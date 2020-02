Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT – Revoluční, nebo stejná?

Předchozí Dojem, prostor, cena Motor, jízda Závěr Další

Dojem, prostor, cena

Čtvrtá generace novodobé octavie přichází v době, kdy popularita klasických vozů klesá a do popředí se stále derou SUV. Důležitější než obhájit pozici nejprodávanějšího kombi v Evropě tak bude zastavit, či alespoň zpomalit dlouhodobě klesající tendence a přilákat nové či přetáhnout zpět bývalé zákazníky kombíků. Na druhou stranu octavia je stále suverénně nejprodávanějším a nejdůležitějším modelem značky. Jako recept pro zajištění budoucích úspěchů byla zvolena cesta většího vizuálního luxusu. Novinka tedy na pohled leze do zelí současnému superbu.

Pohled první

Snaha odlišit se od minulých generací je patrná zejména zezadu, kde odzvonilo svislým světlům. Charakteristické céčko se modifikovalo po vzoru superbu, kodiaqu či scaly a svítilny se poprvé u octavie natáhly do pátých dveří. Znalci modelu teď zaprotestují, neboť vědí, že tak tomu bylo i v případě liftbacku pro čínský trh, kde je jsou široká světla prostě povinností. Dost možná bylo i toto důvodem, proč je nyní octavia dostala už plošně.

Zepředu se odehrála očekávatelná variace na téma šestiúhelníkové masky, která se stává součástí všech nových škodovek. Největší podobnost je patrná se scalou. I u octavie zmasivněl chromovaný rámeček a naopak „nos“ zasahuje do masky méně. Proti menšímu modelu se však přední světlomety nesbíhají tolik do pomyslného trojúhelníku, ale zůstávají lichoběžníkové.

Čtyřoké provedení se odporoučelo s odcházející generací. Novinka na to však částečně navazuje tvarem diod pro denní svícení či blinkry ve tvaru dvojité hokejky, neboť světlomety to také opticky předěluje. U octavie existuje ještě druhá, základní verze světlometů LED, které mají jen linku vespod. Úzké mlhovky obehnané černou či chromovanou linkou pak jako by z oka vypadly těm v superbu.

Z boku si octavia zachovává typické linie a prolisy. Upoutá však masivní zadní nárazník, který ukrajuje z blatníku více než dosud a lépe uchrání karoserii samotnou od oprav v případě drobnějších nehod. Nepřehlédnutelný je rovněž mohutný zadní spoiler, který se podílí na znamenitém koeficientu odporu vzduchu c X = 0,26 (velký vliv mají i nové „žaluzie“ v přední masce a nárazníku). Kvůli němu se však v myčce neumyje horní část okna. Novinkou jsou také ploché střešní ližiny, zde se jedná o čistě designovou záležitost. Klasické hagusy marketing vyhodnotil jako zastaralé.

Pohled druhý

Až dosud jste mohli nabýt dojmu, že čtvrtá generace je zbrusu nová, dost možná až revoluční. Pravdou však zůstává, že minulé a současné provedení jsou si bližší než předchůdci. Základem je totiž „pouze“ modifikovaná platforma MQB A (nyní s přízviskem Evo). Poprvé se tak mezigeneračně nezvětšil rozvor, zůstává 2686 mm a nejméně v historii narostly rozměry. Na délku činí přírůstek pouze 22 mm (4689 mm) a na šířku 15 mm (1829 mm). Důkladnější pohled odhalí i třeba stejná vnější zpětná zrcátka (měřeno s nimi je pak novinka naopak o 14 mm užší, takže se vám určitě do stejné garáže vejde). Jen překabátěnou „trojkou“ však novinka není. Zcela vás v tom ujistí otevření dveří.

Revoluce zevnitř

Jestli je v něčem octavia opravdu radikálně jiná, pak je to interiér. Veškeré tři dosavadní generace se vyvíjely evolučně. Všechny měly otočná kolečka pro nastavování klimatizace a otočný volič pro zapínání světlometů. V novince (s výjimkou základního provedení) se stal centrem všeho 10“ dotykový displej, přes nějž se nastavuje většina věcí včetně zmíněné klimatizace. Pro přepínání světel pak slouží tlačítka vlevo od volantu. Zcela jiné je i ovládání palubního počítače. Konzervativní jedinci si budou v nové generaci připadat možná trochu ztraceně a dost možná budou muset sáhnout po návodu.

