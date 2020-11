SUV jako čisté zlo: Zpoplatní se auta podle hmotnosti?

Evropští výrobci už dnes musejí plnit drakonické limity CO 2 a řada států vybírá víceméně citelnou daň za auta vypouštějící hodně emisí. Obvykle formou registrační daně, kdy si kupující musí při pořízení vozu řádně připlatit.

Ve Francii ale boj za „lepší klima“ nabírá doslova obludné rozměry. Tam se už teď platí při koupi vysoké emisní příplatky až 20.000 eur a klidně za sportovnější modely běžných aut s výkonnými motory.

Pro příští rok si mají nově řádně připlatit kupující velkých SUV nad 1800 kg. U některých modelů to cenu vyžene i o čtvrt milionu korun. Kdo tím co sleduje?

Auta jsou zlo!

„SUV mají drtivý dopad na klima a rozpočty domácností! Je třeba změnit myšlení lidí a vrátit je zase do malých aut!“ Podobná provolání si můžete přečíst na stránkách francouzské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF France).

Organizace nedávno vyzvala francouzskou vládu k přijetí ambiciózního plánu pro „omezení meteorického růstu prodejů SUV za posledních deset let“. Nápad se zjevně zalíbil francouzské ministryni pro životní prostředí Barbaře Pompiliové, takže ho předložila v návrhu státního rozpočtu pro rok 2021. Počítá se zdaněním vozů s provozní hmotností nad 1800 kg jednotnou sazbou 10 eur (asi 270 Kč) za každý kilogram navíc.

Poplatek cílí konkrétně na velká SUV, takže ho mají být zproštěny elektromobily a velkoprostorová MPV. „Navrhované váhové zdanění vysílá jasnou a nezbytnou zprávu, aby se počítalo s environmentálními dopady těžkých vozidel. Čím těžší vozidlo je, tím víc materiálu a energie spotřebuje, a to s větším znečištěním,“ napsala na svém twitteru ministryně Pompiliová.

Běžná SUV v klidu

Návrh samotný je zatím venku jen v hrubých obrysech a vyvolává řadu otázek. Vzali jsme do ruky kalkulačku a spočítali, koho by se nová daň mohla citelně týkat. Běžná kompaktní i středně velká SUV typu Kie Sportage, Volkswagenu Tiguan, Toyoty RAV4 či Hondy CR-V se do váhového limitu vejdou. Na hranici osmnácti set kil se dostávají maximálně nejsilnější čtyřkolky v sedmimístném provedení, třeba Škoda Kodiaq a také duo Kia Sorento a Hyundai Santa Fe.

Toto opatření by nicméně na trhu značně znevýhodnilo kategorii označovanou jako luxusní SUV: Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg a podobné vozy. Zde totiž daň vychází na absurdní hodnoty přes sto tisíc korun.

Jak má růst ekologická daň podle hmotnosti? Provozní hmotnost vozu Daň 1850 kg 13 500 Kč 2000 kg 54 000 Kč 2100 kg 81 000 Kč 2500 kg 189 000 Kč 3000 kg 324 000 Kč

Padni, komu padni?

V návrhu není jasně definována hranice, podle čeho určit zmíněná „škodlivá“ SUV, takže by nejspíš byly citelně zasaženy i vyšší třídy prémiového segmentu s klasickými typy karoserií. Sedany a kombi vyšší střední třídy se v případě šestiválců a pohonu všech kol rovněž dostávají nad zlomovou hranici a daně zde dosahují řádu desetitisíců.

V případě luxusních sedanů „penále“ narůstá ještě do daleko vyšších sfér, například u Lexusu LS s benzinovým šestiválcem činí přes sto padesát tisíc.

Zato vozů střední třídy by se postih většinou nedotkl, u nás nejoblíbenější superb či passat se do limitu vejdou i automatem a čtyřkolkou, najdou se však výjimky. Přihlášení vrcholného mondea či sportovního Audi RS4 Avant by znamenalo vydat navíc tisíce.

