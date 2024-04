První jízda s novou Dacií Duster: Klasické motory jsou jistota, hybrid budí rozpaky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dospělejší, robustnější a více inovativní. Nová Dacia Duster konečně vyráží na evropské silnice, a pokud bych ji po prvních jízdách v okolí španělské Málagy měl shrnout v pár slovech, bylo by to přesně takto. Rumunská automobilka s francouzským vedením začíná v Česku prodávat novou třetí generaci lidového SUV, která vylepšuje originální koncept. Už teď si můžeme oddychnout, protože populární Duster neztratil nic ze svých kvalit.

Robustnější design, modernější interiér a vypínání asistentů

Nová Dacia Duster přijela na svět s výrazně modernějším designem inspirovaným konceptem Bigster, který při živém setkání vypadá jinak než na oficiálních fotografiích. Nový Duster je v reálném světě mnohem robustnější než předchůdce. Hlavní vliv mají ostré hrany, vysoká kapota, nová ochrana karoserie z recyklovaných plastů Starkle i výrazně nižší prosklení. Ať už sedíte vpředu nebo vzadu, v nejnovějším Dusteru si přijdete zapadlejší.

Vůbec poprvé se Dacia Duster představuje s plně digitálním přístrojovým štítem, což je jedna z nejvýraznějších novinek nové platformy CMF-B. Duster je další z nových generacích dacií zakládajících na nejmodernější architektuře mateřského Renaultu a projevuje se to i pokročilejšími jízdními vlastnostmi. S novou platformou se automobilce povedlo také dosáhnout prostornějších zadních sedadel,

V modernějším interiéru je nová Dacia Duster charakteristická tím, co k levným lidovým modelům prostě patří – tvrdými plasty. Nová palubní deska s ostrými hranami je na poklep tvrdá, stejně tak výplně dveří. Stále sedíte ve starých známých sedadlech, bohužel méně komfortních na dlouhých cestách, ale automobilka lehce zapracovala na jejich vylepšení – nově disponují měkčí pěnou a tvrdšími bočnicemi, takže vytvářejí silnější oporu tělu v zatáčkách.

Novinkou je také infotainment. Standardem Dusteru je sice obyčejné rádio s přípravou na uchycení mobilního telefonu na palubní desce a kabelovou konektivitou služeb Apple CarPlay a Android Auto, ale u vyšších výbav můžete mít i centrální 10,1“ dotykovou obrazovku s bezdrátovou konektivitou, která je dostupná ve dvou verzích. Hlavními specifiky vrcholné verze jsou online navigace, obchod s doplňkovými aplikacemi a audio se šesti reproduktory a 3D zvukem.

Dacia Duster: Technické údaje a české ceny Motor 1.0 ECO-G 100 1.2 TCe 130 1.2 TCe 130 4×4 1.6 HYBRID 140 Zdvihový objem [cm3] 999 1199 1199 1598 Největší výkon [kW/min] 67/4 400–4 900 (benzín), 74/4 600–5 000 (LPG) 96/4 500–5 500 96/4 500–5 500 104/5600 Točivý moment [N.m/min] 160/2 200–3 750 (benzín), 170/2 000–3 500 (LPG) 230/2 100–3 500 230/2 100–3 500 148/3 600 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 4/4 Převodovka 6stup.manuální 4stup.automatická Max. rychlost [km/h] 163 (benzín), 168 (LPG) 174 174 160 Zrychlení 0-100 km/h [s] 14,0 (benzín), 13,2 (LPG) 9,9 11,0 10,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 6,5 (benzin)/ 8,0 (LPG) 5,5 6,0 5,0 Emise CO 2 [g/km] 147 (benzín), 126 (LPG) 31,3 32,6 32,3 Objem palivové nádrže [l] 50 50 55 50 Provozní hmotnost [kg] 1 351 1 379 1 465 1 455 Celková hmotnost [kg] 1 765 1 800 1 895 1 870 Objem zavazadlového prostoru [l] 453-1 635 517-1 696 456-1 635 430-1 609 Rozměry d x š x v [mm] 4 343 x 2 069 x 1 665 Rozvor [mm] 2 657 Cena Essential [Kč] 429 900 - - - Cena Expression [Kč] 469 900 - - - Cena Journey [Kč] 499 900 536 900 598 900 622 900 Cena Extreme [Kč] 499 900 536 900 598 900 622 900

