Proč paliva rychleji zdražují a pomaleji zlevňují: Ropa zlevnila. Proč ne i benzin?

Když zdražuje ropa, ceny paliv u stojanů reagují okamžitě. Při zlevňování to stejným tempem nejde. Proč?

Určitě jste si všimli, že když se v televizi mluví o eskalaci napětí v cizině, hned další zprávou je informace o rostoucích cenách ropy. To pro motoristy znamená, že se musejí v brzké době připravit na zdražování pohonných hmot.

Když planeta dostala několik knokautů od mutací čínské chřipky, ekonomika se začala propadat, odbyt paliv jako její krve se zpomalil, a tak přišlo zlevňování pohonných hmot. I ono se projeví s určitým odstupem po snížení cen ropy. Jenže proč jsou to desítky dní, a ne jen jednotky jako při zdražování?

Dny versus týdny

Stačí se jen podívat na loňský rok, kdy benzin zdražil skoro o deset korun na litru (přesně 9,35 Kč) a stejný objem nafty „jenom“ o bezmála devět korun (přesně 8,91 Kč). Když jste dali za čtyřicetilitrovou nádrž Naturalu 95 loni při nejnižších cenách v lednu 1114 korun a nafta vás tehdy ve stejném objemu vyšla na 1087 Kč, v listopadu už to bylo u benzinu 1488 Kč a v případě dieselu 1443 Kč. To představuje 374 korun u benzinu a 356 korun u nafty, tedy už docela velký rozdíl. Je to k naštvání, protože mezi nejnižší cenou ropy loni a nejlevnějším benzinem, než začal znovu zdražovat, uběhlo šest dní, u nafty to byly bez jednoho dne dva týdny.

Ovšem zlevňování nebylo ani zdaleka tak rychlé. Jestliže loňský strop ceny ropy pokořil 20. říjen a pak se trend jejího stálého zdražování obrátil, u čerpacích stanic se identický trend projevil až po měsíci! U nafty začaly průměrné ceny klesat po 29 dnech, tedy 18. listopadu. U benzinu Natural 95 ještě o den později, 19. listopadu, tedy po 30 dnech! Vypadá to tak, jako by se čerpadláři po hubenějších měsících, kdy měli hluboko do žlabu, konečně zahojili. Je to ale pravda?

Svět motorů 03/2022

Čtyři plus dva

Proč tedy paliva zlevňují pomalu a zdražují rychle? Musíme na to zeširoka. Na cenu pohonných hmot na čerpací stanici má vliv nespočet faktorů. Jednak je to samotný produkt paliva a jeho cesta od těžby suroviny přes její zpracování, distribuci finálního výrobku až ke konkrétnímu prodejci a jeho obchodní politiku.

Pak je tu ještě stát, který palivo zdaňuje. Jednak pevnou sazbou spotřební daně, jednak pak daní z přidané hodnoty. „Je třeba si uvědomit, že na konečné sumě u čerpací stanice se daně státu podílejí více než z poloviny,“ říká Václav Loula, expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Neoddiskutovatelně nejdůležitější význam pro ceny pohonných hmot má samozřejmě aktuální cena ropy na světových trzích a její zásoby. Výhodu tak mají ti její zpracovatelé, kteří jsou zároveň i jejími těžaři – nemusejí tak ropu kupovat. V Česku jsou to například Shell či OMV. Tuzemský zpracovatel ropy pod polskými křídly, společnost Unipetrol, surovinu pořizuje na burze a přes ropovody dostává do rafinerií.

