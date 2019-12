Nový Ford Focus RS může být hybrid s elektrickým zadkem a výkonem až 400 koní

Poslední generace Fordu Focus je pro automobilku skutečným důvodem k radosti. Od zahájení příjmu objednávek v červnu 2018 se do listopadu 2019 prodalo přes 250.000 vozů a Ford se dokonce chlubí prodejem jednoho nového Focusu každých 135 sekund.

Na oslavu úspěchu nové generace tak Ford připravil nový model Focus Active X Vignale, který by měl v sobě kombinovat prémiovou výbavu modelu Vignale se zvýšeným podvozkem a oplastováním modelu Active. Stylový kombík ale není tím nejočekávanějším, co pro nás Ford chystá.

Milovníci ostré jízdy už se totiž nemohou dočkat chvíle, kdy Ford představí novou generaci nejostřejšího modelu RS. V současnosti se přitom nabízí pouze čtvrtá generace modelu ST, který nás v redakčním testu dokázal velice mile překvapit a nadchnout. Jenže model RS je odjakživa spojen s ještě zajímavějšími zážitky.

A pro čtvrtou generaci by to mohlo platit víc než kdy jindy. Podle informací kolegů z Car Magazine by totiž novinka mola dostat vylepšený 2.3 litrový motor EcoBoost z minulé generace, který by však poháněl pouze přední kola. Zadní kola by měl roztáčet elektrický systém e-Twinster od GKN.

Spalovací motor, roztáčející pouze zadní kola, by přitom mohl mít výkon až 400 koňských sil. Výkon zadního elektromotoru bohužel zatím nikdo nezmínil, živě se však hovoří o možnostech vektorování točivého momentu, díky čemuž je systém schopný přesunout maximální výkon vždy na kolo s nejlepší trakcí. Ovladatelnost by tak mohla být ještě o pořádný kus zajímavější.

Spalovací motor pod kapotou by navíc mohl být osazen ještě mild-hybridním systémem s napětím 48 V, který by pracoval na známém principu startér-generátoru. Při rozjezdech by tak auto mohlo využít ještě nepatrné a nepatrné elektrické pošťouchnutí již v nízkých otáčkách. A to nikdy není na škodu.

Zatím však zůstává záhadou, kdy bude nové RS odhaleno. Car Magazine sice hovoří o modelovém roku 2021, jak ovšem dodávají kolegové z Motor1, nikde se zatím neobjevil ani náznak špionážních fotografií. U modelu RS je přitom jasné, že Ford nebude chtít během testování nic podcenit a určitě RSo vyveze na nějakou náročnou traď.

S výkonem přes 400 koní by totiž nový Focus RS vstoupil do rodícího se klubu ostrých hatchbacků s výkonem nad 400 koní, kterému zatím vládne Mercedes-AMG A45 S s nejvýkonnějším dvoulitrovým sériovým motorem světa, který je schopen nabídnout výkon až 421koní.