby to šlo jen pomalu – vždyť teprve od minulého roku nemusejí motoristé na úřad nosit svou fotku na řidičák, nýbrž je úředník vyfotí na místě digitálně. A na bodové konto už se také můžeme podívat odkudkoliv – ovšem pořád jen za podmínky, že máme zřízen přístup do Portálu občana. Největší hmatatelnou motoristickou novinkou letošního roku tak zůstávají elektronické dálniční známky, které se ovšem připravovaly už dávno před pandemií…

Body až za rok

Už teď je například jisté, že ani letos nezačne platit novela bodového systému – uvažovaný termín je 1. leden 2022. Psali jsme o ní mockrát, a tak jen připomínáme, že se bodové sazby zúží na tři. Návrh přináší hlavně podstatnou revizi pokut a bodů za závažné přestupky. Novinkou má být řidičák na zkoušku formou snížení bodové hranice k odebrání oprávnění pro začínající řidiče na polovinu po dobu prvních dvou let.

Úplnou revolucí bude přesné vymezení bezpečné vzdálenosti na metry podle aktuální rychlosti vozidel. „Cílem je výrazněji postihovat závažné a vědomé přestupky pirátů silnic, kteří ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, ale také zmírnit sankce u naprosté většiny méně závažných porušení pravidel silničního provozu,“ vysvětluje záměr celé novely mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Další omezování dopravy

Motoristé se i v letošním roce musí připravit na fakt, že pro ně budou podmínky stále přísnější – řada měst hodlá přistoupit k oklešťování motorové dopravy. Praha stále intenzivněji jedná o nějaké formě mýtného pro osobní auta, byť první termín spuštění plánuje až za rok 2026. V Plzni se už letos chystají uzavřít zásadní Americkou třídu, kudy denně projede 13.000 aut. A řada dalších magistrátů se zhlédla v plošném omezování rychlosti v zastavěné zóně na 30 km/h. Dívají se do ciziny – v Helsinkách nebo Oslu už se jinak téměř nejezdí.

Loňská pandemie urychlila nápady na preferenci cyklistické a hromadné dopravy před individuální motorovou. A to přesto, že ve svém autě vás nikdo nemocí nenakazí. Nejdál je v omezování motorismu Paříž, kde obyvatelé i přes silný odpor menšiny podpořili další omezování dopravy. A například na slavný most London Bridge přes Temži v britské metropoli už se autem dostanete jen v noci. Přes den tam smějí pouze chodci, cyklisté a za definovaných podmínek autobusy či taxíky. Tlaky na sdílení aut a využívání hromadné dopravy budou letos stále intenzivnější.

Zrychlení odpisů pro podnikatele

Daňový balíček na rok 2021 chce pomoci ekonomice zbídačené pandemií. Myslí rovněž na podnikatele, kterým umožňuje mimořádné odpisy majetku – tedy i služebních aut. Osobní automobily řadí daňový zákon do druhé skupiny, která se dosud odepisovala minimálně pět let. Teď by měly stačit jen dva roky. Pro majetek v první skupině, například některé zemědělské stroje, platí možnost odpisu jen jeden rok místo tří let.

Víte, že… zrychlené odpisy se vztahují na vozidla pořízená od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021?

Zjednodušení přepisu na úřadě

Od poloviny roku začne platit obsáhlá novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Většina pasáží se běžných motoristů vůbec nedotkne, protože začleňuje do českého práva předpisy Evropské unie týkajících se schvalování vozidel. Mimoto ale obsahuje řadu zajímavých novinek – třeba že nebude potřeba k zápisu změn vlastníka evidenční kontrola. Teď musí být mladší 30 dnů, což je jednoznačně málo – od poloviny roku se lhůta posune na dva roky. Bude tedy stačit pravidelná STK. Kromě toho novinka umožňuje podat žádost o přepis vozidla na nového majitele elektronickou cestou.

Víte, že… zatímco dnes lze značku na přání rezervovat jen po dobu tří měsíců, nově to bude dvojnásobek?

Paliva: U stojanů stále pod třicet

Je velká naděje, že ceny benzinu Natural 95 a nafty budou i letos začínat dvojkou. Přispěje k tomu celosvětově snížená poptávka po ropě kvůli poklesu výkonnosti ekonomiky. Podle Václava Louly, experta České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, se bude ropa minimálně ještě po celé první čtvrtletí roku držet na minimech mezi 45 a 55 dolary za barel. Do karet motoristům hraje také posilování koruny vůči dolaru. A v neposlední řadě se projeví rovněž snížení spotřební daně u nafty o jednu korunu.

