Nejméně čtené testy 2022. Vás ty elektromobily fakt neberou...

Včera jsme tady brečeli nad nedostatkem zajímavých automobilových novinek, z tohoto pohledu je to skutečně mimořádně chudá doba. A pokud už na nějakou novinku dojde, bez elektrifikace se neobejde. A že se budoucnost neobejde bez elektromobilů, to je vám určitě velmi dobře jasné. Stejně jako nám. No jo, ale když ony vás - minimálně zatím, testy elektrických modelů moc nezajímají...