Nejčtenější testy roku 2025: Česká stálice vítězí

Ze stovek různých testovaných aut i jejich verzí může být to nejčtenější jen jediné. Je to zbrusu nový drahý elektromobil, anebo malé auto do města se spalovacím motorem?

Za uplynulý rok jste si u nás mohli přečíst více než 150 testů nových aut od těch nejmenších a nejlevnějších až po perličky jako Rolls-Royce Spectre či Aston Martin Vanquish. Nejčtenější z nich ale může být jen jeden.

Stal se jím test, který přiblížil stálici českého trhu – Škodu Octavia IV. generace po modernizaci. Marek Bednář testoval koncem roku 2024 verzi se základní motorizací, manuální převodovkou a takovou, řekněme, střední výbavou. Test vyšel 1. ledna 2025.

Je tedy jasné, že čtenáři Auto.cz mají největší zájem o klasická auta bez elektrifikace, ovšem na seznamu nejčtenějších testů vidíme i pár hybridů, pravověrný offroad a dokonce tři „číny“. Který z nich se vám líbil nejvíc? Napište nám to do komentářů.

PořadíTest
1.Škoda Octavia 1.5 TSI 85 kW – Prostě dobré auto
2.Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 195 kW – To nejlepší, co můžete mít
3.Mercedes-Benz E 450 d All-Terrain – Kde na to vzít a nekrást?
4.Ford Kuga Hybrid AWD – Když se chyby těžko hledají
5.Jaecoo J7 1.6 T-GDI AWD – Cena skvělá, výbava bohatá. Tak co chtít víc?
6.Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI – Nově 265 koní. Ale bude to stačit?
7.Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D – Na věčné časy
8.SWM G03F Tiger – Tady je odpověď
9.Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Strong Hybrid – Fajn auto ze staré školy
10.Mercedes-Benz S 450d 4Matic L – A opravdu ho musím vracet?
11.Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT – Evolucí vstříc dokonalosti
12.Mazda CX-90 3.3 Turbo S – Je největší americká mazda lepší než ta evropská?
13.Volkswagen Caravelle T7 2.0 TDI AWD Panamericana – Dobře odladěný mikrobus
14.Kia Sorento CRDi – Ideál zodpovědného táty
15.MG ZS 1,5l Elegance – Čínský kamiq zaujme cenou. A to rozhodně není všechno!
16.Škoda Elroq 85 (210 kW) – Budoucí evropská jednička?
17.Audi A5 Avant TDI quattro – Ohrožený druh
18.Škoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG – Výroční verze šetří peníze
19.Audi Q7 50 TDI quattro – Takhle je to správně
20.Tesla Model Y Long Range AWD – Dobrá, ale pořád to nestačí