Víte, že… na čerpacích stanicích by mělo být od letošního roku k dispozici porovnání nákladů na provoz auta v závislosti na druhu paliva? Vyčíslení nákladů na sto ujetých kilometrů u nafty a benzin vyžaduje nově EU. Protože dosud není hotov prováděcí předpis, předpokládá se, že by v přehledu nemělo chybět LPG ani elektřina. Ceny na totemech a u stojanů však budou prezentovány jako dosud.

STK: Technické jako loni

Ceny se v tuto chvíli nemění, za technickou prohlídku na STK na osobní auto nebo dodávku tak zaplatíme i v roce 2021 stále mezi 900 a 1100 korunami, tedy v průměru tisícovku. Měření emisí na benzinový motor startuje od 700 Kč, u nafty začíná na 1000 Kč a u plynu (LPG, CNG) ještě o dvě stovky výše, tedy na 1200 Kč. „Pokud by nějaké pohyby nastaly, pak nejspíše jen o inflaci,“ prorokuje předseda Profesní komory STK Jiří Rejmon.

Víte, že… cena evidenční kontroly se pohybuje mezi 400 až 500 korunami?

Pneumatiky a pneuservis: Obutí podraží maximálně o pár stovek

Pneumatikáři avizují zvýšení cen pneumatik, vyskočí zejména prémiové. „U letních plášťů Pirelli předpokládáme navýšení o dvě procenta,“ říká Zdeněk Vacl ze zastoupení značky. Také Tomáš Radil z Goodyearu či Martin Dražík z Nokian Tyres předpokládají mírný nárůst, zatím však posuny nemají vyčísleny. Shodují se však, že za zdražením stojí nižší výroba v minulém roce a růst cen surovin či přepravy. I mírný posun v cenách však může podle Vojtěcha Schwangmaiera z internetového obchodu Pneumatiky.cz znamenat, že část řidičů se bude vracet k levnějším plášťům s horšími jízdními vlastnostmi. Mírně narostou i ceny za přezouvání, které mohou někde přeskočit tisícovku za sadu.

Víte, že… od května se mění štítkování pneumatik? K dosavadním informacím o přilnavosti na mokru, valivém odporu a vlivu na spotřebu paliva přibudou ještě přilnavost na sněhu a ledu.

Servisní práce a náhradní díly: V servisu zdražení mírné, nebo žádné

Jen lehký pohyb se čeká v cenách servisních prací autorizovaných dílen. Například Hyundai avizuje, že dojde k jejich zvýšení maximálně o inflaci. Spíše kosmetické zdražení předpokládá také Kia ústy své mluvčí Kateřiny Vaňkové Jouglíčkové. Potěšitelné naopak je, že se příliš nepočítá se zvyšováním cen náhradních dílů, jež zůstanou třeba u Hyundaie v relacích loňského roku. Nebo se zvýší maximálně o nízké jednotky procent, jak předpovídá například Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škody Auto. Ještě konkrétněji to vidí Lukáš Popelka z Porsche Česká republika: „Ceny dílů vyskočí maximálně o tři procenta.“

Elektronické dálniční známky: Nástup doby elektronické

Registrace elektronické dálniční známky je tak jednoduchá, až můžete z nepozornosti udělat chybu, kvůli níž vám uhrazené peníze propadnou. Navíc budou od února číhat policisté a celníci, kteří za neuhrazený poplatek udělí tučnou pokutu.

Už od prvních dnů možnosti registrovat se do nového systému se zároveň chystá na novou činnost 45 hlídek dálniční policie a 13 posádek vozů Celní správy. Při aktuální délce dálniční sítě v Česku tak vychází jedna hlídka s tímto systémem na dvacet kilometrů. Od začátku prosince se ve zkušebním provozu připravují na kontrolu hrazení dálničních poplatků pro osobní auta nikoli jako ještě v minulém roce s pomocí speciálních dalekohledů, ale kamer a vyhodnocovacích systémů přímo v autech. Ty by měly zapomnětlivé řidiče odhalit během několika vteřin. Byli jsme se přesvědčit, jak to funguje doopravdy, zatím ještě ve zkušebním provozu bez sankcí.

Jako semafor

Přestože kamery na vybraných mýtných branách snímají registrační tabulky všech projíždějících aut, data slouží policii a celníkům jen k tomu, aby na jejich základě zvýšili kontrolu na úsecích, kde se objeví vícero neplatičů. Zákon je totiž postaven tak, že vozidlo musí kontrola chytit fyzicky takříkajíc při činu a zastavit. Automatické rozesílání pokut jako při překročení rychlosti totiž narazilo ve sněmovně. Jak tedy bude dohled fungovat?

