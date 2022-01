Co přinese rok 2022 řidičům: Rok nadějí, ale i velkého zdražování!

Na právě skončený rok asi nebude řada Čechů vzpomínat v dobrém – pokračující koronavirová opatření ještě opepřily rekordní cenové skoky, vysoká inflace a zdražování energií. Pro motoristy znamenala sezona 2021 nejdražší benzin a naftu za posledních devět let, což řadě z nich mohlo být jedno, protože beztak marně čekali na objednané auto, které meziročně zase zdražilo. Ostatně na trhu chybějí i poptávané ojetiny a ty zbývající zdražily.

Rok 2022 slibuje zlepšení ve všech ohledech – cena ropy padá (byť to u čerpaček není moc vidět), čipová krize je prý zažehnána, jen cena autoservisních úkonů asi zázračně neklesne.

Za tři roky

Nový šéf ministerstva dopravy Martin Kupka (ODS) se netají velkými plány. Přesto se nebude otevírat tolik nových dálnic jako za dvouministra Havlíčka. Kromě urychlení výstavby pražského okruhu chce pokračovat ve snaze předchůdců o digitalizaci státní správy. Dopravní agenda má být podle něj už za tři roky plně elektronická. „Pro nový nebo vyměněný řidičský průkaz už nebude nutné chodit na úřad obce s rozšířenou působností, stejně tak zmizí povinnost nosit průkaz při řízení vozidla u sebe. Zápisy a změny v registru vozidel půjdou také vyřídit přes internet bez návštěvy úřadu,“ slibuje ministr Kupka. Už teď je čerstvou novinkou, že by mělo stačit „zelenou“ kartu ukázat na silnici na displeji mobilu místo kusu vytištěného papíru.

Další funkce také přibyla na webové stránky kontrolatachometru.cz, kde si každý může na základě zápisů z STK ověřit, jak se vyvíjel nájezd vozidla v čase. A nově tam přibyly také detaily z technických kontrol, jako je výčet konkrétních závad. V případě koupě ojetiny to může dát zájemci dobrý přehled, v jakém stavu se vozidlo průběžně nacházelo.

Parlamentní volby znamenaly víc změn, na kterých mohou motoristé profitovat. Například od 1. ledna 2022 měla platit rozsáhlá novela bodového systému, jenže zůstala zaparkovaná ve staré sněmovně a řada jejích autorů se teď obává, že zcela zapadne. Vždyť občanští demokraté se dlouhodobě netají odporem proti bodům jako dvojímu trestání. Naopak se zase vrací do hry debata o zrychlení na 150 km/h na dálnicích.

Motorismus se vůbec stal ve vládě Petra Fialy významným tématem – sám premiér se netají odporem vůči evropské Zelené dohodě, která od roku 2030 zakazuje prodávat v celé EU auta se spalovacím motorem. „Návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory by ohrozil existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu,“ řekl k tomu Fiala.

I prezident Miloš Zeman vidí Zelenou dohodu jako jediného viníka energetické krize a nechal se slyšet, že by se Češi měli z dohody vyvázat. Oba si kladou jako podmínku přesunutí jaderné energie do Zelené dohody coby čistého zdroje energie – týká se to i (elektro)motoristů, protože za osm let má stát v zemi 35.000 nabíječek, aby zvládly obsloužit plánovaný půlmilion elektromobilů.

Svět motorů 01/2022

Po Česku bez řidiče

Po roce 2030 už možná část z nás bude kroužit po vozovkách zcela autonomně. Česko je totiž jednou z prvních zemí, která se takzvaným samořízením reálně zabývá. Od října 2021 zasedá komise pro etický rozměr provozu bez řidičů, která by měla na jaře vydat manuál pro státní správu, urbanistické zásady a podobně. Pokud vás to zajímá, brzy prý najdete na webu autonomne.cz dotazník, kde si můžete sami vyzkoušet, jak byste se rozhodovali v kritických situacích. Možná to bude brzy potřeba. Zatím by nám stačilo, aby občané ani v roce 2022 nemuseli chodit hlásit na dopravní úřad obyčejnou změnu adresy bydliště…

Co nového platí

Objíždění cyklistů

Nejvíce probíranou novinkou letošního roku je nařízení o pevně definované vzdálenosti objíždění cyklistů. Řidič je povinen dodržovat mezi nejbližšími okraji motorového nebo přípojného vozidla či nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. Tam, kde je nejvyšší dovolená rychlost do 30 km/h, stačí jeden metr. Naštěstí se za to nebudou brát řidičáky, jak původně navrhovali předkladatelé.

