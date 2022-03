Kia Sorento 2.2 CRDi 8DCT 4x4 vs. Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG 4Motion – Hra paradoxů

Kia Sorento přerůstá standardní rámec střední třídy, dýchá z ní luxus, a přitom stojí méně než tradiční evropský zástupce tohoto populárního segmentu, Volkswagen Tiguan Allspace. Hledali jsme příslovečného zakopaného psa.

Dojem, cena, prostor Středně velká SUV frčí. Jsou v módě, působí dostatečně reprezentativně, a i když můžeme mít k jejich reálné praktičnosti ve srovnání s kombíky výhrady, většinou dobře poslouží i k rodinnému cestování. Pakliže rozpočet dovolí rozhlížet se mezi milionem a milionem a půl, máte dnes solidní výběr. V našich končinách nejčastěji potkáte některé z trojčat koncernu Volkswagen: Seat Tarraco, Škodu Kodiaq nebo Volkswagen Tiguan Allspace. Jenže proč splývat s davem, když jsou na trhu velmi zajímavé alternativy jako třeba Kia Sorento – větší, tvarově odvážnější, a ve výsledku dokonce levnější auto. Odmítáte-li ekologickou hybridní a plug-in hybridní cestu, nabídne kia jediný diesel: objemný čtyřválec 2.2 CRDi (148 kW). Jeho německo-česko-španělskou obdobou je jednotka 2.0 TDI (147 kW), která zde představuje vrchol naftové nabídky. V obou případech se silný motor páruje výhradně s automatem a pohonem všech kol. Podobností už je tolik, že jsme sami zvědavi na případné rozdíly. Pro jejich zvýraznění jsme k noblesně vyznívající Kie Sorento postavili čerstvě zmodernizovaný Volkswagen Tiguan Allspace ve sportovně stylizované výbavě R-Line. A máme první odlišnost – na sportovce si kia hrát neumí. Kia Sorento 1.6 T-GDi PHEV 4x4 6AT Top – Jedno z mála Co udělá pár čísel Sorento se nechalo inspirovat americkou Kiou Telluride a do Evropy přivezlo hranatý design s exotickými motivy. Komu připadá stylistický jazyk Volkswagenu všední, najde v korejském SUV optimální možnost, jak se odlišit. Robustní vzhled sorenta jen umocňuje jeho skutečné rozměry, reprezentované hlavně délkou 4810 mm a šířkou 1900 mm, čímž zásadně přerůstá obvyklé meze střední třídy. Delší verze tiguanu s přídomkem Allspace (proti krátké variantě +110 mm rozvoru a +105 mm zadního převisu) je dlouhá 4728 mm a široká 1839 mm, což se na papíře nejeví jako dramatický rozdíl, ale na pohled působí volkswagen mnohem subtilnějším dojmem než kia. Zjednodušeně řešeno: chcete-li se prezentovat pořádným kusem auta, volte sorento. Tiguan zase na první pohled nevyděsí manželku, až bude potřebovat vyrazit do města. Jeho rysy jsou jemnější, nenápadnější a za jediný designérský výstřelek můžeme považovat vykousnuté koncové svítilny. Svět motorů 11/2022 Exotika vs. tradice Uvnitř se situace opakuje. Kia před nás staví masív palubní desky se zvýrazněnými výdechy ventilace a širokým pásem propojených displejů s luxusně vysokým rozlišením. Napasování tohoto módního prvku do tradiční kapličky přístrojů ovšem působí trochu rozpačitě, jako by se někdo rozhodl na poslední chvíli. Robustní je tu vše – madla i kliky dveří, středový tunel, sedadla… Materiály i zpracování jsou na úrovni, nechybí zajímavosti jako prosvětlené obložení dveří. Takže se nezdráháme tvrdit, že sorento na posádku působí skutečně dojmem většího prémiového SUV. Styl jeho kabiny je osobitý nejen v rámci konkurence, ale i samotné značky. A opět lehce vyvolává zámořské emoce. Tiguan je věrný střídmosti a tradici evropského výrobce. Účelným designem palubní desky nepřekvapí, je to zkrátka typický, vzorně uklizený volkswagen. Vše tu má tak nějak normálnější rozměry i tvary. Po přesednutí ze sorenta si člověk uvědomí, že trend vysouvání hlavního displeje co nejvýš má něco do sebe. Multimediální systém zde máme lépe na očích než v tiguanu, kde k němu musíme shlížet níž. Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI (147 kW) – Povedený motor, ale ten interiér... Ach, ta digitalizace… Facelift německého vozu přinesl unifikovaný dotykový panel klimatizace, kde teplotu nastavíte buď klikáním, nebo posuvníkem. Německé SUV se všeobecně zbavilo většiny tlačítek na středové konzole. Jaký to má přínos, nechápeme (snad jen nižší výrobní náklady), protože původní řešení s otočnými ovladači bylo stokrát praktičtější. Kia vsadila na rozumný kompromis, mechanických spínačů pro důležité funkce se nevzdává a k regulaci teplotu tu máme chvályhodně dva knoflíky. Volkswagen zase kontruje třízónovou klimatizací s nezávislou regulací teploty vzadu, kterou dostanete pro nejsilnější diesel standardně. Velké auto, velké peníze Adekvátně vybavené SUV střední třídy se silnějším dieselem, automatem a pohonem všech kol je nejčastěji záležitostí zhruba milionu a čtvrt. Výjimek je pár. S Hyundaiem Santa Fe se na úkor výbavy dostanete i pod milion, za 1.049.000 Kč už naplní očekávání. Stejně tak Renault Koleos za 1.045.000 Kč. Nejlevnější volbou je třídní obr SsangYong Rexton – k základní výbavě jsme přihodili paket s navigací a elektrickým víkem kufru a za 1.009.800 Kč máme vše, co od auta této třídy čekáme. Testovaná dvojice se na Korejce dívá s velkým odstupem, což vyvažuje o dost bohatší standardní výbavou. Třeba Volkswagen nabízí Tiguan Allspace s vrcholným naftovým pohonem až od druhé úrovně, Kia zase nacpala sorento už ve standardu kompletním arzenálem bezpečnostních systémů a už v druhé výbavě Exclusive má navigaci, za kterou si u VW musíte připlatit. I když je pravda, že v základní výbavě obou najdete zrcadlení mobilu, takže vestavěná navigace už je přežitkem. Kia s urostlým sorentem zamířila na vrchol střední třídy a jednou nohou dokonce nakročila do luxusního segmentu, čemuž odpovídá i nastavená cena. Není ani levná, ani drahá, ale ve srovnání s většinou uvažované konkurence nabízí kus auta navíc. To Volkswagen se s tím tradičně nepáře. Ač Tiguan Allspace velikostí nevybočuje ze standardu, cenu má sebevědomou – o 130.000 Kč vyšší než sorento. Zákazníka volkswagenu může těšit o něco bohatší výbava, a především výrazně levnější náhradní díly. Kia jejich cenu hodně přestřelila (světlomet za 78.065 Kč, či čelní sklo za 55.363 Kč), takže vám náladu možná nevylepší ani standardní sedmiletá záruka. Pořizovací náklady SsangYong Rexton 2.2 e-XDI (149 kW) AT 4WD (etalon) Kia Sorento 2.2 CRDi (148 kW) 8DCT 4x4 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI (147 kW) DSG 4Motion Základní cena 949 900 Kč (Clever) 1 149 980 Kč (Comfort) 1 322 900 Kč (Elegance) Cena verze Světa motorů 1 009 800 Kč (Clever+) 1 209 980 Kč (Exclusive) 1 338 400 Kč (Elegance + navigace) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vpředu a vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Adaptivní tempomat Ne Ano Ano Adaptivní tlumiče Ne Ne 26 700 Kč Aktivní asistent jízdy v pruzích Ne Ano 7500 Kč Bezklíčkový přístup a startování Ano Ano Ano Centrální/kolenní airbag vpředu Ne/Ne Ano/Ne Ne/Ano Dvou-/třízónová klimatizace Ano/Ne Ano/Ne Ne/Ano Elektrické víko kufru paket Clever+ (59 900 Kč) Ne Ano Metalíza 19 900 Kč 20 000 Kč 15 600 Kč Navigace paket Clever+ (59 900 Kč) Ano 15 500 Kč Parkovací kamera Ano Ano Ano Přednárazový systém Ano Ano Ano Rezerva Ne 5000 Kč (dojezdová) Ano (dojezdová) Samočinné parkování Ne Ne Ano Sledování mrtvého úhlu Ne Ne Ano Světlomety LED Ano Ano Ano (Matrix) Tažné zařízení 20 900 Kč 58 777 Kč 22 500 Kč Třetí řada sedadel 16 900 Kč 25 000 Kč 19 200 Kč Vyhřívaná přední sedadla Ano Ano Ano Porovnání cen 1 009 800 Kč (100 %) 1 209 980 Kč (o 20 % horší) 1 338 400 Kč (o 33 % horší) Známka* 1,00 2,00 2,50 POŘADÍ 1. 2. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady. Kouzlo první Volkswagen vždy uměl efektivně hospodařit s obestavěným prostorem a svůj kumšt dokazuje i v případě Tiguanu Allspace. Ač je celkově kratší, posádka v něm najde stejně podélného místa jako v kie, a na výšku dokonce ještě víc. Jediné, co nedokáže vyvážit, je rozdíl v šířce, kde má sorento navrch papírově i reálně. Výše popsané skutečnosti porovnávají soky mezi sebou, nicméně obě auta můžeme směle prohlásit za sympaticky prostorná a vzdušná všemi směry. Zadní cestující si nemají absolutně na co stěžovat, je-li potřeba se uskromnit na úkor zavazadel, lze v sorentu i tiguanu posunout zadní lavici dopředu. Obě SUV také nabízejí možnost převozu až sedmi cestujících za cenu zmenšení kufru. V ceníku příplatků kie najdete třetí řadu sedadel za 25.000 Kč, u volkswagenu za 19.200 Kč. Kia Sorento 1.6 T-GDi HEV (169 kW) – Těžká volba Kouzlo druhé Ještě vyšší ligu magie předvedl tiguan v kufru. Navzdory délkovému deficitu dokáže v základní konfiguraci přepravit 760 litrů, tedy o 55 víc než rozložitější sorento. To nabízí o něco širší i delší ložnou plochu, je ale nižší pod krycí roletou. Volkswagen zaujme čalouněnými podběhy, vyjímatelnou lampičkou, která poslouží jako baterka, nebo šachtou pro uložení rolety, kia si s takovými drobnostmi hlavu neláme. Dokonce nemá ani průvlak na lyže. Tiguan také ne, umožňuje ale samostatně sklopit prostřední, úzké sedadlo, po jehož obou stranách mohou dál pohodlně sedět dva dospělí. Naměřené hodnoty Kia Sorento Volkswagen Tiguan Allspace Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 164-177/4-19 162-180/0-20 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 90-98/91,5 96-104/98 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 3-11/4 7-15/11 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 157/157 154/151 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 140/144 135/139 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 52 x 51/50 x 50 52 x 45/48 x 45 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 50 60 x 45 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 83 x 111 88 x 107 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 79/189 74/186

Motor, jízda Není dynamika jako pružnost Kia drží krok s dobou, takže sorento koupíte i s benzinovým hybridem nebo dobíjecím plug-in hybridem. Drtivá většina zákazníků ale volí osvědčený diesel. Ten má ještě poctivý objem 2,2 litru, na poměry dnešních čtyřválců nezvykle velký. Nabízí se jediná, sympaticky dimenzovaná varianta se 148 kW a 440 Nm. Motor má jemný, tlumený projev, řidiče potěší okamžitým nástupem a mocným zátahem v širokém pásmu otáček. V pružném zrychlení kia volkswagenu ujíždí, naopak ve sprintu z místa na stovku má navrch tiguan. Kromě charakteristiky samotného motoru se zde projevuje odlišné odstupňování převodovek. V obou případech padla sázka na dvouspojkový automat. Volkswagen řadí nanejvýš sedmičku a v nižších rychlostech si občas trochu cukne. Kia má navrch ještě osmý stupeň a řadí jemněji. Občas má ale při uvolněné jízdě tendenci za každou cenu brzdit motorem, takže podřadí a po přidání plynu drží zbytečně dlouho motor vytočený, než odřadí. V útrobách omlazeného Tiguanu Allspace může pracovat plejáda zážehových či vznětových motorů. Modernizovaný VW Tiguan Allspace je tu. Jednu novinku proti sourozenci postrádá V případě testovaného exempláře jsme vyzkoušeli kompletně přepracovaný diesel 2.0 TDI (147 kW) řady EA 288 Evo, nahrazující starší verzi 140 kW. Narazit na něj můžete v mnoha modelech německého koncernu včetně třeba Škody Octavia RS. Tiguan nabízí na rozdíl od sorenta i skromnější variantu 2.0 TDI (110 kW), nejde však jen o jiný výkonový stupeň, ale i konstrukčně jiný agregát. Testovaná vrcholná specifikace má třeba hliníkový blok místo litinového, hliníkové písty místo ocelových, zesílená ložiska atd. Motory TDI se před lety „proslavily“ hrubým a tvrdým projevem, novinka však běží naprosto sametově. V některých režimech možná nezní tak měkce jako korejské CRDi, rozdíl ale není velký. Stejně jako ve spotřebě. Po dálnici jsme předpisově cestovali sorentem za 8,0 litru, tiguanem za 7,9 l/100 km. Hodně dynamickou okreskovou vložku zdolala kia za 11,1 litru a volkswagen opět o deci úsporněji. A po Praze jezdila obě auta shodně pod hranicí desítky. Celkový týdenní průměr se nakonec opět lišil jedinou desetinou ve prospěch Tiguanu Allspace: 7,5 l/100 vs. 7,6 l/100 km na účtu Kie Sorento. Údaje o testovaných vozidlech Kia Sorento 2.2 