Renault Mégane 1.0 TCe vs. Škoda Scala 1.0 TSI – Taková normální rodinka

Když se díváme do statistik českých registrací, patří hatchbacky nižší střední třídy stále k žádaným modelům. Je to dobře, protože jak jsme po testu Renaultu Mégane se Škodou Scala zjistili, nabízejí vysokou užitnou hodnotu za relativně málo peněz.

Přestože tomu české prodeje v posledních měsících příliš nenasvědčují, patří u nás Renault Mégane dlouhodobě k nejoblíbenějším hatchbackům nižší střední třídy. Francouzský kompakt se v aktuální, čtvrté generaci představil již v roce 2015. Loňská výraznější modernizace by mu měla vlít čerstvou krev do žil. S ní se totiž do nabídky dostal nejen plug-in hybridní pohon, ale také nový základní motor: zážehový litrový tříválec, který se již předtím objevil v capturu nebo cliu. A nejen to. Vylepšené jsou i asistenční systémy a k mání je i modernější výbava.

Scala v roce 2019 nahradila v mladoboleslavské rodině model Rapid, který můžeme považovat za první klasický kompaktní hatchback v nabídce Škody. Přestože se prodává jen dva roky, také u ní došlo k postupnému vylepšování a nástupu nových pohonných jednotek. Z nabídky například zmizela vznětová šestnáctistovka a výkon testovaného tříválcového litru klesl z 85 na 81 kW.

Původ potvrzen

Pokud je potkáte na silnici, hned vám bude jasné, do které rodiny patří. Oby vozy vyznávají firemní designové směry, takže mégane nechybí typická masky s logem uprostřed ani světlomety s „kly“ denního svícení. Na celkovém výrazu nic nezměnila ani loňská modernizace, styl zůstal stejný. Světlomety jsou každopádně nově už ve standardu diodové a nahrazují dosavadní halogeny. Tvarově modifikovaný je přední nárazník, maska chladiče je nižší a vzadu se koncové svítilny prezentují novým trojrozměrným světelným podpisem.

Také scala proporcemi a stylem jasně odkazuje k mladoboleslavské příslušnosti. Protaženou zadní částí s okénkem v posledním sloupku navazuje na předchozí model Rapid. Ve světě škodováckých modelů, které vyznávají spíše konzervativnější hodnoty, navíc cílí na emoce zákazníků. Špičatá příď i trojúhelníkové světlomety dávají vozu agresivnější výraz a dravě působí škodovka také při pohledu zezadu, kde hlavní roli hrají ostře řezané svítilny či originální skleněná stěna.

Svět motorů 32/2021

Klasický a přehledný

Ačkoliv to tak zvenku nevypadá, uvnitř renaultu je už rok narození 2015 znát. V té době byly v módě barokní bachraté tvary a přesně v tomto duchu je vytvarována i jeho palubní deska. Do ní je uprostřed vložen i 7“ displej multimediálního systému Easy Link, který je standardem od druhého a pro litrový tříválec i nejvyššího výbavového stupně Zen. Tento lesklý panel dává spolu s ovladači klimatizace interiéru modernější výraz. Litrový mégane se také musí spokojit s klasickými analogovými přístroji, což nám ale za až tak nevadí. Velké kruhové ukazatele jsou dobře čitelné, stejně jako 4,2“ multifunkční displej mezi nimi. Na klasické budíky se pěkně kouká a řidiče alespoň nerozptyluje zbytečně moc informací. Přitom i mégane po loňské modernizaci nabízí maximální dávku digitalizace. Vyšší verze, v nichž se litr neprodává, mohou mít přístrojovou obrazovku s úhlopříčkou 10,2“ a navigaci, jež se promítá na 9,3“ displej.

Digitální zmatek

Vnitřek scaly vyznává odlehčený a útlejší styl. Palubní deska je kompaktní a hlavní pozornost na sebe strhávají dva displeje: první v přístrojovém štítu, druhý volně stojící uprostřed. Oba přesně odrážejí současnou vlnu digitalizace, která je nadřazena jednoduchým tvarům v okolí. Vnitřek scaly oživuje okrasný hliníkový panel na palubce i béžové detaily. Ale je třeba hned dodat, že nejlevnější výbava Ambition takhle atraktivně rozhodně nevypadá. Testujeme vyšší provedení Style, a to ještě prošpikované příplatkovými prvky. Za virtuální 10,25“ kokpit se připlácí u všech výbav 10.900 Kč a za velkou navigaci Amundsen podle provedení minimálně 27.400 Kč. Nový dvouramenný volant, který se ve scale objevil v rámci letošní modelové péče, vypadá v konfigurátoru bez multifunkčních tlačítek opravdu chudě.