Potkáme se častěji: Lednový legislativní balíček obsahuje ještě jednu novinku, kterou si prosadila cyklolobby – výjimku z povinnosti užít cyklistická opatření. Platí na jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty. Pokud by mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, nemusí jich cyklisté použít a směle mohou vyrazit na vozovku mezi auta.

Pokutování v pruzích

Obecní strážníci mohou odteď pokutovat řidiče rovnou na místě za neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném pruhu. Doteď mohli přestupky řešit pouze v součinnosti s Policií ČR.

Delší lhůty

Prodlužují se dvě zásadní doby pro řidiče, pokud spáchají nějaký přestupek. Zaprvé se prodlužuje splatnost pokuty z 15 na 30 dnů. Vydělají na tom i správní úřady, kterým trochu ubude agenda s vracením pozdě zaplacených částek. A také dochází k prodloužení promlčecí doby o čas projednávání přestupku. Nově se o to navýší jen proto, aby se nevyplatilo dělat obstrukce s úřady.

Parkování

Za parkování na vyhrazeném místě pro zdravotně tělesně postižené už nebude hrozit jen pokuta, ale také zápis dvou trestných bodů do karty řidiče. Totéž mimochodem platí i pro zneužití průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Víc výjimek: Zdravotníci poskytující domácí péči mohou využít parkovacích úlev pro lékaře ve službě. Patří k tomu možnost označit své auto kartičkou za oknem.

Zákaz alkoholu pro zapojené pasažéry

Pražský magistrát bojuje už roky s pivními koly pro turisty, na nichž se popíjí pivo a šlape. Ačkoliv je už jednou zakázal, oprávněnost následně řešil soud. Definitivní stopku by jim mohla vystavit novinka letošního roku, která zakazuje konzumovat alkohol i přepravovaným osobám, pokud se aktivně podílejí na jízdě – tedy i šlapáním. Platí to mimochodem i pro konzumaci drog a na výzvu policisty se musejí zúčastnění podrobit vyšetření.

Rozšíření řidičských skupin

Vrací se dřívější praxe, kdy držitelé řidičských oprávnění skupiny C na nákladní auta mohou řídit automaticky i traktory, na něž jinak existuje speciální skupina T. Tím, že platí i pro cizince, má to vyřešit akutní nedostatek lidí v zemědělství. V případě Čechů lze spíš pochybovat, že průměrně dobře placený šofér kamionové dopravy přesedne za volant traktoru. Další novinkou je vymezení skupin motorek a čtyřkolek podle unijních zvyklostí – skupina AM je nutná až pro vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h, zatímco dosud žádný spodní limit neexistoval. Navíc se s touto skupinou posouvá výkon pro čtyřkolky ze 4 na 6 kW. U skupiny B1 odpadá omezení výkonu terénních čtyřkolek na 15 kW, teď mohou držitelé řídit jakkoliv výkonný stroj.

Automat už neomezuje: Rozšiřuje se počet skupin řidičského oprávnění, která může žadatel absolvovat s autem vybaveným automatickou převodovkou, aniž by to měl zaneseno coby omezení v dokladech. Nově se tam nezanese v případě, že žadatel absolvoval výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou alespoň v jedné ze skupin vozidel B + E, C1, C1 + E, D1 nebo D1 + E.

Záchranáři mohou jezdit rychleji

Velká auta složek integrovaného záchranného systému s omezením maximální rychlosti na 80 km/h mohla pelášit rychleji jen v případě jízdy s majáky. Nově pro ně platí stejné limity jako pro osobní auta a autobusy. Oficiálním důvodem je „umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu“.

Tvrdší tresty za přetížení

Pokud řidiči těžkých souprav odmítnou převážení nákladu na silnici, čeká je pořádná sprcha. Pokuta až 30.000 korun se totiž nově navyšuje na 100 000 Kč. Končí tím praxe, kdy se víc vyplatilo – a to výrazně – vyhnout se vážení a zaplatit pokutu. Za překročení hmotnostních limitů se totiž sankce vypočítává podle množství nepovolených kilogramů navíc. Cílem je zmírnit rozdíl mezi postihem za „přetížení“ vozidla a za odmítnutí podrobit vozidlo kontrolnímu vážení.

Rychlejší odstranění vraku

Obce mohou samy iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Až doteď musely být současně vlastníkem pozemní komunikace, což nyní odpadá.

Kde se bude stavět: Kdy skončí šnečí tempo?

