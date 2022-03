Ceny aut: Zpomalí válka růst cen? Nebo to bude naopak?

Pandemie, nedostatek dílů, kauza čipů, opakovaně zastavovaná výroba, čím dál dražší vstupy od surovin typu oceli po vyšroubované ceny energií. A přitom chuť lidí nakupovat – to vše roztočilo cenovou spirálu na trhu nových i ojetých aut a ta se ne a ne zastavit.

Plus sto tisíc žádná míra

Stačí se podívat na naše vybrané příklady – když jsme se cenám nových aut věnovali naposledy, a to loni v říjnu, stál Fiat Tipo lehce přes tři sta tisíc, Peugeot 308 SW přes čtyři a Ford Kuga přes šest set tisíc korun.

Neuteklo ještě pět měsíců a stejné modely, někdy v nových kabátech, jsou klidně o sto tisíc dražší. U zmíněného hatchbacku Tipo značí růst ceny z 314.900 na 459.900 Kč skok o 46 procent!

Kodiaq: +147.000 korun

Růst cen najdeme napříč trhem včetně nejprodávanější značky. Pro komplexní srovnání ukazujeme nejen letošní a loňské ceny modelů „od“, ale i předloňské, kdy se rozjížděl kovid. Třeba startovací cena Škody Kodiaq se za tu dobu posunula ze 716.900 na 863.900 Kč.

Co je však pro zájemce o dostupná nová auta ještě horší, brutální zdražení potkalo i nejlevnější vozy.

Sandero: Ze 174.900 na 275.900 Kč

Stačí se podívat na značku pro obyčejný lid: Dacii. Ještě dobře si pamatujeme, jaké haló u čtenářů Světa motorů způsobilo s příchodem nové generace zdražení sandera ze 174.900 na 211.400 Kč. Loni vyskočilo na 239.900 Kč, dnes už na 275.900 Kč. Duster, ne tak dávno auto za necelý čtvrtmilion, zdražil nejprve na 284.900 Kč a nyní už na 349.900 Kč.

Malá auta 2020 2021 2022 Mitsubishi Space Star 224 850 Kč 245 850 Kč 245 850 Kč Dacia Sandero 211 400 Kč 239 900 Kč 275 900 Kč Hyundai i20 249 990 Kč 279 990 Kč 289 990 Kč Kia Rio 274 980 Kč 314 980 Kč 314 980 Kč Suzuki Swift 269 900 Kč 318 900 Kč 318 900 Kč Citroën C3 274 900 Kč 294 900 Kč 319 900 Kč Renault Clio 265 000 Kč 315 000 Kč 335 000 Kč Škoda Fabia 279 900 Kč 329 900 Kč 339 900 Kč

Inflační tornádo

Kovidová opatření se sice s koncem zimy rozpouštějí, jenže s rokem 2022 dál vylétla inflace, u nových vozů ještě šponovaná tím, že automobilky musejí vedle drahých vstupů vydělávat i na „polštáře“ pokut za výrobu aut jezdících na benzin a naftu.

A do toho válka

Aby nebylo výkrut spirály málo, rozjela se válka na Ukrajině. A přidal se k ní pád koruny. Když jsme zkraje března oslovili zástupce automobilek, co může s cenami a vůbec vývojem na automobilovém trhu udělat válečný konflikt, dočkali jsme se strohých odpovědí typu „to ví jen bůh“.

„Je ale evidentní, že konflikt na Ukrajině bude mít mimo jiné za následek další výpadky v dodavatelském řetězci, což může mít dočasný vliv na výrobní proces a kapacity. Zároveň lze očekávat další zdražování některých vstupů,“ napsala nám Lenka Vaňková, a to nejen za svou značku Volkswagen Užitkové vozy, ale i za všechny ostatní ve společnosti Porsche ČR. Tedy Audi, Cupra, Volkswagen, Seat a další.

Kompakty 2020 2021 2022 Hyundai i30 329 990 Kč 349 990 Kč 359 990 Kč Kia Ceed 354 980 Kč 394 980 Kč 394 980 Kč Škoda Scala 397 900 Kč 412 900 Kč 417 900 Kč Ford Focus 389 900 Kč 449 400 Kč 452 900 Kč Fiat Tipo 289 900 Kč 314 900 Kč 459 900 Kč Renault Mégane 389 900 Kč 470 000 Kč 470 000 Kč Opel Astra 379 990 Kč 419 990 Kč 479 990 Kč Peugeot 308 375 000 Kč 399 000 Kč 490 000 Kč

Zjeví se auta, opadne chuť?

