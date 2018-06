Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic – Audi, vůbec ti nezávidím

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Zhruba před dvěma lety došlo u automobilky Audi k docela kuriózní situaci. Model Q3, který se prodával od roku 2011 a tou dobou už měl za sebou modernizaci, doplnilo na první pohled vlastně docela podobné SUV Q2. Můžete namítat, že téměř dvaceticentimetrový rozdíl délek jasně určuje pozici na trhu, jenže rozvory náprav mají oba vozy prakticky stejné, přičemž právě tento rozměr je často hlavním ukazatelem toho, zda se do kabiny v pohodě vejdete, nebo ne.

Rozdílů mezi Q2 a Q3 je samozřejmě více, přičemž tím největším je technický základ. Zatímco mladší z dvojice už stojí na moderní platformě MQB, první generace Q3 jako jeden z posledních v současnosti prodávaných vozů koncernu Volkswagen s příčnou zástavbou hnacího řetězce využívá platformu PQ35 shodnou s minulou generací Audi A3, Škodou Yeti nebo Volkswagenem Beetle.

Vzhledově sice stále dost atraktivní, ale v některých ohledech již zastaralý model se co nevidět odebere na odpočinek a nahradí jej nová generace využívající nejmodernější techniku Volkswagenu. Platformou MQB počínaje, čistějšími agregáty a minimalistickým interiérem konče. Podle současných informací má být novinka o 60 mm delší, o 50 mm širší a protáhne se i rozvor. To všechno proto, aby lépe zapadla mezi Q2 a Q5, ale to už vám asi došlo. Nyní ale naposledy zpátky do minulosti.

Make-up už byl potřeba

Modernizované provedení Audi Q3 dorazilo na náš trh koncem roku 2014 a po vizuální stránce se přiblížilo modelu Q7. Výraznější maska chladiče a na ní napojené ostřejší světlomety vozu pomohly, stejně jako diodové zadní svítilny s dynamickými blinkry. Tehdy to ještě stačilo, abyste ale vůz nepřehlédli ani dnes, musíte jej oháknout o dost výrazněji.

Jasným důkazem tohoto tvrzení je zkoušený exemplář sázející hlavně na kontrast. Sněhově bílý lak karoserie už sám o sobě dost září, pro dokonání díla to ale chtělo ještě něco navíc – v našem případě paket S-line competition za 83.100 korun. Zahrnuje spoustu lesklých černých exteriérových doplňků, delší střešní spoiler, sportovní tříramenný volant s plochou spodní částí nebo 19palcová kola Audi Sport, která jinak než v kombinaci s paketem competition nenakonfigurujete.

Takové auto už navzdory vyššímu věku umí zaujmout hned na první pohled, jste-li ale zvyklí na minimalistické interiéry nejnovějších audin, uvnitř vás česká cesta do minulosti. Žádný volně stojící displej infotainmentu ani dotyková plocha pro jeho ovládání, natož digitální přístrojový štít, který už v rámci faceliftu dostalo i Audi A3.

Před řidičem hraje první housle analog, a přístrojovku tvoří rozsáhlé plastové plochy, které alespoň částečně rozbíjí lesklý černý dekor. Také panel klimatizace s velkými otočnými ovladači teploty patří v porovnání s nejnovějšími audinami spíše do muzea, zároveň ale chápu ty z vás, kterým řešení s větším množstvím tlačítek vyhovuje více než hi-tech dotykové rozhraní. Jsou velká, snadno čitelná a najdete je i po hmatu.

Zato pozice za volantem je velkým kompromisem. Ani ne kvůli řešení středového tunelu a konzole, které nedovoluje se pořádně „rozvalit“. Nikde vás netlačí ostrý roh ani přechod a v zatáčkách se aspoň můžete snadněji „ukotvit“. Omezený rozsah nastavení volantu si už ale určitou daň vybírá.

Pro mě osobně to znamená nutnost více přikrčit nohy, nebo pošoupnout sedadlo o něco výše a sedět jako na bidýlku. Nikdy jsem se tady prostě necítil jako doma, připadal jsem si, že sedím spíše na autě než uvnitř něj. Přitom samotná sportovní sedadla čalouněná kůží a Alcantarou jsou i díky možnosti manuálního prodloužení sedáku skvělá.

A teď si vezměte, že v Q3 se obecně sedí o něco výš. Díky tomu ale na druhou stranu nemám problém se posadit sám za sebe i navzdory výšce 190 centimetrů. Navíc, zadní sedáky slušně podepírají stehna a ani delší přesuny proto nejsou utrpením. A to máte pořád za zády objemný a skvěle přístupný kufr s přehlednou ložnou plochou. O tom si Škoda Yeti, useknutá v podstatě hned za zadními koly, mohla nechat jenom zdát…