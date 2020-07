Opel Astra 1.2 Turbo vs. Seat Leon 1.5 TSI – Souboj generací

Do dnešního testu se nám dostala dvojice tradičních hatchbacků s nejsilnějšími benzínovými motory dostupnými s manuální převodovkou. Jeden je ovšem zbrusu nový, zatímco druhý prošel modernizací. Půjde tak i o souboj generací a rozdílných přístupů.

Úvod, pořizovací náklady Opel Astra v současné páté generaci se světu poprvé představil během frankfurtského autosalonu v roce 2015. V létě minulého roku pak model dostal decentní facelift, který se zaměřil především na modernizaci pohonných jednotek. Ty nově zastupují výhradně tříválcové motory, které oproti původním očekáváním nepocházejí z dílny skupiny PSA (pod jejíž křídla Opel přešel), ale z vlastní produkce. Navzdory nedávnému faceliftu je tak potřeba si uvědomit, že vývoj Opelu Astra probíhal ve zcela jiné době, které vládly docela jiné trendy. Zda je to dobře, nebo špatně bude samozřejmě záležet na vkusu kupujícího, v některých ohledech si však již nyní troufnu říci, že novější nemusí automaticky znamenat lepší. Tohle je modernizovaný Opel Astra. Má zcela nové motory, včetně naftového tříválce! Ovšem zatímco astra představuje ostříleného matadora, Seat Leon je žhavou novinkou. V pořadí třetí sourozenec z populární koncernové čtveřice Golf, Octavia, Leon a A3 byl představen začátkem letošního roku a jeho výstavní premiéra byla naplánována na ženevský autosalon, který byl ale nakonec těsně před zahájením zrušen. Nový Seat Leon vznikal na univerzálním koncernové platformě MQB, takže v mnohém nabízí stejný přístup jako jeho sourozenci. To je ale nejvíc patrné především při pohledu pod kapotu a do interiéru. Svým šarmantním a španělsky výraznějším designem však nad svými koncernovými sourozenci jasně vyčnívá. Leon se zkrátka líbil snad každému, kdo ho viděl naživo. Opel Astra 1.2 Turbo vs. Seat Leon 1.5 TSI Kolik stojí? Podle hesla „peníze až na prvním místě“ pojďme začít pohledem do ceníku, který na první pohled mluví ve prospěch německé značky. Astru v základní výbavě Astra s motorizací 1.2 Turbo (81 kW) totiž pořídíte za cenu již od 379.990 Kč. Nový Seat Leon pořídíte nejlevněji ve výbavě Reference s motorizací 1.0 TSI (81 kW) od 484.900 Kč. A jak je na tom srovnání výbav v základní verzi? Astra ve výbavě Astra nabídne například manuální klimatizaci, čelní, boční a hlavové airbagy, 16“ ocelové ráfky, tempomat s omezovačem rychlosti, 7“ audiosystém Multimedia, ambientní osvětlení interiéru nebo sadu na opravu pneumatik. Nový Seat Leon odhaluje české ceny. V základu je dražší než Golf Leon je v základní výbavě Reference obut sice jen na 15“ ocelových kolech, nabídne však automatickou klimatizaci, Media Systém plus s 8,25“ obrazovkou, Full LED přední světlomety nebo dojezdové rezervní kolo se sadou nářadí a zvedákem. K čelním a bočním hlavovým airbagům navíc přidává i centrální airbag mezi řidičem a spolujezdcem. V základu tak leon nabídne vyšší výbavu, jenže ceník Opelu nabízí celkem bohatý seznam příplatků a zvýhodněných sad, díky čemuž se dají rozdíly snadno dorovnat a cena bude i nadále hrát ve prospěch německé značky. Pokud ale toužíte po nejvýkonnější benzínové motorizaci s manuální převodovkou, což je náš případ, pak vám základní výbava stačit nebude. Tedy minimálně v případě leonu. Astru totiž seženete s 1,2litrovým přeplňovaným tříválcem o výkonu 96 kW (130 k) s šestistupňovým manuálem i ve výbavě Astra za cenu od 406.990 Kč. V testované výbavě Elegance pak startuje od 461.990 Kč. Pořizovací náklady Opel Astra Seat Leon ZÁKLADNÍ CENA 406.990 Kč 619.900 Kč Motor a stupeň výbavy 1.2 Turbo 96 kW Astra 1.5 TSI 110 kW Excellence STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Automatická