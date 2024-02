Offroady v proměně času: Posun ve schopnostech a komfortu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vše odstartoval jednoduchý, lehký a levný Jeep Willys, jenž byl podle generála Eisenhowera jedním ze základních pilířů vítězství spojeneckých vojsk ve druhé světové válce. Zajišťoval vojákům skvělou mobilitu za každého počasí a v každém terénu. Ani proto nepřekvapí, že se potom prosadil i v civilní sféře a zvyšoval svobodu cestování normálních smrtelníků. Lidé se tak mohli dostat i do zapadlých koutů po celém světě. Nejen aby tyto oblasti objevovali, ale zejména aby se jim na odlehlých a špatně dostupných místech lépe žilo.

Terénní auta s žebřinovým rámem, vysokou světlostí a pohonem všech se tak začala prosazovat stále více. A to nejen užitkové pick-upy, určené zejména pro pracovní činnosti, ale také osobní vozy. K Jeepu se tak postupně přidaly Land Rover a japonské značky Toyota, Datsun/Nissan, Suzuki a Mitsubishi. Všechny ale byly víceméně stejné – tedy malé, kompaktní s pohonem všech kol a nanejvýš malou pevnou střechou, která chránila cestující před přírodními živly.

Česká stopa

V šedesátých letech dvacátého století se objevili pohodlnější zástupci offroadů. Ti i díky schopnosti projet jakýmkoliv terénem a možnosti táhnout těžké přívěsy byli populární zejména u zemědělců. Americký Jeep Wagoneer a Ford Bronco, britský Range Rover a japonské Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol či Suzuki Lj byly v podstatě jen karoseriemi kombi umístěnými na rámy lehkých nákladních vozidel s pohonem všech kol.

V tomto období vzniklo i první terénní vozidlo s československou stopou. Od roku 1966 totiž novozélandský importér mladoboleslavské značky stavěl model Trekka. Na podvozek tehdejší octavie montoval karoserii, která byla společným dílem britského designéra George Taylora a někdejšího vedoucího vývoje karoserií automobilů Škoda Josefa Velebného. Zákazníci mohli vybírat třídveřový pick-up s dvou- až osmimístným uspořádáním, provedení s plátěnou střechou nebo pevnou střechou z plastů, dále vozy STW (kombi) či plážovou variantu. Bohužel se tehdy Škoda Trekka u nás neprodávala, a tak s terénními vozy se do sametové revoluce mohli motoristé projet jen v případě, že sloužili u armády, policie nebo pracovali v JZD, u záchranářů, v energetických firmách nebo na horách. Z té doby si ti starší z nás jistě pamatují na sovětské vozy GAZ a UAZ nebo rumunské ARO.

Nástup crossoverů

Největší trhy pro terénní vozy představovaly země s málo rozvinutou silniční sítí, tedy hlavně na obou amerických kontinentech, v Asii, Austrálii nebo Africe. A na nich dominovaly americké a japonské automobilky, takže se postupem času objevily terénní chevrolety, GMC, daihatsu nebo isuzu.

Později, během devadesátých let, začali výrobci u terénních vozidel přidávat více komfortu, aby se v pohodlí na silnici vyrovnala běžným automobilům. Pomalu se tak začala rozvíjet kategorie crossoverů a SUV, u nichž byly užitečnost a terénní schopnosti obětovány lepší ovladatelnosti na silnici a luxusu. S nabídkou SUV se na začátku tohoto tisíciletí roztrhl pytel a pro některé automobilky jde aktuálně o stěžejní artikl. Lidé si zvýšené modely zamilovali, o čemž svědčí i jejich aktuální statistiky. Loni u nás podíl SUV a terénních vozů na celkových prodejích dosahoval 45,04 %.

Bohužel se tím však o jednoduché terénní stroje s odolným žebřinovým rámem dostaly na okraj zájmu. Nezastavil je sice ani náročný terén a šlo je opravit i kladivem, ale posádku dokázaly vyklepat i na hezké vozovce a jedinými komfortními prvky byly klimatizace a rádio. Navíc byly hlučné, těžkopádné, žíznivé a složitě se vyrovnávaly se stále přísnějšími emisními limity, které jsou v posledních letech důležitější než všechno ostatní.

Prodeje off roadů v ČR

Cesta k luxusu

Jak z toho ven? Nejjednodušší pro automobilky bylo výrobu ryzích teréňáků ukončit. A tak modely jako Daihatsu Terios a Feroza, Nissan Patrol GR, Terrano a Pathfinder, Mitsubishi Pajero a Pajero Sport nebo Jeep Cherokee už v oficiálních nabídkách dovozců nějakou dobu nenajdete. A takové Suzuki Jimny od konce roku 2020 zakoupíte jen v užitkové verzi bez zadní řady sedadel. Další cestou bylo některé modely posunout blíže k SUV. Takže například Suzuki Vitara s příchodem aktuální generace v roce 2015 přišlo o rámovou konstrukci a dostalo samonosnou karoserii (naštěstí toho v terénu zvládne pořád hodně).

Největší proměnou ale prošly velké teréňáky, jejichž boom svým způsobem odstartoval Volkswagen Touareg v roce 2002. I přes samonosnou konstrukci se v terénu vyrovnal tradičním offroadům a přidal do té doby nebývalé pohodlí. Konkurence na něj musela reagovat. Ještě máme v živé paměti strohou palubní desku a nepříliš pohodlná sedadla v Land Roveru Defender, vyráběného do roku 2016, i spartánské vybavení druhé generace modelu Discovery z roku 2004. Oba tyto stroje jsou v současnosti prošpikovány moderními technologiemi a najdete v nich jen nejvybranější materiály, což se samozřejmě odrazilo na cenovce. V pohodlí si nezadají s luxusními limuzínami a dohnaly i prémiový Range Rover, který si udržuje aristokratickou povahu. Je však důležité dodat, že jejich sofistikované systémy pohonu všech kol dokážou i v náročném terénu zázraky a aktuální generace toho projedou možná ještě více než ty původní.