Výstavba dálnic a silnic v Česku viděna očima nově otevřených úseků byla loni nadprůměrná. Číslo 46,5 kilometru je na první pohled obdivuhodné, ale jen než si uvědomíme, že to bylo na úkor letošního roku – jen aby se odcházející vládní garnitura pochlubila, jak to zvládla všechno rozjet. Jako čirý populismus tak musíme brát neobvyklý jev – během tří dnů otevřené úseky D35 Opatovice-Časy, obchvat Panenského Týnce na D7, a dokonce dvou částí D11 z Hradce Králové k Jaroměři, které byly dokončeny o půl roku dříve, v celkové délce 38,3 kilometru zrovna v době těsně před instalací nové vlády. Jinak všechno je a nejspíše i zůstane beze změny – nic se totiž nemění na tom, že od záměru k otevření pro motoristy uplyne 13 let, což je o polovinu déle než v Německu. Dokonce i Poláci a Maďaři umějí stavět dálnice rychleji.

A jak to tedy bude vypadat v roce 2022? Předchozí vláda předává nové 131,1 km rozestavěných komunikací. Z nich by se letos mělo podařit otevřít 25,5 kilometru dálnic (D35 Časy – Ostrov, D48 a D56 v okolí Frýdku Místku) a 16,4 kilometru silnic I. třídy, například obchvat Olbramovic na I/3 nebo průtah Přerovem. Zahájení také čeká celkem 142,6 km dálnic a silnic I. třídy. Chtělo by se jásat, jaká je to slušná porce. Ovšem při bližším pohledu a porovnání se sliby z loňska nám vychází, že skoro půlka z tohoto výčtu – tedy 70,5 kilometru – měla být zahájena už v roce 2021! A ŘSD se už dnes třese obavami, že mu ekologičtí aktivisté zase přijdou na nějakou procesní chybu, která by dál posunula start tolik chybějící stavby posledního úseku dálnice D1 u Přerova.

Plány jsou jedna věc a realita druhá. Budeme velmi překvapeni, pokud se podaří slibované začátky staveb i avizované dokončení již rozpracovaných úseků beze zbytku splnit. O čem ale nemáme žádné pochybnosti, to jsou kolony v blízkosti staveb i velkých oprav – krajům a státu se jistě letos zase podaří nastavit termíny a realizaci výstavby či oprav hlavních a objízdných tras do jiných termínů. Ale kvůli nepředvídatelným okolnostem, jako je čínská chřipka, nedostatek pracovníků nebo odvolávání neúspěšných uchazečů, se zase všechny stečou do jednoho období. Ano, hádáte správně, znovu to „vyjde“ na prázdniny a dovolené.

Zahajované stavby v roce 2022 Na mapě modrá barva Komunikace Lokalita Délka 1. D1 Brno centrum – Brno jih 1 ,5 km 2. D1 Říkovice-Přerov 10,1 km 3. D3 Třebonín – Kaplice nádraží 8,6 km 4. D6 Hořovičky, obchvat 5,2 km 5. D6 Hořesedly, přeložka 9,2 km 6. D6 Krupá, přeložka 6,5 km 7. D7 Chlumčany, zkapacitnění 4,4 km 8. D55 Napajedla – Babice, most 0,5 km 9. D55 Moravský Písek – Bzenec 4,1 km 10. I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění 3,5 km 11. I/11 Postřelmov – Chromeč 4,0 km 12. I/16 Nová Paka, obchvat 8,5 km 13. I/27 Žiželice, obchvat a přemostění 3,0 km 14. I/33 Jaroměř, obchvat 6,6 km 15. I/34 Lišov – Vranín 9,3 km 16. I/35 Lešná – Palačov 8,6 km 17. I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina 4,2 km 18. I/36 Časy – Holice 3,4 km 19. I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská 0,8 km 20. I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov 9,5 km 21. I/53 Znojmo – Lechovice 7,2 km 22. I/53 Lechovice – Miroslav 7,6 km 23. I/53 Miroslav – Branišovice 5,2 km 24. I/53 Branišovice – Pohořelice 7,8 km 25. I/58 Mošnov – obchvat 3,3 km Celkem 142,6 km

Výstavba dálnic

Plánované dokončení v roce 2022 Na mapě černá barva Komunikace Lokalita Délka 1. D35 Časy – Ostrov 14,7 km 2. D48 Frýdek-Místek, obchvat 8,6 km 3. D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,2 km 4. I/3 Olbramovice, obchvat 3,4 km 5. I/9 Mělník, obchvat 1,0 km 6. I/19 Chýnov, obchvat 3,6 km 7. I/38 Církvice, obchvat 4,2 km 8. I/55 Kunovice, průtah 1,2 km 9. I/55 Přerov, průtah 0,8 km 10. I/68 Třanovice – Nebory 5,4 km Celkem 41,9 km