„Systém je skutečně jednoduchý, kamera nainstalovaná v kontrolním voze se zaměřuje na registrační tabulky vozidel a přenáší je do tabletu. Jeho program pak u konkrétní značky vždy barevně odliší, zda má vůz poplatky uhrazeny, je osvobozen, nebo používá dálnici bez toho, že by za to platil,“ říká Michal Hodboď ze Služby dopravní policie. Zelená znamená, že auto jedoucí po dálnici má poplatek uhrazen. Oranžová říká, že vozidlo je osvobozeno, přesto jej bude potřeba zastavit a prověřit, zda to tak ve skutečnosti opravdu je. Například u vozidel převážejících osoby se ZTP, zda jsou skutečně fyzicky na palubě. Červená pak hlásí, že vůz se zobrazenou registrační tabulkou e-vinětu zaplacenou nemá, nebo je dokonce zařazen do pátrání.

Ze stoje i z chodu

Usedáme do vozu celní správy a zastavujeme u vjezdu na dálnici D11 nedaleko Poděbrad. Okolo auta frčí minimálně stovkou, a tak se tablet plní značkami projíždějících vozů – protože kontroly fungují ve zkušebním provozu, většina jich má u značky zelenou barvu. Sem tam probleskne i oranžová. „Takové vozy bude čekat kontrola,“ potvrzuje mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. A když se na displeji tabletu u „espézetky“ objeví červená, je to jasný signál, že vozidlo má nějaký problém. „Buď nemá zaplaceno za používání dálnic, nebo je dokonce v hlášení policie jako pohřešovaný vůz. Může to ale také znamenat, že na vozidlo není uhrazeno povinné ručení, nebo kontrolou v registru dlužníku zjistíme, že na vozidle váznou nějaké nezaplacené pokuty,“ vysvětluje důvody zčervenání jedné načtené registrační tabulky Hodboď. „Takové vozidlo pak nahlásíme hlídce před námi, která věc vyřeší.“ Vůz vybavený kamerou a vyhodnocovacím tabletem se dává do pohybu směrem k Hradci Králové, a protože jedeme v pomalejším, pravém pruhu dálnice, míjejí nás další vozy. Sledujeme na tabletu vyskakování „espézetek“ i vybarvování políček. „Kontrolu totiž můžeme dělat i z jedoucího vozu,“ potvrzuje Prudičová. Tím ovšem celníkům nebo policistům prostor pro kontrolu zaplacení nekončí. „Můžeme takto prověřovat i odstavená vozidla například na parkovištích u čerpacích stanic nebo na odpočívkách,“ říká policista.

Pokuty pořádně mastné

Při zkušebním provozu se pokuty nevybírají, ovšem stejně se ptáme: Jak budou vysoké? Pokud bude řidič vozu přistižený na dálnici bez e-viněty ochoten zaplatit na místě, bude se pokuta pohybovat do 5000 Kč. Jestliže se celá věc posune do správního řízení, může řidič soukromého vozu nafasovat až dvacet tisíc, firma až sto tisíc korun.

Do února klid

Během ledna 2021 budou policie i celníci uhrazení i nadále prověřovat pouze ve zkušebním provozu. Do ostrého režimu se rozběhne od 1. února, kdy už budou loňské papírové nálepky definitivně mimo hru a na dálnici začne doba elektronická. Jak často se policisté a celníci s kamerami a vyhodnocovacími tablety budou objevovat? „Uhrazení e-viněty budeme kontrolovat v rámci běžné služby, ale i při speciálně zaměřených akcích,“ uzavírá policejní důstojník.

Pečlivost při registraci

Ať už se budete do systému e-viněty registrovat v klidu domova přes internet nebo chytrý telefon na stránkách edalnice.cz, nebo se raději zapíšete na poště či čerpací stanici EuroOil, při zadávání dat nespěchejte. Jednoduchost systému, kde stačí jen zadat registrační tabulku vozidla a dobu, odkdy uhrazení dálničních poplatků platí, může být při roztržitosti nebo zbrklosti zrádná. Pokud totiž v registraci uděláte chybu, lze ji na poště nebo čerpačce EuroOilu opravit do patnácti minut. Když se vám omyl přihodí u elektronického zadání, opravíte chybu v zadané registrační tabulce nebo době její platnosti jen jednou, a to navíc v případě, že e-viněta ještě nezačala platit. Jinak jste uhradili dálniční poplatky někomu jinému a musíte si je zaplatit znovu! Proto doporučujeme doklad o zaplacení poplatků, který je zároveň potvrzením, že uhrazená suma je zanesena v systému, podrobně zkontrolovat ještě před opuštěním místa registrace.

