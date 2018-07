12 největších skandálů, které zahýbaly automobilovým světem

Chevrolet Corvair byl prý nebezpečný v každé rychlosti

Koncern GM si dělal starosti kvůli popularitě VW Beetle , a tak v roce 1960 zareagoval uvedením malého sedanu Chevrolet Corvair . Ten má také motor vzadu. Bohužel se stal obětí knihy Unsafe at any speed (Nebezpeční v jakékoliv rychlosti) Ralpha Nadera, která vyšla v roce 1965. Ta sice nebyla jen o Corvairu, ale Nader mu věnoval hned první kapitolu. Mohlo za to nevhodné zavěšení zadních kol, původně navíc bez stabilizátoru. U auta bylo prý v zatáčce přímo snadné vyvolat přetáčivý smyk. GM se rozhodla Nadara zastrašit, ten na nich nakonec vysoudil 425 tisíc dolarů. A automobil Corvair byl řádně vylepšen, aby se jeho chování umoudřilo.

Ford Pinto s vybuchující palivovou nádrží

O dekádu později si průšvih slíznul i konkurenční Ford, který se do segmentu malých aut pustil s modelem Pinto. Model z roku 1971 se nabízel jako hatchback nebo kombík a nic nenasvědčovalo problémům. Pak si ale někdo všimnul, že při poškození zadní části dochází často k požárům, někdy dokonce k explozím. A právě vzadu, až za nápravou blízko nárazníku, se nacházela palivová nádrž, které byla často při nehodě poškozena a došlo k úniku paliva. V roce 1977 o tom vyšel článek v magazínu Mother Jones a strhla se lavina článků a konferencí. Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu označil auto za potencionálně nebezpečné a vyzval Ford ke svolávací akci 1,4 milionu aut, u kterých měl zjednat nápravu. Stát Indiana automobilku dokonce zažaloval kvůli smrti tří žen, které v Pintu uhořely. Bylo to poprvé, kdy byla americká firma souzena za smrt, porota ji však nakonec shledala nevinnou.

John DeLorean a pašování kokainu

Máme Johna rádi, protože to dotáhl až na viceprezidenta GM a stál za zrodem Pontiacu GTO . V roce 1973 ale obří koncern opustil a po dvou letech si založil vlastní automobilku DeLorean Motor Company (DMC). I pod touto značkou vytvořil další úžasné auto – DMC-12 , které patří k nejlegendárnějším autům z 80. let. Ale o něm snad až jindy, skandál totiž přišel až v roce 1982, kdy byl DeLorean zadržen s 26 kg kokainu. Prý se pokusil prodat až 100 kg této drogy a za utržených 24 milionu dolarů financovat svou automobilku a zachránit jí tím před bankrotem. Jeho právníci napadli FBI, že do problému zatáhla automobilku a porota jim dala za pravdu, takže byl DeLorean zproštěn všech obvinění. Automobilce to už ale nepomohlo a DeLorean se stáhl z veřejného života.

Audi 5000 nebrzdí, ale zrychluje

Nedávno jsme vám přinesli test tohoto auta , v němž jsme kauzu podrobněji popsali. Několik zákazníků si stěžovalo, že jim auto samovolně zrychluje nebo se rozjede, ačkoliv mají nohu na brzdě. Audi mělo špatnou publicitu a marně argumentovalo tím, že v Evropě žádný problém nemá. Řadu zraněných a několik mrtvých ovšem ignorovat nešlo. Nezávislé vyšetřování skutečně neodhalilo žádný mechanický problém a auto shledalo v naprostém pořádku. Nakonec se ukázalo, že za nehody mohli sami lidé, kteří si kvůli umístění blízko u sebe a podobnému tvaru spletli brzdový a plynový pedál. Audi nakonec změnilo jak pedály, tak konstrukci ovládání automatu a problém zcela zmizel. Prodeje luxusní limuzíny šly poté opět nahoru, i když ne tak rychle jako před onou kauzou.

Daimler podplácí

V roce 2010 odhalili investigativní novináři z USA, že koncern Daimler podplácel oficiální úřady po celém světě . Za předchozích deset let prý podplatil úředníky v Rusku, Číně, Chorvatsku, Turecku, Vietnamu, Iráku, Maďarsku, Lotyšsku, Egyptě, Bosně a Nigérii celkem 56 miliony dolarů. Zneužit byl i program Organizace spojených národů Oil for Food, z něhož šly peníze právě iráckým ministrům. A vidíte, dnes už si na tuto kauzu nikdo nevzpomene.

Ford Explorer a pneumatiky Firestone

V roce 2000 měl Úřad pro bezpečnost silničního provozu v USA opět práci s Fordem, tentokrát se to týkalo pneumatik Firestone na modelu Explorer. V určité rychlosti docházelo k odtržení běhounu od bočnice. Pneumatikářský výrobce měl svolat zpět 14,4 milionů pneumatik. A nebyly jen na Exploreru, problém se týkal také Rangeru, Mazdy Navajo a B-Series a Mercury Mountaineer. Všichni jejich majitelé, kteří měli z výroby pneumatiky Firestone, byli vyzvání k jejich výměně v autorizovaném servisu. Přesto tento problém má na svědomí 271 mrtvých a více než 800 zraněných. Ford se po tomto problému distancoval od další spolupráce s touto pneumatikářskou firmou.