klimatizace 15.000 S Litá kola [Kč] 7.000 Kč (16") S (17") Rezerva 1.800 Kč / dojezdová S - dojezdová Tempomat S S Vyhřívaná přední sedadla 14.000 (zimní sada) 10.500 Kč (paket Winter) LED světlomety [Kč] 6.000 S LED Matrix světlomety - - Metalíza [Kč] 16.000 15.500 Navigace [Kč] 10.000 18.900 Parkovací asistent [Kč] 17.200 S Panoramatické střešní okno [Kč] - 27.900 Digitální přístrojový štít [Kč] S S Tažné zařízení [Kč] 19.000 (odnímatelné) 20.000 (elektricky výklopné) Zadní parkovací kamera [Kč] 7.300 7.000 SERVIS (bez DPH) Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 4.915 / - 16.227/24.122 Přední/zadní nárazník [Kč] 13.064 / 10.394 8.683 / 8.656 Přední blatník [Kč] 3.936 4.356 Brzdové destičky přední/zadní [Kč] 2.903/1.171 2.552 / 1.619 Brzdové kotouče přední/zadní [Kč] 3.702/1.955 2.383 / 1.629 Přední/zadní tlumič - 1 ks [Kč] 2.874 / 2.574 7.030 / 6.321 Čelní sklo [Kč] 8.242 6.675 Hodinová sazba v servisu [Kč] 728 798 Servisní interval [Kč] 30.000 km / rok 30.000 km / rok Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 14.062 14.590 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2 + 3 / 2+3 / 12 2 / 3 / 12 Prodloužená záruka Basic zdarma 2+3 roky/100.000 km zdarma / 2+3 roky / 150.000 km 5.000 Kč Výbava Elegance přitom obsahuje například automatickou dvouzónovou klimatizaci, LED Eco světlomety, volant potažený kůží, ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR, čalounění kůže/látka, posuvnou loketní opěrku, stříbrné střešní ližiny nebo 16“ ráfky z lehkých slitin. To pod kapotou seatu je situace komplikovanější. V základní výbavě Reference si k 1,5litrovým benzínům ani nepřičichnete. Vyšší výbava Style už sice nabízí 1,5litrové TSI od ceny 549.900 Kč, jedná se však o slabší verzi s výkonem 96 kW. Ta by sice byla pro srovnání dynamiky vhodnější, leon však nabízí stejný motor v kombinaci s manuální převodovkou a naladěním na 110 kW. A právě ten byl pod kapotou testovaného vozu a právě ten nás zajímá. Pro výkonnější patnáctistovku je však potřeba v ceníku zabrousit až do výbavy Excellence, tedy druhé nejvyšší, kde vybraná motorizace začíná od částky 619.990 Kč. Opel Astra přichází s novými motory na český trh. Porovnali jsme její ceny s konkurencí. Jak si… V rámci výbavy Excellence už ale Seat Leon nabízí skutečně pestrou výbavu. Zákazníci dostanou například třízónovou automatickou klimatizaci, sportovní kožený multifunkční volant, zadní LED světla Coast-to-Coast (spojení zadních svítilen), výškově nastavitelná sedadla s bederní opěrkou, dekorační lišty v odstínu Nordic Wood, kolení airbag řidiče, čalounění tkanina/kůže Xcellence, 10,25“ barevnou obrazovku infotainmentu nebo 17“ litá kola. Vyšší cenovku tak leon celkem schopně obhajuje, jenže astra je jednoduše výrazně levnější a při její specifikaci ani nebudete muset dělat příliš mnoho ústupků. HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Opel Astra Seat Leon Základní cena 9 5 Standardní výbava a příplatky 7 8 Servis 7 7 Záruky 8 7 Průměr 7,75 6,75

Design, interiér Elegance, nebo odvážný šarm? Od světa výbav, ceníků a nákladů se ale konečně pojďme přesunout k samotným automobilům, jejichž design si je podobný zhruba jako den a noc. Jak jsem naznačil již v úvodu, tohle je zkrátka malý souboj generací, které přitom od sebe nedělí zas tak velká doba. Na jedné straně totiž stojí celkem nevýrazný hatchback, který svou kombinací oblých a přiostřených linek nezanechává nijak výrazný dojem. Nedávný facelift sice nepřinesl mnoho nového, přesto nemůžeme astře upřít jistou eleganci a sportovnost, zvláště v červené barvě s černými koly. Jenže v přímém srovnání je jasně vidět, že leon hraje docela jinou ligu. Svými ostře řezanými křivkami, výraznými světlomety, šestiúhelníkovou maskou a charakteristickým španělským šarmem zkrátka