Pak nastupuje samotná výroba. „Musejí do svých cen započítat nejen samotné zpracování suroviny, tedy technologie, provozní náklady, mzdy, ale také aditivaci či vývoj nových paliv, která si vyžadují inovace v autoprůmyslu,“ vysvětluje Loula. Když je palivo hotové, následuje distribuce. „Tady už záleží na tom, zda nakupujete za ceny aktuální, nebo máte dopředu nasmlouvané objemy za pevné ceny, třeba jako je to u energií,“ říká zástupce středně velkého distributora paliv v Česku. Ptáte se, proč to nemáme přímo od zpracovatelů? Jednoduše proto, že všechny dotazy směřující k výrobě s ohledem na firemní politiku odmítají komentovat. „Velké firmy si mohou dovolit mít marži i třeba čtyřiceti haléřů na litru, i kvůli tomu, že mají ceny nasmlouvané dopředu. Ovšem menší distributoři můžou o této hodnotě jen snít. Jsou rádi, když se dostanou na deset,“ říká nám již jednou citovaný distributor. Cenovou politiku velkých firem ty malé kopírovat nemohou, musejí totiž palivo také prodat.

A cenotvorba nekončí, ani když přivezou palivo na čerpací stanici. I tady se rozhoduje o každém haléři, který si v rámci marže do konečné ceny na totemu její provozovatel troufne dát. Vliv na její finální hodnotu má lokace stanice – u hlavního tahu nebo naopak široko daleko jediné pumpy jsou vyšší, v místech s hustší koncentrací čerpaček pak nižší.

Význam má i velikost a šíře sortimentu provozovny, kvalita a rozsah dalších služeb, provozní doba, a především blízká konkurence. Obecně platí, že čím je větší, tím jsou ceny k motoristům přívětivější.

Tak za kolik?

Obrátili jsme se na největší hráče na českém trhu s palivy, abychom zjistili, jak ceny tvoří a proč se zdražuje rychleji, než zlevňuje. Buď nám jako Benzina odpověděli, že obchodní politiku nebudou komentovat, nebo vůbec nereagovali. „Tahle otázka je pro všechny hráče na trhu citlivá a nechtějí poskytovat konkurenci jakoukoli výhodu,“ omlouvá je expert Loula a vysvětluje: „Pomalejší zlevňování pohonných hmot u nás vychází logicky ze stavu zásob, vývoje cen ropy i kurzu a zahrnutí časových posunů v logistice dodávek ropy do ČR ropovody.“ Pokles poptávky pak podle něj brání rychlejšímu tempu doplňování zásob s nižší cenou.

Za další významný faktor Loula považuje skutečnost, že se dodávka ropy do rafinerie dostane s časovým posunem. Proto podle něj snížení ceny pohonné látky na čerpací stanici přichází vždy s určitou prodlevou.

Menší obchodníci jsou otevřenější. „Běžné marže se pohybují okolo dvou korun na litru, větší firmy mohou mít i čtyři,“ myslí si Libor Kratochvíl, provozovatel malé čerpací stanice v Kolíně (více v textu Ceny se hýbou denně, jen to nevíte). Sumy na totemu jeho čerpací stanice se drží pod celostátním průměrem.

Suverénně nejlevnější bývají paliva u sítě čerpacích stanic Tank Ono. Jak nám řekl manažer firmy Jiří Ondra, jejich marže je nízká. „Ceny tvoříme od roku 1994 pořád stejným systémem. Máme marži sedmdesát až devadesát haléřů na litru. Není přitom rozdíl, zda se jedná o naftu, benzin, nebo nějaké prémiové palivo.“ To je podle některých lidí z oboru už na hranici rentability.

Ovšem vzhledem ke konkurenci o koruny nižší ceny paliv firmě přihrávají spoustu zákazníků – jistě jste si sami všimli, že zatímco u většiny jiných stanic tankujete prakticky okamžitě po příjezdu, u provozoven Tank Ono si vždycky počkáte. A odpovídá tomu i objem prodaných paliv. „Za loňský rok jsme prodali 470 milionů litrů nafty a 150 milionů litrů benzinu,“ uzavírá Ondra. Jak nám pod podmínkou anonymity sdělil dobře informovaný odborník, objem paliv, která Tank Ono ročně prodá, je prý dokonce větší než u největších obchodníků na trhu s velkými sítěmi.

