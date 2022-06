Ford Bronco překvapivě nekrade zákazníky Jeepu, našel díru na trhu?

Všichni jsme si mysleli, že nový Ford Bronco citelně tne do prodejů Jeepu Wrangler, podle nejnovějších dat se tak ale nestalo.

Když automobilka Ford představila po dlouhých desetiletích čekání novou generaci modelu Bronco, všem nám bylo okamžitě jasné, že půjde o vážného konkurenta pro Jeep Wrangler, který si do té doby držel neohroženou pozici v segmentu terénních SUV. Jenže nyní nastalo překvapení.

Nová studie S&P Global Mobility, na kterou upozornili kolegové z Carscoops, totiž ukazuje, že prodeje Fordu Bronco během uplynulých devíti měsíců skutečně rostou, prodeje Jeepu Wrangler nicméně neklesají. Prodeje Bronca měli vzrůst okolo 6 %, Wrangler si nicméně prý stále drží okolo 7 až 9 procent podílu na trhu.

Jinak řečeno, prodeje Fordu Bronco stále rostou, ovšem nikoliv na úkor Wrangleru, kterému se tak nejspíš daří stále stejně. Je tedy pravděpodobné, že se Fordu povedlo oslovit zcela nové zákazníky, které tak modrý ovál nově vtáhl do světa drsných terénních SUV.

„Nemyslím si, že by bral trhu Jeepu,“ uvedl k novému Broncu Chuck Anderson, manažer dealerství Ford v Missouri. „Myslím, že lidem, kteří tomuto segmentu nikdy nedali šanci, dává příležitost koupit si něco, co chtějí,“ citují slova manažera kolegové z Automotive News.

Současně se také ukazuje, že je v tomto segmentu evidentně více prostoru, než se očekávalo. Zatím tedy minimálně pro tyto dva modely, do budoucna však nemusí být vyloučen ani další růst tohoto segmentu.

„Zajímavou věcí bude, zda se ještě někdo bude chtít zapojit,“ komentuje situaci na trhu Stephanie Brinley z S&P Global Mobility. „Neříkáme, že je v tomto prostoru obrovská příležitost k růstu, ale Bronco evidentně vytvořilo větší koláč.“

V současné době, kdy se svět pomalu obrací k elektromobilitě, bude samozřejmě zajímavé sledovat, zda se objeví ještě další značka, která se pokusí zaujmout příznivce robustních offroadů se slavnou historií. Jedním z adeptů by však mohl být Volkswagen, který chce vzkřísit americkou značku Scout, jenž by měla v USA nabízet elektrický offroad a pick-up. Na první vozy si však budeme muset ještě pár let počkat.