Všechny verze vyjma základního stupně Active, který dorazí na trh později, mají již ve standardu digitální přístrojový štít, ovládá se však odlišně než dosud. V klasickém zobrazení lze měnit údaje zobrazované uvnitř otáčkoměru a rychloměru (v obojím to samé), přepíná se mezi nimi stiskem otočného pravého válečku na volantu. Nabídka však již není rozdělena přehledně do sekcí Rádio, Navigace, Jízdní data, Telefon... Vše se roluje válečkem přímo za sebou. U některých položek se pak do podmenu dostanete pomocí pravé šipky.

Jde o zvyk, nám však přišlo předchozí řešení systematičtější. Nedomyšlené je pak nulování spotřeb, dělalo se dlouhým stiskem. Zde to nefunguje (dlouhý stisk nemá žádnou funkci). Při zobrazení průměrné spotřeby musíte vyvolat podmenu a narolovat na nulování. Což je zbytečně zdlouhavé a za jízdy to odvádí pozornost. Chybělo nám také tlačítko, kterým bychom se vraceli o úroveň zpět.

Po stranách středového displeje (vyjma základního provedení) nenaleznete ani dotykové plošky, natož pak otočná kolečka. Veškeré funkce se vyvolávají přes menu, popřípadě si je lze uspořádat dle svého a mít je na základní obrazovce Home. Spodní pásek se zobrazuje trvale a slouží pro ovládání teploty a zapínání vyhřívání sedadel.

Kompletní nastavování klimatizace včetně distribuce vzduchu či intenzity se zobrazí po stisku tlačítka na klávesnici pod displejem. Novinkou je takzvaná chytrá klimatizace, kde jen říkáte, co chcete – zahřát ruce, zchladit nohy, nebo odmlžit okna... Zdá se to jako zajímavý a funkční nápad.

Nebloudit v navigaci

Proti scale se zjednodušilo menu navigace, přehledněji je řešené nastavení a třeba v zadávání cílů už nechybí přímý odkaz pro volbu pomocí souřadnic. Ovládání má tedy blíže k původní verzi u minulé octavie, což je jen dobře. Stále se však přímo v mapě neukazuje nadmořská výška. Naopak nově stejně jako ve scale vidíte v pravém sloupku zpoždění a mimořádné situace na vámi plánované trase. Přehledně si pak lze zvolit třeba objížďku konkrétního zacpaného úseku – v minulé generaci jste to museli nastavit ručně podle délky kolony.

Adaptace možná

Po několika dnech jsme si na nový způsob ovládání v octavii zvykli. Na to, že se všechno ovládá téměř jen dotykově, nefunguje zle, členění je logické.

Předchozí osvědčený systém s odděleným ovládáním klimatizace a otočnými voliči u displeje byl však na ovládání rychlejší a lepší.

V novince jsme se také setkali s velkým množstvím počátečních chyb – nešlo nastavovat teplotu klimatizace, nefungovalo „chytré“ zahřívání rukou či stávkoval tempomat. Vždy pomohlo až nové nastartování.

Nové octavii se však musí nechat, že uvnitř vypadá moderně a uklizeně. Neotřele a hodnotně působí obšití středové části palubní desky látkou. Chválíme, že se tvůrci vzdali věčně upatlaných lesklých materiálů. Horní část palubní desky kryje samozřejmě kvalitní plast, následuje zmíněná látka, okrasná dekorová lišta a pod ní ještě úzký pás z měkkého materiálu. Níže už je vše tvrdé, ale koleno se na rozdíl od předchůdce o středový panel neopírá, takže to ničemu nevadí. Výplně dveří jsou stejně jako u třetí generace měkčené jen vpředu.

