Vybíráme ideální rodinné auto: Vejdou se děti i babička?

V případě dětských sedaček se často skloňuje jen to, do jakých aut dáte dozadu tři vedle sebe. Patálie však čekají i na rodiny se dvěma potomky.

S narozením dětí se pohled na auta zásadně mění. Místo porovnávání dynamiky přichází do ruky metr. Na základě vašich četných dotazů jsme zkoumali, kam se nejlépe poskládají nejen děti v sedačkách, ale i zbytek posádky. Do testu jsme vybrali oblíbené rodinné dostavníky, ale i malé a kompaktní hatchbacky, které často plní roli druhých aut.

Zaprvé jsme se zaměřili na to, kolik místa zbývá vzadu napříč mezi dětskými sedačkami největší kategorie (pro děti od 3 let/100 cm) při uchycení isofixy. A zadruhé, jakou rezervu má spolujezdec vpředu před koleny v případě, že je vzadu vpravo umístěna protisměrná dětská sedačka určená pro děti od jednoho do čtyř let. Toto jsou totiž typické situace, které často vedou k rozčarování.

Pětimístná teorie

První případ odpovídá modelové situaci, kdy kromě dvou dětí a manželky/manžela potřebujete převézt na krátkou vzdálenost ještě někoho dalšího – typicky jednoho z prarodičů. Jeden z rodičů má nelehký úkol nasoukat se mezi dětské sedačky, a ještě se připoutat. Přitom zjistíte, že i u kombi nižší střední třídy byste měli vsoukat ramena do šířky i méně než 20 cm. To je opravdu nemožné.

Protisměr žádá místo

Zapeklitost s protisměrnou sedačkou má bohužel rozsáhlejší důsledky, neboť nejde jen o jednorázové trable, ale může vás omezovat řadu let, nebo i donutit ke koupi většího auta. Tyto autosedačky vyžadují pro své uchycení nejvíce místa, přední sedačka se tudíž musí posunout citelně vpřed.

Asi každý rodič chce pro své dítě maximální bezpečí a přemýšlí právě o protisměrném umístění potomka (doporučuje se až do čtyř let). Rozhodně je však potřeba zvážit, zda se ve vašem autě po uchycení této dětské sedačky na sedadlo spolujezdce vpředu vůbec někdo reálně posadí. Další věcí je to, že neposedné děti vás stejně po opuštění vajíčka nejspíše donutí, abyste je umístili po směru. Poté už autosedačka tolik místa nezabírá. Dobrým řešením jsou samozřejmě sedačky se základnou s možností otočení. Tu uchytíte do isofixu a následně můžete mít dítě umístěné proti i po směru. Zde platí univerzální rada – poté, co jednou dítě otočíte po směru, těžkou už ho budete vracet do protisměrné pozice.

Euro NCAP řeší i autosedačky

Kam lze jaké typy sedaček ve voze umístit, zjistíte nejsnáze z protokolů Euro NCAP. Zároveň v nich také najdete to, s jakými autosedačkami výrobce vůz do testů poslal – ty tak většinou budou pro konkrétní auto nejbezpečnější. Je to další dobrý zdroj, podle kterého autosedačky vybírat.

Jak jsme testovali

Autosedačky pro velké děti (od 3 let/100 cm do 12 let/150 cm) jsme namontovali na zadní krajní místa a v úchytech isofix je posunuli v rámci vůle od sebe. Poté jsme měřili šířku v nejužším místě mezi opěradly. Jako zkušební sloužily sedačky Cybex Solution S2 i-Fix. Protisměrnou dětskou sedačku (BeSafe iZi Combi X4 Isofix) jsme umístili vpravo dozadu tak, aby byla co nejvíce odsunutá od zadního opěradla (dítě mělo co nejvíce prostoru). Poté jsme měřili vzdálenost mezi spodní hranou opěrky hlavy u dětské sedačky a horní hranou sedadla u auta. Tuto vzdálenost lze brát jako měřítko komfortu pro sezení u dítěte. Dále jsme zjišťovali vzdálenost od spodní hrany opěradla po nejbližší bod na palubní desce na místě spolujezdce vpředu. Jak se však v praxi ukázalo, více záleží na tvarování spodní části palubní desky než na čísle samotném.

Škoda Fabia

Fabia překvapila, neboť na sedadlo spolujezdce si lze díky subtilní palubní desce sednout bez problémů. Škodovka zřejmě stále navrhuje i malá auta tak, jako kdyby měla sloužit coby rodinná, což velmi chválíme. Z fabie to dělá použitelné auto i pro přepravu čtyřčlenné rodiny třeba po městě. Proti větším modelům je však logicky vzadu v sedačce pro dítě méně místa než u scaly či octavie.