Úseky dálnic zdarma: Drobné rozšíření

Proti předchozím létům se zase o něco rozrůstá síť dálničních úseků izolovaných nebo sloužících jako obchvaty velkých měst, která v roce 2021 činila 204 kilometrů. Bez poplatku se například pojede i nadále nejen po D6 od Chebu až do Karlových Varů či od Bošova k Lubenci, ale nově i na sousedním, loni otevřeném pětikilometrovém obchvatu tohoto městečka na Ústecku. Za dálnici nemusíte platit ani na čerstvě otevřeném obchvatu D7 u Panenského Týnce v délce 3,5 km. Naopak na novém úseku D35 či D11 za Hradcem Králové je už třeba s poplatky počítat.

Dálnice v roce 2022 bez poplatku Komunikace Lokalita Délka D0 Pražský okruh od D7 po ulici K Barrandovu 12 km D1 Brno, obchvat – Holubice až Kývalka 30 km D1 Kroměříž, obchvat 2 km D3 Jižní Čechy 3 km D3 Veselí nad Lužnicí až Bošilec 5 km D5 Beroun a Králův Dvůr, obchvat 8 km D5 Plzeň, obchvat 22 km D6 Vjezd do Prahy 7 km D6 Cheb – Karlovy Vary 31 km D6 Bošov – Lubenec, obchvat 9 km D7 Vjezd do Prahy 1 km D7 Panenský Týnec, obchvat 3,5 km D8 Ústí nad Labem, obchvat 20 km D10 Vjezd do Prahy a obchvat Brandýsa 14 km D10 Mladá Boleslav, obchvat 7 km D11 Vjezd do Prahy 8 km D11 Sedlice až Kukleny 6 km D35 Olomouc, obchvat, až k silnici I/55 12 km D45 Prostějov, obchvat 5 km D46 Hněvotín až Olomouc, Slavonín 2 km D48 Frýdek-Místek až Dobrá 4 km D52 Pohořelice 3 km

Ticho o Šmejkalce

O kterých stavbách se teď příliš nemluví? S halasně dokončenou rekonstrukcí D1 těsně před loňskými parlamentními volbami stále není jasno o technicky složité renovaci a rozšíření mostu Šmejkalka u Mirošovic, stavěného ještě za protektorátu. Zatím jsme byli svědky toho, jak byl vyjmut z plánů na rekonstrukci D1 v roce 2018. Následně se zjistilo, že přemostění je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. To vyústilo v nová výběrová řízení v listopadu 2021, navíc vyskočily ceny – z původně plánovaných 773 milionů až na bezmála 1,4 miliardy. A to ještě bude potřeba vyřešit podepření mostu za skoro 50 milionů. ŘSD je přesto optimistické a předpokládá už hladký průběh – stavba sama by měla začít ve druhé polovině roku 2022.

Ceny dálničních poplatků, paliv, pneumatik, dílů, servisu a STK

E-viněta: Oáza stability

Jako rajská hudba v chaosu všudypřítomného zdražování zní, že poplatky za užívání dálnic pro osobní auta se v roce 2022 nemění. Tedy i letos bude stát desetidenní viněta 310 Kč, měsíční 440 korun a roční vyjde na 1500 Kč. Jak nám sdělil František Jemelka z Ministerstva dopravy, v platnosti zůstávají i další zvýhodnění: například poloviční sazby pro pohon CNG a biometan či úplné prominutí poplatků pro vozidla na alternativní pohony (vodík, elektromobily a hybridy s emisemi CO 2 do 50 g/km) či se zelenými, veteránskými značkami. Nadále také platí, že pokutu za jízdu po dálnici bez zaplacení můžete dostat pouze po zastavení hlídkou policie, případně celní služby – údaje z kamer nad dálničním tělesem podle mluvčího nadále slouží pouze k měření intenzity provozu.

Mýtné pro nákladní auta: Na více kilometrech

Sazby poplatků za užívání dálnic a hlavních silnic I. třídy ani třísložková struktura za užití komunikace, hluk z provozu a znečistění ovzduší se pro rok 2022 nemění. Tím ovšem dobré zprávy pro nákladní auta nad 3,5 tuny a autobusy končí, protože je nemine rozšíření mýtné povinnosti o další kilometry silnic I. tříd. Podle předpokladů ministerstva dopravy to nastane od druhého pololetí, kdy by se měla síť zpoplatněných úseků rozšířit o bezmála 400 kilometrů těchto komunikací. Poprvé od roku 2007, kdy se začalo mýtné pro nákladní auta v Česku vybírat, převýší délka placených silnic I. třídy (1470 km) porci kilometrů dálnic s poplatkem (1379 km včetně otevřených naplánovaných úseků v roce 2022).