Pro každodenní život s novým Dusterem je příjemnou novinkou i tlačítko pro ovládání asistentů vlevo od volantu, vedle vypínání stop/startu a dalších funkcí, jehož jediným stisknutím vůz přepnete do individuálního nastavení bezpečnostních asistentů. Dobrou zprávou je, že v tomto menu dostupném v nabídce infotainmentu si můžete přednastavit i vypnutí legislativního „pomocníka“ Intelligent Speed Assistant (ISA), který varuje při překročení aktuální povolené rychlosti podle dat vozu. Jinak se projevuje hlasitým pípnutím.

Hybridní náhrada za diesel

Nová Dacia Duster se nebude vyrábět s v minulosti populárním vznětovým motorem. Alternativní náhrady jsou v nabídce hned dvě – Dacia v nabídce ponechává motorizaci Eco-G 100 kombinující spalování benzinu a LPG a doplňuje ji novou plně hybridní motorizací Hybrid 140. Nová varianta je přejmenovanou jednotkou E-Tech od Renaultu, kterou automobilka uvedla už v rodinném Joggeru a umí zvládnout jízdu v kolonách čistě na elektřinu.

Je ideální připomenout, že hybridní Dacia Duster spojuje atmosférickou zážehovou čtyřválcovou šestnáctistovku o 67 kW/94 koních se dvěma elektromotory (elektromotor o výkonu 36 kW/49 koní a vysokonapěťový startér-generátor), elektrifikovanou automatickou převodovkou a 230voltový akumulátorem s kapacitou 1,2 kWh. Kombinovaný systémový výkon je 104 kW/140 koní.

Hybridní verze je prvním Dusterem, která se mi při prvních jízdách dostala do rukou. Stejně jako u Renaultu Clio E-Tech a dalších modelů s touto motorizací si žije svým životem a vy nemáte jedinou příležitost zasáhnout do jejího chování. Standardně se pohybuje elektrickou silou a spalovací motor připojuje v závislosti na aktuální zátěži i rychlosti jízdy. Umí tak jet devadesátkou po okresce, aniž by spalovala benzin.

S plně nabitým akumulátorem přirozeně a lineárně zrychluje, ale pokud si jej při rychlé jízdě do kopce vybijete, spalovací motor začne pracovat v až překvapivě vysokých otáčkách. Příjemnější „stravitelnosti“ tohoto jevu pak naštěstí pomáhá mezigeneračně kvalitnější odhlučnění od motoru. Inženýři automobilky k tomu dodávají, že díky vysokým otáčkám umí efektivněji dobíjet baterii, čehož dosáhnete i intenzivnější rekuperace v jízdním režimu B, aktivovaným voličem automatu.

Video se připravuje ...

Bohužel s vybitým akumulátorem se hybridní Duster výrazně změní. Okamžitá reakce na plyn vlivem elektromotoru je minulostí a najednou musíte mít mnohem těžší nohu na plynu, aby Duster dosáhl svižnější dynamiky, třeba při předjíždění. Během prvních jízd s hybridem jsem pak dosáhl i rozumní spotřeby paliva – automobilka oficiálně uvádí 5,1 l/100 km v cyklu WLTP, na kopcovitých španělských okreskách mi Duster jel za reálných 5,5 l/100 km.

Zvláště s rozdílným chováním podle stavu nabití akumulátoru hybridní pohon občas zklame, ale naštěstí v nabídce najdete i něco lepšího, a navíc za méně peněz.

Klasické spalovací verze jsou jasnou volbou

„Dvoupalivovou“ verzí Eco-G 100 jsem se při prvních jízdách ve Španělsku bohužel nemohl svézt, byla jedinou nedostupnou motorizací z nabídky. Posledním prodávaným motorem je turbodmychadlem přeplňovaná zážehová tříválcová dvanáctistovka TCe 130 s 48 V mild-hybridem, šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních nebo všech kol. Čtyřkolka technicky vychází z předchůdce, je vylepšena pouze modernější elektronikou a i nadále je jediným pohonem s víceprvkovou zadní nápravou.