Kdo má dálnici zdarma

Zcela osvobozena zůstávají auta na elektřinu, vodík nebo s hybridním pohonem a emisemi CO 2 maximálně 50 g/km.

maximálně 50 g/km. Za dálnici neplatí ani vozy s držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a také vozidla historická se zelenými veteránskými tabulkami.

Poloviční sazbu budou od ledna mít vozy na zemní plyn CNG a biometan. Na LPG se sleva nevztahuje.

Mýto pro nákladní auta a autobusy: Spočítejte dobře nápravy

Od 1. ledna 2021 jsou sazby mýtného složené ze tří částí: za užití komunikace, hluk z provozu a znečištění ovzduší. Stejně to mají v Německu nebo Rakousku z toho důvodu, aby část peněz rovnou směřovala do nápravných opatření, jako jsou protihlukové stěny. Neznamená to však, že mýtné bude pro všechna vozidla vyšší, některá budou mít sazby dokonce na nižší úrovni než v roce 2020. Nově se u nákladních vozidel objevuje sazba pro pět a více náprav, zatímco do konce roku 2020 byla nejvyšší kategorií čtyři a více náprav. „Řidiči těžkých nákladních vozidel, kteří byli dosud zvyklí mít palubní jednotku nastavenou na čtyři a více náprav, musí v případě pěti a více náprav jejich počet upravit na své palubní jednotce,“ říká Petr Chvátal ze společnosti CzechToll, která mýto pro nákladní auta v Česku vybírá. Počet náprav 5+ se na OBU zobrazuje současně diodami 2 a 3. Rozlišeny jsou nově i sazby pro autobusy (M2 a M3), a to podle aktuálního počtu náprav. Se změnou mýtných sazeb souvisejí od začátku roku 2021 i změny ve výpočtu slev na mýtném. Jinak jsou nastaveny mezní hodnoty, které určují výši slevy, i procentuální výše slevy. Ta se pohybuje od šesti do třinácti procent, respektive po uhrazení od 65.000 až na více než 270.000 korun ročně. Velcí dopravci, kteří uhradí na mýtném více než 270.000 Kč, tak mohou získat slevu na mýtném ve výši 13 procent.

Jak se mýto vypočítává

Výše poplatku za hluk z provozu se určuje podle počtu náprav a hmotnosti vozidla, je také ovlivněna denní dobou (denní a noční sazba).

Zpoplatnění znečištěného ovzduší se vypočítává podle emisní normy, hmotnosti vozidla a počtu náprav. Platí, že s vyšší normou poplatek klesá, s hmotností a počtem náprav stoupá. U vozidel splňujících Euro 6 a poháněných zemním plynem nebo biometanem je poplatek nulový i pro vozidla nad 12 tun bez ohledu na počet náprav.

Víte, že…

… e-vinětu musíte mít zaplacenou už v okamžiku vjetí na dálnici? Koupit ji během jízdy po dálnici přes telefon už je pozdě, pokud vás mezitím zaznamenají celníci, od pokuty vás to tedy nezachrání.

… doklad o zaplacení nemusíte vozit s sebou v autě?

… e-vinětu si lze zaplatit až devadesát dní dopředu?

… pokud při registraci uvedete i telefon nebo e-mail (je to nepovinný údaj), zobrazí se vám tam upozornění na blížící se konec platnosti uhrazeného poplatku? U ročního je to s desetidenním předstihem, u měsíčního s pětidenním a desetidenního tři dny dopředu.

… ceny zůstávají stejné? Roční tak stojí 1500 Kč, přestože se platnost kuponu zkrátila ze čtrnácti na dvanáct měsíců. Měsíční vyjde i nadále na 440 a desetidenní na 310 Kč.

… platnost e-vinět není vázána jen na jeden kalendářní rok jako u papírových kuponů? Lze tak mít roční poplatek uhrazen například od počátku května do konce dubna následujícího roku.

… stát vybere každoročně na dálničních poplatcích pro osobní auta více než 5 miliard korun?

