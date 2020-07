Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara & Rubicon – Zábava s vůní benzínu

Jeep Wrangler už se v naší redakční garáži objevil hned dvakrát – vždy však pouze s naftovými motory. Tentokrát jsme se ovšem podívali na zoubek dvojici pětidvéřových modelů Unlimited v civilnější verzi Sahara i v plnotučné offroadové verzi Rubicon, pod jejichž kapotou se ukrýval dvoulitrový benzínový čtyřválec o výkonu působivých 270 koní.

Design, interiér Současná generace wrangleru, označovaná jako JL, byla představena již v roce 2018 a v našich testech se objevila jak v tradičním třídveřovém provedení, tak jako pětidvéřový Wrangler Unlimited. Opakovat znovu fráze o účelném designu, který stylově navazuje na předchůdce (a drobnými easter eggy oživuje slavnou minulost), mi tedy přijde jako ztráta času. Místo toho se raději pojďme podívat na rozdíly mezi testovanými verzemi Sahara a Rubicon - tedy kromě černé základní barvy a příplatkového červeného laku Firecracker (+16.400 Kč). Jak už je na první pohled patrné, model Sahara představuje civilnější verzi slavného offroadu. Automobilka ji proto nadělila lakované panely demontovatelného hard-topu, lakované blatníky, praktické nástupní prahy a fešná 18“ kola z lehkých slitin obutá do relativně civilizovaných (rozuměno univerzálních – spíše silničních) pneumatik Bridgestone Dueler H/T o rozměru 255/70. Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara & Rubicon Wrangler ve verzi Sahara tak na první pohled vypadá jako takový ten správný fešácký model, se kterým sice chcete dát najevo svou slabost pro terénní vozy, ale současně jste si vědomi skutečnosti, že v našich středoevropských podmínkách není moc důvodů, ani příležitostí, kde využít offroad nejvyšších kvalit do morku kosti. Zato verze Rubicon už na první pohled jasně ukazuje, že jste si wrangler nekoupili jenom jako alternativu k běžným SUV. Stačí se jen podívat do podběhů, ve kterých se zabydlely poctivé terénní pneumatiky BFGoodrich Mud-Terrain s hlubokým vzorkem, zesílenou bočnicí a rozměrem 255/75 na litých 17“ kolech s malou červenou siluetou Jeepu Willys (což je jeden z mnoha výše zmiňovaných easter-eggů). Jeep hledá kreativní fanoušky, mají pro něj vytvořit velikonoční vajíčko Wrangler Rubicon navíc postrádá lakování na blatnících i příplatkovém třídílném Freedom hard-topu (+40.500 Kč), který je u Sahary ve standardní výbavě. Místo něj je v základu vybaven látkovou střechou SunRider SoftTop. Kromě drsnějšího vzhledu jde navíc o praktičnost, neboť právě tyto části karoserie mohou v terénu nejčastěji utržit nějaký ten šrám. A když si vzpomenu na zážitky s třídveřovým Rubiconem, pak se mi vždy vybaví právě četné podpisy větví na jeho střeše. Zmizely ovšem i nášlapy, které by v terénu mohly zbytečně ubrat pár centimetrů světlé výšky a které by nakonec mohly na některém terénním zlomu zůstat. Za sebe však musím říci, že se bez nich do wrangleru nastupuje poněkud hůř. Praktická stylovka U testovaného Rubiconu navíc nastupování lehce komplikovaly i příplatkové gumové „celoroční koberečky“, které dokázaly být pěkně kluzké. Sahara byla vybavena standardně dodávanými koberečky, které sice neodolají blátu a vodě, interiéru ovšem propůjčují civilnější a komfortnější charakter. Člověk se ovšem může sklouznout i v příplatkových kožených sedadlech (+52.900 Kč Sahara/+34.300 Kč Rubicon). Sedadla jsou totiž celkem pevná (příliš do nich nezapadnete) a postrádají výraznější boční vedení, což v praxi znamená, že v nich možná budete trochu cestovat. Na druhou stranu ovšem nabídnou dostatek komfortu na delších i náročnějších cestách a nechybí jim ani odolnost vůči nástrahám počasí pod otevřenou střechou. Nemluvě o možnosti opláchnout části interiéru vodou z hadice, kterou následně vypustíte zátkou v podlaze. Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Rubicon Celý interiér je zkrátka postaven především účelově, díky čemuž by měl splňovat i nejpřísnější nároky pro jízdu a pobyt mimo civilizaci. Ovladače jsou tak pro jistotu lehce naddimenzované, díky čemuž by neměl být problém je ovládat i v rukavicích. Vše je navíc přehledně uspořádáno a celkovou ergonomii mohu hodnotit jako víc než zdařilou. Oba vozy navíc dostaly příplatkový paket Zima (+7.900 Kč), pro modely Rubicon a Sahara dostupný pouze v kombinaci s koženým čalouněním, který přináší vyhřívání předních sedadel i volantu. Víc dveří, víc zábavy S odkládacími a úložnými prostory to je nepatrně horší, ovšem to je daň za jednoduchost a hlavně modifikovatelnost karoserie. Stejně jako u třídveřového, i u pětidvéřového wrangleru totiž můžete demontovat dveře, střechu i čelní sklo. V autě je k tomu připravené nářadí a především praktický systém pro uložení šroubků, které byste tak nemuseli hned ztratit. Jeep Wrangler Rubicon – Když prostě musíte projet Pětidvéřová verze Unlimited mě ovšem velice mile překvapila svou univerzálností. Zatímco klasický wrangler pro mě skutečně představoval spíše pořádně drahou hračku, verze Unlimited už zastane roli i univerzálního rodinného společníka. Se svou délkou 4.882 milimetrů je pětidvéřový Wrangler Unlimited o 548 mm delší a jeho rozvor je oproti třídvířku natažen na 3.008 milimetrů, což znamená rozdíl 549 mm. Onoho více než půl metru přitom automobilka zužitkovala naprosto skvěle, což je vidět především na zadní lavici. Díky zadnímu páru dveří se na ni nejen příjemněji nastupuje, ale díky vytažení z prostoru mezi podběhy nabízí i více prostoru do šířky. O dostatečném prostoru před koleny a nad hlavou snad ani nemusí být řeč, zvláště při sundané střeše. Se svými 183 cm jsem sám za sebou absolutně neměl problém. Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara Praktická je navíc i konstrukce sedadel, dělených v poměru 60:40, pod která si můžete snadno odložit batoh a další drobnosti. V případě sklápění pak do volného prostoru sjedou sedáky, zatímco opěráky se přes ně lehce natáhnou. Výsledkem je tak téměř rovná nákladová plocha a zvětšení zavazadelníku ze standardního objemu 548 litrů na 1.059 litrů. Jeep Wrangler 2.2 CRD – Díky za tohle AUTO! V zavazadlovém prostoru obou testovaných modelů si navíc můžete všimnout praktického kolejnicového systému Cargo paket (+9.400 Kč) nebo tašky pro uložení střešních panelů nad řidičem a spolujezdcem, která se dá ukotvit k opěradlům zadních sedaček. Pokud bychom se ale měli zaměřit na největší rozdíl mezi modely Sahara a Rubicon, pak se musíme podívat na dolní část středové části palubní desky. Právě zde se totiž ukrývají ovládací panely k systému pohonu všech kol. Ale o tom si povíme v příští kapitole.

Motor, jízdní vlastnosti Až děsivá zábava Jeep Wrangler JL se v zámoří nabízí s celkem bohatou nabídkou motorizací, včetně benzínového vidlicového šestiválce. V Česku se ale musíme spokojit pouze se dvěma čtyřválci. Tím prvním, který už jsme si v minulosti vyzkoušeli pod kapotou Rubiconu i Sahary Unlimited, je vznětový čtyřválec 2.2 CRDi o výkonu 147 kW (200 k) s maximálním točivým momentem 450 N.m. Tentokrát se nám ovšem do rukou dostal výkonnější přeplňovaný benzínový čtyřválec s označením 2.0T GME, který nabízí maximální výkon rovných 200 kW (272 k) při 5.250 ot/min a maximální točivý moment 400 N.m při 3.000 ot/min. A podobně jako diesel, i benzín je dostupný pouze v kombinaci s automatickou osmistupňovou převodovkou. Na americkém trhu byla tato motorizace dostupná dokonce i s mild-hybridním pohonným systémem, který vyhnal maximální točivý moment dokonce na vyšší hodnotu, než jakou disponuje 3,6litrový benzínový šestiválec Pentastar. Produkce tohoto motoru se však i v zámoří pomalu chýlí ke konci. Američané odpískali Wrangler s čtyřválcovým hybridem Za sebe ovšem mohu říci, že je výkon 272 benzínových koní v tomto 2.013 kg (Sahara)/2.103 kg (Rubicon) vážícím autě víc než dostatečný. Ostatně mnohé napovídá už jen čas akcelerace z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy u Sahary a 8,9 sekundy u Rubiconu. Sahara dosahuje maximální rychlosti až 180 km/h, zatímco Rubicon pouze 159 km/h. Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Rubicon Automobilka udává kombinovanou spotřebu pro pětidvéřovou Saharu okolo 9 l/100 km, zatímco Rubicon by měl být o rovný litr náročnější. Na konci týdenního testu mi ovšem palubní počítač v Sahaře ukazoval spotřebu 12,3 l/100 km, zatímco Rubicon si řekl v průměru o 12,9 l/100 km. Dávkování plynu je naštěstí snadné a motor si s převodovkou dokonale rozumí, díky čemuž se můžete těšit na klidnou jízdu bez zbytečného podtáčení nebo jízdy ve zbytečně vysokých otáčkách. Pokud ale budete chtít výkon, stačí plynový pedál prudce sešlápnout a začnou se dít věci. Mnohdy dokonce až děsivé. Pojedeme bokem Automatická převodovka totiž při prudším sešlápnutí plynu prudce podřadí a motor pošle na zadní kola prakticky vše, co má k dispozici. Takový odpich by od dvoutunového offroadu čekal jen málokdo, stejně jako jeho neuvěřitelnou ochotu k jízdě bokem na mokrých i jen navlhlých silnicích. Pokud mě tedy na cestách zastihl déšť, staly se pro mě výjezdy z křižovatek bokem velice milým zpříjemněním dne. Ztráta trakce přitom nedělala problém Sahaře, ani Rubiconu, který k tomu měl se svými terénními pneumatikami snad ještě větší sklony. Zpackaný crashtest Wrangleru nemusí odpovídat realitě. Chystá Jeep nápravu? Jenže i tahle zábava se může až nepříjemně rychle zvrtnout. A to dokonce i při pružném zrychlení na rovné silnici. Benzínový wrangler má totiž tolik výkonu, že prudká akcelerace na mokré silnici při výjezdu z města vedla za volantem Sahary až k nástupu přetáčivého smyku, který mě nepříjemně zaskočil. Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara Kromě toho však není vozu příliš co vytknout. Tedy zejména Sahraře, která se na silnici chová jako kdejaké SUV. Řízení je sice stále pomalejší, jenže působí celkem jistě a člověk s ním nemá žádné větší starosti. To u Rubiconu je potřeba neustále řídit a lehce korigovat směr. Citlivost se totiž na obřích terénních pneumatikách poněkud ztrácí, řízení působí o poznání plavněji a samozřejmě nechybí ani vyšší hlučnost. Jenže wrangler není jen o jízdě po asfaltu, čímž se dostáváme k nejdůležitějším rozdílům mezi dvojicí testovaných modelů. Sahara vs. Rubicon Začněme ale nejprve tím společným, což je volič pohonu všech kol v kabině a jeho režimy. Wrangler vždy posílá výkon primárně na zadní nápravu, řidič má však k dispozici režimy 4H Auto, 4H Part Time a 4L. V režimu 4H auto si wrangler sám rozhoduje kolik výkonu pošle na přední nápravu, což umožňuje tento režim využívat i na zpevněném povrchu. Režim 4H Part Time pak de facto funguje jako uzávěrka středového diferenciálu, a to znamená pevné rozdělení výkonu 50:50 mezi nápravami. První významný rozdíl mezi Saharou a Rubiconem přichází až s přiřazením redukční převodovky (označení 4L), která se řadí přes neutrál. Zatímco verze Sahara a Sport s jednodušším systémem pohonu všech kol Command-Trac dostaly redukční poměr 2,721:1, Rubicon osazený systémem pohonu všech kol Rock-Trac dostal redukční převodový poměr 4,0:1. Elektrický Wrangler by mohl být v terénu ještě lepší, prozradil zástupce značky V Rubiconu navíc před voličem režimu pohonu všech kol najdeme i malý červený ovládací panel, který společně s pneumatikami a zesílenými nápravami Dana 44 nové generace (zesílené trubky z kované oceli) pozvedá schopnosti vozu v terénu na zcela novou úroveň. Nalezneme zde totiž elektronickou uzávěrku zadního či obou nápravových diferenciálů Tru-Lok a možnost odpojit přední příčný stabilizátor. Přední kola tak mohou získat až o 25 % větší výkyv, což výrazně usnadní zdolávání náročného terénu. Automobilka bohužel nezmiňuje rozdíl ve světlé výšce, Rubicon však nabídne maximální hodnotu 255 mm a současně je oproti Sahaře i celkově o 10 mm vyšší (1848 vs. 1838 mm). Dále nabídne lepší nájezdový úhel (36° vs. 35,4°), přechodový úhel (20,0° vs. 20,8°) a odjezdový úhel (30,7° vs. 31,4°). Jeep Wrangler Unlimited 2.0T Sahara & Rubicon Jak už je tedy jen z pohledu na technické parametry jasné, Rubicon je zkrátka nezmar, kterého v našich přirozených podmínkách pravděpodobně zastaví jen neschopnost či nedostatek odvahy řidiče. Špatně si ovšem nevedla ani Sahara, které se rovněž popasovala se všemi nástrahami, které jsem jí postavil do cesty. Ať už šlo o rozbahněné cesty, lehké křížení náprav, stoupání do rozbahněných kopců nebo zdolávání kamenitých úseků. Osobně mě však trochu mrzí, že jsem v ceníku příplatkové výbavy pro Saharu nenašel tradiční uzávěrku zadního diferenciálu. Ta se totiž vždycky může hodit. Místo toho automobilka nabízí za příplatek 9.400 Kč alespoň diferenciál s omezenou svorností, nad jehož instalací bych v případě koupě Sahary rozhodně neváhal. U testovaného vozu se totiž osvědčil.