Jak by to bylo v případě terénních pick-upů, které mají svůj racionální smysl, není jasné. Právě tyto vozy by byly daní postiženy úplně nejvíce a výrazně by zvyšovala jejich cenu. Smutným rekordmanem by se stal SsangYong Grand Musso, kde by jen nový poplatek činil skoro pětinu z ceny vozu.

V absolutních částkách se pak na nejvyšší hodnoty dostáváme u nejluxusnějších SUV, sedanů a limuzín. Nejtěžším osobním vozem na trhu je momentálně Mercedes-Maybach GLS 400 4Matic, u něhož by daň činila 265.950 korun.

Daňové zvýhodnění elektromobilů v EU Země Typ daňové úlevy Belgie Osvobození od registrační daně, nižší daň z provozu vozidla Bulharsko Osvobození od daně z vlastnictví motorového vozidla Dánsko Registrační daň pouze ve výši 40 % Francie Osvobození z daně z provozu firemních vozidel, osvobození od registrační daně (na lokální úrovni) Itálie Osvobození od daně z provozu vozidla (po dobu 5 let od nákupu vozidla/poté sleva na dani 75 %) Irsko Nižší daň z provozu vozidla, osvobození od daně z nákupu vozidla Lucembursko Nižší daň z provozu vozidla a daň z provozu firemních vozidel (zde jen u BEV) Nizozemsko Osvobození od registrační daně a daně z motorového vozidla Německo Osvobození od daně z provozu vozidla (po dobu 10 let od nákupu vozidla) Maďarsko Osvobození od registrační daně, daně z provozu vozidla a daně z provozu firemních vozidel Portugalsko Osvobození od registrační daně (pro PHEV 75 % sleva na dani), odečitatelná DPH Rumunsko Osvobození od daně z vlastnictví motorového vozidla Řecko Osvobození od registrační daně Slovensko Nízká registrační daň a osvobození od daně z motorových vozidel, platí jen podnikatelé Velká Británie Osvobození od spotřební daně z vozidel pro bateriová vozidla, nižší daň z provozu firemních vozidel

Daň z luxusu?

Ať už máte o zbytečnosti velkých SUV jakékoliv mínění, nelze se ubránit dojmu, že navrhovaná daň je de facto jen brutální daní z luxusu.

V tradičně levicové Francii dostává totiž další sociální rozměry – cílí na nejnižší pudy chudších domácností a podporuje třídní nenávist. „Jak ukázaly naše studie o vlivu SUV na klima a na rozpočet nejchudších, SUV jsou celkově větší, škodlivější a dražší než standardní automobil. Vyzýváme proto poslance, aby přijali ambicióznější a progresivnější trest, který bude zohledňovat budoucnost nejchudších domácností,“ apeluje prezidentka WWF Isabele Autissierová.

A dokonce hned navrhuje zpřísnění zpoplatněného limitu na pouhých 1300 kg. Vadí jí, že se většiny aut nedotkne, protože průměrná hmotnost ve Francii prodávaných modelů činí jen 1240 kg. „V roce 2035 budou SUV pro chudé domácnosti představovat roční dodatečné náklady 408 eur ročně. To pro ně mnohdy představuje celé roční zdravotní výdaje,“ útočí na city Isabele Autissierová.

Kde se bude připlácet nejvíc? Pořadí Model Výkon [kW] Provozní hmotnost [kg] Cena [Kč] Daň [Kč] 1. Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic 410 2785 4 193 860 265 950 2. Rolls-Royce Phantom Extended 420 2735 15 060 870 252 450 3. Rolls-Royce Cullinan 420 2735 9 163 935 252 450 4. Land Rover Range Rover LWB V8 P565 416 2673 5 964 816 235 710 5. Rolls-Royce Dawn 420 2635 9 735 660 225 450 6. Mercedes-AMG GLS 63 AMG 450 2580 3 980 900 210 600 7. Mercedes-AMG G 63 AMG 430 2560 4 169 660 205 200 8. BMW X7 M50i 390 2555 2 917 200 203 850 9. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 522 2531 3 032 900 197 370 10. Rolls-Royce Wraith 441 2495 8 739 225 187 650