Kde se bude stavět: Nové obchvaty měst

Rok 2021 slibuje nejen dokončení rekonstrukce D1, kde by mělo být do provozu uvedeno zbývajících 55 kilometrů, ale také otevření dalších úseků dálnic. Hotovo by mělo být pokračování dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře. Rozroste se i D6 o obchvat Lubence, D7 u Panenského Týnce nebo D35 z Opatovic do Časů. A dočkat bychom se měli i otevření obchvatu Otrokovic na D55. Celkem to vychází na 48,5 kilometru nových dálnic. Chtělo by se jásat, vždyť je to více než dvakrát tolik co v roce 2020. Jenže zkušenosti radí obezřetnost, nejen loni se tiše přesouvala otevření na následující rok. Stačí si vzpomenout na rekonstrukci D1 – letos nás měla brzdit omezení pouze na čtyřech úsecích, ale bude to na pěti. Etapa Humpolec – Větrný Jeníkov bude totiž hotova až letos. Stavbaři zůstanou minimálně ještě letos mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi, pokračovat totiž bude oprava mostu přes Sázavu. A to nemluvíme o náročné rekonstrukci mostu Šmejkalka, která v původních plánech oprav D1 figurovala, ale postupem času se vytratila.

Také nová výstavba se pyšní slušnou porcí kilometrů, celkem by mělo být zahájeno bezmála 180 kilometrů nových dálnic a silnic 1. třídy. Jako každý rok jsou v nich ale úseky, které měly začít již loni: například pět etap D4 od Příbrami k Písku, přeložka u Krupé na D6 či obchvat Olbramovic na I/3 nebo úsek Lechovice – Znojmo na I/53. A raději už nepočítáme, kolikrát již se posunul start prací na trase D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Není tak pochyb, že i letos halasně ohlášené zahájení výstavby se sem tam tiše přesune až do roku 2022. Tipujeme například úseky D6 ve středních Čechách nebo podle ekologických aktivistů údajně nepotřebnou dálnici D49.

Jisté ovšem je, že výstavba nových úseků i rozsáhlé opravy současné sítě si i letos vyžádají kolony, a to i na objížďkových trasách.

Zahájení výstavby 2021 Komunikace Úsek Délka (km) Zprovoznění D1 Říkovice – Přerov 10,1 2024 D3 Třebonín – Kaplice nádraží 8,6 2024 D4 Háje – Milín 5,5 2024 D4 Lety – Čimelice 2,6 2024 D4 Milín – Lety 11,6 2024 D4 Mirotice, rozšíření 3,7 2024 D4 Čimelice – Mirotice 8,5 2024 D6 Hořesedly, přeložka 9,2 2024 D6 Hořovičky, obchvat 5,2 2024 D6 Krupá, přeložka 6,5 2024 D7 Chlumčany, zkapacitnění 4,4 2023 D49 Hulín – Fryšták 17,3 2023 D55 Staré Město – Moravský Písek 8,8 2024 D55 Moravský Písek – Bzenec 4,1 2024 I/3 Olbramovice, přeložka 3,4 2022 I/9 Mělník, obchvat 1,6 2023 I/16 Nová Paka – obchvat 8,5 2023 I/27 Klatovy, přeložka 7,5 2023 I/27 Žiželice, obchvat a přemostění 3 2025 I/33 Jaroměř, obchvat 6,6 2023 I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice 2,6 2023 I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina 4,2 2023 I/38 Znojmo, obchvat 3 2023 I/42 Brno, okruh – Rokytova 0,6 2024 I/42 Brno, okruh – Tomkovo náměstí 0,7 2024 I/42 Brno, oprava mostů v ulici Otakara Ševčíka 0,2 2025 I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov 9,5 2023 I/44 Bludov, obchvat 5,6 2024 I/53 Znojmo – Lechovice 7,2 2022

Výstavba D4: Za cizí peníze

Po letech průtahů a odkladů by letos na jaře měla odstartovat i výstavba celkem pěti úseků dálnice D4 mezi Háji a Miroticemi na trase spojující Příbram s Pískem v délce 32 kilometrů. Stát tuto stavbu zadal v rámci projektu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) konsorciu francouzských firem DIVia. Výstavba by měla celkem spolknout celkem 16,5 miliardy. V ceně je ovšem zahrnuta i údržba D4 po dobu 25 let, která bude zahrnovat nejen nově postavené úseky, ale také dalších 16 kilometrů postavených státem. Platí totiž, že po 25 letech bude dálnice jako nová. Jestli celý plán nedopadne stejně jako podobné pokusy v minulosti (D47, D3), to se teprve uvidí. Jistě však je, že pokud bude průkopnická stavba postupovat podle plánu, stane se tento model výstavby hodným následování. Už nyní se uvažuje, že by se takto mohl v budoucnu postavit i středočeský úsek dálnice D3 nebo pokračování dálnice D35 k Olomouci.

