Ford Galaxy 2.5 Duratec Hybrid eCVT Titanium – Ohrožený druh

Součástí sady Technology je také sada Audio 59, což znamená multimediální systém Sony Sync 3, navigaci včetně schopnosti 3D vykreslování budov, podporu Apple CarPlay a Android Auto (v obou případech přes kabel), 2x USB (hůře přístupné, protože jsou utopená v otevírací schránce v palubní desce), Bluetooth, 12 reproduktorů a další. Byť tedy multimediální systém působí archaicky, a to nejen velikostí obrazovky, ale také svou rychlostí a designem digitálního prostředí, na výbavě ochuzeni nebudete. Na tohle místo vmáčknu ještě informaci, že palubní deska i středový tunel jsou z velké části tvořeny měkčenými plasty příjemnými na dotek.

Když se ještě na chvilku vrátím na sedadlo řidiče, k polodigitální přístrojové desce nemám výhrad, zato dotyková obrazovka multimediálního systému v dnešní době spíše pobaví, stejně jako slot na vložení CD. Je relativně malá a vzdálená od řidiče, který se v závislosti nastavení sedadla musí občas předklonit, aby ji mohl plně ovládat. Nemyslím to ale jako kritiku. Tady je znát, že je Galaxy ze starší školy, kdy obrazovka nebyla středobodem veškerého dění v autě. K dispozici máte dostatek tlačítek na to, abyste si vesele vystačili bez ní, když budete chtít. Já jsem ji ve výsledku používal jen k navigaci a nepřipadal jsem si nikterak ochuzený.

O tom, že dostatek místa najdete i ve třetí řadě sedadel, jež jinde bývá spíše nouzová, asi není třeba mluvit. Minimálně proto, že jsme to zmiňovali už v posledním testu Fordu Galaxy. Stejně tak nemusíme mluvit o tom, že po sklopení třetí řady sedadel získáte obrovský zavazadlový prostor o objemu až 1.301 litrů. To je hodnota v případě posunutí druhé řady sedadel zcela vpřed, ale pokud upřednostníte místo pro nohy zadních cestujících a posunete ji naopak zcela vzad, stále budete mít k dispozici až 1.206 litrů.

Upřímně musím říci, že se mi v příplatkovém sedadle nepodařilo najít úplně komfortní posed. Zkoušel jsem si hrát s jeho nastavením, ale stále jsem měl pocit, jako by byl střed opěradla mírně propadlý. Tak nevím, jestli si to vyložit tak, že už mám tak špatná záda, že mi ani certifikované sedadlo nemůže pomoci. Co si naopak nemůžu vynachválit, to je výhled z auta daný bohatým prosklením. Směrem vzad bych sice ocenil větší vnější zpětné zrcátko, ale to je spíše pro pocit. Zadní okno je totiž obrovské a zrcátko sice pokryje jeho šířku, ale výšku už ne. Nemám však pocit, že bych kvůli tomu měl výhled vzad nějak ztížený.

Naopak potěší možnost polohování sedadel, respektive možnost jejich posunu či změny sklonu opěradla. U výbavy, která kdysi platila za vrchol běžné nabídky, do které nepočítáme speciální Vignale, zamrzí, že jsou přední sedačky nastavitelné pouze manuálně. Na druhou stranu je lze nastavit v širokém rozsahu a v našem případě bylo instalováno ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR pro zdravá záda, elektricky nastavitelnou bederní opěrkou ve čtyřech směrech a možností prodloužit délku sedáku až o 60 milimetrů. Ford si za ni účtuje 9.700 Kč. Volba tohoto příplatku ovšem zároveň znamená odstranění sklopných stolků na zadní straně předních sedadel.

Ford Galaxy je také králem obestavěného prostoru, díky čemuž mají cestující ve všech třech řadách dostatek místa ve všech směrech. Při posunutí prostřední řady zcela vzad pak prostor na nohy může směle konkurovat kdejaké luxusní limuzíně. Zamrzí však nemožnost zadní okna stáhnout více než zhruba do půlky, nebo přezky bezpečnostních pásů pevně vystupující nad úroveň sedadel. Budou s nimi mít potíž především velmi rozložité postavy.