Stejnou cestou se vydal i Mercedes-Benz se svým legendárním „géčkem“. Kdysi pracovní stroj se proměnil v prémiový dopravní prostředek s cenou z jiné dimenze. I u něj ovšem platí, že je schopný objet zeměkouli, aniž by se dotkl asfaltové silnice. Ještě nedávno Mercedes volně nabízel i „obyčejnější“ provedení s dovětkem Professional. To je ale nyní určeno jen pro zájemce z řad firem, záchranářů nebo zdravotníků, kteří by potřebovali pracovní stroj s nadprůměrnou průchodností terénem.

Asi největším specialistou na auta do těžkého terénu je v současnosti Toyota. Ta se snaží uspokojit požadavky zákazníků po celém světě, což v konečném důsledku znamená, že skvělou průchodnost nabídne hned několik modelů. U nás nyní můžete oficiálně zakoupit výběhový Land Cruiser 150 2.8 D-4D nebo si objednat jeho nástupce s interním označením 250, který ale také už není z levného kraje – stojí přes dva miliony. U specializovaných dovozců navíc bez problémů pořídíte i nový luxusní Land Cruiser 300 či spartánský LC70.

Podíl terénních vozidel a SUV na prodejích osobních vozů v ČR Rok Celkem SUV a terénní Podíl v % 2023 221 422 99 734 45,04 2022 192 087 85 685 44,61 2021 206 876 87 968 42,52 2020 202 971 71 778 35,36 2019 249 915 82 979 33,2 2018 261 437 77 053 29,47 2017 271 595 66 014 24,31 2016 259 693 52 302 20,14 2015 230 857 43 962 19,04 2014 192 314 32 476 16,89 2013 164 736 25 103 15,24 2012 174 009 25 820 14,84 2011 173 282 22 421 12,94 2010 169 236 19 289 11,4 2009 161 659 13 269 8,21

Vybrat stále jde

Za moderní nástupce rámových offroadů můžeme považovat terénní pick-upy. Ty během posledních let výrazně zpohodlněly, ale stále si zachovávají neuvěřitelnou průchodnost terénem. A jak je vidět z prodejních statistik, daří se jim nebývale dobře. U nás se aktuálně prodává šest modelů a v loňském roce jich bylo registrováno 1925 kusů. Je to nejvíce v historii a z celkového počtu nově prodaných vozidel tvořily 0,89 procenta, což je na tak okrajový segment slušné číslo. Vždyť druhou nejsilnější sezonu měly v roce 2017 (1800 kusů), kdy bylo v nabídce deset modelů, ale podíl činil jen 0,66 %.

Co nám tedy v segmentu pravověrných offroadů zůstalo? Jednou z cest je podívat se na východ do ruské tvorby, což je ale aktuálně spojené s nepříznivou politickou situací. I tak lze nyní u nás legálně zakoupit například legendární Ladu Niva nebo UAZ Hunter či o fous modernější UAZ Patriot. Ovšem musíte počítat s tím, že jejich kvalita je slabá, pohodlí minimální a častěji budete v servisu. Dále tu máme stálici Jeep Wragler a v posledních letech je na vzestupu třeba dostupný SsangYong Rexton, postavený podle starých školních osnov. Objevili se i nováčci. Mezi ně patří Ford Bronco (statistiky SDA ho nezmiňují) a s přimhouřením oka i Ford Explorer. Specialitou je zcela nový Ineos Grenadier. Ač se tedy zdá, že offroady z našich silnic mizejí, opak je pravdou. Rekordní prodejní rok loni zaznamenaly Land Rover Defender, Mercedes-Benz třídy G, Range Rover nebo Toyota Land Cruiser. Celkem si Češi loni pořídili 2425 offroadů, které jsme zařadili do seznamu. Znamená to 1,1 % procenta z celkem prodaných vozů, což je na Českou republiku, která nemá hluboké lesy, pouště, rozlehlé prérie ani vysoké hory, docela dost.

Prodeje terénních pick-upů v ČR

Jindřich Topol, AAA Auto: Omezené zdroje

Pravověrné offroady s žebřinovým rámem byly skoro vyhynulým druhem už před deseti lety, takže ani mezi ojetými vozy jich mnoho vidět není. Navíc jde o specifickou skupinu vozidel. Zájemce o nákup z druhé ruky musí počítat s tím, že se k nim předchozí majitel nemusel chovat zrovna v rukavičkách. Odhalit závady pocházející z drsného zacházení v náročném terénu není potom jednoduché a případné opravy jsou drahé. To cenu ojetin sráží. Některým prvomajitelům se ani nevyplatí je nabízet jako ojetinu a dojezdí je až do úplného konce. V našich interních statistikách proto do této kategorie řadíme i terénní pick-upy, jinak by prodejní čísla ojetin byla naprosto zanedbatelná. A koneckonců právě dnešní pick-upy, které už umějí nabídnout velmi solidní komfort, roli někdejších osobních offroadů v podstatě převzaly. Stojaté vody ojetých terénních vozidel nedávno rozvířilo novodobé Suzuki Jimny. Záhy po jeho uvedení na trh se totiž automobilka rozhodla ukončit prodej osobního provedení. Tím spustila lavinu, která vyšroubovala ceny zánovních vozů do nebývalých výšin. Jimny se tak stalo jediným normálním moderním autem, na jehož následném prodeji šlo slušně vydělat.