Škoda Fabia

Toyota Yaris

Velké přepravní schopnosti od malé toyoty asi nikdo nečeká. Při umístění zadních dětských sedaček je yaris určitě jen čtyřmístný. S prostorem vpředu to však paradoxně není vůbec horší než u kompaktů. Jako druhé auto do rodiny a do města tak poslouží podobně jako golf nebo corolla. Rozdíl je však v komfortu nastupování. U yarisu nám vadil malý úhel otevření zadních dveří, kvůli čemuž máte pro manipulaci se sedačkou a následně s dítětem méně místa.

Toyota Yaris

Dacia Jogger

Jogger ocení rodiny se třemi dětmi i všichni, kteří potřebují ke dvěma ratolestem vzadu přidat ještě nějakou další osobu. Vzadu jsme totiž mezi dětskými sedačkami naměřili solidních 28 cm. To je více než v případě kodiaqu, prostřední místo zde opravdu může sloužit svému účelu. V podélném směru se jogger běžným kompaktům nevymyká. Už dříve jsme napsali, že nám zde chybí posuvná druhá řada, která by umožnila více místa pro nohy. Nyní se to potvrzuje i v případě dětských sedaček, neboť i spolujezdec vpředu by větší volnost pro kolena ocenil. Naštěstí palubní deska je dobře tvarovaná a v místě případného kontaktu je podobně jako v octavii rovná plocha.

Dacia Jogger

Hyundai i30 Kombi

Interiér Hyundaie i30 patří velikostně k průměru třídy. V případě dětských sedaček to znamená, že vyšší spolujezdci se dopředu komfortně neposadí, přesto je to zde o něco lepší než v golfu. Vzadu jsme naměřili solidních 21 cm, nicméně ani to nestačí pro usazení mezi dvě zadní dětské sedačky.

Hyundai i30 Kombi

Peugeot 3008

Nedávno uvedený Peugeot 3008 působí i v rámci vozů SUV velmi mohutným dojmem, ale uvnitř moc rozhazovačný není. Dítě v sedačce se poněkud tísní. Vzdálenost mezi předním opěradlem a palubní deskou je sice papírově veliká, ale ve skutečnosti těsně nad koleny začíná výrazná hrana, což pocitově na komfortu nepřidá. Vzhledem k obří vnější šířce bychom čekali rozhodně také více místa vzadu mezi sedačkami.

Peugeot 3008

Opel Astra ST

Opel Astra je jedním z těch aut, která vypadají tabulkově dobře, ale v praxi tolik nezáří. Pochválit lze alespoň hodně místa u protisměrné sedačky. Vadí nám však špatně přístupné úchyty isofixů pod zipy, které Opel zdědil po příchodu pod křídla Stellantisu. Kdyby měla být astra používaná na delší jízdy jako rodinné auto, vpředu místem pro kolena příliš nevyhoví. Tvarování palubní desky je však lepší než v golfu. Mezi dvě zadní sedačky se také nikdo další neusadí, byť místa je zde více než v corolle nebo scale.

Opel Astra ST

Škoda Scala

Na malé platformě nafouknutá Škoda Scala byla překvapením testu, neboť před koleny vpředu nabídla v rámci segmentu nejvíce místa. Palubní deska je sympaticky mělká a nechává kolenům volnost. Limitující je vnitřní šířka vzadu, na konkurenci zde ztrácí, nicméně roli to příliš nehraje, protože mezi zadní dětské sedačky byste se stejně neposadili, ani kdyby zde byly navíc dva centimetry. I v tomto testu potvrzuje scala svou příjemnou univerzálnost.

Škoda Scala

Škoda Octavia

Tuzemský bestseller nezklamal a v podélném směru nabídne místa dostatek. Úplné pohodlí jako v superbu si ale dlouháni neudělají. Naopak velkou výhodou oproti golfu je, že i když se kolena dostanou do kontaktu s palubní deskou, opíráte se o rovnou plochu výklopné schránky, a nikoli o hranu. Vzadu na šířku mezi sedačkami příliš místa není, v tomto ohledu je golf lepší. Úchyty isofix jsou přístupné solidně, nicméně výklopné krytky směrem nahoru jsou méně praktické než ty sklopné dolů jako v případě golfu.

Škoda Octavia

Toyota Corolla Touring Sports

Corolla se snaží a nabízí solidní výsledky, s podélnou prostorností se blíží scale. Na přední sedadlo se průměrně vzrostlí jedinci usadí, ti vyšší už budou v kontaktu s palubní deskou. Japonce může těšit, že poráží některé evropské konkurenty. Vzadu napříč mezi sedačkami je místa málo. Jak už jsme psali u scaly, kde jsme naměřili úplně stejně, roli to příliš nehraje. K usazení třetího jedince mezi sedačky by bylo potřeba prostoru výrazně více.