Marže není zisk

Nákupní ceny čerpacích stanic se mění většinou s každou dodávkou. Tvorba prodejní ceny tak není založena na fixní marži. Čerpačky proto v „cenově dynamičtějším“ období mohou měnit ceny denně, v klidné době na ně ovšem třeba 14 dní nesáhnou, i když se nákupní cena paliv mírně mění. „Díky tomu je nejvyšší dosahovaná marže čtyř- a vícenásobná než ta nejnižší. V dlouhodobém průměru se ale v letech nemění,“ poodhaluje zákulisí odborník, který s komentováním marží souhlasil pouze za podmínky, že zůstane v anonymitě. Z kolísajících marží pak prodejci podle něj sanují v průběhu roku výkyvy, kdy si k rostoucím cenám nemohou kvůli konkurenci dovolit příliš rychle zdražovat.

Zajímá nás, zda by potvrdil, že čerpadláři doprodávají své staré zásoby před zdražením kompletně za staré ceny, nebo si přisadí. Podle našeho zdroje tomu tak u některých čerpaček skutečně je, u jiných nikoli. „Rozhodující pro stanovení prodejní ceny je totiž vždy konkurence, se kterou se tak konkrétní čerpačka porovnává, a pak kupní síla zákazníka,“ tvrdí dlouholetý znalec oboru. Proto jsou ceny u dálničních tahů a ve velkých městech, nebo naopak ve zcela odloučených lokalitách obvykle vyšší, v místech s vyšší konkurencí zase nižší. To podle něj není žádná česká specialita, tak to funguje všude ve světě a u většiny zboží.

A v porovnání velkých a malých prodejců? „Většina menších čerpadlářů může držet ceny pod průměrem trhu, protože mají nižší provozní náklady při stejné kvalitě paliv jako ti velcí,“ tvrdí náš zdroj. Dynamika prodejních cen je podle něj ovšem podobná jako u velkých sítí. Stále funguje cenová konkurence na trhu a každá čerpačka se musí poměřovat se svými soupeři bez ohledu na to, kdo je značkou a kdo ne.

Rozhovor: Ceny se hýbou denně, jen to nevíte

Libor Kratochvíl provozuje svou čerpací stanici OJL ve středočeském Kolíně. Povídali jsme si, zda se dá vydělat jen na palivu a proč musí čerpací stanice prodávat obložené bagety a colu.

Proč po zdražení ropy benzinky rychle zdražují, ale v případě zlevnění to jde pomalu?

Nikomu se nechce zlevňovat hned. Sedmdesát procent trhu mají velké síťové pumpy a ty malé se drží cenové politiky velkých. Ale také je třeba říct, že k motoristům se informace dostávají typicky se čtrnáctidenním zpožděním. Ve chvíli, kdy teprve vystoupí v televizi nějací analytici, my už o změnách dávno víme a všechno je zase jinak. Ceny se mění prakticky denně, deset haléřů nahoru nebo dolů se ale na totemech neobjeví, protože výkyv pokryjí běžné marže benzinek. Na stojanech se částky mění až tehdy, když je výkyv větší. Neustále se hýbe kurz koruny k dolaru nebo cena ropy na burze. A to se bavíme o normálních dnech. Jakmile se čeká třeba bouře Katrina, reaguje na to trh rychleji. Nebo když OPEC naráz omezí těžbu. Spotřebitelé se začnou zásobovat a ceny letí nahoru.

Přece ale můžete reagovat operativně, ne?

Cenu určuje rafinerie, my jsme na konci řetězce. Na palivu jsou čtyři marže. První si vezme těžební společnost, druhou rafinerie, třetí velkoobchod s rozvozem a až na konci jsou čerpací stanice. A každý chce kus z té ceny.

Jak dlouho dopředu tedy znáte cenu paliv?

Den, maximálně dva dny dopředu. Výhled sledujeme každý den dopoledne kolem desáté hodiny. Když ale z velkoobchodu poskočí rychle nahoru, je jasné, že se trh utrhne a hned tak se vzestup nezastaví. Pak můžeme sice chtít rychle nakupovat zásoby ještě levně, jenže Čepro už nám je neprodá. Nebo třeba jen jednu cisternu. Přitom právě Čepro nakoupilo ještě za málo a nám tu cenu napálí.

Kolik je běžná marže na litru benzinu či nafty?