Dálnice gratis pro všechny: Úseky bez poplatku nepřibudou

Až do loňska přibývaly neplacené úseky dálnic, ovšem další k 199 kilometrům dálničních tahů už druhý rok po sobě nepřibudou. Chvilkově bychom mohli jet zdarma alespoň po nových úsecích otevřených v závěru roku, tuto tradici snad ministerstvo dopravy zachová.

Dálniční úseky v roce 2021 bez poplatku D0 Praha – vjezd do města (Pražský okruh) od D7 po ulici K Barrandovu 12 km D1 Obchvat Brna - Holubice až Kývalka 30 km D1 Obchvat Kroměříže 2 km D3 Jižní Čechy 3 km D3 Veselí nad Lužnicí až Bošilec 5 km, 104. až 109. km D5 Obchvat Berouna a Králova Dvora 8 km, exity 14 až 22 D5 Obchvat Plzně 22 km, exity 67 až 89 D6 Vjezd do Prahy 7 km, exity 1 až 7 D6 Cheb - Karlovy Vary 31 km, 131. až 162. km D7 Vjezd do Prahy 1 km D8 Obchvat Ústí nad Labem 20 km, exity 65 až 85 D10 Vjezd do Prahy a obchvat Brandýsa 14 km, exity 0 až 14 D10 U Mladé Boleslavi 7 km D11 Vjezd do Prahy 8 km, exity 1 až 8 D11 Sedlice až Kukleny 6 km, exity 84 až 90 D35 Obchvat Olomouce, až k silnici I/55 12 km, exity 264 až 276 D35 Mezi Sedlicemi a Opatovicemi nad Labem 3 km, exity 126 až 129 D45 Obchvat Prostějova 5 km, exity 21 až 26 D46 Hněvotín až Olomouc, Slavonín 2 km, 37. až 39. km D48 Frýdek-Místek až Dobrá 4 km, exity 50 až 54 D52 Pohořelice 3 km, 23. až 26. km

Rekonstrukce D1: Vážně poslední rok?

Zatímco v roce 2020 se dálnice mezi Prahou a Brnem rekonstruovala hned na sedmi úsecích, letos to bude „jen“ na pěti. A hotovo tu má být do října - bude tak splněno jednoznačné politické zadání, aby naše nejstarší a nejvytíženější dálnice byla v plném profilu zprovozněna právě letos. To bude znamenat enormní nasazení stavebních firem a čilý ruch na stavbách, ovšem ale také omezení rychlosti, radary hlídající limit 80 km/h a zhoršenou průjezdnost celkem 55 kilometrů dálnice. Nervy na uzdě budeme muset znovu držet zejména na dvou na sebe navazujících úsecích okolo Humpolce, klid nám ale bude brát i pokračující oprava mostu přes Sázavu u Mirošovic. Slavnostní otevření navíc neznamená, že stavbaři z dálnice zmizí úplně a v roce 2022 je na D1 už nepotkáme. Rekonstrukce mostu Šmejkalka mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi totiž ještě ani nemá stanoveno datum zahájení.

Do provozu 2021 D1 Mirošovice – Hvězdonice (modernizace) 7,7 km D1 Koberovice – Humpolec (modernizace) 8,8 km D1 Humpolec – Větrný Jeníkov (modernizace) 13,6 km D1 Velký Beranov – Měřín (modernizace) 14,7 km D1 Devět křížů – Ostrovačice (modernizace) 10,3 km D6 Lubenec , obchvat 4,9 km D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 3,5 km D11 Hradec Králové – Smiřice 15,2 km D11 Smiřice – Jaroměř 7,2 km D35 Opatovice – Časy 12,6 km D55 Otrokovice, obchvat 3,1 km I/20 Plzeň, zkapacitnění: Plaská – Na Roudné – Chrástecká 2,6 km I/35 Rádelský mlýn, mimoúrovňová křižovatka 0,7 km I/37 Chrudim, obchvat 4,6 km I/37 Osová Bítýška, obchvat 2,8 km I/37 Pardubice – mimoúrovňová křižovatka Palackého 1 km I/42 Brno, okruh Žabovřeská I 0,9 km I/55 Přerov – Předmostí, mimoúrovňová křižovatka s ČD 1,4 km I/57 Krnov, obchvat 7,8 km

Pojištění aut: Digi a dráž

Ač se loni méně jezdilo, pojišťovny „doma-doba“ posunula víc než předchozí roky. Digitálně, zní heslo pro rok 2021.