CRDi 8DCT 4x4 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG 4Motion Motor, ventilový rozvod přeplňovaný vznětový R4, DOHC přeplňovaný vznětový R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 2151 1968 Největší výkon (kW/min-1) 148/3800 147/3600 Největší točivý moment (Nm/min-1) 440/1750-2750 400/1750-3500 Převodovka dvouspojková automatická, 8° dvouspojková automatická, 7° Délka x šířka x výška (mm) 4810 x 1900 x 1700 4728 x 1839 x 1686 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2815, 1651/1661 2789, 1575/1565 Standardní pneumatiky 235/65 R17 235/55 R18 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1894/781 1931/684 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/2500 750/2500 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 705/2100 760/1920 Objem nádrže paliva (l) 67 58 Nejvyšší rychlost (km/h) 202 216 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,2 7,8 Kombinované emise CO 2 dle WLTP (g/km) 169-179 138-147 Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP (l/100 km) 6,5-6,8 6,7 NAMĚŘENÉ HODNOTY

Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 4,9 5,6 Pružnost na 5./6./7./8. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 6,3/7,8/10,7/14,4 8,7/12,1/24,9/- Otáčky na nejvyšší rych. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2100 1950 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 46,3 44,2 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48/88/128 48/86/125 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 7,6 7,5 Poplatné vzhledu Kia jezdí přesně tak, jak vypadá – je to koráb. Usednete do pohodlného křesla, chopíte se kormidla, které kašle na nějakou zpětnou vazbu a zatáčí koly zlehka a s gumovým odporem. Uklidněni tichem nasajete pohodovou atmosféru a za doprovodu kvalitní aparatury vyrazíte vstříc dálkám. Sorento v nás navzdory vitálnímu motoru vůbec nevzbuzuje potřebu spěchat či zbrkle měnit tempo, spíš si ustálenou rychlostí plout. Nesmírně by mu slušelo vzduchové odpružení, ale jistě, jsme pořád ve střední třídě. Jenže kia nenabízí ani adaptivní tlumiče, čímž dává výhodu volkswagenu, k němuž si je můžete objednat za 26.700 Kč. Všeobecně můžeme sorento prohlásit za komfortní SUV, při podrobném zkoumání si ale nelze nevšimnout pih na kráse. Na hrbolaté okresce sebou karoserie jemně šije, podobně jako to umějí offroady s rámovou konstrukcí, jen v mnohem menší míře. Svižně projeté zatáčky odhalí nemalou těžkopádnost, nedotáčivost a sklony k houpání ze strany na stranu. Tolik objektivní zjištění, jež však nemusí trápit typického majitele, který si auto tohoto ražení jen sotva zvolí s cílem sportovat. Škoda že svou komfortní náturu nedotáhlo sorento k naprosté dokonalosti a věrným kopírováním nerovností narušuje pohodu třeba i ve městě. Zmínit musíme ještě ostřejší brzdy s razantním nástupem, v případě allspace je potřeba na pedál víc přitlačit, zase se ale účinek snáze dávkuje. Kia Sorento 2.2 CRDi – Potřebujete vůbec něco víc? Tiguan jako by přicházel z jiného světa. Představte si, že jste si šli zaběhat v luxusním kabátu a pak se převlékli do dresu. Volkswagen je pocitově pevnější, řízení má rovněž pomalejší, ale přesnější a precizněji se s ním vodí obloukem. Ani on není zcela imunní vůči nedotáčivým silám, řidič si ale připadá jistější v kramflecích a mnohem víc si dokáže svižné pasáže užít. Přesně v duchu dynamicky laděného výbavového stupně R-Line, který vidíte na fotkách. Nejlepší na tom je, že ani s příplatkovým, dvacetipalcovým obutím není nepohodlný, naopak se přes nerovnosti přenáší hezky plavně. Tady se přesně ukazuje výhoda adaptivních elektronicky řízených tlumičů. Dokážou být tvrdé jako kámen, i měkounce houpavé. Vybrat si můžete z předlouhé škály v menu nastavení vozu. Ať tak, nebo tak, kola nemlátí, neuskakují a odvalují se tišeji než u sorenta. Podvozkově má navrch preciznějším vyladěním. Jak mě chceš? Přirozenou součástí moderních aut – těch dražších obzvlášť – se staly voliče jízdních režimů. Sorento jej vtipně