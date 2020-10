Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 MAN6 – Sázka na styl

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zvláštní místo výrobce vybral pro vyhřívání sedadel. Jde o dotykové plochy umístěné v rozích části středového panelu okolo klávesových ovladačů. Problém je, že řidič na svou plošku nevidí. Aby se podíval, jestli a na jakou intenzitu vyhřívání zapnul, musí se drobet vyklonit. I to by šlo jistě vyřešit lépe.

Fyzický ovladač by se možná hodil i pro nastavení teploty klimatizace, bylo by to rychlejší, příjemnější a snad i bezpečnější než ťukáním prstem na displej. Na druhou stranu Peugeot nabízí hlasové ovládání, které teplotu upraví podle vašeho vysloveného přání. Ale ovladač je ovladač.

Nelíbí se mi množství dílů s lesklým klavírním lakem, který přitahuje otisky prstů nebo prach. A upatlaný klavírní lak fakt nevypadá hezky. Tlustý středový tunel trochu ubírá místo pro pravou nohu, vzadu zase podběhy zasahují do dveří a zmenšují přístup dovnitř. Při nastupování se tak musí víc zvedat noha. Jak vidíte, nejsou to vyloženě závažné problémy. Rozčiluje mě však nutnost po každém nastartování vypínat systém hlídání jízdních pruhů.

Zjednodušeně řečeno to působí, že některé informace vypadají více vepředu, jsou jako by zdůrazněné. Praktický přínos je samozřejmě minimální, ale musím říct, že "3D panel" vypadá moc pěkně. Jinak digitální přístrojovka nabízí několik možností zobrazení, měnit můžete grafiku, barvy i údaje, které chcete vidět.

Interiér je řešen prakticky stejně jako v příbuzné 208, což u nejvyšších specifikací znamená architekturu, které automobilka říká i-Cockpit 3D. To 3D znamená, že součástí je digitální přístrojový štít, který informace zobrazuje jakýmsi prostorovým způsobem. Funguje to tak, že jsou v kapličce hned dva displeje, data z jednoho se však k řidiči odráží od krycího skla, což vytváří právě onen neobvyklý optický efekt.

Velký nárazník také umí překážet při nakládání věcí hlouběji do kufru, můžete se o něj umazat. Vadil mi ale i při obouvání kolečkových bruslí. Obvykle si u toho sedám na hranu zavazadelníku, tady však vlastně jednoduchá hrana není. Jedině, že bych si sednul přímo na špinavý nárazník. A to asi není úplně vhodné.

Motor, jízdní vlastnosti

Starý známý tříválec

Druhá generace 2008 na trh dorazila s jedním zážehovým, jedním vznětovým motorem a také jako elektromobil. Naftu spaluje čtyřválcová patnáctistovka 1.5 BlueHDi, která je v nabídce ve výkonových verzích se 75 a 96 kW.

Benzín je tříválcový, jde o jednotku 1.2 PureTech. Volit můžete mezi variantami se 74 a 96 kW, provedení GT se 114kW verzí jedna-dvojky aktuálně v ceníku není.

Všechny motorizace jsou předokolkami, pohon všech kol Peugeot pro 2008 nenabízí. Nejslabší jednotky se páruji se šestistupňovou manuální převodovkou, ty nejvýkonnější s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem.

U naší varianty s prostředním zážehovým motorem si můžete vybrat. Nám do testu dorazilo provedení s ručně řazenou převodovkou.

Motor 1.2 PureTech 130 (EB2DTS) je starý známý, ve vozech koncernu Groupe PSA se tahle turbodmychadlem přeplňovaná jednotka objevuje už nějaký pátek. Jestli vás zajímají technické detaily, otevřete si náš starší článek, v něm najdete spoustu zajímavých podrobností.

Přeplňovaná dvanáctistovka s přídomkem 130 dává svých maximálních 96 kW v 5500 min-1, nejvyšší točivý moment 230 N.m je k dispozici od 1750 otáček. Ve spojení s manuálem akcelerace z klidu na stovku zabere 8,9 sekundy a auto se rozjede až na 196 km/h.

