Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost mHEV vs. Seat Leon ST 1.5 TSI – Po čem běžný řidič touží?

Kufry obou vozů splní požadavky i nejnáročnějších zákazníků. Focus kombi se pyšní maximálním objemem 635 litrů, seat kontruje 620 litry. Když nahlédneme do zadních částí, vidíme uspořádané prostory. Focus i leon poskytují dvojitou podlahu, která v případě sklopení zadních opěradel vytvoří rovnou ložnou plochu. Pro plné využití zavazadelníku ji lze lehce přesunout do nižší pozice a v případě fordu z ní jde udělat přepážku pro příčné rozdělení kufru. Na dně mají oba vozy prohlubeň, která je samozřejmě započítána do celkové přepravní kapacity. Zatímco u seatu s ní vlastně nikdy nebudete moci naplno počítat, protože leon má dojezdovou rezervu ve standardní výbavě, ve focusu může sloužit pro uložení dalších drobností. Ten totiž dojezdové kolo nabízí za příplatek. Testovaný kus ale měl navíc v tomto místě subwoofer nadstandardní prémiové audiosoustavy, čímž objem klesl na 575 litrů. Údaje o tom, o kolik rezerva reálně zmenší kufru leonu, neexistují, ale budou odrážet čísla focusu.

Nové technologie, bezpečnostní prvky i vyžadovaný komfort sice ženou ceny automobilů vzhůru, ale toto pravidlo nemusí platit ve všech segmentech. Jedním z nich je nižší střední třída, určená hlavně pro běžné motoristy, kteří kvalitu chtějí, ale na rozhazování rozhodně nemají. Automobilky si toho jsou vědomy, a proto lze v tomto segmentu narazit na několik lákavých nabídek. Prostorných a výkonných benzinových kombi do půl milionu najdete hned několik, a tak 548.900 Kč za focus 1.0 EcoBoost mHEV 118 kW může na první pohled působit jako zbytečné vyhazování. Jenže Ford se rozhodl testovanou motorizaci nabízet za zvýhodněnou cenu až od výbavy Titanium – Trend Edition je tak paradoxně dražší. Najdete v něm tedy vše potřebné včetně bezklíčového vstupu, bezdrátové nabíječky mobilů, dvouzónové automatické klimatizace nebo parkovacích čidel kolem celého vozu i kameru. A když si připlatíte 8300 Kč, dostanete i navigaci včetně audiosoustavy Bang & Olufsen, která hraje výborně. Myslíme, že tato nabídka Fordu je velmi příznivá, a proto focusu snižujeme známku o půl bodu na rovnou dvojku. Vylepšujeme i u seatu, jenže to stačí jen na 3,50. Kombík leonu vstupuje na trh sebevědoměji a Španělé si ho s motorem 1.5 TSI 110 kW cení na 634.900 Kč. Požadovaná částka je spojena se sportovnější řadou FR, protože základní provedení Style je vyhrazeno jen slabšímu agregátu. Bohatost výbavy je na podobné úrovni (tedy velmi slušné) jako u fordu. Za některé prvky si musíte připlatit, jiné zase dostanete ve standardu – digitální přístrojový štít či světlomety LED. Jenže 634.900 Kč za benzinový motor s manuálem je moc a dražší než leon je momentálně jen mercedes.

Jenže uklizené prostředí seatu má negativní vliv na ovládání vozu. Ford používá na všechno tlačítka, takže stačí poslepu jednou stisknout a nastavíte si, co potřebujete. Středobodem leonu je dotyková obrazovka uprostřed, v našem případě s úhlopříčkou 10,25 palce, která je spojena s příplatkovou navigací. V menu jsme se zorientovali rychle – pomáhají ikonky ve spodním řádku s přímým odkazem. K rozšířenému nastavení klimatizace, jízdních módů, asistentů nebo pro vypnutí systému stop-start musíte klikat na displej a potřebujete na to několik povelů. Za jízdy je to značně nebezpečné a odvádí to pozornost řidiče od provozu. Některé funkce se snažíme nastavit hlasově, ale asi máme špatnou výslovnost a auto často neví, co chceme. Poznáváme i ošidnost umístit ovládání celého vozu do jednoho digitálního centra. Stalo se nám, že celou hodinovou cestu na obrazovce svítilo „načítání nastavení“ a některé funkce byly nedostupné – naštěstí ty základní a důležité fungovaly. Jenže jednou nám při napojení mobilu celý systém za jízdy „spadl“ a musel se restartovat – těch pár sekund nešla ani klimatizace. Ford s tradičním rozmístěním tlačítek je v tomto směru jednodušší a potěší všechny staromilce.

Motor, jízda

Pomůže hybrid?