leon získává naprosto jasný a osobitý výraz. U testované verze pak stojí za zmínku ještě zadní LED svítilny Coast-to-Coast, které propojuje tenká světelná lišta. Je to drobnost, ale potěší a rozhodně udělá dojem. S novým Seatem Leon poprvé v Česku. Mildhybrid 1.5 eTSI je skvělý Leon také již v základní výbavě nabídne LED světlomety, které jsou u astry dostupné buď ve vyšší výbavě, nebo za příplatek. V obou případech se ovšem jedná o kvalitní techniku, která výrazně zpříjemňuje cestování v nočních hodinách. Astra ve výbavě Elegance přitom za příplatek 35.000 Kč nabídne i adaptivní LED Matrix světlomety, kterými byl v rámci paketu Sada Ultimate vybaven i testovaný vůz. Jejich výkon a schopnost stínovat protijedoucí auta je přitom ohromující. Ovšem co astra ztrácí po stránce designu, který je jednoduše řečeno poněkud usedlejší, to dohání vnějšími rozměry. Opel je sice delší jen o 2 mm, včetně zrcátek pak už ale o 51 mm širší a o 43 mm vyšší. Leon si ovšem připisuje vítězství v jednom ze zásadních parametrů pro vnitřní prostor - jeho rozvor je o 24 mm delší. HODNOCENÍ DESIGNU Opel Astra Seat Leon Vnější vzhled 6 8 Vnitřní vzhled 6 8 Zpracování 8 8 Ergonomie 8 5 Konektivita 8 9 Průměr 7,2 7,6 Interiér Jenže v otázce vnitřního prostoru si leon s astrou nemají příliš co vyčítat nebo závidět. To ukázala jak měření, tak naše osobní zážitky. Oba vozy nabídnou dostatek prostoru vpředu i vzadu, nutno však dodat, že seat nabídl na zadní lavici lepší naměřené hodnoty a současně nabízí i o 10 litrů větší objem zavazadelníku (370 vs. 380 litrů). Zavazadelník v leonu je navíc vybaven dvojitou podlahou, která umožňuje složení zadních opěradel téměř do roviny. Pod podlážkou je navíc již od základní výbavy umístěna dojezdová rezerva, zatímco astra nabízí opravnou sadu a dojezdovou rezervu za příplatek. Ku prospěchu astry ovšem musíme zmínit sázku na maximální jednoduchost zavazadelníku, který tak nabízí veškeré litry hned na první pohled – tedy bez zbytečných kapsiček, atd. Zadní opěradlo v astře také nabídne dělení v poměru 40:20:40, zatímco leon dostal pouze průchodku za zadní loketní opěrkou a dělení v poměru 60:40. Opel Astra 1.2 Turbo Jak už jsem tedy zmínil, vzadu nabídnou oba modely prostoru víc než dost (i když seat nepatrně více), což platí pro prostor nad hlavou i před koleny. Fráze, že při svých 183 cm se mi za sebou sedělo pohodlně v obou vozech, bych si tedy s klidem mohl odpustit. A věřím, že by si ji mohli odpustit i vyšší kolegové. Jak jsme na tom ale s prostorem na přední řadě? Ani tady není moc co řešit. Na předních sedadlech je dostatek prostoru ve všech směrech a dokonce i naše měření ukázala jen minimální rozdíly. Astra zaslouží pochvalu především za zdařilá sedadla s prodloužitelným sedákem a certifikací AGR, zatímco leon nabídl lepší rozložení a větší kapacitu úložných prostor. Zásadní rozdíl je ale nutné hledat především v ergonomii a pocitu, jaký ve vás každý vůz vyvolává. A tady bude asi víc než kde jinde záviset na osobních preferencích. Klasika vs. moderna Nemá smysl zapírat, že jsem příznivcem jednoduchých, intuitivních a přehledných řešení interiéru, díky čemuž si mě získal spíše Opel. Po usednutí do jeho příjemných sedaček se totiž cítíte prakticky jako doma, na čemž má zásluhu přítomnost tradičních ovladačů pro audio i ventilaci, dotykový infotainment s jednoduchým menu a přístrojový štít, který v sobě kombinuje digitální obrazovku s analogovými ukazateli. Možná jsem zpátečník, ale vždycky mě nesmírně potěší, když na těchto budících vidím například i ukazatel teploty oleje, který se v posledních letech stal u běžných automobilů takřka ojedinělou záležitostí. Kombinovaný přístrojový štít navíc nabízí poměrně jednoduché a přehledné menu, jehož ovládání si osvojíte během chvíle. A zhruba stejně dlouho