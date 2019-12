Škoda v únoru představí koncept laciného SUV, do Česka se ale nepodívá

Mladoboleslavská SUV ofenzíva se brzy rozroste o další kousek, který by tentokrát měl cílit na co nejdostupnější ceny. V Česku se s ním ale nesetkáme.

Nový koncept laciného SUV, který by automobilka měla představit v únoru příštího roku, je totiž určen pro indický trh, kde se koncernu VW stále nedaří upevnit si svou pozici. V minulém roce proto došlo k vytvoření projektu India 2.0, jehož cílem je vytvořit novou paletu dostupných modelů speciálně pro Indii. A v čele projektu stojí právě značka Škoda.

Ta si nejprve pohrála s platformou MQB-A0 a vytvořila její speciální „nízkorozpočtovou“ verzi MQB-A0-IN, určenou speciálně pro indický trh. A právě na této platformě by měly být postupně představeny dva modely, z nichž prvním bude dostupné SUV pro masy.

Jeho koncept by měl být slavnostně odhalen autosalonu Delhi Auto Expo, který se bude konat od 7. do 12. Února 2020. Produkční model by se pak měl dostat na indický trh ještě před koncem roku. Druhým modelem by se měl stát klasický sedan, jehož prodej by měl být zahájen v první polovině roku 2021.

Oba modely by měly být dostupné také pod značkou Volkswagen, ani jeden by se však neměl dostat mimo indický trh, pro jehož specifické potřeby byly oba vytvořeny. „Řekli jsme, že pokud chceme být konkurenceschopní, pak musíme splnit přesná očekávání našich zákazníků v Indii. A ty jsou jiná, než s jakými se setkáváme ve zbytku světa,“ uvedl Bernhard Maier pro Autonews Europe.

Indický trh je totiž velice citlivý na cenu, kvůli čemuž se evropským automobilkám dlouho nedařilo se v Indii prosadit. Dosud nejúspěšnější byl Renault, který speciálně pro indický trh vyvinul malé SUV Kwid. Celkově však indickému trhu dominují značky Maruti Suzuki a Hyundai, které jsou schopné nabízet obrovské množství laciných modelů za dostupné ceny.

Škoda se pokouší stáhnout náskok konkurence vysokými investicemi, které měly dosáhnout okolo jedné miliardy euro. Součástí investic však bylo i vybudování lokálního výzkumného a vývojového centra poblíž Dillí.