Oficiální tisková zpráva říká, že spalovací čtyřválec pracuje v Millerově cyklu a využívá mild-hybridní elektrifikace s 0,8 kWh akumulátorem k vyšší dynamice a nižší spotřebě oproti odcházející generaci se stejným motorem TCe 130. A jak jezdí v reálném provozu? Mild-hybridní Dacia Duster s manuálem jsem si mohl ve Španělsku vyzkoušet s oběma konfiguracemi pohonu.

Nejprve jsem mohl usednout za volant čtyřkolky na umělém offroad polygonu, kde Duster jasně ukázal, že neztratil nic ze svých terénních jízdních schopností. Stále umí projet i náročnějším terénem s velkými bočními náklony blížící se 25 stupňům i výrazným křížením náprav. Standardem pohonu všech kol je i volič pěti jízdních režimů Terrain Control 4x4 (Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road a Eco).

Duster si zachoval charakteristický krátký první rychlostní stupeň nahrazující redukci, má speciální mód pro sjíždění kopců a s režimem pohonu 4x4 Lock lze stiskem tlačítka uzamknout čtyřkolku. Jinak mezinápravová spojka plynule rozděluje točivý moment mezi přední a zadní kola podle aktuální potřeby trakce na zpevněném i nezpevněném povrchu. Specifikem verze s pohonem všech kol je i standardní obutí na celoročních pneumatikách. Všechny ostatní dustery odjíždějí z výrobní linky na letním obutí.

Video se připravuje ...

Dokonce i předokolka překvapí

Po krátkém seznámení se s terénem jsem mohl vyrazit na šotolinové cesty po španělských kopcích, kde jsem k mému překvapení mohl řídit pouze předokolku. A dokonce i do strmých stoupání na šotolině a si zvládl poradit i bez čtyřkolky. Pokud tedy budete přemýšlet, zda na občasné výlety na polní nebo lesní cesty nutně potřebujete čtyřkolku, odpověď zní, že s kvalitními pneumatikami nemusí být tak důležitá.

Na asfaltových silnicích a dálnicích je předokolka pocitově víc „lehkonohá“ v zatáčkách a nabízí nejlepší dynamiku ze všech poprvé testovaných dusterů. Zatímco Hybrid 140 zrychluje z 0 na 100 km/h za 10,1 sekundy a čtyřkolka TCe 130 4x4 za 11 sekund, předokolka TCe 130 to umí za 9,9 sekundy. „dvoupalivová“ motorizace TCe 130 4x2 to pak umí za 9,9 sekundy.

Benzinový tříválec o 96 kW (130 koních) pak disponuje dlouhým chodem spojkového pedálu v terénu se projeví i tupější odezva plynu. Ten by tam nepochybně mohl reagovat ostřeji pro přesnější dávkování. Už tradičně je přeplňovaný tříválec nejsilnější ve středním pásmu – v nízkých otáčkách je slabý, ale od přibližně 2200 ot./min. začíná intenzivně zatahovat.

Během posledních dálničních kilometrů jsem si navíc mohl vyzkoušet, jak technika předokolky pracuje při dlouhých cestách. Při standardní dálniční rychlosti 130 km/h se zařazenou šestkou točí přijatelných 2900 otáček za minutu. Hluk od motoru je v kabině minimálně, aerodynamika se projevuje trochu hlasitěji. Během cestování po šotolinových cestách, asfaltových okreskách a dálnici se mi pak povedlo dosáhnout reálné spotřeby 6,5 l/100 km. Oficiálně udávaná kombinovaná hodnota v cyklu WLTP pak je 5,5 l/100 km, spotřeba čtyřkolky je o přibližně půl litru paliva vyšší.

Všechny dustery navíc spojuje mezigeneračně vylepšený jízdní komfort a až překvapivě malé náklony v zatáčkách, a to i při dynamičtějším jízdním tempu. A takové jsou první jízdní dojmy s novou Dacií Duster. Na českých silnicích se začne objevovat už brzy a všechny další informace si můžete připomenout v našem prvním setkání i informacích o prvním českém ceníku.