Toyota Corolla TS

Volkswagen Golf

U golfu zůstává z kompaktních vozů nejvíce místa mezi zadními sedačkami – 21 cm ale stejně vyhoví k usazení spíše jen v případě dítěte. Potěší dobře přístupné úchyty isofix, u nichž krytku stačí sklopit. S místem na přední sedačce je to poněkud horší, neboť ozdobná lišta s ventilačními otvory vystupuje hodně do prostoru a vyšší jedince bude tlačit do kolene. Celkově je zde méně místa, než bychom čekali.

Volkswagen Golf

Subaru Outback

Subaru nás příjemně překvapilo příčným prostorem vzadu i celkově vzdušným dojmem na zadních sedadlech. Navíc má opravdu chytře schované úchyty isofix pod samostatně výklopným kusem čalounění. Při sezení vpředu však vadí zbytečná hrana na palubní desce. Místa zde jinak není vyloženě málo, ale toto bude vyšší jedince omezovat. V podélném směru jsme ve střední třídě čekali rozhodně více místa.

Subaru Outback

Škoda Superb a Volkswagen Passat

Chcete-li rodinné kombi, které vás v případě umístění velké dětské sedačky dozadu nebude nijak omezovat, je duo Superb/Passat jednoznačnou volbou. Proti outbacku nabízí vpředu rezervu větší o neskutečných 13 cm. Tradičním nedostatkem nicméně zůstává malá vnější šířka, čtyřčlenná posádka více nepotřebuje, ale dozadu mezi dětské sedačky si nikdo už pohodlně nesedne. Proti golfu je zde místa více jen o centimetr.

Škoda Superb

Škoda Kodiaq

Kodiaq představuje zajímavou volbu, je totiž flexibilnější než superb. Vpředu neposkytne tak obří rezervu, ale lze říci, že zde nebudete nijak limitováni. Zároveň vzadu uprostřed již lze sedět. Pro čistě čtyřčlennou rodinu je superb z hlediska prostoru lepší, ale pokud častěji jezdíte v atypických sestavách, vyberte si kodiaq. Výhodou je samozřejmě i možnost posuvu prostřední řady a případně i možnost volby sedmimístného provedení.

Škoda Kodiaq

Opel Combo

V combu jsou zadní krajní sedadla namáčknutá hodně na dveře, takže uprostřed zbývá místa hodně – dokonce více než u multivanu. Tři úchyty isofix však rozhodně neznamenají, že byste sem tři takto velké dětské sedačky vedle sebe umístili. Doprostřed se vejde jen protisměrná sedačka (ale dávejte tam to dítě…) nebo vajíčko. Stejně jako v astře jsou i zde nepraktické zipy přes úchyty isofixů, u vyloženě rodinně zaměřeného auta to štve dvojnásob. Vpředu není místa nazbyt a neliší se od kompaktů, ale palubní deska je alespoň v místě případného kontaktu s kolenem zaoblená. Posuvná zadní lavice by se zde nicméně velmi hodila.

Opel Combo

Volkswagen Multivan

Velké dodávky a osobní MPV jsou právem modlou početných rodin. Ani u těchto aut však neberete za samozřejmé, že do druhé řady uchytíte tři dětské sedačky pro největší děti na isofixy. V případě multivanu jsme mezi těmi krajními naměřili 38 cm, což je sice dost, aby se sem posadil dospělý, ale na třetí sedačku by to bylo málo. Obrovskou výhodou Multivanu T7 je však možnost posuvu jednotlivých sedaček, takže s uspořádáním cik-cak to vyřešíte. Při umístění protisměrné dětské sedačky zbývá na předních sedadlech místa dostatek všem. Díky své vynikající variabilitě je Multivan T7 dokonale univerzální, ať už máte libovolný počet dětí až do pěti.

Volkswagen Multivan

Závěr

O překvapení nebyla v testu nouze. První poznatek zní, že v případě sezení na místě spolujezdce při umístění protisměrné sedačky za ním hodně záleží na konkrétním tvarování palubní desky a samotný velký číselný údaj ještě neznamená výhru. Velmi v tomto překvapila fabia, která se ukazuje jako použitelná a je v tomhle ohledu vhodnější než některé větší vozy včetně golfu, v jejím případě nicméně dítěti v protisměrné sedačce nevytvoříte tolik prostoru a pohodlí. Škodovky si obecně vedly velmi dobře a je vidět, že na rodinnou přepravu myslí. Druhý poznatek zní, že mezi dvě dětské sedačky pro velké děti si dospělý pohodlně sedne jen v dodávkách či MPV. Ani v těchto vozech však nemáte jistotu, že do druhé řady dáte tři dětské sedačky uchycené v úchytech isofix. Řešíte-li tento problém, opravdu si to vyzkoušejte s konkrétními autosedačkami.