spojilo s přepínačem módů pohonu všech kol. Mezi předními sedadly je jeden otočný spínač, jehož stiskem si zvolíte požadovanou funkci. V prvním případě nastavujete motor, převodovku, řízení a asistenční systémů do režimu Comfort/Eco/Sport nebo Smart, což je jakýsi chytrý automat. Ve druhé škále zase autu prozradíte, jestli pojedete sněhem, blátem, či pískem, čemuž se opět přizpůsobí veškeré dotčené systémy. Povaha tiguanu se jako u všech koncernových vozů upravuje v menu centrálního dotykového displeje. Položek zde najdeme o jednu víc: Eco, Comfort, Normal, Sport a Individual, kde si můžete auto nastavit podle vlastních preferencí – třeba nejostřejší motor spolu s lehkým řízením a komfortním podvozkem. Takovou benevolenci kia nenabízí. Nová Kia Sorento přichází na trh. Srovnali jsme její cenu s konkurencí Do fungování pohonu všech kol pak v případě volkswagenu promlouvá kruhový přepínač u voliče převodovky. Kromě univerzálního silničního režimu máte na výběr nastavení pro sníh či terén, případně ještě offroad expert s širšími možnostmi individualizace. Ani jedno z testovaných aut samozřejmě není expediční offroad, ale terénní schopnosti obou s rezervou pokryjí situace, do nichž se v běžném životě řidič dostane. Dokonce si troufáme tvrdit, že zvládnou víc, než na kolik si majitel vyšperkovaného SUV troufne.

Závěr Závěr Když se sejdou dvě auta s tak odlišným charakterem, bývá vyhlášení vítěze ošemetné. Pohledem našeho komplexního hodnocení vyšel z mezikontinentálního duelu vítězně Volkswagen Tiguan Allspace. Po všech stránkách vyvážené SUV s prostorným interiérem, silným a úsporným motorem a precizně odladěným podvozkem. Opravdu vytknout mu lze nepraktické dotykové ovládání a sebevědomé ceny. Kia Sorento čtvrté generace je bez diskuse skvělé auto. Přímé srovnání s ostříleným konkurentem ale odhalilo pár slabších míst. Patří mezi ně lehké natřásání karoserie na nerovnostech kalící jinak výtečný cestovní komfort, hlučnější podvozek, vláčné řízení nebo těžkopádnější jízdní vlastnosti, jakkoli objektivně nepředstavují žádný problém. Jen si prostě zatáčky neužijete tolik jako ve volkswagenu – otázkou je, zda to potřebujete nebo očekáváte. Pokud hledáte originalitu, noblesu, vynikající motor a rádi cestujete první třídou, nejspíš si naše hodnocení vyložíte po svém a chybu rozhodně neuděláte. Naopak sorento je víc auta za méně peněz. Hodnocení (za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Kia Sorento 2.2 CRDi 8DCT 4x4 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG 4Motion DOJEM Design 1,00 1,50 Dílenské zpracování 1,50 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,00 1,00 Sedadla 1,50 1,00 Zavazadelník a variabilita 2,00 1,50 Ovládací prvky 1,00 2,50 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 2,00 1,00 Pružnost 1,00 2,00 Spotřeba 1,50 1,50 JÍZDA Řazení 2,00 2,00 Řízení 2,00 1,50 Brzdy 1,50 1,50 Ovladatelnost na silnici 2,50 1,50 Ovladatelnost v terénu 2,00 2,00 Jízdní komfort 2,00 1,00 CELKEM Výsledná známka 1,63 1,53 Závěrečné pořadí 2. 1. POŘADÍ 1. Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI DSG 4Motion 2. Kia Sorento 2.2 CRDi 8DCT 4x4 PLUSY Délka a výška interiéru Atraktivní originální design Objem a praktičnost kufru Luxusní a prostorný interiér Výborná dynamika, příjemná spotřeba Ergonomie ovládacích prvků Agilní a současně komfortní adaptivní Tichý, pružný a úsporný motor MINUSY Nepraktické dotykové ovládání palubních funkcí Automat občas zazmatkuje Užší interiér Vláčné řízení Cukání při pomalých manévrech Hluk od kol PRŮMĚR CELKEM 1,53 1,63 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším SUV střední třídy s dieselem o výkonu zhruba 150 kW, automatickou převodovkou, pohonem všech kol a výbavou dle požadavků Světa motorů je SsangYong Rexton 2.2 e-XDI (149 kW) AT 4WD Clever s paketem Clever+, celkem za 1.009.800 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 1.060.290 Kč. Za cenu od 1.060.291 Kč do 1.161.270 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu.