A tím, že máme ve škodovce maximální výbavu, musíme se popasovat s řadou nástrah. Třeba s novými ovladači na volantu. Předchozí rozmístění tlačítek bylo přívětivější a jasně definované. Nyní se v nich chvilkami ztrácíme a je potřeba si na ně zvykat. Svá úskalí ukazuje i automatická dvouzónová klimatizace. Má naštěstí vlastní panel, ale jen pro základní funkce. Pokud chceme upravit tok foukání, musíme zmáčknout tlačítko Menu a na dotykovém středovém displeji vybrat, kudy chceme, aby na nás klimatizace dýchala. V letním parnu jsme se v ní hrabali často.

Levněji už bylo!

Pokud chcete prostorný rodinný automobil za přijatelné peníze, jsou kompaktní hatchbacky ideální volbou. Nejlevnější z nich – Hyundai i30 – se vejde pod 350.000 Kč a řada konkurentů pod čtyři sta tisíc. Na oba testované vozy si musíte připravit o něco více. Renault Mégane se základní motorizací 1.0 TCe (85 kW) stojí v provedení Life 410.000 Kč, na Škodu Scala se silnějším motorem 1.0 TSI (81 kW) si připravte minimálně 432.900 Kč (Ambition), což při porovnání s konkurencí není zrovna málo. Také to dobře vypovídá o zdražování aut. Scala 1.0 TSI (85 kW) při vstupu na trh stála ve výbavě Ambition 394.900 Kč, loni na podzim chtěla Škodovka za bohatší akční provedení „125 let“ 417.900 Kč. Ani Renault nezlevňuje, protože v roce 2016 stál mégane se základním motorem 1.6 SCe (84 kW) v provedení Life 339.900 Kč. Lepší časy se už asi nevrátí, a tak co první verze obou vozů nabízejí? Jenom to základní! Navíc například u renaultu si můžete připlatit jen za paket Life s předními mlhovkami a zadními parkovacími senzory.

To seznam nadstandardních prvků pro první výbavu Ambition je u škodovky mnohem rozsáhlejší, byť některé prvky jsou pro ni také zapovězeny. Zvolíte-li ale výbavu Style, můžete mít úplně všechny nabízené doplňky. U renaultu tomu tak není. Testovaný zážehový tříválec lze totiž spojit maximálně s druhým stupněm Zen. K němu sice lze dokoupit i řadu bezpečnostních a komfortních prvků, ale například na velkou, 9,3“ navigaci multimediálního systému Easy Link nebo plně digitální 10,2“ přístrojový štít si musíte stejně nechat zajít chuť. Vlastně to ani nevadí, protože druhý jmenovaný prvek je momentálně nedostupný kvůli nedostatku komponentů – v nabídce se však opět objeví.

Pořizovací náklady Hyundai i30 1.5 CVVT (81 kW) (etalon) Renault Mégane 1.0 TCe (85 kW) Škoda Scala 1.0 TSI (81 kW) Základní cena 339 990 Kč (Start) 410 000 Kč (Life) 432 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 349 990 Kč (Start Plus) 410 000 Kč (Life) 432 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ne Ne 11 900 Kč Světlomety LED Ne Ano Ano Vyhřívání předních sedadel Ne Ne 8000 Kč Multifunkční/kožený volant Ano/Ne Ano/Ne 11 000 Kč Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ne/Ne 7000 Kč/Ne 9200 Kč/17 300 Kč Litá kola Ne Ne 13 000 Kč Navigace Ne Ne 27 400 Kč Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ne/Ne Ne/Ne Tempomat/adaptivní Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Bezklíčkové startování Ne Ne Ne Rezervní kolo Ano 5000 Kč 3900 Kč Metalíza 16 900 Kč 16 000 Kč 14 400 Kč Porovnání cen 349 990 Kč (100 %) 410 000 Kč (o 17 % horší) 432 900 Kč (o 24 % horší) Známka* 1,00 2,00 2,00 Pořadí 1.-2. 1.-2. *Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Vpředu Francouz

Oba vozy vnějšími rozměry přesně zapadají do hlavního proudu kompaktních hatchbacků a jsou si v tomto směru velmi blízké. Je tedy zřejmé, že podobně velké kabiny najdeme uvnitř. Malou výhodu by měl mít renault s rozvorem náprav 2669 mm, což je o dva centimetry více než v případě scaly. Jenže teoretické předpoklady brzy berou za své a jasně se ukazuje, že s vnitřním prostorem umějí podstatně lépe pracovat v Mladé Boleslavi.

V přední části je stav ještě vyrovnaný. Renault těží z širší karoserie. Rozdíl je přitom neobvykle velký, a to zejména mezi středovými sloupky, kde měříme šířku v ramenou. Je vidět, že podvozková platforma scaly MQB A0 je původně určena malým městským hatchbacků. Ve Škodovce ji sice lehce rozšířili, ale ne natolik, aby se vyrovnala konkurenci. I proto od nás mladoboleslavský kompakt nedostal za prostornost čistou jedničku.