Nově zpoplatněné úseky Silnice Úsek Délka I/16 Bezděčín – Řevničov 88,4 km I/22 Klatovy – Vodňany 75,2 km I/27 Plzeň-Litice – Klatovy 38,8 km I/34 Havlíčkův Brod – Koclířov 81,5 km I/38 Jihlava-západ – Hatě 86,9 km I/58 Příbor – Skotnice 3,3 km I/68 Třanovice – Nebory 5,4 km I/38 Církvice, obchvat 4,1 km Celkem 383,6 km

Servis a náhradní díly: Výtah jede jen nahoru

Ty tam jsou změny cen z minulých let maximálně v řádu jednotek procent, zdražování náhradních dílů a servisních prací nabere letos na tempu. K vlivu nemalé inflace, která na přelomu roku mířila k 10 procentům, je třeba přičíst i zdražení energií, dopravy a výroby dílů. I když se automobilky budou snažit vzestup cen držet na uzdě a kočírovat jej podle inflace, je velmi pravděpodobné jejich zvýšení minimálně o pět procent. S těmito čísly počítají například u Peugeotu, což nám potvrdila mluvčí českého zastoupení francouzské značky Radka Matthey. Ani tuzemská Škoda Auto ve stagnaci cen nevěří. Ústy Karla Starého, vedoucího oddělení Aftersales mladoboleslavské automobilky, nepředpokládá zvýšení o víc než jednotky procent blízké právě inflaci. S ní jde ruku v ruce i nárůst cen samotných prací v dílnách. Tady například Linda Šedá z Citroënu vidí za předpokládaným nárůstem cen prací u koncesionářů zejména zvyšující se ceny energií, především plynu a elektřiny. ČNB sice tvrdí, že letos se jí inflaci podaří zkrotit a smáčknout zpět pod dvě procenta, ovšem zda se jí to podaří a jestli budou stejným tempem pokračovat i výrobci aut, zůstává otázkou.

STK a měření emisí: Nové povinnosti přinesou zdražení

Na STK a stanicích měření emisí (SME) přibyly nové povinnosti. Právě u emisí je to už od Nového roku změna metodiky a přístrojů na měření tlaku nebo teploty ve výstupu na výfuku, aby nebylo možné vysunout sondu a ovlivnit množství škodlivin. Vzhledem k povinnosti upravit měřicí přístroje zdraží měření emisí s velkou pravděpodobností z aktuálních 700 korun u benzinových a 1000 korun u naftových motorů. Ani agregátům na plyn se změny nevyhnou, s velkou pravděpodobností vyskočí z oblasti loňských 1200 korun směrem nahoru. V roce 2022 by měla také přijít ke slovu měření hluku na STK u vozidel zjevně překračujících jeho hodnoty uvedené v technickém průkazu. Zatím ovšem podle Jiřího Rejmona z Profesní komory STK o datu jejich zavedení není rozhodnuto. Každopádně v okamžiku, kdy to nastane, ceny technické prohlídky opustí dlouhá léta drženou psychologickou hladinu oscilující okolo 1000 korun.

Pohonné hmoty: Horory nečekejme, ale ani selanku

Setrvalé zvyšování cen pohonných hmot, které motoristy provázelo s výjimkou prosince po celý minulý rok, pro letošek nehrozí. Scénáře meziročního nárůstu ceny naturalu o 8,50 Kč a nafty o osm korun za litr kvůli zvyšujícím se cenám ropy a další vlně mutací čínského viru se letos neuskuteční. Z loňských maxim přes 82 dolarů za barel se v závěru roku ceny dostaly už blízko k 70 dolarům, podle některých prognóz budou oscilovat dokonce někde mezi 65 a 70 dolary za barel. Stojí za tím zvyšující se těžba zejména mimo ropný kartel OPEC a Rusko, ale také vyhlídky na oživení covidem přiškrceného průmyslu. Navíc je tu efekt k dolaru posilující koruny a také ministerstvem financí loni v prosinci popřené šeptandy, že do děravé státní kasy by se určitě hodil příspěvek v podobě navrácení spotřební daně z nafty zase o korunu nahoru jako v roce 2020. Ovšem na druhou stranu je třeba mít se na pozoru před hrozícím konfliktem na Ukrajině nebo rozsáhlejšími nepokoji v oblastech těžby ropy. Ty by naopak tlačily ceny u čerpacích stanic vzhůru. Ceny litru Naturalu 95 dosahující 36,40 Kč a nafty 35,40 Kč z konce roku by podle našeho soudu měly oscilovat jen mírně oběma směry. Hrozících 40 Kč za litr benzinu, což se zdálo být stále reálnější ještě v polovině listopadu 2021, kdy ceny obou hlavních paliv stály na mnohaletých maximech, zůstane naštěstí jen strašákem. Ovšem nemůžeme ani počítat s tím, že se ceny znovu podívají pod třicet korun za litr. Svůj podíl na tom má i „speciální“ politika provozovatelů čerpacích stanic, kteří v okamžiku nástupu vyšších cen ropy zdražují prakticky ihned, ovšem v případě jejich dlouhodobějšího poklesu už ceny na totemech obdobným tempem neklesají.