Záleží na lokalitě a doplňkových službách. Normální jsou zhruba dvě koruny na litru. Ti největší mají i čtyři koruny. Na druhé straně jsou stanice, co si připočítají do koruny na litru, a to už je na hraně rentability. Pak jim vydělává jen doplňkový obchod, který principiálně slouží všem na pokrytí nákladů a samotný chod pumpy. Fixní náklady na provoz čerpací stanice jsou vysoké, aktuálně k tomu zdražují mzdy, odvody, elektřina a třeba i rozvoz odpadů.

Nebylo by výhodnější nasadit jen tu korunovou marží a prodat paliva víc?

Takhle bohužel prodej paliv nefunguje. Nevyplatí se to. Kromě toho to musíte vydržet aspoň tři čtyři měsíce. Na cenu jsou totiž citliví jen malí zákazníci, kteří mají na obrat minimální vliv. Pokud se podbízíte cenou, sice k vám jezdí, ale tankují za tři čtyři pět stovek. To je mimochodem typická hodnota. Kdo čerpá za tisíce, hledá příjemné místo s dobrou obsluhou, kde mají otevřeno nonstop, čisté WC, dobrou kávu a nějaké teplé jídlo. Já například prodám denně osm kubíků nafty a jen kubík a půl naturalu. Jinými slovy na benzinu se zbohatnout nedá. Všimněte si také, že už skoro vymizely zapadlé stanice ve dvorech JZD.

Objemy prodaných paliv

Za deset měsíců roku 2021 bylo na český trh dodáno 1,6 miliardy litrů automobilových benzinů, což je proti stejnému období roku 2020 o jedno procento více. Motorové nafty bylo za stejné období distribuováno 5,1 miliardy litrů, to je o sedm procent více než mezi lednem a koncem října předloni. Údaje o spotřebě paliv za celý rok 2021 oznámí Český statistický úřad začátkem března 2022.

Přehled: Jak reagovali na zlevnění

Od poklesu cen v závěru listopadu jsme sledovali několik čerpacích stanic. Zatímco u dálnic a ve velkých městech se ceny držely nad průměrem často i o několik korun na litru, na místech s větší konkurencí byly vždy nižší. Záměrně jsme se soustředili na stanice mimo hlavní tahy. Čeští motoristé se totiž orientují především na cenu paliv. Další přidané služby, které využívají například firmy nebo bohatší klientela, pro ně nejsou zajímavé.

A co nám vyšlo?

Nejrychleji reaguje síť Tank Ono, která se netají nízkou marží. Cenu Naturalu 95 snížila během týdne o dvě koruny. Stejně rychle reagovala i na zvyšující se ceny ropy po Novém roce, jako jediná už zvýšila ceny benzinu. Ostatní firmy s předpokládanými vyššími maržemi zatím stále sledují průměrné ceny paliv, jež momentálně stagnují. Vyšší ceny si drží tradičně velké značky, v našem přehledu MOL, který zůstává na dohled průměrných cen. Prim a Avia, které nejsou mimo okolí tolik známé, se drží v pásmu mezi nejlevnějším Tank Ono a značkovou pumpou.

Vývoj cen paliv Průměrné ceny v ČR MOL Neratovice Prim Vojkov Avia Byškovice Tank Ono Tůmovka Natural 95 48. týden 37,02 Kč 36,90 Kč 35,90 Kč 35,90 Kč 34,90 Kč 49. týden 36,75 Kč 35,90 Kč 35,90 Kč 34,90 Kč 32,90 Kč 50. týden 36,46 Kč 35,90 Kč 34,90 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 51. týden 36,26 Kč 35,50 Kč 34,50 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 52. týden 36,03 Kč 35,50 Kč 34,50 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 1. týden 35,97 Kč 35,50 Kč 34,50 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 2. týden 35,98 Kč 35,50 Kč 34,50 Kč 33,90 Kč 33,50 Kč Nafta 48. týden 35,89 Kč 35,40 Kč 34,90 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 49. týden 35,69 Kč 34,90 Kč 34,90 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč 50. týden 35,45 Kč 34,90 Kč 33,90 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč 51. týden 35,27 Kč 34,50 Kč 33,50 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč 52. týden 35,06 Kč 34,50 Kč 33,50 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč 1. týden 34,97 Kč 34,50 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč 2. týden 34,93 Kč 34,50 Kč 32,90 Kč 32,90 Kč 31,90 Kč Zdroj: CCS, údaje jednotlivých čerpacích stanic