Na druhou stranu válka může dosavadní trend nikoliv vyšroubovat, ale naopak pozměnit. „Dovedu si představit, že nejistota a obavy ohledně budoucích důsledků války na Ukrajině nejspíš u řady zájemců o nové, ale i ojeté auto způsobí odložení koupě na neurčito,“ uvažuje Jindřich Topol z AAA Auto.

Čili náhlý pokles poptávky by v budoucích týdnech a měsících leckomu mohl dávat naději na zpomalení růstu cen. „Dále, pokud by se některé automobilky rozhodly zastavit dodávky nových aut do Ruska, výrobní kapacity pro evropský trh se tím navýší. Nabídka nových vozů v Česku tím vzroste a tlak na plošné zvyšování cen se může o něco snížit,“ pokračuje Jindřich Topol. Avšak s dodatkem, že v úplné zastavení, nebo dokonce obrat cenového trendu kvůli jiným faktorům, jež na současnou produkci a trh s auty působí, doufat nelze.

Růst sazeb = brzda koloběhu

K tomu do hry vstupuje další výpadek dodávek dílů pro výrobce aut, a sice od ukrajinských subdodavatelů, kterých není málo. „Navíc válka přináší nejistotu na finančních trzích a s tím související růst úrokových sazeb zabrzdí chuť firem skrze úvěry a leasingy obměňovat vozový park. Tím se celý koloběh automobilového trhu, který se po kovidu začínal pomalu rozbíhat, zase zpomalí. A nedostatek aut tím bude pokračovat i v bazarech,“ přibližuje Topol.

Kombíky 2020 2021 2022 Škoda Fabia Combi 328 900 Kč 334 900 Kč 359 900 Kč Hyundai i30 kombi 344 990 Kč 374 990 Kč 384 990 Kč Kia Ceed SW 374 980 Kč 419 980 Kč 419 980 Kč Ford Focus kombi 399 900 Kč 449 400 Kč 482 900 Kč Fiat Tipo kombi 334 900 Kč 339 900 Kč 489 900 Kč Renault Mégane Grandtour 419 900 Kč 490 000 Kč 490 000 Kč Peugeot 308 SW 410 000 Kč 410 000 Kč 510 000 Kč

Díky za diesel!

Už první dny války a následné přiškrcení obchodního styku s Ruskem přinesly zvýšení cen zemního plynu a ropy.

„To v současném tápajícím autosvětě přilije další olej do ohně. Pokud výrazně zdraží fosilní paliva i elektřina, která se z nich v Evropě vyrábí, dost možná si budou gratulovat ti, kdo odolali trendům posledních doby a nechali si v rodině starší úsporné dieselové auto. Přitažlivost dnešních bateriových elektromobilů může náhle klesnout. A kdoví, třeba se stránky automobilových médií začnou plnit novinkami o autech na vodík, která zatím byla veřejností vnímána spíš jako technická kuriozita. Plány Evropské komise na konec spalovacích motorů v roce 2035 za současné situace každopádně začnou mít stále více trhlin,“ uzavírá Jindřich Topol.

SUV 2020 2021 2022 Dacia Duster 249 900 Kč 284 900 Kč 349 900 Kč Renault Captur 395 000 Kč 410 000 Kč 450 000 Kč Suzuki S-Cross 489 900 Kč 497 900 Kč 508 900 Kč Ford Kuga 469 900 Kč 609 900 Kč 701 900 Kč Toyota RAV4 729 900 Kč 734 900 Kč 814 900 Kč Honda CR-V 679 900 Kč 799 900 Kč 834 900 Kč Škoda Kodiaq 716 900 Kč 818 900 Kč 863 900 Kč

Škoda opět omezuje výrobu

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto musela od března doma opět omezit produkci. Potýká se totiž s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny, což má vliv na některé modely. Škoda musela omezit například výrobu elektrického SUV Enyaq iV. Stejně jako koncern VW přerušila veškeré aktivity v Rusku. A vynuceně pozastavila i výrobu vozů na Ukrajině. Přímo tam dosud produkovala modely Superb, Kodiaq, Karoq a Fabia Combi. „Vozy vyrobené v závodě Solomonovo jsou ale určeny pouze pro zákazníky na ukrajinském trhu,“ uvedla automobilka. Dopady na výrobu a hospodářský chod firmy kvůli sankcím uvaleným na Rusko jsou podle Škody jasnou věcí. Přerušením aktivit je daný propad prodejů na Ukrajině a v Rusku, které bylo dosud jedním z nejvýznamnějších trhů značky v celosvětovém měřítku. V roce 2021 platilo Rusko za druhý největší trh vůbec. Firma na něj dodala přes 90.000 škodovek.

