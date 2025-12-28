Škoda Elroq sbírá ceny napříč Evropou. A prodeje to jen potvrzují
Rok 2025 se pro Škodu Elroq stal mimořádně silným z hlediska odborného uznání. Během roku 2025 nasbírala řadu mezinárodních ocenění. Design, jízdní vlastnosti, uživatelská přívětivost i technologická vyspělost byly pozitivně hodnoceny napříč Evropou.
Škoda Elroq vstoupila na trh jako elektrické SUV kompaktní velikosti v době, kdy je konkurence v tomto segmentu mimořádně ostrá. A zatímco v české společnosti se názory na elektrické škodovky stále docela různí, evropské odborné poroty měly v roce 2025 překvapivě jasno.
Elroq získal řadu ocenění od zavedených redakcí, porot a hodnoticích institucí, které se na vůz dívaly z různých pohledů. Právě shoda napříč rozdílnými typy hodnocení bývá považována za jeden z nejsilnějších signálů skutečné kvality auta.
Německé auto roku 2026
V Německu Elroq získal titul German Car of the Year 2026 jako celkový vítěz. A zároveň uspěl i v třídě German Compact Car of the Year 2026.
GCOTY staví na porotě zhruba 40 motoristických novinářů a na vícestupňovém výběru: nejdřív se volí vítězové tříd a teprve z nich jde finální souboj o celkový titul. Výsledkem bývá ocenění, které má na domácím německém trhu slušnou váhu.
Design obstál na Red Dot Award 2025
Jedním z prvních významných ocenění byla Red Dot Award 2025 – Excellent Product Design. Porota vyzdvihla především čisté linie, srozumitelný vzhled a konzistentní provedení nového designového jazyka Modern Solid, který elroq představuje vůbec poprvé v sériové výrobě.
Red Dot Award patří mezi nejdéle udělovaná a nejrespektovanější designérská ocenění na světě – vznikla už v 50. letech a dnes hodnotí tisíce produktů ročně v globálním měřítku. Získání této ceny je obecně považováno za potvrzení, že design obstojí nejen esteticky, ale i funkčně.
Auto Express: Dvojitý zásah
V Británii elroq vyhrál u Auto Express hned dvakrát: stal s kompaktním SUV roku 2025 a zároveň si odnesl i hlavní titul Auto roku 2025.
Auto Express své New Car Awards staví na redakčním testování a dlouhodobém pokrývání trhu – a právě „overall“ titul je tradičně brán jako signál, že auto obstálo napříč disciplínami, ne jen v jedné škatulce. Ostatně sami připomínají kontinuitu ocenění i pohled do historie vítězů.
What Car? Nejlepší elektrické rodinné SUV
Škoda Elroq si z What Car? Electric Car Awards 2025 odnesla ocenění Nejlepší elektrické rodinné SUV 2025. Jinými slovy: porota ho vyhodnotila jako nejpovedenější volbu pro rodinné použití v elektrickém SUV segmentu.
What Car? patří v UK k nejcitovanějším spotřebitelským autoritám v autoprůmyslu – jejich ceny obvykle míří na reálnou použitelnost a hodnotu, ne jen na „wow efekt“. U rodinné kategorie je to o to přísnější: boduje prostor, provozní logika a každodenní komfort.
The Car Expert: Nejlepší dle recenzí
Elroq získal titul Car of the Year od The Car Expert (v jejich ročníku pro rok 2026, vyhlášeném v prosinci 2025). Hodnocení stojí na agregaci recenzí napříč širší britskou motoristickou scénou.
Jde tedy spíše o konsenzus než názor jedné redakce. The Car Expert transparentně popisuje metodiku jako index z recenzí více než 30 britských motoristických webů a dalších dat (např. bezpečnostních hodnocení).
Connected Car Award: Ocenění za konektivitu
Mladoboleslavský elektromobil získal také ocenění Connected Car Award 2025 v souvislosti s konektivitou a aplikací MyŠkoda. Konkrétně elroq zvítězil v kategorii „Kompaktwagen“ (kompaktní třída).
Connected Car Award je německá anketa spojená s magazíny Auto Bild a Computer Bild. Redakce nejprve sestaví výběr finalistů a o vítězi následně rozhodují čtenáři hlasováním. V roce 2025 šlo už o 11. ročník a elroq se stal čtvrtým vítězným modelem značky v historii této ankety.
Euro NCAP: Pět hvězd s velkým přehledem
Škoda Elroq v roce 2025 hravě dosáhla na pětihvězdičkové hodnocení Euro NCAP, což je v evropském kontextu jeden z nejrespektovanějších bezpečnostních benchmarků vůbec.
Elroq oficiálně získal 90 % za ochranu dospělých cestujících, 87 % za ochranu dětí, 77 % za ochranu zranitelných účastníků provozu a 78 % v oblasti asistenčních systémů – tedy hodnoty, které nejen splňují, ale v některých disciplínách i překračují limity nutné pro plný počet hvězd. Elroq tak aktuálně patří mezi nejbezpečnější vozy své třídy.
A také rekordní prodeje
U elroqu se ocenění potkala s obří reálnou poptávkou. Už krátce po uvedení sbíral objednávky tempem, které je v evropském kontextu elektromobilů spíš výjimečné – během prvních měsíců se počítaly v desítkách tisíc.
Na podzim 2025 pak Škoda oznámila výrobu 100.000. elroqu a zároveň uvedla, že se model v průběhu roku zařadil mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. Elroq nezaujal jen poroty a redakce, ale dokázal přesvědčit i zákazníky ve velkém měřítku, což je zvláště pro elektrické modely často ten nejtěžší test.
Zdroje: Auto Express, Connected Car Award, Euro NCAP, German Car of the Year, Red Dot Award, The Car Expert, What Car?, foto a video: auto.cz