Uzavírání nových smluv, likvidace škod – to vše se loni začalo dělat v pojištění aut jinak. „Razantní nástup digitalizace do oblasti řešení škod je jasným trendem, který se bude v roce 2021 ještě zvýrazňovat,“ myslí si Honza Marek z Generali České pojišťovny. „Pandemie pomohla rychle dokončit projekty typu dálkového potvrzování či fotodokumentace škod na dálku. Podnítila zájem o digitální formy kontaktů i na straně řidičů. To už zůstane,“ přidává Eva Svobodová z Uniqy. „Bylo načase. Každá banka už má dlouhý čas klientskou zónu v podobě mobilní aplikace, pojišťovny byly pozadu. Ale naštěstí se to mění. Rok 2021 to ukáže naplno. Konečně!“ raduje se Martin Podávka z pojišťovny Pillow, nováčka na trhu. „Typická otázka řidičů v roce 2021 bude znít – jde to udělat na dálku a za minutu přes aplikaci?“ hledí do nového roku Podávka.

Co můžeme čekat od roku 2021 dál? „Rozhodně ještě větší a přesnější segmentaci. A sice tak, aby cena povinného ručení co nejvíce odpovídala řidičské historii, což může pro část lidí znamenat zdražení,“ přemítá Eva Svobodová.

Pak je tu pro pojišťovny ještě jedna výzva, které se zatím moc nevěnovaly. „Tím, jak se bude v roce 2021 zvyšovat podíl elektromobilů na trhu, čekám jiný pohled na tvorbu cen u tohoto typu vozidel,“ přidává ještě jeden z mnoha odstínů pojištění pro rok 2021 Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Počet pojištěných vozidel v Česku 2010 2020 Česká pojišťovna 1 875 694 Generali Česká 2 323 787 Kooperativa 1 435 478 Kooperativa 1 504 026 ČPP 969 161 ČPP 1 309 402 Allianz 667 268 Allianz 976 400 Generali 573 909 ČSOB Pojišťovna 710 015 ČSOB Pojišťovna 381 669 Uniqa 525 159 Uniqa 244 343 Axa 469 249 Direct 220 793 Direct 376 377 Slavia 107 423 Slavia 180 092 Wüstenrot 77 225 Hasičská 64 911 Hasičská 38 523 Pojišťovna VZP 27 317 Axa 35 311 Pillow 11 344 Celkem 6,6 milionu Celkem 8,5 milionu

Po letech s průměrnou sazbou povinného ručení napříč trhem pod 3000 Kč loni cena vyskočila nad tři tisíce. Pokračuje totiž trend minulých let v růstu průměrné škody při nehodách: na majetku překračuje čtyřicet tisíc a na zdraví se blíží výši čtyř set tisíc.

Naopak objem pojistného u povinného ručení pokračuje menším tempem než dřív, a to hlavně kvůli nižšímu růstu počtu pojištěných aut. „Vidím čím dál větší rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o šest a na zdraví o pět procent. Leč pojistné o tři,“ srovnává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Zdražit sazby pro řidiče je řešení, kterému se pojišťovny v roce 2021 zkrátka nevyhnou. Ti dlouhodobě jezdící bez nehod to ale nemusí vůbec pocítit, dodává Svět motorů.

Kolik stojí povinné ručení? 2010 2020 Zkušený řidič z menšího města ve Fabii 1.4 44 kW, roky bez nehody Allianz 2825 1920 Pillow - 1932 Slavia 2192 2038 ČSOB Pojišťovna 2564 2056 Generali 2496 2231 Česká pojišťovna 2726 2231 Direct 2160 2248 Kooperativa 2751 2332 ČPP 2250 3361 Uniqa 2355 4800 Hasičská 2897 5898

Novinky 2021

Allianz: Opět snížila pojistné pro ty, kdo méně jezdí. Spolu s Uniqou a nováčkem na trhu Pillow nabízí ručení podle počtu ujetých kilometrů za rok, a jak ukazuje naše tabulka, platí v roce 2021 za jednu z nejlacinějších pojišťoven.

ČPP: Navýšila limity plnění u všech nabízených verzí ručení: nejnižší Sporopov na 45 milionů korun, nejprodávanější Speciálpov na 100 milionů a Superpov na 200 milionů.

ČSOB Pojišťovna: Rozšířila nabídku variant u připojištění okenních skel a přepravovaných zavazadel. V roce 2021 představí další doplňková pojištění.

Direct: Novinkou je takzvané „Klesající havarijko“, určené pro mladá auta: jeho cena klesá každý rok o 7 % s tím, jak padá cena vozidla v čase. Další novinkou je pojištění přímé likvidace.

Generali Česká: Všechny varianty pojištění nyní poskytují pomoc při nehodě, poruše, záměně/ nedostatku paliva, zabouchnutí/ztrátě klíčů, vybití akumulátoru, proražené pneumatice, zamrznutí ruční brzdy, zámků, živelní události, vandalismu a poškození zvířetem.

