Honda Jazz 1.5 i-MMD e-CVT vs. Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT – Smysluplné řešení

Dojem, cena, prostor

Kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem si Toyota vyzkoušela už u předchozího yarisu a zejména pro městské prostředí se hybrid ukázal jako skvělá volba. Současná novinka chce na popularitu předchůdce minimálně navázat. Mezi malými vozy je hybrid stále unikátní záležitost, avšak konkurence se přece jen objevila. Honda Jazz, která v předchozí generaci existovala jako hybrid pouze v Asii, se v nynějším provedení pro Evropu nabízí už naopak výhradně s tímto pohonem. Zkomplikovat cestu za úspěchem by mohl i Renault Clio, soudě podle našich zkušeností se však ještě má co učit. Nyní jsme se tak soustředili na čistě japonský souboj.

Obrat o 180°

Při pohledu na oba modely si říkáme, že tvarem a zaměřením odlišnější vozy bychom v rámci kategorie malých vozů hledali těžko. Nasupený yaris se tváří stejně suverénně jako sportovní kupé Supra a z každého detailu srší emoce. Image nákupní tašky pro ženy, kterou si vybudovaly předchozí tři generace, se rozplynula lusknutím prstů. Jestli se o toyotách říká, že jsou usedlé a nudné, tady to rozhodně neplatí.

Proti tomu jazz byl vždycky solitér, který se pohyboval někde na pomezí malých vozů a mini MPV. Silnými zbraněmi byly a zůstávají především maximální vnitřní prostor a praktičnost. Současná generace však jako by neuměla být na tyto atributy hrdá a působí jako hodně nevýrazná puťka. Předchůdce nabízel zajímavější tvary, výraznější linie a agresivnější doplňky. Testovanému kusu dodala na fádnosti i šedá barva a malá, 15“ kola, která se v jednolitém boku ztrácejí. Toliko náš subjektivní dojem z vnějšího designu, na druhou stranu nenápadnost může být i výhodou.

Emoce vs. jednoduchost

Uvnitř oba vozy pokračují v tom, co započaly zvenčí. U yarisu se udál obrovský pokrok, dříve tvrdé a lacině působící plasty jsou pryč. Palubní deska vypadá bytelně, tvarově nápaditě a horní část kryje příjemně měkčený materiál. Jazz v tomto ohledu ztrácí, neboť rozlehlou horní část k čelnímu oknu kryje masa tvrdého plastu.

Nebýt toho, vypadá vnitřek hondy moderně a sází na jednoduché tvary a funkční ovládací prvky, což chválíme. Jestliže byly hondy z posledních let hodně svéhlavé a jejich palubní systémy málo intuitivní, v jazzu se vše zjednodušilo a základní pokyny jako vynulování počítače uděláte i na první pokus za pár sekund. Uprostřed středového pásu se nachází 9“ displej, který si zachoval alespoň základní tlačítka. Nechybějí dvě klasická USB ani 12V zásuvka. Specialitou jazzu jsou dvě schránky před spolujezdcem. Jedna se vyklápí nahoru, druhá dolů, jak to známe třeba z kodiaqu.

Yaris sází především na sportovní notu, líbí se nám malý tříramenný volant, který se výborně drží. Středovému panelu vévodí nahoře umístěný 8“ dotykový displej. Skvěle rozmístěné jsou odkládací prostory. Velmi šikovná je zejména pogumovaná polička přímo pod obrazovkou. Hodí se i velká schránka před řadicí pákou, uzpůsobená pro bezdrátové nabíjení mobilu. Loketní opěrka působí subtilně, svému účelu však slouží. Na rozdíl od hondy však skrývá jen malý úložný prostor.

Svět motorů 05/2021

Volba za půl milionu

Na českém trhu jsou aktuálně k mání tři malé hybridy (kromě testované dvojice ještě clio od 474.000 Kč). Nejlevněji vychází yaris, který lze v základní výbavě Active získat za 460.000 Kč. Doporučujeme však přidat 10.000 Kč za vyšší stupeň Comfort, který navíc přidává parkovací kameru (parkovací čidla se vždy dodávají jen jako příslušenství), kožený volant, dešťový senzor, rezervu či mlhovky. Nejlepší poměr cena/výbava pak přináší tato výbava s paketem Style za akční cenu 479.900 Kč, kde už dostanete diodové světlomety, 16“ litá kola nebo zatmavená zadní okna. Akční slevy se vztahují i na další výbavy Selection Elegant (509.000 Kč), Selection Style (519.000 Kč) a Premiere Edition (534.000 Kč) - viz testovaný vůz.