Ceny Naturalu 95 a nafty v roce 2021 Palivo Nejnižší cena/datum Nejvyšší cena/datum Natural 95 27,90 Kč/19. 1. 37,20 Kč/19. 11. Diesel 27,20 Kč/10. 1. 36,10 Kč/18. 11.

AdBlue: Jistota násobku

V porovnání se stejným obdobím roku 2021 se letos předpokládá stabilizace ceny za litr močoviny zhruba na dvoj- až trojnásobku loňské. Vzhledem k tomu, že výroba AdBlue je energeticky dosti náročná, kýžený návrat k nižším hodnotám od sedmi do deseti korun za litr se nedá předpokládat ani v budoucnu.

Pneumatiky a pneuservisní práce: Přijde to v několika vlnách

Ani v oblasti pneumatik a s tím souvisejících prací se nedají čekat ceny stejné jako loni. „Zimní obutí už před začátkem sezony zdražilo v průměru o šest procent, tedy okolo 500 korun za kus,“ říká šéf internetového obchodu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Nevylučuje ale ani až desetiprocentní zvýšení cen letních pneumatik do poloviny roku 2022. Obdobný vývoj vidí i Lucie Matušková ze sítě BestDrive, která předpokládá nárůst cen napříč všemi značkami. Milan Marušák ze společnosti Goodyear Czech predikuje nárůst cen pneumatik dokonce v několika vlnách. Všichni oslovení rovněž očekávají zvýšení zájmu o stále oblíbenější segment celoročních pneumatik – podle Schwangmaiera za posledních pět let stoupla poptávka po nich o 151 procent, o jejich pořízení aktuálně uvažuje až 27 procent všech řidičů. Naopak o levnější protektory by měl být zájem zhruba stejný jako v minulých letech. S rostoucími cenami plášťů, práce i energií se dá rovněž předpokládat nárůst poplatků za přezutí i v pneuservisních sítích a nezávislých dílnách, minimálně v řádech jednotek procent.

Povinné ručení 2022: Pojištění mnohým zlevní

V době brutálního zdražování to zní divně, ale na startu roku 2022 je skutečnost evidentní: pojištění auta drží ceny dole, a k tomu nabízí víc.

To, co předpovídal Svět motorů na začátku podzimu, potvrzuje i zimní realita. Na rozdíl od rostoucích cen aut, náhradních dílů, energií nebo servisních prací průměrné sazby zákonného pojištění klesají.

1200 Kč dolů

Podle Broker Indexu, který dlouhodobě sleduje vývoj cen na Škodu Octavia 1.6 TDI coby nejčastější vůz v Česku, sazba ve druhé polovině roku 2021 spadla o stovku. Do snížení se promítly úpravy ceníků, k nimž přistoupila většina pojišťoven. „V porovnání s předchozími lety se současná hodnota drží velmi nízko. Rok zpátky byla vyšší skoro o 900 korun, a v roce 2019 dokonce o více než 1200 korun,“ srovnává Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění Broker Consulting. Aktuální hodnota pod 6450 Kč je nižší i v porovnání s průměrnou hodnotou za celou dobu sledování ve výši 6800 korun. Bavíme se o pojištění konkrétního auta zprůměrovaného pro celou republiku bez ohledu na velikost obce a také zprůměrované limity plnění.

Čísla z České kanceláře pojistitelů trend potvrzují. Průměrné pojistné napříč všemi auty v Česku v roce 2011 vlastněnými občany činilo 3519 Kč, loni jen 3437 korun. U firemních aut činí srovnání 4864 Kč (2011) vs. 4347 Kč (2021).

Efektivita a konkurence

Přitom náklady na vyplácení škod, oprav aut či odškodnění úrazů stoupají. Jak je tedy pokles cen možný? Hledejme ho v efektivitě samotných pojišťoven a v konkurenčním boji o každého klienta mezi nimi.

