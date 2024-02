Vzpomínáme na BMW řady 8 (E31): Když se spojila krása s luxusem a silou

Sportovní dvoudveřové kupé vyšší třídy BMW řady 8 (tovární kód E31) se poprvé oficiálně představilo veřejnosti v září 1989 na mezinárodní automobilové výstavě IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Za 10 let jich bylo vyrobeno přes 30.600 kusů.

Originální tvary karoserie BMW řady 8 vytvořil Claus Johannes Luthe (1932–2008) a na některých detailech se podílel Klaus Kapitza, který se od roku 1984 stal šéfem designu BMW Technik GmbH. Příď vozu se nápadně podobala supersportu BMW M1 (E26), vyráběného v letech 1978 až 1981 a navrženého Giorgettem Giugiarem. BMW řady 8 se někdy uvádělo jako nástupce první generace kupé BMW řady 6 (E24), vyráběného v letech 1975 až 1989. Ve skutečnosti ale šlo o zcela novou, větší a dražší řadu, pro kterou byly hlavními konkurenty luxusní kupé Mercedes-Benz třídy S s továrním kódem C126 a C140 a také vozy Ferrari a Porsche. BMW řady 8 se vyrábělo výhradně jako kupé. Vzniklo sice několik prototypů kabrioletu, ty se ale do sériové výroby nedostaly, stejně jako prototyp M8. Kupé BMW 8 (E31) bylo na konci výroby v květnu 1999 nejdražším modelem automobilky BMW. Do Severní Ameriky se vyváželo až do roku 1997.

Motory V12 a V8

Na začátku výroby se BMW řady 8 nabízelo pouze ve verzi 850i s pohonem zadních kol zážehovým, kapalinou chlazeným vidlicovým dvanáctiválcem (foto), známým z modelů BMW 750i řady 7 (E32). Dvouventilový motor s rozvodem OHC, objemem 4988 cm3 (vrtání x zdvih: 84 x 75 mm), kompresním poměrem 8,8:1, vstřikováním paliva Bosch a katalyzátorem měl nejvyšší výkon 300 k (221 kW) při 5200 min-1 a točivý moment 450 Nm při 4100 min-1. Motor byl spřažen s ručně ovládanou šestistupňovou převodovkou nebo čtyřstupňovým automatem. Motor byl vyvinut k provozu s nízkooktanovým benzinem, používaným v USA. Vozu s pohotovostní hmotností 1790 kg umožňoval dosáhnout maximální rychlost 250 km/h (s elektronickým omezovačem) a zrychlit z 0 na stovku za 6,8 s.

Na začátku výroby se BMW řady 8 nabízelo pouze ve verzi 850i s pohonem zadních kol motorem V12.

Na konci léta 1992 se začaly prodávat modely 850CSi s vidlicovým dvanáctiválcem o objemu 5576 cm3, nejvyšším výkonem 380 k (280 kW) při 5300 min-1 a točivým momentem 550 Nm při 4000 min-1. Základní cena modelu 850CSi byla 180.000 DM. Prodávaly se výhradně s šestistupňovým manuálem a řízenou zadní nápravou. Ve stejném roce vyrobila automobilka BMW pro testovací účely 18 kusů modelu 830i, poháněných motory V8 s výkonem 217 k (160 kW) a točivým momentem 296 Nm. Žádný z těchto vozů se nedostal do prodeje, neboť výkon motoru neodpovídal třídě vozidla.

V červenci 1993 následoval typ 840i, poháněný vidlicovým osmiválcem s rozvodem DOHC, objemem 3982 cm3, čtyřmi ventily na válec a vstřikováním Bosch. Tento motor měl maximální výkon 285 k (210 kW) při 5800 min-1 a točivý moment 400 Nm, dosahovaný při 4500 otáčkách. Vozů s tímto motorem bylo do února 1996 vyrobeno 4728 kusů s manuální nebo automatickou převodovkou a nejvyšší rychlostí 250 km/h. Cena BMW 840i začínala na 129 tisících DM. Od poloviny roku 1995 se začal vyrábět novější 4,4litrový motor V8, který byl úspornější a měl vyšší točivý moment.

V únoru 1994 se v modelu 850Ci objevil modernizovaný dvanáctiválec s objemem 5379 cm3 a výkonem zvýšeným na 326 k (240 kW) a také pětistupňová automatická převodovka. Oba modely (850i a 850Ci) se přibližně půl roku vyráběly souběžně. Od ledna 1995 až do ukončení výroby v květnu 1999 vyrábělo BMW pouze typy 840Ci a 850Ci.

Pohledná karoserie a moderní podvozek

Claus Luthe dal čtyřmístnému kupé řady 8 (foto) elegantní tvary s plochou přídí, skrytými světlomety a splývavou zádí. Díky modernímu počítačovému systému CAD bylo dosaženo nízkého součinitele odporu vzduchu 0,29. Vůz měl bezrámová okna dveří, chybějící pevné střešní B sloupky (hardtop) a ostře useknutou záď s velkými sdruženými svítilnami. Sílu motoru zvýrazňovaly dvojité koncovky výfuku (některé modely měly jen dvě oválné koncovky výfuku). Kapota motoru měla závěsy vzadu a výřezy pro vyklápěcí potkávací a mlhové světlomety. Parkovací a dálkové světlomety byly umístěny v nárazníku. Kupé E31 mělo rozvor náprav 2684 mm, bylo dlouhé 4780 mm, široké 1855 mm a vysoké jen 1340 mm.