Hasičská vzájemná: Začala využívat takzvaný retenční model pro práci s kmenem povinné ručení. Co to znamená? Důsledněji hodnotí segmentační hlediska a škodní historii jednotlivých řidičů.

Kolik stojí povinné ručení? 2010 2020 Začínající řidič z Prahy v Golfu 2.0 TSI 155 kW, jedna nehoda Pillow - 7416 Allianz 13 673 8616 Uniqa 14 466 12 000 Direct 9304 13 461 Generali 9600 13 548 Česká pojišťovna 10 050 13 548 Kooperativa 11 152 15 655 Hasičská 9 217 17 454 ČPP 13 071 18 586 ČSOB Pojišťovna 12 442 24 401 Slavia 11 319 27 061

Kooperativa: Nový asistenční program zajistí příjezd a práci mechanika, vyproštění, odtah, nebo přeložení nákladu do náhradního vozidla. Pojištění skel rozšířila o skla v pevné, skládací i odnímatelné střeše a pro zpětná zrcátka.

Pillow: Nová pojišťovna sází na cenu podle kilometrů, bezlimitní pojištění skel, havarijní pojištění bez spoluúčasti v případě střetu se zvířetem, krádeže vozidla či přírodní události. To vše digitálně.

Slavia: Lidé si mohou nově sami změnit registrační značku a ihned si poslat novou zelenou kartu online z domova. Dále do roku 2021 chystá nové rozsahy asistenčních služeb.

Uniqa: Nasadí videoprohlídky škod v aplikaci obsluhované klientem, které loni rozjela u pojištění domácností. Chystá sjednocení produktů a služeb s Axou, s níž se spojila, což je proces, který podle Uniqy půjde za horizont roku 2021.

Čísla z Česka

3 % = růst průměrné ceny povinného ručení

5 % = růst průměrné škody

Přes 40.000 Kč = průměrná škoda na majetku

Téměř 400.000 Kč = průměrná újma na zdraví

6 % = inflace u škod na majetku

5 % = inflace u škod na zdraví

16 miliard korun = objem škod z ručení 2020

8,5 milionu = počet pojištěných vozidel v Česku

Přes 160.000 = počet nepojištěných vozidel v Česku

Anketa: Co tlačí na vyšší ceny pojistek v roce 2021?

Václav Bálek, Allianz: Hlavně autoopravárenství. Ale nevadí, víc než kdykoliv v minulosti podle mého řidiči v roce 2021 objeví výhodnost levnějšího pojištění při menším počtu ujetých kilometrů.

Renata Čapková, ČPP: Škody na majetku. Je jich podstatně více, za rok rostou až o osm procent. Mezi hlavní příčiny patří plechové škody, za nimiž stojí vyšší cena modernějších dílů.

Petr Milata, ČSOB Pojišťovna: Vyšší ceny náhradních dílů, práce v autoservisech a také obecný vývoj inflace.

Nela Maťašeje, Direct: Inflace. Pojišťovny totiž nezvyšovaly ceny tak rychle, jak rostly ceny náhradních dílů. Inflace v tomto segmentu se na vývoji pojištění podepisuje opravdu výrazně.

Honza Marek, Generali Česká: Chování lidí na silnici. Z praxe také přesvědčivě vychází, že lidé z malých měst či obcí způsobují méně nehod. Slušným řidičům ceny klesají, těm z menších sídel ještě rychleji.

Milan Káňa, Kooperativa: Náklady na vyplácené plnění. Ty několik let citelně rostou, přičemž růst pojistného je výrazně pomalejší. Ale žádné skokové změny v řádu desítek procent neočekávám.

Martin Podávka, Pillow: Veškeré náklady. Existuje ale třetina řidičů, kteří změnou pojišťovny mohou ušetřit tisíce korun. Odhadem se jedná o dva miliony aut, která ročně najedou do 12.000 kilometrů.

Ladislav Bělina, Slavia: Vývoj trhu s pořizováním nových i ojetých vozidel a také to, jak se mění cena lidské práce. Poslední roky vše výrazně rostlo, v roce 2021 by růst měl být o něco málo nižší.

Eva Svobodová, Uniqa: Náklady na opravy plechových škod, materiál a mzdy. Také průměrné škody na zdraví jsou každý rok vyšší, nyní je průměr kolem 400.000 korun.

Víte, že…

… nejvíc škod způsobí majitelé nepojištěných aut z Karlovarského a Ústeckého kraje?

… naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, na Pardubicku a ve všech moravských krajích?