Velkou roli sehrává také digitalizace procesu pojištění a řešení škod, čemuž zdravě napomohl koronavirus a omezení pohybu. „Řečeno v rovnítkách, čím digitalizovanější pojišťovna, tím nižší nárůst jejich nákladů,“ říká Martin Podávka z pojišťovny Pillow, která sází ve velkém právě na digitální komunikaci. „Konkrétně: mnoho poboček = vysoké náklady a vyšší cena pojištění. Málo nebo žádná pobočka = nízké náklady a nižší cena. Vstupní prohlídky aut pomocí technika = vysoká cena pojištění. Vstupní prohlídky pomocí mobilní aplikace přímo klientem = nižší cena. Likvidace škody s návštěvou likvidátora = dražší pojištění. Likvidace na dálku pomocí chytré aplikace = levnější. Nechat si zasílat dopisy od pojišťovny poštou = vyšší cena. Komunikovat pomocí e-mailu = nižší,“ vysvětluje změnu praxe Podávka.

Slušným sazby klesají

Zástupci ostatních pojišťoven mu dávají tu více, tu méně, ale přece jen za pravdu. A z toho plyne právě příjemný výhled na rok 2022: brutálního zdražení jako v jiných oblastech se u pojištění aut Češi bát nemusejí. „Skokové změny nepřijdou. Trh je totiž hodně konkurenční,“ dumá Michal Kozub z Directu. „Pojišťovnictví má zároveň tu vlastnost, že mu trvá docela dlouho, než se změny kolem něj projeví. Člověk to pozná za rok, spíš víc,“ přidává další důležitý aspekt Jaroslav Besperát, šéf České podnikatelské pojišťovny. „Zjednodušeně řečeno: cenu pojištění tvoří dvě části – peníze na vyplacené škody a peníze na provoz pojišťovny. Pojišťovny nedokážou ovlivnit výši škod. Vlastní náklady ale ano. A dělají právě to,“ nalévá optimismus do roku 2022 pro řidiče Martin Podávka.

Nejvíc si mohou pozpěvovat ti, co jezdí bez nehod. „Trend v pojištění je evidentní: rozdíl mezi řidiči jezdícími bez karambolů a těmi, co bourají, se stále zvětšuje. A slušným sazby v čase klesají,“ uzavírá Michal Kozub z Directu.

25.055 Kč vs. 1884 Kč

Roky mapujeme ve Světě motorů ceny povinného ručení pro zkušeného řidiče z menšího města a mladou ženu z Prahy. Polovina pojišťoven se aktuálně dostala na nižší cenu než před rokem. U muže je to pětice Allianz, ČSOB Pojišťovna, Direct, Kooperativa a Uniqa. U řidičky Allianz, ČPP, ČSOB Pojišťovna, Direct a Slavia. Muž se díky tomuto trendu nyní dostal nejníže u ČSOB Pojišťovny: 1884 Kč je o 172 korun méně než před rokem a o 680 korun levněji než na začátku našeho zkoumání v roce 2010. Hodně nízko je i u Allianz a Pillow. Jejich sazby nám ale obě pojišťovny vypočetly pro ručení s omezeným počtem najetých kilometrů ročně: u Allianz je to 5000 km a u Pillow 5500 km.

Sazba za ručení Před 10 lety Před rokem Nyní Žena, 22 let, Praha, VW Golf 2.0 TSI/155 kW, pojištěna dva a čtvrt roku, jedna nehoda Allianz 12 788 Kč 8616 Kč 8412 Kč ČPP 12 337 Kč 18 586 Kč 16 551 Kč ČSOB Pojišťovna 12 247 Kč 24 401 Kč 14 775 Kč Direct 13 813 Kč 13 461 Kč 12 961 Kč Generali Česká pojišťovna 12 974/9353 Kč 13 548 Kč 13 890 Kč Hasičská 11 918 Kč 17 454 Kč Kooperativa 8621 Kč 15 655 Kč 18 689 Kč Pillow 7416 Kč 7776 Kč Slavia 13 316 Kč 27 061 Kč 25 055 Kč Uniqa 10 926 Kč 12 000 Kč 12 400 Kč Muž, 35 let, menší město, Škoda Fabia 1.4/44 kW, pojištěn devět a čtvrt roku, bez nehody Allianz 2244 Kč 1920 Kč 1908 Kč ČPP 2088 Kč 3361 Kč 3524 Kč ČSOB Pojišťovna 1924 Kč 2056 Kč 1884 Kč Direct 2067 Kč 2248 Kč 2027 Kč Generali Česká pojišťovna 1190/1985 Kč 2231 Kč 2356 Kč Hasičská 2183 Kč 5898 Kč Kooperativa 2080 Kč 2332 Kč 1912 Kč Pillow 1932 Kč 1956 Kč Slavia 1933 Kč 2038 Kč 2041 Kč Uniqa 1850 Kč 4800 Kč 3400 Kč Ceny u Allianz a Pillow jsou vypočtené pro ručení s omezeným počtem najetých kilometrů ročně: u Allianz je to 5000 km a u Pillow 5500 km.