Co se promítá do ceny ropy

Tvorba ceny samotné základní suroviny pro výrobu paliv má řadu okolností. Tou první je samotná dostupnost ropy – někde stačí s odpuštěním píchnout do písku a ropa se sama dere zpod země, jinde jsou třeba hluboké vrty, třeba i pod mořskou hladinou. A to nemluvíme o novějších metodách jejího získávání, jako je těžba a zpracování ropných břidlic či písků, třeba v Americe. Od složitosti získávání se pak odvíjí i její cena, tedy limit, odkdy se vyplatí ji těžit.

Dalším vlivem je situace ve světě. Na ni aktuálně silně působí probíhající pandemie čínské nákazy a jejích mutací, které pořád dokola obíhají zeměkouli. Tedy platí, že větší míra nemoci znamená přibrzděnou ekonomiku a tudíž menší zájem. Takže aby ropu těžaři prodali, musí jít s cenou dolů.

Proti tomu stojí geopolitika, tedy zájmy velmocí a regionálních mocností. Není to tak dávno, co se svět s obavami díval na soupeření Íránu a Saúdské Arábie o hegemonii v muslimském světě na Blízkém východě či řádění takzvaného Islámského státu. Nyní se při hospodářských potížích Ruska dostává na pořad jeho vymezování se vůči Spojeným státům, Evropské unii a NATO. Aktuálně tak tlačí ceny nahoru obavy z ruské invaze na Ukrajinu či nepokoje v Kazachstánu. Cena ropy od počátku roku proto roste a nyní se pohybuje okolo 81 dolarů za barel. Další eskalace by mohly vést ke zvýšení ceny až k 90 dolarům.

A pak je tu samotné obchodování s touto komoditou, které se vede v dolarech. Rafinerie u nás a v zemích, odkud se do Česka paliva dovážejí, se musejí ohlížet na kurz svých měn vůči americké měně. Česko má v tuto chvíli štěstí, že k dolaru nijak zvlášť neklesá, spíše naopak – posilování koruny vůči této měně růst ceny ropy brzdí.

Kdo je v OPEC

Členskými státy ropného kartelu OPEC jsou Alžírsko, Angola, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. S nimi ve shodě často postupuje Rusko.

Vývoj cen paliv a ropy v roce 2021

Tři otázky pro Ivana Indráčka, předsedu představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů

Co mělo největší vliv na ceny paliv v Česku?

Loni v říjnu jsem se přel s analytiky, kteří varovali před cenou 40 Kč za litr benzinu koncem roku. Tvrdil jsem, že tak vysoko cena nevystoupá. V tom jsem se nespletl. Ale mýlil jsem se v tvrzení, že počátkem prosince začne cena rychle klesat. Vycházel jsem z přesvědčení, že Německo tou dobou oznámí schválení provozu plynovodu Nordstream2, což je dle mého klíčová příčina vyšších cen pohonných hmot. Ale volby v Německu dopadly, jak dopadly, země se do zprovoznění plynovodu moc nehrne… Stávající pohyb tak není veden snížením tlaku na plyn, ale spíš obavou z omikronu.

Kam se celý trh s palivy vydá letos?

Je tu bohužel hodně neznámých. Předně německý postoj k plynovodu - vstřícnost znamená pokles ceny, oddalování naopak stagnaci, nebo další růst. Nejednoznačný vliv má i omikron, kdy vyšší růst počtu nemocných znamená zpomalování ekonomiky a pokles ceny. Naopak zjištění, že by byl méně škodlivý, znamená zrychlování ekonomiky a opětovný růst ceny. Ukrajinská krize přinese růst, uklidnění na hranicích však může znamenat pokles. Rozhodně ale můžeme říci, že to, zda cena v Česku poroste, nebo bude klesat, na nás v podstatě nezáleží. S jedinou výjimkou, tou je kurz koruny vůči dolaru.

