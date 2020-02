Anketa Světové auto roku 2020 zná své finalisty

První sestava kandidátů na pozici Světového auta roku 2020 byla představena již na frankfurtském autosalonu, tedy v září 2019. Od té doby však porotci WCOTY seznam výrazně zúžily a na právě probíhajícím autosalonu v Dillí bylo představeno nejen závěrečných deset kandidátů na celkové vítězství, ale také finalisté v dalších čtyř kategorií.

Z původních 29 adeptů se nakonec o hlavní titul Světové auto roku (World Car of the Year) utká jen 10 vozů, mezi nimiž nakonec nezůstala žádná škodovka. Původně se přitom mladoboleslavští radovali z přítomnosti modelů Scala a Kamiq. Závěrečná desítka se však skládá z vozů Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Land Rover Range Rover Evoque, Mazda CX-30, Mazda3, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf nebo Volkswagen T-Cross.

V kategorii Světový luxusní automobil roku (World Luxury Car) budeme svědky zajímavého souboje tří SUV, jednoho čistě sportovního vozu a jednoho čtyřdveřového kupé. Dva vozy jsou navíc čistě elektrické. Finálovou pětici totiž tvoří BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 a Porsche Taycan. Mezi kandidáty se přitom objevily i dva vozy Cadillac (CT5&XT6), Mercedes-Benz GLS nebo dvojice japonsko-německých sourozenců BMW Z4&Toyota GR Supra.

Mezi finalisty kategorie Světový sportovní vůz roku (World Performance Car) také najdeme jeden elektromobil, kterým je opět Porsche Taycan. Kromě toho se však Porsche dostalo do výběru i s modely 911 a 718 Spyder/Cayman GT4. Trojici Porsche pak doplňuje BMW M8 a Toyota GR Supra. Před finálovými dveřmi pak zůstaly automobily jako Alpine A110S, Audi RS7 Sportback, Audi SQ8 nebo Mercedes-Benz AMG A34/45 i CLA35/45.

Mezi finalisty kategorie Světové městské auto roku (World Urban Car) najdeme vozy Kia Soul EV, Mini Cooper SE Electric, Peugeot 208, Renault Clio nebo Volkswagen T-Cross. Do finále se pak z výčtu kandidátů nedostaly pouze vozy Opel/Vauxhall Corsa a Renault Zoe 135. I tak je ale patrné, jak výrazně začíná být tento segment elektrifikován. Vždyť i Renault Clio se nedávno představil jako hybrid a Peugeot 208 lze pořídit v čistě elektrické verzi e-208. Jedinou světlou výjimkou bez elektrifikace tak zůstal pouze VW T-Cross.

O titul World Car Design of the Year, tedy ocenění spojené s designem, se pak utkají vozy Alpine A110S, Mazda CX-30, Mazda3, Peugeot 208 a Porsche Taycan.

Během následujících dnů budou mít porotci z WCOTY ještě poslední příležitost se s automobily svézt, než vynesou závěrečné hodnocení. Poslední finálová trojice kandidátů na pozici World Car of the Year bude prezentována na ženevském autosalonu, kde bude předáno i ocenění World Car Person of the Year. Kompletní výsledky všech kategorií se dozvíme až 8. dubna v průběhu New York International Auto Show.