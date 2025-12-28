Nejčtenější testy roku 2025: Česká stálice vítězí
Ze stovek různých testovaných aut i jejich verzí může být to nejčtenější jen jediné. Je to zbrusu nový drahý elektromobil, anebo malé auto do města se spalovacím motorem?
Za uplynulý rok jste si u nás mohli přečíst více než 150 testů nových aut od těch nejmenších a nejlevnějších až po perličky jako Rolls-Royce Spectre či Aston Martin Vanquish. Nejčtenější z nich ale může být jen jeden.
Stal se jím test, který přiblížil stálici českého trhu – Škodu Octavia IV. generace po modernizaci. Marek Bednář testoval koncem roku 2024 verzi se základní motorizací, manuální převodovkou a takovou, řekněme, střední výbavou. Test vyšel 1. ledna 2025.
Je tedy jasné, že čtenáři Auto.cz mají největší zájem o klasická auta bez elektrifikace, ovšem na seznamu nejčtenějších testů vidíme i pár hybridů, pravověrný offroad a dokonce tři „číny“. Který z nich se vám líbil nejvíc? Napište nám to do komentářů.