trvá i zorientování se v infotainmentu, který nabízí slušnou rychlost, grafiku i bezproblémovou podporu konektivity Android Auto. Video: Seat Leon má infotainment jako Octavia nebo Golf. Přesto se nám líbí nejvíc Po usednutí za volant Seatu Leon přichází pocit, jaký jsem zažil za volantem nového golfu a nové octavie. Automobilka se zkrátka snažila maximálně odlehčit interiér, což v samotném důsledku vedlo k přesunutí většiny ovládacích prvků do infotainmentu, obrazovek a na digitální přístrojový štít. Přesednout z jiné testovačky, tedy pokud nejde o některého z koncernových sourozenců, tak bývá poměrně náročné. A to především v prvních chvílích, kdy se člověk dlouze rozkoukává a opatrně zkouší nové možnosti. A i když se každá značka snaží svůj infotainment odlišit, ve výsledku nemá smysl tajit, že jsem z výsledků často poněkud rozpačitý. Seat Leon 1.5 TSI (110 kW) Řešení typu „všechno do displeje“ vnímám jako nešťastná z pohledu ergonomie i bezpečnosti. Leon, podobně jako koncernoví sourozenci, se přitom také neubránil některým softwarovým přešlapům. Hned během první jízdy nám vypověděla službu navigace, která zkrátka nechtěla spustit navádění k cíli, a během pár kilometrů jsme našli i pochybení u digitálního přístrojového štítu, který nás po deaktivaci systému pro udržení v pruhu přepnul do zcela jiného grafického rozhraní. Ta chvilková zmatenost přitom nebyla nic příjemného. Pokud ale patříte k technickým nadšencům, kteří se vyžívají ve velkých obrazovkách, dotykovém či hlasovém ovládání a tlačítek zbavených interiérech, pak není důvod vám Seat Leon rozmlouvat. Díky neustálému připojení vozu je navíc důvod předpokládat, že se automobilka postupně všech chyb zbaví pravidelnými aktualizacemi. Je zkrátka potřeba si uvědomit, že se jedná o zcela novou technologii, která si ještě vyžádá trochu toho ladění. HODNOCENÍ INTERIÉRU Opel Astra Seat Leon Prostornost 8 9 Přední sedačky 8 8 Zadní sedačky 8 9 Kufr 8 9 Variabilita 8 9 Průměr 8 8,8 Praktičnost stranou Pokud se ale odpoutáme od ergonomie a moderní výbavy, pak musím uznat, že má leon navrch. Astra sice nedělá nic vyloženě špatně, netrápí ji nekvalitní materiály či zpracování, ve srovnání s leonem, ale působí výrazně starším dojmem, než ve skutečnosti je. Leonu hraje do karet důraz na ostřejší linky, o něco hodnotnější materiály, vertikální členění, kvalitnější panely obrazovek s rychlejší odezvou a citlivějším zobrazením i decentní „dřevěný“ dekor, který je součástí výbavy Excellence. Přesto jsem se nemohl zbavit zvláštního dojmu z látkového čalounění, které nepůsobilo nejhodnotněji. Pojďme to shrnout Nakonec jsem se možná rozepsal víc, než by se slušelo. Proto mi dovolte tuto kapitolu lehce shrnout. Po designové stránce je jasným vítězem Seat Leon, který má jednoduše modernější a líbivější tvary. Astra je proti němu spíš šedá myška, což ale nijak nesnižuje její potenciál. Znám spoustu lidí, kterým bude vyhovovat skutečnost, že v astře splynou s davem. Výhodná auta pod lupou: Pět těch nejatraktivnějších! Po usednutí za volant se opět projevuje mládí leonu, který se snaží zaujmout jednoduchostí, čistotou, vzdušností, nezvyklým ambientním osvětlením i zajímavým „dřevěným“ dekorem. Po stránce ergonomie a přehlednosti však vítězí astra, která možná sází na lety prověřenou (tedy starší) koncepci a techniku, jenže zkrátka funguje bez problémů, není potřeba si na ní několik dnů zvykat a neodvádí tolik pozornosti. Navzdory větším rozměrům astry pracuje s prostorem nepatrně lépe leon, kterému se podařilo získat více místa především na zadních sedadlech a v zavazadlovém prostoru. Tedy hlavně papírově a podle měření. Pokud se ale do obou aut posadíte, pak si nejspíš nevšimnete výraznějších rozdílů. Oba vozy nabídnou dostatek prostoru pro posádku, drobnosti i zavazadla.