U renaultu se nám líbí také sportovnější pozice za volantem. V mégane sedíme blíže vozovce a hlavice řadicí páky je těsně u volantu. Jistě se však najdou řidiči, kterým budou více vyhovovat výše ukotvená sedadla škodovky. Může si to dovolit, protože její karoserie je o 2,4 cm vyšší, a tak nám vpředu zůstává dostatek volného prostoru nad hlavami – více než u Francouze. Výhodou potom je lepší výhled z vozu, který ještě umocňují mnohem větší plocha prosklení, užší přední sloupky nebo malá okénky v zadních. Mrtvých úhlů je ve škodovce podstatně méně než v renaultu, což zlepšuje přehled o provozu.

Skvělá jsou v obou modelech přední sedadla. Zdobí je příjemné potahy, ideální tuhost výplní i rozměry nebo tvar. Opěradla díky výraznému bočnímu vedení výborně drží tělo v zatáčkách, a přitom nás nijak neutlačují. Dlouhé sedáky zase ideálně podepírají stehna.

Vzadu domácí

Vzpřímenější pozice vpředu se u scaly projevuje i v druhé polovině vozu. Tím, že u ní sedí spíše do výšky než do délky jako u renaultu, zůstává vzadu spousta volného prostoru. Šířkou se už Francouzi vyrovná, navíc přidává neuvěřitelný prostor v podélném směru. Cestující vzadu mají před koleny doslova nadbytek volného místa a figurantovi výšky 174 cm zbývalo před koleny ještě 17 cm. Navíc tím, že jsou přední sedadla ukotvena o kousek výš, zůstává pod nimi i v nejnižší pozici dostatečně velká škvíra, abychom do ní pohodlně zasunuli chodidla – v renaultu je tato oblast stísněnější. Scala boduje i místem nad hlavou – poskytuje o dva centimetry více než renault – a potěšitelné je, že systém zatahování prosklené střechy nás nijak neomezuje, roleta se smotává dopředu. Další plusové body přidávají rozměrné zadní dveře, takže se do druhé poloviny lépe nastupuje.

Kvalitou zadních sedadel se zase dostáváme na shodu. Sklon opěradel a délka sedáků jsou v jejich případě ideální, takže v obou vozech se budou cestující v druhé řadě cítit pohodlně. Snad jen opěrky hlavy u mégane by se mohly vzadu vysouvat výš, protože vzrostlejší postavy spíš budou tlačit do zátylku.

Údaje o testovaných vozidlech Renault Mégane 1.0 TCe (85 kW) Škoda Scala 1.0 TSI (81 kW) Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 169/10 177/17 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 90-99/93 92-101/95 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 5-14/8 7-16/10 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 150/142 146/143 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 137/134 130/134 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 50/49 x 48 51 x 49/48 x 50 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 49 63 x 49 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 67 x 105 82 x 104 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 75/179 66/189

Tradiční výsledek

Přepravní kapacita je jednou z priorit mladoboleslavské značky a scala v tomto směru není výjimkou. Za druhou řadou vozí na kompaktní hatchbacky obří kufr kapacity 467 litrů. Už při otevření zadního víka je jasné, že do něj naložíte vše potřebné. V našem případě se navíc páté dveře ovládají elektricky, což je prvek, za který si od výbavy Style výše připlatíte 9600 Kč – takovou možnost renault neposkytuje. Mladoboleslavský zavazadelník překvapuje hlavně hloubkou i výškou pod krycí plato. Navíc se pyšní podstatně nižší nákladovou hranou, zlepšující manipulaci s nákladem, a příjemná je také výška, do níž se víko zvedá. Potěší standardní 12V zásuvka v pravé stěně i dvojitá podlaha, za niž se ale vždy připlácí 3400 Kč. Praktické je také chytře řešené plato v kolejnicích místo čepů a síťka z jeho spodní strany, do níž lze odložit drobnosti. Další body získává scala za maximální přepravní kapacitu. Sklopením zadních opěradel totiž dovnitř můžete naskládat až 1410 litrů nákladu.

Renault je ve vybavení kufru podstatně skromnější a žádná řešení usnadňující co nejlepší využití objemu nenabízí. Zamrzí třeba absence dvojité podlahy, protože po složení zadních opěradel vznikne na ložné ploše obrovský schod. Vzhledem k vysoké nakládací hraně je potom vstupní otvor nízký. Potěší alespoň kvalitním čalouněním, což samozřejmě platí i pro scalu. A je to škoda, protože základní objem kufru mégane 402 litrů je slušný a překonává řadu konkurentů. A ještě jedna drobnost na závěr – zamrzí, že ani jeden model nenabízí středový průvlak na dlouhé předměty.