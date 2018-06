Kolik utáhnou „na kouli“ velká SUV: Hodnoty se diametrálně liší!

Pokud se potřebujete pouze přepravovat a líbí se vám velká SUV, pak pravděpodobně nebudete řešit, jak těžký přívěs vyhlédnutý vůz utáhne. Jinak tomu je, jestliže máte v plánu toto auto používat také v roli „tažného koně“. Každý tak nějak očekává, že velká SUV budou v daném ohledu nejlepší volbou, neboť se u nich předpokládá největší zatížení takzvaně „na kouli“. Jenže i mezi těmito auty mohou být rozdíly. Ty se navíc mohou ukrývat rovněž v rámci modelu. S určitým motorem tak může mít auto vyšší hmotnost brzděného přívěsu než s jiným. Jak je to možné? Někdy rozhoduje konkrétní motorizace, jindy převodovka a jsou i případy, kdy záleží na tom, zda má auto pohon všech kol či jen poháněnou jednu nápravu.

Léta platilo, že nejlepší je pro tažení přívěsu samočinná planetová převodovka s měničem momentu. Naopak nejhůře vždy vycházel variátor (CVT). Důvodem je přenos točivého momentu třením. Ano, v planetové převodovce jsou také třecí segmenty v podobě lamelových spojek a pásových brzd. Ovšem ty přenášejí pouze výrazně redukovaný točivý moment. Hlavní tíha tady spočívá na planetovém soukolí. Jenže, jak se ukazuje, verze se samočinnou převodovkou dnes mají většinou nižší povolenou hmotnost brzděného přívěsu než stejné motory s manuálem. A to platí také v případě, že se jedná o převodovku s měničem momentu.

Zatímco nebrzděný přívěs může mít povolenou hmotnost maximálně 750 kg napříč všemi modely a výrobci aut, hodnota u brzděného přívěsu se může dost lišit.

Alfa Romeo Stelvio – Další výhoda pohonu všech kol

SUV s výrazným sportovním stylem nabízí hned tři hmotnosti brzděného přívěsu. Pouze nejvýkonnější verze se zážehovým motorem s výkonem 206 kW a dále obě verze vznětového motoru 2.2 smějí táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 2300 kg. V případě méně výkonné varianty dieselu se to ovšem týká pouze modelu Q4, tedy s pohonem všech kol.

Méně výkonná verze se zážehovým motorem má hmotnost „na kouli“ omezenou na 2000 kg. Zbytek, tedy vznětové motorizace s výkonem 133 kW a poháněnou zadní nápravou a dále 110 kW nafta, mají povoleno táhnout pouze 1700 kg brzděného přívěsu.

Audi Q7 – Nejlepší je SQ7

Druhá generace velkého SUV od Audi nabízí svěží vzhled a na poměry třídy také velmi dobré jízdní vlastnosti. Jak je na tom ale monstrózní SUV s hmotností brzděného přívěsu? I tady lze najít rozdíly. Pokud zvolíte agregát 3.0 TDI V6 Quattro se 160 kW standardně vybaveným osmistupňovou samočinnou převodovkou Tiptronic, tedy ústrojím s měničem momentu, počítejte s hmotností brzděného přívěsu 2700 kg. Stejné hodnoty nabízí i výkonnější verze motoru s 200 kW. O něco lepší je e-tron 3.0 TDI, která utáhne 2800 kg. Kdo chce tahat větší hmotnost a má-li dostatek finančních prostředků, může sáhnout po verzi SQ7 , která umožňuje připojení brzděného přívěsu o hmotnosti 3500 kg.

BMW X5 – Můžete ji zvýšit

Současné BMW X5 se vyrábí od roku 2013 coby třetí generace modelu. BMW však již uveřejnilo podrobnosti o nové generaci. Na našem trhu se však stále nabízí stávající vydání, takže uvedené údaje o hmotnosti brzděného přívěsu platí pro něj. Velké BMW nabízí standardně hmotnost brzděného přívěsu za předpokladu 12procentního stoupání 2700 kg. V rámci příplatku za elektricky ovládanou „kouli“ tažného zařízení za 32.526 korun včetně daně lze hmotnost brzděného přívěsu zvýšit až na 3500 kg.

Ford Edge – Velký, ale ne tahoun

Ford v současné době na evropském trhu nabízí tři SUV. Kromě menší tradiční Kugy a ještě menšího Ecosportu je to rovněž velké SUV Edge . Toto SUV se v Evropě prodává oficiálně až od své druhé generace. Vůz je k mání vždy s pohonem všech kol se dvěma verzemi motoru 2.0 TDCi. Méně výkonná varianta je v nabídce s manuální převodovkou, výkonnější výhradně se samočinnou dvouspojkovou Powershift. Právě použitá převodovka zřejmě trochu limituje hmotnost brzděného přívěsu. Bez ohledu na verzi byste za velkého Forda přívěs těžší než 2000 kg neměli připojovat.

Honda CR-V – 1500 až 2000 kg

Pokud plánujete koupi Hondy CR-V a chcete-li za ní tahat přívěs, pak nejtěžší o hmotnosti 2000 kg lze připojit pouze za jedinou verzi, a sice 1.6 i-DTEC s manuální převodovkou a pohonem všech kol. Stejná verze s automatem nabízí 1500 kg, varianta s poháněnou přední nápravou a manuální skříní pak umožňuje připojení přívěsu o hmotnosti 1700 kg. Stejná hmotnost je možná u zážehových verzí s manuálem. Naopak samočinná převodovka i v tomto případě snižuje maximální hmotnost přívěsu na 1500 kg.