Motor, jízdní vlastnosti Čím větší, tím lepší? Pod kapotou astry objevíme 1,2litrový tříválec o výkonu 96 kW, který navzdory přechodu značky Opel pod křídla koncernu PSA pochází ještě z dob, kdy německá automobilka spadala do vlastnictví General Motors. Francouzských tříválců se tak nejspíš dočkáme až s příští generací astry, na kterou nebudeme muset moc dlouho čekat. Vraťme se ale zpátky k motoru, který dostal celohliníkovou konstrukci, protiběžnou vyvažovací hřídel v bloku válců a samozřejmě mu nechybí filtr pevných částic GPF. Opel Astra 1.2 Turbo vs. 1.4 Turbo CVT – Který z nových tříválců se povedl více? Maximální výkon motoru (96 kW/130 k) je dostupný v 5500 ot/min, maximální točivý moment 225 N.m pak v rozmezí 2000 až 3500 ot/min. Jak už tedy parametry naznačují, charakteristika odpovídá většině maloobjemových tříválců na trhu. V nízkých otáčkách je motor víceméně letargický a občas se neubrání dunění. Okolo 2000 ot/min začíná příjemně ožívat a nad hranicí 3000 ot/min příjemně táhne. Ve vyšších otáčkách přitom motoru nechybí celkem příjemně jadrný zvuk. Tříválcové dvanáctistovky pod kapotou astry lze kombinovat výhradně s manuální šestistupňovou převodovkou, která nabídne relativně krátké a přesné dráhy. Jednotlivé stupně jsou ovšem poměrně dlouhé a například šestka je vyloženě dálniční – pod 90 až 100 km/h ani nemá smysl ji řadit. Při dálničním tempu ovšem motor točí velice příjemných asi 2400 ot/min. Opel Astra 1.2 Turbo Pod kapotou testovaného Seatu Leon je přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI, naladěný na výkon 110 kW. Nejvyšší výkon je dostupný v rozmezí 5000 až 6000 ot/min, zatímco maximální točivý moment 250 N.m dostává řidič již od 1500 N.m po 3500 N.m. Motor si zaslouží pochvalu za svou kultivovanost, kdy ani v nízkých otáčkách neprojevuje výraznější sklony k dunění. Současně také z nízkých otáček lépe akceleruje a ve středním pásmu mu nechybí solidní zátah. Ve vyšších otáčkách ale motor vadne a navíc o sobě nedává moc vědět, což by mi ve vyšším spektru otáček nevadilo. Volkswagen má novou manuální převodovku. Debutuje v Passatu, vyrábí ji Seat a použije i Škoda Stejně jako dvanáctistovka u astry, i patnáctistovka pod kapotou leonu je spojena s manuální šestistupňovou převodovkou. Zde se přitom sluší zmínit, že se jedná o nový typ převodovky MQ281, který byl vyvíjen v Seatu (pro celý koncern) s ohledem na snižování emisí, hlučnosti i vibrací. Proti astře nabídne převodovka rozumnější délku převodů, což oceníte například při jízdě po městě, kde není potřeba neustále váhat mezi rychlostmi v koloně či na padesátce. Při dálničním limitu ale motor točí na šestku zhruba 2800 ot/min. HODNOCENÍ MOTORU Opel Astra Seat Leon Zrychlení 6 8 Pružnost 7 8 Spotřeba udávaná 7 8 Spotřeba v testu 7 7 Odhlučnění motoru 7 8 Průměr 6,8 7,8 Jasný vítěz sprintů V oblasti dynamiky není o výhře leonu pochyb, vždyť má k dobru celkem neopomenutelných 14 kW (19 k). Astra má sice výhodu v nižší pohotovostní hmotnosti, ani nezanedbatelných 125 kilogramů však na žádné velké překvapení nestačí. Rozdíl v akceleraci z 0 na 100 km/h je sice drtivý (10,5 vs. 8,4), v pružné akceleraci už ale zas takové rozdíly nejsou. Zvláště při zrychlení z 60 km/h na 100 km/h na čtvrtý rychlostní stupeň mě astra velice mile překvapila. Rozdíl v maximální rychlosti je pak pouhý 1 km/h ve prospěch Seatu (215 vs. 216 km/h). Dynamické měření Opel Astra Seat Leon Pneumatiky Continental EcoCeontact 