Anketa: Co udělá válka s cenami aut?

Arnošt Barna, Kia: Inflace celosvětově postihuje všechny oblasti a podle mého názoru se ji podaří zkrotit až ve střednědobém horizontu. Věřím, že válka na Ukrajině výrazně neovlivní ceny nových aut, přestože aktuální situace způsobuje jak logistické problémy v dodávkách surovin pro výrobu, tak růst jejich cen. Myslím, že po nynějších turbulencích bude v Česku tyto nepříznivé faktory časem tlumit vliv kurzu koruny k hlavním světovým měnám, který se po uklidnění mezinárodní situace vrátí k posilujícímu trendu. Co se v autosvětě další éry změní, je dnes těžké předvídat, protože je ve hře mnoho protichůdných tendencí a politicko-ekonomických otázek.

Josef Šopík, Opel: Pečlivě sledujeme vývoj inflace i možné dopady uplatňovaných ekonomických sankcí. Zatím nemáme výraznější signály, že by se tyto aspekty měly výrazněji projevit na našich výkonech nebo profitabilitě. Z pohledu zákazníků lze ovšem předpokládat růst cen všeho, tedy i aut.

Petr Burián, Ford: Těžko mohu být konkrétní, stále jsme v turbulentní době, kdy ceny kromě dlouhodobě plánovaných kroků ovlivňuje velmi proměnlivá volná kapacita výroby, poptávka a rychle se měnící ceny vstupních nákladů. Co se týče války, Ford do odvolání pozastavil veškeré obchodní aktivity na ruském trhu. Na Ukrajině sice nemáme významný objem obchodních aktivit, ale v naší společnosti pracuje po celém světě velký počet ukrajinských občanů, které budeme podporovat.

Tomáš Teufl, Suzuki: Nepříznivý vývoj inflace a válečný konflikt na Ukrajině budou generovat další tlaky na růst cen nových automobilů, které se pravděpodobně promítnou i do cen všeho, tedy i našich produktů.

Rozhovor s Janem Tejnorem: Už i velké ležáky odjely

Nová osobní auta nejsou. Jestli ano, prodejce je schovali. Dokonce některé firmy místo nových aut systematicky skupují ojetiny. Tak vidí praxi roku 2022 Jan Tejnor z MHC Mobility.

Ceny nových aut v tomto století nerostly nikdy tak prudce jako nyní. Co za tím je a kam až to povede?

Budou dál vzrůstat. To je prostě jasná věc. Nevidím totiž jediný důvod, aby to tak nebylo.

Jaké jsou ty hlavní, aby tomu tak bylo?

Rostou ceny surovin, protože se zvyšuje jejich spotřeba. Uvědomme si, že ceny byly poslední roky v deflaci. Folklor nakupování všeho v aukcích a v Asii celá léta některé ceny dokonce dlouhodobě snižoval. Teď, když je dodavatelský řetězec na konci, se karta obrátila. Jsou známé příklady součástek, které stávaly dolar, přitom dnes stojí šedesátkrát víc.

Jakou roli v tom všem sehrálo obrácení pozornosti na elektroauta?

Výrobci podporují jejich produkci. Musí je vyrábět, aby jim vycházely průměrné emise na vyrobenou flotilu, do čehož jsou tlačeni obrovskými pokutami. Všimněte si například toho, že když přišla první, legrační elektroauta před patnácti lety, byla to prdítka skoro za milion a stejně velká z kategorie malých aut stála čtvrtinu. Dneska je většina elektroaut velikosti středního SUV za spíše podobnou cenu jako vůz s konvenčním pohonem. Ceny se vzájemně přiblížily. Za čtvrt milionu jste si před pár lety vybíral z obrovské řady aut, brzy vás s tímhle rozpočtem pošlou naproti do prodejny elektrokol.