Samovolně zrychlující Toyoty

Stačila jedna kauza a léta budovaná pověst bezpečných Toyot byla pryč. Nakonec prý příčinou samovolně zrychlujících automobilů této značky byly koberečky , které tlačily na plynový pedál. Svoláno bylo 5,5 milionu aut, během řešení závady navíc automobilka objevila druhou možnou příčinu v ukotvení pedálu a svolávací akci rozšířila o další miliony aut. Navíc jí byla udělena pokuta ve výši 1,2 miliardy dolarů.

Vadné zapalování u GM

V roce 2014 měl velkou svolávací akci GM na různé modely. Řidič totiž mohl za jízdy vytáhnout klíček, čímž ovšem vyřadil airbagy a posilovače řízení a brzd. Také tento problém si vyžádal hodně obětí, celkově 124 a týkal se několika milionů aut. Koncern musel rodinám obětí vyplatit tučné odškodné (zhruba 600 milionů dolarů), dále zaplatil 36 milionů dolarů na pokutách a dalších 900 milionů vydal na řešení samotného problému a výměnu součástky.

Volkswagen a Dieselgate

Všechny předcházející přebil nedávno jediný skandál. Podvodný software manipulující s měřením emisí u vznětových motorů otřásl celým segmentem naftových aut, způsobil konec několika továrních týmů v různých odvětvích ( VW to zabalil v rallye Audi a teď i Porsche vyklidilo pozice v Le Mans), personální zemětřesení , konec některých modelů (nedostali jsme novou Fabii RS ani Roomster, končit bude ale třeba i Audi R8) a propady prodejů naftových aut. Pokuta se vyšplhala na 30 miliard dolarů a je jasné, že Volkswagen kvůli tomu musí šetřit. Navíc se kauza stala jedním z důvodů dnešního brojení proti turbodieselům.

Vadné airbagy Takata

Absolutně největší svolávací akci ale musela zorganizovat společnost Takata, protože vadné airbagy byly namontovány ve 37 milionech aut mnoha různých značek. Celkem se jednalo o 50 milionů vadných airbagů řidiče a spolujezdce. Navíc řada aut musela do servisu dvakrát, prvotně bylo riziko sníženo jen dočasnou montáží náhradních dílů, teprve později musel majitel dorazit do servisu znovu, pro definitivní opravu. Vše vznikalo postupnou degradací materiálů, ve kterých probíhaly chemické reakce. Při explozi airbagu tak mohlo dojít k uvolnění kovových částí, které byly vymrštěny směrem k posádce. Vadné airbagy mají na svědomí 15 lidských životů a minimálně dalších 250 zraněných. Skandál způsobil bankrot firmy

Losí test převracel auta

Takzvaný losí test simuluje náhlý úhybný manévr do strany před překážkou a sleduje, jak auta vyhýbací manévr zvládnou a zda jsou i po něm ovladatelná. Problémy měla v minulosti Toyota Hilux, Renault Kangoo, Fiat Qubo, Dacia Duster i Nissan Juke. Test silně nezvládl ani Jeep Grand Cherokee . A nakonec je tu Mercedes-Benz třídy A, který se při zkoušce dokonce převrátil a dodnes si lidi pamatují právě tento problém. Ačkoliv Mercedes upravil zavěšení a aplikoval systém ESP a problém odstranil během pár měsíců, nálepky převracejícího auta se nezbavil dlouho a někteří lidé se mu smějí za to dodnes, byť aktuální verze je obyčejných hatchbackem a k jednoprostorovému modelu první generace má hodně daleko. Navíc v tom Mercedes nebyl sám, převrátil se i Citroën Nemo, ale lidé si stejně budou nejvíc pamatovat selhání Mercedesu. U téhle značky to prostě nikdo nečekal.

Tucker 48

Preston Tucker navrhnul přelomové pokrokové auto se spoustou technických vychytávek. Detroitská velká trojka se ale Tuckera zalekla a radši rozhlásila, že žádné auto nikdy nevyrobí a že okradl akcionáře. Je pravdou, že prototyp moc nefungoval a představení prvního kusu bylo spíš pro ostudu. Nakonec ale vzniklo 51 aut, která fungovala, bohužel mu to při soudním přelíčení nepomohlo a na výrobu dalších mu došly peníze. Dnes se tak jedná o velmi vzácné auto.

Za zmínku by stály i další propadáky, například systém automatického brzdění automobilky Volvo, který selhal při novinářské prezentaci a poslal auto před zraky kamer plnu rychlostí pod kamion. Všechna ostatní auta to zvládla na jedničku, ale šprýmy si z Volva kvůli tomu tropí všichni dodnes.