Honda má tradičně výbavy pevně specifikované. Základní provedení Comfort vyjde na 499.900 Kč a již nabízí třeba diodové světlomety, automatickou klimatizaci či elektrické ovládání zadních oken. Přesto třeba parkovací senzory (zadní i přední) se dodávají až k vyššímu stupni Elegance za 539.900 Kč (testovaný vůz), navíc pak dostanete i 15“ litá kola a polokožené čalounění. Chcete- li navigaci či parkovací kameru, nezbude než si pořídit nejvyšší verzi Executive za tučných 569.900 Kč. Dráže vyjdou v případě jazzu i náhradní díly, naopak ceny servisních prohlídek jsou nižší než u yarisu. Celková záruka činí u obou vozů 3 roky, na hybridní ústrojí pak 5 let, obojí je limitováno nájezdem 100.000 km.

Pořizovací náklady Honda Jazz 1.5 i-MMD Toyota Yaris 1.5 Hybrid (etalon) Základní cena 499 900 Kč (Comfort) 460 000 Kč (Active) Cena verze Světa motorů 499 900 Kč (Comfort) 460 000 Kč (Active) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy • rádio • výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče • centrální zamykání • manuální klimatizace • elektrické ovládání předních oken. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ano Ano Světlomety LED Ano Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel Ano/Ne Ne/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ne/Ne obojí 6800 Kč + montáž Litá kola Ne Ne Navigace Ne Ne Dešťový/světelný senzor Ano/Ano Ne/Ano Adaptivní tempomat Ano Ano Bezklíčkové ovládání Ne Ne Metalíza 13 900 Kč 13 000 Kč Porovnání cen 499 900 Kč (o 9 % horší) 460 000 Kč (etalon) Známka* 1,50 1,00 POŘADÍ 2. 1. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Jazz kouzlí

Nabídkou ohromného místa na malých půdorysných rozměrech je jazz již vyhlášený a současná generace v tom pokračuje. Mezi malými vozy nenajdete prostornější model. Na první pohled se honda zdá být vysoká, avšak yaris přerůstá o pouhých 26 mm a hodnota 1526 mm není ani dalším typickým hatchbackům příliš vzdálená. Velmi však vynikne v kombinaci s malou šířkou 1694 mm, jazz je mezi malými vozy nejužší. Délka 4044 mm je dnes běžný průměr a to samé se týká i rozvoru 2517 mm. Uvnitř však konstruktéři rozehráli neskutečný koncert. Bezkonkurenčně místa najdete především v podélném směru. I s výškou 1,9 m si za sebe sednete a před koleny vám zbývá 10 cm, což často nenabízejí ani vozy o třídu výše. Hodně místa zbývá také nad hlavou vpředu. A rozhodně více, než bývá běžné, je ho i vzadu. Velmi dobrá je rovněž vnitřní šířka vpředu, která navzdory menší užší karoserii výrazně překonává yaris.

Yaris nepřekvapí

Toyota působí uvnitř stísněným dojmem, což jde částečně na vrub menšímu prosklení a také černému čalounění stropu, které prostor opticky zmenšuje. Palubní deska navíc řidiče těsně obklopuje. Nižším postavám to nijak nevadí, ale při delší jízdě to vyšší jedince už trochu omezuje. Dozadu se v případě yarisu špatně nastupuje, neboť otvor i úhel otevření dveří jsou malé. Se samotným místem to však není tak špatné, že by se zde nedalo sedět. Prostoru je zde podobně jako třeba ve fabii, dlouhán sedí s koleny těsně u předních opěradel. Hůře se sem však připevňují velké dětské sedačky, byť samotné úchyty Isofix jsou dobře vyvedené. Dokonale přístupná zadní sedadla má naopak jazz, kde se dveře otevírají téměř do pravého úhlu.

Rovněž poměřování zavazadelníků hovoří ve prospěch jazzu, který vyniká zejména extrémně nízkou nákladovou hranou, základní rozměry jsou nicméně podobné jako u papírově skromnějšího yarisu. U něj však máme pocit, že vývoj kufru byl na hodně vedlejší koleji. Spodní podlážka je tenká, chybějí čalounění boků i háčky a po sklopení vznikne veliký schod.