Focus nabízí osm motorizací s výkony od 74 do 134 kW. Horkou novinkou je přeplňovaný zážehový litrový tříválec disponující 114 kW. Specialitou motoru – s litrovým výkonem výrazně převyšujícím všechny ostatní maloobjemové pohonné jednotky – je 48V hybridní síť, zahrnující startér-generátor spojený s klikovou hřídelí motoru řemenem. Systém při zpomalování přeměňuje kinetickou energii na elektřinu, která se ukládá do lithium-iontových akumulátorů s kapacitou 10 Ah pod sedadlem spolujezdce. Elektromotor s výkonem 11,5 kW poté pomáhá při rozjezdech a zrychlování. I díky němu se točivý moment celé pohonné jednotky vydrápal na 235 Nm při 2500 min-1. Zlepšit by se měla dynamika a naopak snížit spotřeba. Ford v cyklu NEDC slibuje průměrný apetit 4,1 l/100 km.

Po nastartování focus vyluzuje bublavý zvuk navozující pocit, že pod kapotou bije mocný osmiválec. Pod plynem a v otáčkách ale drnčivý doprovod a lehké chvění dává najevo lichý počet válců. V ustáleném tempu je ale tichý. Když agregát podtočíte, dostává se do kabiny také nepříjemné dunění. Přitom i díky výrazné podpoře elektromotoru má litrový tříválec dostatek síly prakticky od volnoběhu. Od 1500 otáček slušně a svižně zrychluje. Nejlépe táhne v rozmezí 3500 až 5500 min-1. Dostatek síly v širokém pásmu zajišťuje vozu příkladné pružné zrychlení, což jsme si ověřili i při měření, kde focus španělského soupeře jasně předčil.

Prostě v klidu

Nabídka seatu je zatím chudší a ze čtyř agregátů jsme vybrali přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.5 TSI 110 kW – jeho hybridní provedení by bylo jistě příhodnější, ale seat ho spojuje jen s automatickou převodovkou. Patnáctistovka nás zaujala hlavně kultivovaným projevem bez vibrací, vycházejícím ze čtyřválcové podstaty, a lepším odhlučněním. Při akceleraci zvolí jadrnější tón, který ale není nepříjemný. Díky točivému momentu 250 Nm, dostupnému v širokém pásmu od 1500 do 3500 otáček, také příkladně zatahuje od volnoběhu a roztočí se až do šesti tisíc. Jenže mu chybí chuť k životu, progres a výkonová špička. Působí přidušeně a v celém pásmu otáček se chová podobně. Ať točíte 1500, nebo 4000 min-1, po sešlápnutí plynového pedálu je akcelerace téměř stejná. Na podstatně horším pružném zrychlení se podepsaly i dlouhé převody šestistupňové manuální převodovky – přesností i chodem je skříň bez chybiček, stejně jako ve focusu. Vždyť při 130 km/h točí na šestku jen 2600 otáček a ford ve stejném režimu 3100 min-1. Potom není divu, že při měření pružnosti z 60 na 100 km/h a z 80 na 120 km/h dostal seat vyloženě na frak.

Boj o litry

Dlouhé převody seatu mají naopak blahodárný vliv na nízkou spotřebu, k níž přispívá i vypínání dvou válců při nízké zátěži ACM (Active Cylinder Management). Systém je dokonale vyladěný a o aktuálním režimu se dozvíte jen z displeje palubního počítače. Funguje zcela nezávisle. Na řidiči je, aby jel ustáleným tempem s lehkou nohou na plynu, benzin pak proudí jen do dvou válců. Také systém stop-start zhasíná a nahazuje motor téměř neznatelně, takže ani nemáme potřebu ho vypnout. Všímáme si taky, jak leon hospodaří s kinetickou energií. Na neutrál úžasně plachtí. Stačí mírný svážek a bez problémů drží rychlost. Minimálně zpomaluje i se zařazenou rychlostí, kdy do motoru nejde žádné palivo. Výsledkem je spotřeba 5,2 l/100 km, což považujeme za velmi slušnou hodnotu, která se jen minimálně liší od slibovaných 4,9 litru v měřicím cyklu NEDC.

K lepší hospodárnosti by focusu mělo přispět několik pomocníků. I jeho tříválec umí při nízké zátěži vypnout jeden válec, takže jede jen na dva. Díky mild-hybridnímu 48V systému by měl lépe hospodařit se získanou kinetickou energií. Při zpomalování ji v podobě elektřiny ukládá do baterie a následně využívá při akceleraci, což můžeme sledovat na grafu palubního počítače. Také jeho stop-start umí zhasnout agregát ještě před úplným zastavením, přibližně od 20 km/h. A spolupracuje i navigace. Ikonka pod rychloměrem řidiči oznamuje, že se blíží rychlostní omezení, zatáčka nebo křižovatka, takže by bylo vhodné sundat nohu z plynu. Jenže když dokončujeme stejný okruh, jaký jsme absolvovali seatem, na palubním počítači svítí průměr 5,7 l/100 km. Půl litru není velký rozdíl, ale my jsme čekali podstatně méně – vždyť focus slibuje 4,1 l. Jak je to možné? Snad by fordův systém měl dobíjet baterii opravdu jen při snaze o zpomalení, a ne pokaždé, když sundáme nohu z plynu. Potom totiž začne vždy rekuperovat a znatelně zpomalovat. A to je podle nás dvousečné. Ano, získáte tím elektřinu, ale nikdy ne tolik, aby to stačilo na zrychlení na stejné tempo.