Zatím je to daleko

Je jen otázkou času, kdy se nějaká pomazaná populistická hlava v Česku také chytne francouzského počinu s heslem: „Kdo má na velké SUV, ať platí!“ Čeští motoristé si zatím žijí v relativním klidu – u nás se kromě 800 Kč za registraci auta hradí jen emisní poplatky při přeregistraci. Ale jen jednou a u většiny ojetin už je většinou někdo v minulosti zaplatil.

Jak nám potvrdili na všech zainteresovaných ministerstvech dopravy, financí i průmyslu a obchodu, v Česku se momentálně o zavedení podobné daně jako ve Francii neuvažuje.

Ovšem je to jen vyhraná bitva, ale jednou motoristé válku nepochybně prohrají! Vždyť i loňská aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá s analýzou zpoplatnění a zdanění vozidel, na jejímž základě by se v budoucnu mělo rozhodovat o sankcích za „špinavá“ auta.

Analýza na rovinu vychází z nepříjemného předpokladu, že většina členských států EU už přistupuje k této problematice „na rozdíl od ČR velmi komplexně“. Vždyť jedenadvacet ze sedmadvaceti zemí už má nějakou registrační daň. Z toho devět na bázi pravidelného ročního poplatku a sedm států ji zužuje jen na specifickou skupinu vozidel. Zato celá Visegrádská čtyřka (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se k jakékoliv environmentální dani staví rezervovaně. Ještě tak Maďaři projevují aspoň nějakou snahu.

Výše daní u dalších vybraných modelů Model Výkon (kW) Provozní hmotnost (kg) Cena (Kč) Daň (Kč) Daň (%) SUV, crossover, terenní, pick-up Audi Q5 40 TDI quattro 150 1880 1 309 900 21 600 1,6 Audi Q7 45 TDI quattro 170 2240 1 778 900 118 800 6,7 BMW X3 xDrive20d 140 1825 1 323 400 6 750 0,5 BMW X5 xDrive30d 195 2185 1 849 900 103 950 5,6 Ford Ranger DC 2.0 EcoBlue 125 2214 962 119 111 780 11,6 Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi aut. 4x4 147 1930 1 174 990 35 100 3,0 Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 CDR 184 2448 1 687 900 174 960 10,4 Jeep Wrangler 2.2 CRDi 147 2119 1 210 900 86 130 7,1 Kia Sorento 2.2 CRDi DCT 4x4 148 1853 1 149 980 14 310 1,2 Land Rover Discovery Sd4 177 2184 1 587 762 103 680 6,5 Land Rover Range Rover D300 221 2350 2 986 643 148 500 5,0 Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic 143 1835 1 271 710 9 450 0,7 Mercedes-Benz GLE 300 d 4Matic 180 2165 1 633 500 98 550 6,0 Nissan Navara DC 2.3 dCi 140 2175 849 600 101 250 11,9 Renault Espace 2.0 dCi 139 1850 1 260 000 13 500 1,1 Ssangyong Rexton 2.2 e-XDI 133 2095 1 049 900 79 650 7,6 Ssangyong Grand Musso 2.2 e-XDI 133 2210 688 490 110 700 16,1 Škoda Kodiaq (7 míst) 2.0 TDI 140 1815 1 082 900 4 050 0,4 Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D 150 2410 1 465 000 164 700 11,2 Toyota Hilux DC 2.4 D-4D 110 2130 913 550 89 100 9,8 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 170 2092 1 556 900 78 840 5,1 Běžné kategorie Audi RS4 Avant 331 1820 2 234 900 5 400 0,2 Audi A6 45 TDI quattro 170 1900 1 590 900 27 000 1,7 Audi A8 50 TDI quattro 210 2050 2 543 900 67 500 2,7 BMW 530d xDrive 210 1895 1 627 600 25 650 1,6 BMW 750d xDrive 294 2035 2 970 500 63 450 2,1 Ford Mondeo Kombi 2.0 EcoBlue aut. AWD 140 1826 1 062 900 7 020 0,7 Lexus LS 500 (3.5 V6) 310 2385 2 900 000 157 950 5,4 Mercedes-Benz E 400 d 4Matic 243 1920 1 821 050 32 400 1,8 Mercedes-Benz S 350 d 4Matic 210 2070 2 636 590 72 900 2,8