Trendy pro tento rok

K povinnému ručení pojištění skla, nejlépe bezlimitnímu: „Lidé pochopili, že nelze v 99,9 % dokázat, že sklo rozbil kamínek z jiného vozidla, pojišťovny tyto škody neplatí. Proto je dobré mít pojištěné sklo. Problém s volbou správného limitu vyřešila inovace: bezlimitní pojištění skel, kde pojišťovna zaplatí celou cenu za opravu nebo výměnu,“ říká Martin Podávka z Pillow. K ručení asistence bez limitu: Hitem dneška je bezlimitní asistence, která odtáhne nepojízdné vozidlo kamkoliv po celém území Česka. Díky tomu řidič nedoplácí z vlastní kapsy vše nad limit, který bývá dostatečný většinou maximálně v rámci kraje, u menších limitů dokonce jen v rámci okresu. Cena je a bude důležitá: „Pokud mohu ušetřit za povinné ručení díky pojištění podle ujetých kilometrů, není pro lidi překážkou povinnost jednou ročně nafotit tachometr. Ale zatím na tuhle kartu vsadily dvě pojišťovny z deseti. Svět motorů říká: Uvidí se. Konkrétnost: „Lidé nechtějí balíčky s nepotřebnými přílepky, ale rádi zaplatí za pojištění svého auta pro konkrétní situace, pokud je cena zajímavá. Nejčastěji se jedná se o střet se zvířetem, přírodní událost a krádež vozidla,“ tvrdí Marcel Beno z pojišťovny Pillow, s níž jsme dávali pět trendů dohromady. Hodně majitelů aut patří k digitální generaci: Mít přehled o pojištění v rámci mobilu je v roce 2022 stejně normální jako používat v telefonu aplikaci své banky.

Jak ušetřit

Porovnáním cen u jiných pojišťoven: Většina pojišťoven dává nyní novým klientům lepší cenu než současným. Srovnat si na startu nového roku jednotlivé nabídky se tak většině majitelů aut rozhodně vyplatí. Pojištění bez věcí „zadarmo“: Některé produkty se tváří, že povinné ručení nabízí s výhodami zadarmo. Jenže v ceně bývají započítány i věci navíc, klient si je zaplatí a ani o tom neví. Přechod na měsíční placení: Vlastně nejjednodušší způsob, jak rozložit náklady do delšího období. Místo platby jednou za rok nabízí dobrá polovina pojišťoven měsíční platbu, a to bez přirážky. Pojištění podle kilometrů: Pro auta s nájezdem do 12.000 km se pojištění podle kilometrů vyplatí. Bacha na poplatky: Některé pojišťovny v tichosti zvýšily poplatky za upomínky, viděli jsme 300 i 500 Kč. Řešení? Sjednat si pojištění zcela bez poplatků. Sleva za garáž a způsob opravy: U vozidel starších pěti let je efektivní využít slevu za povinnost opravovat ve smluvním neznačkovém servisu. Máte garáž? Pokud ano, je možné získat slevu na některá rizika jako krádež, vandalismus či živel. Aktualizace ceny auta: Vyplatí se nechat na výročí smlouvy přepočítat pojištění s novou cenou auta. Nebo si tento princip na českém trhu najít. Existuje. Vyšší limit za cenu nižšího: Velmi užitečná sleva: v akcích najdete třeba limit 70 milionů za cenu limitu 35 milionů. Stop pojištění na limit: Příklad, jak nešetřit – pokud mám auto v hodnotě 400.000 Kč a sjednám si levné pojištění na limit 50.000 Kč, ušetřím ročně několik stokorun, ale v okamžiku škody zaplatím desítky tisíc ze svého. Pojištění bez spoluúčasti: Na trhu najdeme produkty, které pro nezaviněné škody typu krádeže, živlu či střetu se zvířetem mají nulovou spoluúčast. V okamžiku škody ihned šetříte tisíce za ni.

Autoři: Petr Barták, David Šprincl