Údaje o testovaných vozidlech Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost mHEV Seat Leon Sportstourer 1.5 TSI Motor, ventilový rozvod přeplňovaný zážehový R3, DOHC přeplňovaný zážehový R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 999 1498 Největší výkon (kW/min-1) 114/6000 110/5000-6000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 235/2000 250/1500-3500 Převodovka 6° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4668 x 1825 x 1494 4642 x 1799 x 1448 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2700, 1572/1566 2686, 1545/1546 Standardní pneumatiky 205/60 R16 225/45R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1388/627 1374/661 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 690/1000 680/1500 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 635/1653 620/1600 Objem nádrže paliva (l) 52 50 Nejvyšší rychlost (km/h) 209 217 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,4 8,8 Emise CO 2 NEDC (WLTP) (g/km) 94-97 (115) 113 (127-145) Kombinovaná spotřeba paliva NEDC (WLTP) (l/100 km) 4,1-4,2 (5,1) 4,9 (5,6-6,4) NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 6,5 8,7 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 8,9/11,7 12,3/15,3 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 3100 2600 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 34,1 35,9 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48,1/87,6/127,2 48,7/88,0/127,9 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,7 5,3

Vede dobrý základ

V případě jízdních vlastností má již na startovní čáře lehký náskok focus, protože kombi má vždy vzadu víceprvkové zavěšení. Leon je postaven na platformě MQB Evo, která také počítá se zadními víceprvkovými nápravami. Jenže koncernová strategie tuto možnost zatím vylučuje. Seat se stejně jako škoda musí u motorizací do výkonu 110 kW spolehnout na jednodušší, vlečenou nápravu s torzní příčkou – silnější motorizaci zatím leon v nabídce nemá. Testovaný Španěl má ale v rukávu jiný trumf: adaptivně regulovatelný podvozek DCC s progresivním řízením za příplatek 22.500 Kč. Byli jsme zvědavi, zda to na ford v provedení ST-Line se sníženým podvozkem, upravenými stabilizátory a tlumiči bude stačit. Focus si na kvalitních jízdních vlastnostech zakládal od první generace, uvedené v roce 1998. A také současná, pátá patří v tomto směru ke špičce kompaktní třídy. Ford nás o tom přesvědčuje od prvního okamžiku. I na 18palcových kolech je dostatečně komfortní a většinu nerovností precizně odfiltruje. Nerozhodí ho velké výmoly ani rozbitá vozovka v zatáčce. O velkých dírách posádku sice informuje, ale tak nějak vzdáleně. Chová se příkladně za všech okolností, což můžeme říci i o stabilitě ve vyšších rychlostech.

Seat s adaptivním podvozkem a také 18“ koly nám však v první fázi připadá ještě pohodlnější. Nad dálnicí se jen plavně nadnáší a dokonale žehlí drobné nedostatky vozovky. Jenže naše cesta vede i po jiných silnicích, jejichž kvalita odráží typické české prostředí. Na rozbitější vozovce začíná být nervóznější a leon se po přejetí každého hrbolu natřásá. Velké hrboly a výmoly se již postarají o tupé rány prostupující celým vozem. A jak zvládne rozbitou cestu ve vyšším tempu? Na nerovnostech se velká kola leonu trochu rozechvěla a v zatáčce cítíme, jak zadní „vlečka“ na díře poodskočí. Je přitom úplně jedno, zda jsme zvolili sportovní, nebo komfortní nastavení podvozku.

Na pěkné silnici nám seat připadá dostatečně jistý a zprostředkuje svižné svezení. Na hranici přilnavosti v extrémních situacích se ale ukazuje jeho nedotáčivost. Při vyhýbacím manévru mezi kužely se skoro vůbec nenaklání a na pokyn volantu reaguje okamžitě. Jenže při prudké změně směru se hrne rovně a chvilku trvá, než ho stabilizace narovná do patřičného směru. To focus se mezi kužely proplete s větší grácií a hbitostí, čemuž pomáhá i přesnější a komunikativnější řízení. Progresivní posilovač seatu snižující počet otáček mezi rejdy je odtažitější.