Česká cesta?

V odborné veřejnosti má největší šanci na úspěch v českém prostředí myšlenka na zavedení registrační daně při koupi – z hlediska rozhodování ve výběru má větší vliv než pravidelná roční silniční daň.

V praxi by to vypadalo tak, že by v Česku dramaticky narostl poplatek za vydání registračních značek z dnešních 800 Kč podle plnění emisní třídy vozidel. „Ani neplní funkci registračního poplatku, ale jde jen o správní poplatek za vydání registrační značky,“ stojí v loni aktualizovaném Národním akčním plánu čisté mobility.

K selektivní registrační dani už je ostatně nakročeno – od dubna 2019 se Česká republika přidala k dalším třinácti evropským zemím, kde se neplatí za registraci elektrických vozidel (včetně vodíkových). U nás je to konkrétně za vydání speciální registrační značky pro elektrická vozidla.

Silniční daň zatím u ledu

Už před pěti lety se v rámci schvalování Národního akčního plánu čisté mobility hovořilo o plošné silniční dani pro každého majitele vozidla. Dnes ji u nás platí jen podnikatelské subjekty, stejně jako na Slovensku, v Litvě, Polsku a Španělsku. V České republice obecně platí, že jsou osvobozena velká auta pro přepravu osob. Nebo nákladní do 12 tun na alternativní pohon.

Zato ve třiadvaceti státech EU platí všeobecná daň z vlastnictví vozidla pro každého! A v osmnácti z nich ji neplatí vozy s nižšími emisemi vůbec, nebo jen málo.

Jen popsat metodiku výběru v každé konkrétní zemi by zabralo celý časopis. Často se ale počítají sazby nějakou kombinací dvojího výpočtu: takzvaný duální systém kombinuje konkrétní hodnotu vypouštěných emisí CO 2 (případně plnění kategorie Euro) se stářím vozidla.

Nápad možná, ale…

Samotná francouzská myšlenka volající po penalizaci zbytečně velkých, nehospodárných a iracionálně navržených vozů pro parádu je nebezpečná v tom, jak je jednoduchá. Útočí na city těch chudších a francouzští socialisté mají velkou šanci s ní uspět. Vždyť SUV mají opravdu v průměru o 15 % vyšší spotřebu než srovnatelný osobák. WWF argumentuje i tím, že jsou také globálně o 200 kg těžší, o 25 cm delší a 10 cm širší, a proto zabírají víc místa a ničí silnice. Citové vydírání ze strany ekologické organizace je ale přes čáru. Skoro čekáme, kdy se pod hlavičkou roztomilého loga s medvídkem pandou objeví proklamace, aby se majitelé velkých SUV s očekáváním dívali na nejbližší větve a kandelábry, jestli už tam pro ně nevážou smyčku…

Velkou obavu z chystané novinky má pochopitelně domácí francouzský automobilový průmysl, který ve velkém chrlí právě módní SUV. Výrobci se uklidňují tím, že obvykle spíš menších rozměrů. Nejvíc na pozoru by se tak měla mít německá luxusní trojka: Audi, BMW a Mercedes-Benz. Na pozadí environmentálního boje tak trochu spatřujeme i tradiční franko-germánské nepřátelství, kde jsou vozy jen záminkou. Každopádně platí: Kupujte nová auta, dokud na to máte! V ČR je zatím moc dobře!