Potkávací a mlhové světlomety byly vyklápěcí, směrové blikače, parkovací a dálkové světlomety byly umístěny v nárazníku.

V luxusním interiéru (foto) našel řidič přehlednou palubní desku s kapličkou ručkových přístrojů před čtyřramenným volantem (modely z počátku výroby měly tříramenný volant) a středovou konzoli s palubním počítačem, rádiem a ovládáním klimatizace. Přední dělená kožená sedadla měla nastavitelné opěrky hlavy a byly v nich zakotvené bezpečnostní pásy.

Pozdější modely měly čtyřramenný volant. Na středové konzoli mělo kupé mimo jiné palubní počítač, rádio a ovládání klimatizace.

Kupé BMW řady 8 mělo samonosnou karoserii a nezávislé zavěšení předních kol se vzpěrami McPherson a vinutými pružinami. Vzadu mělo kupé víceprvkové zavěšení (multilink) a vinuté pružiny. Na všech 17palcových kolech mělo kotoučové brzdy, přední s odvětráváním.

Prototyp M8

Sportovní oddělení automobilky BMW (M GmbH) postavilo v roce 1990 jediný prototyp BMW M8 (foto). Jiné zdroje uvádějí tři vyrobené prototypy, z nichž jeden byl při testovacích jízdách zničen. M8 patří k největším tajemstvím automobilky BMW. Prototyp byl údajně uložen ve skladu BMW v Dingolfingu pod hromadou krabic a poprvé byl představen veřejnosti až v roce 2010.

Sportovní oddělení automobilky BMW postavilo v roce 1990 jeden až tři prototypy BMW M8. Zadní kola poháněl šestilitrový motor V12 s výkonem až 600 koní.

Prototyp BMW M8 poháněl šestilitrový motor V12 s výkonem až 600 k (441 kW), který byl v pozměněné formě použit v supersportovním voze McLaren F1. Prototyp M8 neměl výklopné světlomety, potkávací i dálková světla byla umístěna v nárazníku.

Kabriolet

Nevýhodou BMW E31 ve srovnání s modely Mercedes-Benz SL bylo, že nemohl nabídnout verzi kabriolet. To byl jeden z důvodů, proč byly modely SL oblíbenější. Úkol přeměnit kupé řady 8 na kabriolet vyžadoval řadu opatření ke zvýšení tuhosti karoserie. Tím se zvyšovala pohotovostní hmotnost kabrioletu, takže byly nutné úpravy podvozku a zvýšení výkonu motoru. Proto byly v roce 1990 vyrobeny jen tři prototypy kabrioletu (foto), vycházející z kupé BMW 850i s šestistupňovou manuální převodovkou. Označení bylo v roce 1993 změněno na 850Ci. Důvodem pro opuštění verze kabriolet byla vysoká cena, malá tuhost a nenápadný vzhled. V současné době je jeden z prototypů vystaven v muzeu BMW v Mnichově.

V roce 1990 byly vyrobeny tři prototypy kabrioletu, vycházející z kupé BMW 850i. Jeden z prototypů je vystaven v muzeu BMW v Mnichově.

Alpina

Firma Alpina z německého Buchloe vyvinula na základě řady 8 model Alpina B12 5.0, vyráběný v letech 1990 až 1994. Vycházelo se z modelu 850i, do kterého byl zabudován výkonnější motor V12 (350 k/257 kW) a automatická převodovka. Zvýšení výkonu bylo dosaženo při nezměněném objemu zvýšením komprese z 8,8 na 9,5. Od roku 1992 se také ručně vyráběl model B12 5.7 (foto), vycházející z typu 850CSi. Objem motoru V12 byl zvětšen o 70 cm3, výkon se zvýšil na 416 k (306 kW) a točivý moment na 570 Nm. Oba modely neměly omezovač rychlosti na 250 km/h, takže maximální rychlost byla 280, respektive 300 km/h. Celkem bylo vyrobeno 97 kusů B12 5.0 a 57 kusů B12 5.7.

Od roku 1992 se v německém Buchloe ručně vyráběl model Alpina B12 5.7, vycházející z typu 850CSi.

Zpočátku neexistoval žádný nástupce řady 8. Až v létě 2003 doplnilo BMW svou modelovou řadu o větší kupé vyšší střední třídy, BMW řady 6 (E63). Toto kupé vycházelo z řady 5 a bylo nabízeno levněji než konkurenční kupé Mercedes-Benz CL. Řada 8 se vrátila až v roce 2018, kdy se začala vyrábět druhá generace v podobě kabrioletu (G14), dvoudveřového kupé (G15) a čtyřdveřového Gran Coupé (G16).