6 Bridgestone Turanza t005 Rozměr pneumatik 225/45 R17 225/40 R18 Pružnost na 4. RS(60-100 km/h)/5. RS a 6. RS (80-120 km/h) [s] 8,75 / 11,2 8,25 / 10,6 Otáčky na nejvyšší rych. Stupeň při 130 km/h dle GPS 2300 2800 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h 47,4 / 87,1 / 126,4 48,8 / 87,5 / 128,6 Tichošlápek s mlátičkou Co ovšem astra ztratila na dynamice, to opět získává na hodnocení podvozku. Oba vozy sice využívají nezávislé zavěšení vpředu a torzní příčku vzadu, rozdíl v komfortu byl ale nečekaně velký. A viníkem se podobně jako v řadě dalších případů pravděpodobně stala posedlost obrovskými disky. Seat Leon totiž dorazil na test s příplatkovými 18“ disky obutými do pneumatik o rozměru 225/40, které dávaly vědět o každé nerovnosti na silnici. Pokud by testovaný leon nedostal Paket Dynamic, který obsahuje adaptivní regulaci podvozku DCC, pak bych nad ním asi hned první den zlomil hůl. Těžko říct, jak by to vypadalo bez něj… S novým Seatem Leon poprvé v Česku. Mildhybrid 1.5 eTSI je skvělý Při jízdě po kvalitním asfaltu nebylo nač si stěžovat. Z vyprávění kolegů, kteří se autem svezli na první novinářské prezentaci v Česku, jsem dokonce zaslechl superlativy na chování v zatáčkách a nastavení brzd. Jenže už při jízdě po horší pražské silnici v režimu Normal uměl podvozek nepříjemně hlasitě mlátit a na rozbité okresce si občas i odskočil. Možná to byl problém jen testovaného kusu, osobně jsem však nakonec strávil většinu jízd v nastavení Comfort, které dokázalo mlácení od podvozku efektivně potlačit. Přitom by možná stačilo jen zvolit o palec menší kola s větším průměrem pneumatik a situace mohla být docela jiná. To příkladně ukazoval Opel Astra, který se na sedmnáctkách obutých do pneumatik s rozměrem 225/45 důstojně popasoval i s horšími okreskami bez zbytečného mlácení. Podvozku přitom nechyběla ani jistota v zatáčkách, díky čemuž jsem si jízdu s astrou užíval o něco víc. Svůj podíl na tom ovšem nejspíš měl i příplatkový Wattův přímovod na zadní nápravě (9.000 Kč), který zlepšuje ovladatelnost. HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Opel Astra Seat Leon Ovladatelnost 8 8 Komfort odpružení 8 5 Odhlučnění podvozku 7 6 Řízení 8 8 Řazení 8 8 Brzdy 8 8 Průměr 7,83 7,17 Sejdeme se na čerpačce A o kolik si dvojice testovaných hatchbacků řekne? Pojďme přeskočit chlácholivé údaje dle normy NEDC a podívejme se rovnou na výsledky přesnějšího měření dle normy WLTP. Astra by měla papírově jezdit za 5,2 až 5,5 l/100 km, zatímco u leonu bychom měli očekávat spotřebu nepatrně nižší – 4,9 l/100 km. Jenže jak je to ve skutečnosti? Na konci společných cest mi palubní počítač v astře i leonu ukazoval shodnou dlouhodobou spotřebu 6,8 l/100 km. Auta jsem přitom nijak nešetřil a obě jsem potrápil na okreskách, dálnicích i v městském provozu. Seat Leon 2.0 TDI (110 kW) – Povedená novinka, berte ale raději mildhybrid Pokud jsem se snažil o hospodárnější jízdu, nebyl problém se dostat na hranici šesti litrů. A pokud bych se snažil ještě o trochu víc, pravděpodobně bych se s oběma motorizacemi dostal ještě o pár deci níž. Ostatně stejná patnáctistovka pod kapotou nového golfu a octavie ochotně fungovala i při spotřebě v rozmezí 5,5 až 6 litrů. Na podobnou hodnotu se pak dostal i kolega David Bureš během jednoho z prvních testů nové astry 1.2 Turbo 96 kW. Naopak při svižné jízdě nebyl problém dostat spotřebu do rozmezí 8 až 9 l/100 km. Seat Leon 1.5 TSI (110 kW)

