Ojetá Kia Carens IV: MPV ještě žije!

Zatímco předchozí generace carensu nabízené na evropském trhu sotva mohly zaujmout náročnější klientelu, jeho poslední, recenzovaná generace vyráběná od roku 2013 do loňska je zcela jiným autem. Zachovala si praktičnost a variabilitu předchozích vydání, kdy kabina dokáže pojmout až sedm pasažérů včetně řidiče, současně ale přidala na tvarové atraktivitě stejně jako na jízdním projevu. Oproti předchůdci je tato generace o dost větší, neboť v nabídce značky nahradila také někdejší velké MPV Carnival.

Technicky auto vychází ze ceedu, s nímž sdílí podlahovou plošinu. V zájmu zajištění maximální prostornosti ale výrobce oželel sofistikované víceprvkové zavěšení zadních kol, kterým se chlubí ceed a v carensu použil jednodušší, méně prostorově náročné polonezávislé zavěšení s torzní příčkou. Přesto se tahle kia velmi dobře řídí, jakkoliv třeba Ford C-Max nabízí z pohledu ovladatelnosti více. Jde zejména o řízení, které je u carensu trochu necitlivé. Podvozek jako takový sází spíše na komfort než na přesnost vedení v zatáčkách. To však není u MPV nevýhoda, spíše naopak. Horší je výraznější citlivost na boční vítr. A také až příliš mnoho tlačítek v kabině, kdy třeba volant jimi bývá doslova posetý.

Podobně jako technický základ je od ceedu odvozena paleta pohonných jednotek. Vzhledem k pojetí vozu patrně nejčastěji narazíte na vznětový motor 1.7 CRDi, který existoval ve třech výkonových verzích: slabší nabízí 85 kW, silnější 100 kW, kterou později vystřídala verze s 103 kW. Rozdíl není pouze v naladění elektroniky, ale rovněž v hardwaru. Slabší verze se tak obejde bez dvouhmotového setrvačníku, ty výkonnější jej mají. Varovat před ním však nemusíme, neboť nějak systémově neselhává.

To spíše částicový filtr se mnohým předčasně zanesl, přičemž pomohla pouze jeho drahá výměna. Šlo zejména o jedince, kteří auto používají na krátké vzdálenosti. Druhou slabinou pojící se částicovým filtrem je známé ředění oleje naftou, kterého tak v motoru přibývá. Příčinou je nedokončená regenerace, která se opakovaně spouští. Uživatelé si dále stěžují také na vyšší spotřebu paliva, klidně sedm litrů na 100 km. Rovněž dynamika má svá omezení, což je v aerodynamicky stejně jako hmotnostně nevýhodném carensu více patrné než v kompaktním ceedu.

Auto Tip č.17

V průběhu produkce také výrobce řešil ztrátu chladicí kapaliny. V praxi tak běžně docházelo k jejímu úbytku z maxima na rysce expanzní nádobky na minimum při proběhu 1000 km. Výrobce v záruce měnil hlavové těsnění spolu se šrouby, v extrému dokonce celý polomotor. Technická akce se u motoru 1.7 CRDi týkala také zadního tlumiče výfuku, jež výrobce v průběhu výroby modifikoval. Jde však jen o drobné pihy na kráse. Třeba podvozek platí za velmi odolný. Navíc auto kryje sedmiletá záruka, která se nevztahuje jen na ta úplně nejstarší auta.

Motory

1.6 GDI 99 kW: Zážehový čtyřválec z řady Kappa potěší svým vysokým měrným výkonem, ale zklame pružností, kdy se citelně projevuje absence přeplňování. Ani na krátké jízdy se nehodí, neboť pak dochází k ředění oleje benzinem, který se tím znehodnocuje. Když carens, tak diesel.

1.7 CRDi/85/100/104kW: Vznětový motor řady U2 konstrukce Hyundai platí za mechanicky velmi odolný. Zradit jej však může částicový filtr. Také by mohl být úspornější a tišší, což platí zejména pro slabší verzi obranou o dvouhmotový setrvačník. Přesto jde o velmi dobrou volbu. Ono na jinou motorizaci asi moc často nenarazíte. Výkonnější verze byla nabízena také se samočinnou dvouspojkovou převodovkou DCT.

