Toto jsou nejžádanější malá SUV: Kolik stojí stylovky?

V Česku se měsíc co měsíc prodá na dva tisíce malých SUV, loni to průměrně bylo dokonce bezmála 2500 aut za měsíc. To ještě parkoval na stupních pro tři nejžádanější Peugeot 2008 – ten už se letos nevejde ani mezi desítku. Nejvyšší příčky opustil i jiný hit minulosti, loni ještě pátý Renault Captur. Co tedy letos u Čechů nejvíc zabírá?

Škoda Kamiq (427.900 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 650 aut (1. místo)

Svaz dovozců automobilů řadí malou škodovku do kategorie C-SUV k Audi Q5, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Kie Sportage nebo Porsche Macan. To nám přijde ujeté a připojujeme ji do naší rodinky malých stylovek. Ostatně i základní cenou 427.900 Kč s motorem 1.0 TSI (70 kW) se řadí právě k nim. Terénní verze Scoutline začíná na 524.900 Kč a fešná Monte Carlo na 538.900 Kč.

Škoda Kamiq

Opel Crossland (419.990 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 161 aut (2. místo)

Fešná nová tvář, příjemná cena díky aktuální slevě sražená pod 420.000 Kč za základní verzi 1.2 (61 kW) Edition – to je důvod, proč se crossland letos prodává tak dobře. Za motor 1.2 Turbo (81 kW) připlatíte čtyřicet tisíc (459.990 Kč), za diesel 1.5 CDTI (81 kW) dalších třicet.

Opel Crossland 1.5 CDTI AT6

Seat Arona (469.900 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 140 aut (3. místo)

Sestru kamiqu jsme důkladně otestovali před dvěma týdny a postěžovali jsme si, že krásná mlhová kukadla, která se nám tolik líbí na první generaci Škody Yeti, jsou po modernizaci za příplatek 3000 Kč. Chyběla i na luxusní verzi 1.0 TSI (81 kW) FR za 675.800 Kč. To základ 1.0 TSI (70 kW) vyjde na 469.900 korun.

Seat Arona 1.5 TSI (110 kW)

Toyota Yaris Cross (435.000 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 122 aut (4. místo)

Žhavá novinka se Čechům líbí. Loni stihla v prodejích malých SUV zabrat 18. místo, letos už patří na 4. příčku. Startuje na 435.000 Kč v základní výbavě Active s benzinovou patnáctistovkou. O devadesát tisíc dráž ji můžete mít coby hybrid (525.000 Kč), a když přitlačíte dalších devadesát, je tu rázem nejen hybrid a lepší výbava Comfort (+40.000 Kč), ale i pohon všech kol.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWD-i

Hyundai Kona (409.990 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 119 aut (5. místo)

Podle očekávání nejlevnější nabídka. Díky prémii 40.000 Kč se auto nejvíc ze všech přibližuje v březnu 2022 hranici čtyř set tisíc, a to verzí 1.0 T-GDI (88 kW) Start. Lepší výbava Comfort začíná na 439.990 Kč, hybrid na 569.990 Kč a čtyřkolka 1.6 T-GDI (145 kW) Smart 4x4 na 589.990 Kč. A to není vše. Čistě elektrická kona přijde na 789.990 Kč a za sportovní dračici Konu N na snímku dáte 939.990 Kč.

Hyundai Kona N

Ford Puma (503.900 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 90 aut (6. místo)

S modelem Puma přispěchal Ford mezi malá SUV v roce 2019, aby si napravil reputaci po nepříliš úspěšném ecosportu. Ten vznikl především pro rozvojové trhy, ale v Evropě se neuchytil. Pumě to evidentně nehrozí, Čechy navzdory sebevědomé ceně zaujala – za celý loňský rok byla pátá, letos zatím šestá. Základní cenu 567.900 Kč varianty 1.0 EcoBoost Hybrid (92 kW) Titanium nyní akce stahuje o 64.000 Kč níž.

Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV 114 kW

Suzuki S-Cross (508.900 Kč)

Letošní průměrné měsíční registrace: 69 aut (7. místo)

Auto, jehož velkým testem jsme otevírali letošní ročník Světa motorů, prošlo modernizací. Základ za 508.900 Kč = motor 1.4 BoosterJet Hybrid (95 kW) a výbava Comfort. Za 577.900 Kč můžete mít model jako čtyřkolku, a to hned s výbavou Premium. S-Cross je ve správné míře digitální moderna, v zásadě je to ale poctivé mechanické auto, navíc prostorné, úsporné a adekvátně pohodlné.

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet Hybrid 4x4