Hyundai Santa Fe (Grand Santa Fe) – Rozdíly jsou v převodovce

Model Santa Fe je vlajkovou lodí mezi SUV korejské automobilky. V otázce hmotnosti brzděného přívěsu je to v jeho případě velmi jednoduché. Verze s manuální skříní nabízí 2500 kg, se samočinnou pak o 500 kg méně. U prodlouženého Grand Sante Fe je to ale již jen 2000 kg, neboť vůz je na našem trhu k dispozici výhradně se samočinnou převodovkou.

Jeep Grand Cherokee – Americký silák

Jeep Grand Cherokee nabízí svému uživateli možnost připojit brzděný přívěs o hmotnosti až 3500 kg. Toto se však týká pouze dieselu a dále motoru 5,7 V8 Hemi s vypínáním válců. Aby tomu tak bylo, nesmíte mít ovšem výbavu Summit, u níž je hmotnost přívěsu snížena na 2949 kg. Zážehový šestiválec nabízí 2812 kg. Vrcholem je motor V8 Hemi o objemu 6,4 litru, u něhož je ovšem hmotnost přívěsu snížena na 2949 kg.

Kia Sorento – S manuálem utáhne víc

Nová Kia Sorento nabízí maximální hmotnost brzděného přívěsu podle použité převodovky. Kdo zvolí verzi s manuální skříní, může tahat až 2500 kg. S automatem je hmotnost přívěsu snížena na 2000 kg. Oboje se týká verze s pohonem předních i všech kol.

Mercedes-Benz GLS – 3500 kg s jedinou výjimkou

Největší SUV od Mercedes-Benzu je přímým konkurentem Audi Q7. Pokud zůstaneme u hmotnosti brzděného přívěsu, pak tento mastodont nepřipouští žádné kompromisy. Všechny verze mohou tahat přívěs o hmotnosti až 3500 kg. Jedinou výjimkou je ostrá verze AMG GLS 63 4Matic, u níž výrobce snížil hmotnost přívěsu na maximálně 3290 kg.

Mitsubishi Pajero – Off-roady mají své přednosti

Zda je současné Pajero SUV, nebo už off-roadem, to nechám na posouzení každého z vás. S jedinou motorizaci 3.2 DI-D ve spojení se samočinnou (ještě pětistupňovou) převodovkou vůz může tahat přívěs o hmotnosti od 3300 do 3500 kg. Kdy se smí spodní hranice a kdy horní, technické údaje nespecifikují.

Nissan X-Trail – Čtyři různé hmotnosti

Poté, co se již nenabízí velký model Pathfinder, převzal roli vrcholného SUV X-Trail . V otázce hmotnosti brzděného přívěsu u něj rozhoduje jak motor, tak zejména použitá převodovka. X-Tronic CVT omezuje hmotnost taženého přívěsu maximálně na 1650 kg. U verze s motorem dCi 130 je to ale pouze 1500 kg. Zbytek motorizací se popere s 2000 kg, s výjimkou zážehové motorizace DIG-T 160, která umožňuje táhnout přívěs maximálně o hmotnosti 1800 kg.

Renault Koleos – podobá se X-Trailu

Současný Koleos je technicky příbuzným s Nissanem X-Trailem. Stejně jako japonský vůz i tento Francouz má svůj limit na hodnotě 2000 kg. Toto platí v případě použití manuální převodovky. Se samočinnou X-Tronic se tato hodnota sníží na 1650 kg.

Škoda Kodiaq – 2500 kg s podmínkou

Třídu velkých SUV zastupuje u tuzemské značky model Kodiaq . Pouze základní verze s motorem 1.4 TSI ACT a pohonem předních kol má maximální hmotnost „na kouli“ 1800 kg. Zbytek modelové řady nabízí 2000 kg. Motorizace 2.0 TSI v kombinaci s pětimístnou kabinou má hmotnost přívěsu zvýšenou na 2200 kg. Nejvíce utáhne verze 2.0 TDI se 110 kW a dvouspojkovou převodovkou DSG, a sice až 2300 kg. Pokud je navíc tažné zařízení montováno přímo ve výrobě, je hmotnost přívěsu zvýšena až na 2500 kg. Úplně stejně to má verze 2.0 TDI se 140 kW. Ale pozor, opět platí, že pokud máte obě posledně uvedené varianty variantu v sedmimístném uspořádání, je hmotnost přívěsu snížena na 2000 kg.

Subaru Forester – V Lineartronicu limity nehledejte

Forester od Subaru působí robustně a vždy nabízí pohon všech kol. S hmotností brzděného přívěsu ale patří do průměru. Kupodivu, verze s variátorem Lineartronic hmotnost „na kouli“ nesnižují. Naopak, auta s manuální převodovkou nabízejí 1800 kg, zbytek je stavěný na 2000 kg.

Volkswagen Touareg – Zatím 3500 kilogramů

Nový Touareg je v pořadí již třetí generací modelu. Zatím je k dispozici pouze s jediným agregátem, a sice vznětovým šestiválcem. S ním umožňuje táhnout brzděný přívěs až do hmotnosti 3500 kg. Zda si tuto hodnotu udrží i další verze, je otázkou.

Volvo XC90 – velký Švéd, průměrná síla