2.0 GDI 122 kW: Zážehový dvoulitr se na trhu ojetin vyskytuje velmi vzácně. Oproti šestnáctistovce (jedná se o motor jiné konstrukční řady) je pružnější, ale zároveň méně úporný. I tady je uplatněno přímé vstřikování benzinu, takže opět se nejedná o volbu těch, co jezdí krátké trasy. Motor se pojil alternativně se samočinnou planetovou převodovkou s měničem momentu.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2014 1.7 CRDi/85 kW 147 000 km 189 000 Kč 2015 1.7 CRDi/100 kW 177 000 km 250 000 Kč 2017 1.7 CRDi/100 kW 54 000 km 380 000 Kč

Ostatní

Servisní interval u 1.7 CRDI: Servisní interval ve spojení s motorem 1.7 CRDi činí 30.000 km nebo dva roky. Podle toho, co nastane dříve. Mění se 5,3 litru včetně olejového čističe.

Samočinná převodovka DCT: Motor 1.7 CRDi mohl být kombinován také se samočinnou DCT. Interně jde o ústrojí D7UF1, které se vyznačuje jednodušší konstrukcí. To znamená takzvané suché spojky (podobně jako u převodovky VW DQ200) a dále ovládání řazení a spojek pomocí elektromechanických ovladačů. Dva mění převody, jeden uložený ve spodní části skříně převodovky ovládá spojky. To znamená, že zde není použita mechatronika. Jde pro změnu o obdobu levnější verze dvouspojkové skříně firmy Renault EDC.

Rozebíratelnost přední nápravy: I v druhovýrobě jsou spodní ramena přední nápravy dost drahá (od Nipparts přes 9000 korun). Levnější alternativou je zakoupit samostatně spodní čep ramene (je šroubovaný, nikoliv nalisovaný) a dále obě uložení. Oboje druhovýroba nabízí v širokém sortimentu.

Náhradní díly na Kiu Carens 1.7 CRDI 85 kW Spodní rameno přední nápravy Nipparts 9493 Kč Sada spojky 4724 Kč Sada rozvodového řetězu 23 378 Kč Čelní sklo 7288 Kč Zdroj aftermarket, ceny se mohou mírně lišit

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Žádanější než Sportage

Segment MPV v posledních letech postupně vyklízí pole různým SUV a crossoverům a kompaktní „empévéčka“, která zas tak moc prostoru a praktičnosti navíc nenabídnou, většinou prodejní žebříčky netrhají. A dnes už je to vidět i v bazarech, kde je carens při podobných cenovkách mnohem méně žádanou ojetinou než třeba sportage. Vyloženě prodejní propadák to ale určitě není, na trhu ojetin totiž žádný přetlak carensů nepanuje, a tak je omezená nabídka v rovnováze s vlažnou poptávkou. Oproti typickým soupeřům v podobě c-maxu, C4 Picasso nebo scéniku bývá carens dražší (cenově odpovídá spíš Golfu Sportsvan), ale má výhodu v obvykle výrazně nižším nájezdu. Většinou pochází ze soukromých rukou a drtivá většina nabízených ojetin má český původ. Přestože Kia uměla nabídnout i sedmimístné provedení, v bazarech obvykle natrefíte jen na pětimístnou verzi. Pokud má carens nějakou vyloženě silnou stránku, asi by to mohla být hlavně sedmiletá záruka a také poměr ceny a výbavy, který byl vychvalován už při jeho uvedení na trh.

Závěr

Jak automobilky nahrazují kdysi žádaná MPV vozy SUV či crossovery, je nabídka nových velkoprostorových modelů stále omezenější. Carens je však výjimkou, neboť se vyráběl do loňského roku, tudíž jej stále můžete sehnat coby zánovní ojetinu. Bonusem je sedmiletá záruka.

Plusy

Komfortní jízdní vlastnosti

Velký vnitřní prostor

Až sedm míst včetně řidiče

Odolná mechanika

Sedmiletá záruka

Celková spolehlivost

Atraktivní vzhled

Většinou úplná výbava

Nezájem zlodějů a nenechavců

Variabilita vnitřního prostoru

Minusy