Škoda se vydala proti proudu času: Jan Kopecký vyzkoušel Škodu 1100 OHC a Slavia

Jan Kopecký běžně usedá za volant rallyeového speciálu Škoda Fabia Rally2 Evo, se kterým již dosáhl řady úspěchů. Nedávno však dostal příležitost vyzkoušet si dvojici diametrálně odlišných automobilů, se kterými absolvoval pár koleček na uzavřeném okruhu. A jaké byly jeho dojmy?

„Na jednu stranu se to nedá vůbec srovnávat. 1100 OHC je historická legenda a Slavia moderní auto se vším všudy, ten rozdíl je obrovský. OHC byla ovšem pro studenty skvělá inspirace a myslím, že výsledek se jim opravdu podařil,“ prohlásil prý Kopecký s úsměvem krátce po otestování obou vozů.

Oba vozy přitom během svých projížděk celkem šetřil, ačkoliv to tak na videu nemusí vypadat. U Škody 1100 OHC byla důvodem především úcta k historickému legendárnímu vozu, u Škoda Slavia je pak potřeba si uvědomit, že se stále jedná pouze o prototyp, kterému by agresivní jízdní styl běžný v rallye rozhodně nemusel svědčit.

I z toho důvodu zvolil Jan Kopecký spíše historický jízdní styl, který byl charakteristický na přelomu padesátých a šedesátých let. „Škoda 1100 OHC byla stvořena pro vytrvalostní závody, ale ty se tehdy jezdily jinak než dnes. Šlo o to, jak kdo znal svou techniku a dovedl vůz vnímat tak, aby dokázal auto šetřit a to dojelo do cíle,“ dodal zkušený závodník.

Najde se tedy vůbec něco, co historickou Škodu 1100 OHC a jí inspirovanou Škodu Slavia z roku 2020 spojuje? Podle Kopeckého je odpovědí především obdiv, který si obě auta zaslouží, a schopnost chytit řidiče za srdce, ačkoliv to každý vůz dělá po svém.

„V 1100 OHC na vás dýchne ta historie, když z toho auta vylezete, jste cítit benzinem. OHC je neskutečně lehoučké a jeho 92 koní je opravdu znát. Je to skvělá připomínka krásných historických motorů s karburátorem a otevřený výfuk závodního auta samozřejmě dělá šílený kravál,“ usmívá se tovární jezdec týmu Škoda Motorsport.

„Slavia má díky svému motoru TSI pořádnou sílu a hutný zvuk, technicky je samozřejmě o mnoho dále. Naprosto fantastická jsou sportovní sedadla žákovského vozu a také jeho sportovní volant. Řidič je tu před živly chráněn víc než v OHC, ale propojení s okolím je stále opojné,“ shrnuje své dojmy Kopecký.

Osobně přitom považuje projekty žákovských vozů za skvělou příležitost, jak si studenti mohou vyzkoušet práci na skutečných vozech pod dozorem zkušených konzultantů z automobilky. Navíc dodal, že by se někdy v budoucnu rád podobným konzultantem stal. A už má jasnou představu, co by se pod jeho vedením mohlo vyvíjet.

„Třeba by příště mohli na učilišti v rámci projektu postavit nějaký opravdový malý závodní vůz,“ nabízí Kopecký s potutelným úsměvem nápad na příští žákovský vůz. „S tím bych jim rád pomohl,“ zasní se profesionální závodník a mistr světa v rallye v kategorii WRC 2 z roku 2018.