Co s tím budete dělat vy – společnosti, které na auta půjčují?

Naše reakce je jednoduchá. Hodně se na situaci díváme přes TCO, tedy celkové náklady spojené s vlastnictvím auta. Samozřejmě to vede k tomu, že často nahrazujeme konvenční značky méně rozšířenými. Už i zákazníci na to začínají reagovat. Tento postup aplikujeme jak v osobních, tak užitkových, ale i nákladních vozech. Obzvlášť v době zdražování, kterého jsme svědky, jsou zákazníci na cenu citliví a pohled přes TCO považujeme za ten nejsprávnější.

Můžeme čekat, že se v době vysokých pořizovacích cen vrátí obliba operativního leasingu?

Proč ne? Operativní leasing není pronájem automobilů, je to hlavně outsourcing operativy a rizik. V době cenové rozkolísanosti jako teď to platí dvojnásob.

Nová auta obecně nejsou. Mohou zájem lidí uspokojit ta skladová?

Jenže i ta nejsou – jestli ano, prodejci je asi schovali. Běžná čekací doba dosahuje roku. Už i hodně velké ležáky odjely. Dokonce některé firmy systematicky skupují ojetiny do tří let. Užitková auta do tří a půl tuny ještě nějaká existují. Bohužel většinou v nevyhovujících konfiguracích. Čekací lhůta je – velmi obecně řečeno – od půl roku do roku. Ta nákladní představují nedostatkové zboží a čekací lhůta je rok a více.

Jak na to reagují Češi? Nechávají si auta déle – i ta, která už měli třeba v operativním leasingu vrátit?

Protahování leasingu je viditelný trend dneška, ale v podstatě je to stejné, jako když vás bolí noha a vezmete si prášek proti bolesti. Řešení je to nekoncepční, nelze ho zopakovat a příčinu neřeší. Vraťme se na začátek. Kdysi byl trend držet auto čtyři roky, pak přišla doba krátkých leasingů a cenové deflace. Importéři si kratšími otočkami dramaticky navyšovali objemy, ale za cenu nižších marží a vyšších slev. Ta spirála se zastavila, když se zjistilo, že ojetiny po roce stojí jako nová auta. Řada obchodů byly skryté reexporty a tím, že každý poradce po škole jezdil v limuzíně, se devalvovaly některé modely. Druhým hřebíkem do rakve krátkých leasingů je současný nedostatek vozů. A jsme zpátky u toho, že firmy drží auta déle.

Je problém si leasing o rok prodloužit?

Není to problém. Ale co potom? Auto už je servisně neúnosně nákladné a třeba v případě užitkových vozidel tráví opravami tolik času, až je skoro nerentabilní ho provozovat. Nákupní mechanismy se změnily. Už to není podle zaběhnutého scénáře, že se sešlo pět výrobců aut, tři leasingovky a z těch patnácti kombinací nákupčí udělal elektronickou aukci a šel se pochlubit úsporami, které se začaly realizovat za tři měsíce po dodání aut. Dnes je třeba uvažovat a počítat v delším horizontu, plánovat s daleko delším předstihem a počítat s menší submisivitou dodavatelů.

Češi si na nové auto půjčují 306.821 Kč

Průměrná výše úvěru nebo leasingu na nový osobní automobil v Česku vzrostla meziročně o 14 %. Vyplývá to ze statistik České leasingové a finanční asociace. Zatímco v roce 2020 si domácnosti od členských společností asociace půjčovaly na nový osobní vůz v průměru 270.356 korun, loni to bylo 306.821 Kč. „Zvyšování průměrné výše leasingu nebo úvěru je způsobeno zdražováním nových aut. Můžeme očekávat, že v roce 2022 bude tento trend pokračovat. Na vině je vysoká inflace, pokračující nedostatek některých dílů nebo tlak evropských úřadů na nízkoemisní provoz i na povinnou instalaci pokročilých bezpečnostních asistentů do vozidel. To všechno se promítá do jejich cen,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA. Pokud jde o produkty, kterými zákazníci financují nové osobní automobily, loňský rok potvrdil, že mezi domácnostmi je nadále nejoblíbenější spotřebitelský úvěr. Ten co do počtu uzavřených smluv dosáhl podílu na trhu na úrovni 87 %. Podíl operativního leasingu v roce 2021 u lidí činil 13 %. Ve firemní sféře byl podíl operativního leasingu 42 %. Šedesát procent podniků volících operativní leasing využívá jeho nejvyspělejší formu, tedy full-service leasing, jenž poskytuje komplexní péči o vozidlo.