A vaše prognóza?

Ceny na extrémně nízkou úroveň roku 2020 už neklesnou, vždyť běh světa se tehdy v podstatě zastavil. Ani zatím nepolezou na hranici 40 Kč, prostor mezi 30 a 40 korunami je dost velký pro absorbování většiny impulzů k růstu, které nás napadají. A držme si palce, aby impulzy, které přijdou, nebyly jen jednosměrné, tedy tlačící na růst. Očekával bych spíš stagnaci na dnešních cenách a jejich mírný pokles s koncem zimy, kdy se snižuje poptávka po naftě jako surovině na výrobu tepla. V létě naopak zase přijde růst, ať bude omikron jakýkoli – tehdy se mu moc dařit nebude a lidé si budou chtít vynahradit aktuálně omezovanou potřebu cestovat.

Počty čerpacích stanic v ČR Veřejné 3991 Neveřejné 2880 Standardní (víceproduktové i třeba s LPG nebo CNG) 2843 Pouze Nafta 408 Pouze LPG 533 Pouze CNG 186 Celkem LPG 956 Celkem CNG 224 Celkem LNG 3 Dobíjecí stanice 799 s příkonem 51 008 kW Zdroj: MPO, Český plynárenský svaz

Tři otázky pro Michala Krále, analytika společnosti Conseq Investment Management

Proč ceny pohonných hmot loni rostly tak razantně?

Se začátkem covidu v roce 2020, kdy se ještě mluvilo o první vlně, a nikoliv o vlnobití, se cena ropy pohybovala na samém dně kolem 20 dolarů za barel. Následný růst ceny vyhnal černé zlato až na maximum kolem 85 USD za barel, což se přímo promítalo do postupného zdražování benzinu a nafty. Posilování české koruny vůči americkému dolaru – loni dokonce chvíli až pod magickou hranici 21 korun za dolar – od jara 2020 ovšem samotné zdražování benzinu zmírňovalo.

Co je nejvíce ovlivňovalo?

Klíčovým hybatelem byla a stále je cena surové ropy, mezi jejíž producenty se řadí velmoci USA a Rusko. Ty bojují o co nejvyšší tržní podíl se zeměmi kartelu OPEC a společně ovlivňují cenu z nabídkové strany. Pokud producenti i v rámci konkurenčního boje zvýší těžbu a dodají větší množství suroviny na trh, srazí cenu. V minulosti k tomu docházelo ze snahy o získání většího tržního podílu. Lockdowny, které jsme zažili v nedávné době a na něž snad budeme už jen vzpomínat, výrazně snížily spotřebu a tím i cenu ropy. Loni pak producenti využívali vyšších cen a sanovali ztráty z covidového období.

Kolik bude stát ropa v roce 2022?

Můžeme se spolehnout, že se nemůžeme spolehnout na nic – obzvlášť u ropy. Ovšem v rámci všeobecného zdražování největším útokem na naše rodinné výdaje tankování nebude. Ve hře je spousta neznámých jako covid a případné další (ne)uzavření ekonomik, které případně omezí stranu poptávky. Cena černého zlata by v letošním roce měla být stabilní, či spíše nižší v porovnání s loňskými cenami, které se pohybovaly kolem 75 až 80 USD za barel.

Vývoj daní u pohonných hmot Datum změny Spotřební daň (v Kč/) DPH (v %) Natural 95 Nafta 1. 5. 2004 11,84 9,95 19 1. 1. 2010 12,84 10,95 20 1. 1. 2013 12,84 10,95 21 1. 1. 2021 12,84 9,95 21 Zdroj: ČAPPO

Víte, že…

… HDP ovlivňuje spotřebu nafty z 80 % a ze 40 % spotřebu benzinů?

… ropa se dostane do rafinerie průměrně za 20 až 25 dní?

… rafinerie musí vždy pracovat s vyšším objemem zásob, tedy i pořízeným z drahé ropy?