Sto třicet tříválcových koní v SUV na papíře nezní zrovna oslnivě, skutečnost je ale příjemná. Peugeot 2008 je crossover nejen malý, ale i docela lehký, váží zhruba 1,3 tuny. Přeplňovaná dvanáctistovka tedy s vozem nemá zas tak moc práce a výkonově naprosto dostačuje. Dokonce bych řekl, že nabízí i slušnou rezervu - třeba pro pohodlné předjíždění.

Tříválec se ochotně sbírá z nízkých otáček, jen při rozjezdu potřebuje trochu víc plynu. A když se pod dvěma tisíci otáček zapojí turbo, působí motor vyloženě snaživě a šlape docela pěkně. Navíc přidává zajímavou zvukovou kulisu. Při nízké zátěži o něm skoro nevíte, ve vyšších otáčkách začne sympaticky vrčet.

Škoda, že Peugeot nevěnoval více péče řazení. I když... 2008 je francouzské auto, takže by nemělo překvapit francouzským řazením. A malý crossover nabízí přesně to, co si pod tímto souslovím představujete: dlouhé dráhy a nepříliš přesný pohyb páky v kulise.

A spotřeba? Tříválec umí být úsporný a mimo město se dá jezdit za nějakých 5 až 6 litrů na 100 km. Můj průměr po skončení testu činil 6,3 l/100 km. V palubním počítači ovšem byla uložena také dlouhodobá spotřeba za 1951 km, která odráží i jízdy kolegů: 7,3 l/100 km.

Přidám ještě mnou naměřené údaje ve městě, tam jsem dosáhl na průměr 8,8 l/100 km, a na dálnici, kde to bylo 6,6 l/100 km. Tříválec mimochodem při 130 km/h na šestku točí 2700 min-1.

Na běžné ježdění je fajn

Peugeot 2008 stojí na koncernové modulární platformě CMP (Common Modular Platform) pro malá auta. Stejný základ využívají také například Peugeot 208, Opel Corsa nebo DS3 Crossback.

Koncepce podvozku je pro takový typ vozu obvyklá - vpředu vzpěry McPherson, vzadu vlečená ramena spojená torzně poddajnou příčkou. Když přidám, že testované auto jezdilo na 17palcových kolech, možná čekáte peskování za mizerný komfort a přirovnání k horské koze. Ale kdepak.

Podvozek je sice celkově tužší, přesto 2008 dává vcelku ladný projev. A k těm kolům - obouvají pneumatiky s bočním profilem 60, takže nejde o slupičky.

Neznamená to ale, že by pohodlí bylo stoprocentní, to bohužel není. Třeba na krátkých příčných nerovnostech do interiéru lehounce pronikají rázy, když trefíte "propadlý" kanál, auto se zvláštně otřese a na rozbité silnici má Peugeot v zatáčkách jemnou tendenci odskočit. Jenže podobně se chová drtivá většina takových crossoverů, které jsou odvozené od malých hatchbacků. V tomhle ohledu 2008 prostě nijak nevybočuje z obvyklých standardů.

Jízdní projev u městských SUV totiž bývá kompromisem, v němž se projevují záležitosti jako vyšší podvozek, vyšší karoserie, vyšší hmotnost, větší kola (to vše v porovnání s příbuzným hatchbackem) a snaha o vyvážený poměr mezi ovladatelností a komfortem.

Zrovna ovladatelnost je v případě 2008 velmi dobrá, blízká hatchbacku. Při změnách směru se karoserie přehnaně nenaklání a v obloucích se kola dokážou pevně držet stopy. Auto působí jistě, stabilně a neutrálně. Až hodně rychlá jízda odhalí projevy nedotáčivosti.

Celkově se Peugeot 2008 řídí hezky, je to příjemné auto na takové to běžné ježdění. Řízení, které neposkytuje mnoho zpětné vazby, je lehké a docela přesné. Malý volant přidává lehce sportovní "feeling" - ale je to opravdu především subjektivní pocit.

Podvozek má dobré odhlučnění, ve vyšších rychlostech ale zaznamenáte proudění vzduchu okolo karoserie. Naštěstí ne v takové míře, že byste museli při konverzaci zvyšovat hlas.