Čísla z trhu financování

Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno přes 25 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v Česku.

Celkem členské společnosti ČLFA poskytly domácnostem na financování nových osobních aut 3,85 miliardy korun, meziročně o 8 % méně.

Počet profinancovaných nových osobních vozů určených pro privátní klientelu klesl o 19 %.

Ve firemní sféře činila průměrná výše leasingu anebo úvěru na nový osobní vůz 625.259 korun, o rok dříve to bylo 586.530 Kč.

Podniky si od členů ČLFA půjčily na nová osobní auta přes 25 miliard korun, meziročně o 17 % více.

Počet profinancovaných nových firemních osobních vozidel meziročně vzrostl o 10 %.

MHC Mobility

Název se zrodil spojením společností Hitachi Capital Corporation a Mitsubishi UFJ Lease and Finance Company Limited. Vznikl tím jeden z nejsilnějších světových hráčů v oblasti leasingů a financování aut: Mitsubishi HC Capital. V této oblasti představuje MHC Mobility společnost podnikající napříč kontinenty, podpořenou desítkami let odborných expertíz a majetkem v řádech miliard. V regionu Česka, Polska, Slovenska a Maďarska provozuje 16.000 vozidel, celosvětově jich je kolem milionu. Přímo česká společnost byla založena v roce 2020 a primárně se zabývá operativním leasingem.

Nejlevnější auta v čase 2012 1. Fiat Panda 154 900 Kč 1. Renault Thalia 154 900 Kč 3. Dacia Sandero 159 900 Kč 4. Chevrolet Spark 162 900 Kč 5. Renault Twingo 164 900 Kč 2013 1. Renault Thalia 139 900 Kč 2. Dacia Logan 159 900 Kč 2. Dacia Sandero 159 900 Kč 4. Toyota Aygo 169 900 Kč 4. Citroën C1 169 900 Kč 2014 1. Dacia Logan 164 900 Kč 2. Dacia Sandero 169 900 Kč 3. Chevrolet Spark 173 100 Kč 4. Ford Ka 179 990 Kč 5. Škoda Citigo 183 900 Kč 2015 1. Dacia Logan 169 900 Kč 2. Dacia Sandero 174 900 Kč 3. Ford Ka 184 990 Kč 4. Opel Corsa 188 900 Kč 5. Dacia Logan MCV 194 900 Kč 2016 1. Dacia Logan 169 900 Kč 2. Dacia Sandero 174 900 Kč 3. Ford Ka 186 990 Kč 4. Dacia Logan MCV 189 900 Kč 5. Škoda Citigo 197 200 Kč 2017 1. Dacia Logan 169 900 Kč 2. Dacia Sandero 174 900 Kč 3. Dacia Logan MCV 189 900 Kč 4. Škoda Citigo 197 200 Kč 5. Nissan Micra 199 900 Kč 2018 1. Dacia Logan 169 900 Kč 2. Dacia Sandero 174 900 Kč 3. Dacia Logan MCV 189 900 Kč 4. Škoda Citigo 197 900 Kč 5. Hyundai i10 204 990 Kč 2019 1. Dacia Logan 169 900 Kč 2. Dacia Sandero 174 900 Kč 3. Dacia Logan MCV 189 900 Kč 4. Škoda Citigo 197 900 Kč 5. Dacia Dokker 214 900 Kč 2020 1. Dacia Logan MCV 204 900 Kč 2. Dacia Sandero 211 400 Kč 3. Dacia Logan 211 400 Kč 4. Toyota Aygo 214 900 Kč 5. Fiat Panda 221 900 Kč 2021 1. Dacia Sandero 239 900 Kč 2. Hyundai i10 239 990 Kč 3. Mitsubishi Space Star 245 850 Kč 4. Fiat Panda 259 900 Kč 5. Kia Picanto 269 900 Kč 2022 1. Mitsubishi Space Star 245 850 Kč 2. Hyundai i10 249 990 Kč 3. Dacia Sandero 275 900 Kč 4. Toyota Aygo 277 900 Kč 5. Kia Picanto 279 980 Kč