Pevná pozice

Octavia už od minulé generace platí za nejprostornější kombi nižší střední třídy a toto si drží i ta nová se shodným rozvorem. Proti předchůdci ale nic navíc nepřináší. V podélném směru jsme v novince naměřili o centimetr méně, rezerva před koleny nicméně zůstává štědrá. Na šířku je situace prakticky totožná. Zejména vpředu však máte pocit větší vzdušnosti díky zmiňovanému subtilnějšímu středovému panelu, který není v kontaktu s kolenem. V tomto ohledu si uvnitř připadáte spíše jako v superbu než v dosavadní octavii. Nad hlavou je vpředu i vzadu místa dostatek. Platí to alespoň v případě testované verze bez panoramatické střechy.

Octavii dělá octavií především obří zavazadelník. V tomto ohledu opět novinka posouvá hranici o trochu výše. Objem 640 litrů je v rámci kategorie rekordní. Základní rozměry – délka, šířka mezi podběhy i výška – jsou shodné s předchůdcem (610 litrů), litry navíc se podařilo najít především pod podlážkou.

Na bocích nechybějí čtyři výklopné a stále sympaticky bytelné háčky, 12V zásuvka, páčky pro sklápění opěradel jsou však k mání jen za příplatek. Fixační přepážky (Cargo elementy) se suchým zipem pro upevnění nákladu mají nyní své místo u rezervy, stejně tak se do dojezdového kola přesunul subwoofer příplatkového systému Canton (již tedy nezabírá místo v levém podběhu, ale už ho nelze kombinovat s plnohodnotnou rezervou). Chválíme nízkou nákladovou hranu i vysoko výklopné páté dveře. Nadále tak platí, že octavia a superb jsou nejpraktičtější kombi na trhu.

PROSTORNOST Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 179/9 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 94-103/100 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-9/5 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 149/146 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 132/135 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 51 x 51/50 x 50 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 64 x 48 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 85 x 102 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 65/194

Zná svou cenu

Octavia tradičně patří v rámci segmentu k nejdražším vozům a stejně tomu zůstává u čtvrté generace. Ta však vyšší cenovku vyvažuje podstatně bohatší výbavou než dříve. Prozatím se nabízí pouze dva výbavové stupně Ambition a Style. V budoucnu přijde ještě základní Active, naopak s vrcholnou verzí Laurin & Klement se nepočítá. V rámci cenového srovnání s konkurenty octavii znevýhodňuje právě to, že nenabízí méně vybavenou verzi. Proti cenovému etalonu, byť podstatně hůře vybavenému Hyundaii i30 Komfort 1.4 T-GDI 103 kW za 419.990 Kč je dražší o více než dvě stě tisíc. Ještě o něco levnější je pak Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 96 kW, ten však není výkonově plně srovnatelný. Zpět ale k octavii. Výbava Ambition je velmi dobře použitelná a proti předchůdci se dále rozšířila. Nově tak zahrnuje třeba dvouzónovou klimatizaci, diodové světlomety či digitální přístrojový štít. Dále pak nechybějí 16“ litá kola, elektrické ovládání všech oken, tempomat ani dešťový a světelný senzor. Výhodným příplatkem je paket Ambition Plus s mlhovkami, zadními parkovacími čidly a vyhříváním předních sedadel za 15.000 Kč. Testovaná verze Style je vybavena velmi bohatě. Zahrnuje navigaci Columbus, 17“ litá kola či vyhřívání čelního skla (nově bez drátků). Nové světlomety Matrix LED se nabízejí spolu s předními parkovacími čidly a adaptivním tempomatem za 20.000 Kč. Novinkou je třeba také průhledový displej za 13.500 Kč či paket pro spaní (zadní opěrky s bočním vedením, deka...) včetně zadních okenních clon za 4800 Kč. Cena servisních prohlídek se proti předchůdci zásadně neliší a mezi konkurenty zůstává nízká. Servisní plán je však s ohledem na leasingové společnosti hodně osekaný a poctivá údržba vyjde dráž. Záruky zůstávají stejné, a to včetně Mobility Plus za 2000 Kč, která standardní záruku prodlužuje na 5 let a 100.000 km.