Ano, Galaxy asi nikdy v žádných soutěžích krásy neuspěje, ostatně jako prakticky všechna MPV této velikosti, ale to není jeho podstata. Tady jde o co nejlepší využití obestavěného prostoru především, vzhled hraje druhé housle. A to je bohužel jeden z důvodů, proč velká MPV z mnoha trhů mizí. Lidé dávají přednost robustnějším SUV. Vesele mění praktičnost za subjektivně zajímavější vzhled.

Příplatkové prvky rozeznatelné zvnějšku završují zadní tmavě tónovaná skla Privacy (5.900 Kč). Vše ostatní je součástí standardní výbavy, včetně stříbrné čelní masky, jež je pozůstatkem z doby, kdy lidé rádi přirovnávali předky Fordů k vozům britské značky Aston Martin. Bude to už pár let, co jsem podobné srovnání slyšel naposledy, ale mí přátelé nezklamali. S nadsázkou o masce „mého“ Galaxy říkali, že je to nejlepší část celého auta.

Podobná situace nastala v případě výbav. Na český trh Galaxy vstoupilo s výbavovými stupni Trend a Titanium a koncem roku 2019 Ford představil luxusněji pojaté provedení Vignale . Základní i nejvyšší výbava z nabídky zmizely a nyní Galaxy pořídíte pouze ve výbavě Titanium. Spojená je s hybridním pohonným ústrojím , jehož srdcem je 2,5litrový atmosférický čtyřválec Duratec pohánějící kola přední nápravy skrze měničovou převodovku eCVT. Elektřina se ukládá do 1,1kWh lithium-iontové baterie.

Současná, třetí generace velkého rodinného MPV Ford Galaxy se představila na pařížském autosalonu v roce 2014 a na český trh vstoupila v polovině roku 2015 , takže aktuálně u nás vstupuje do osmého roku své kariéry. Zatímco na začátku bylo dostupné se čtyřmi vznětovými motory, dvěma zážehovými, manuální či automatickou převodovkou a s poháněnými předními či všemi čtyřmi koly, v současnosti v konfigurátoru značky narazíte na jedinou pohonnou soustavu.

Motor, jízdní vlastnosti

Moderní pohon

MPV sice už dávno v Evropě vyšla z módy a Galaxy také nemládne, ale jeho pohon je v podstatě moderní. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, aktuálně auto pořídíte s jedinou, elektrifikovanou motorizací. Jde o takzvaný full-hybrid (HEV), tedy plný hybrid, kdy je auto schopné chvilkové jízdy čistě na elektřinu, ale na rozdíl od plug-in hybridu (PHEV) si musí baterii nabíjet svépomocí. Ta je navíc menší, než jakou najdete v plug-inech. V případě Galaxy dostala kapacitu 1,1 kWh a automobilka říká, že se ji podařilo ve voze umístit tak, aby nebyl nijak omezen prostor pro posádku.

Spalovací část hybridního pohonného ústrojí tvoří 2,5litrový atmosférický čtyřválec Duratec, jenž podobnou službu plní také v hybridním Fordu Kuga (HEV i PHEV). Elektrifikovaná Kuga však umí v HEV variantě nabídnout také pohon všech kol, ale Galaxy je v současném provedení výhradně předokolkou. Jak v SUV, tak MPV modrého oválu je součástí hybridního pohonného ústrojí převodovka eCVT.

S ohledem na použitou převodovku umí zážehový motor chvílemi znít trochu monotónně, ale je není hlasitý natolik, aby vás to obtěžovalo. Rozjíždět se s takhle velkým a v některých ohledech zastarale působícím autem čistě na elektřinu mě celý týden bavilo. K charakteru auta to zvláštním způsobem parádně sedlo a několikrát jsem se přistihl, že schválně na plyn šlapu co nejméně, abych rychlejším rozjezdem neprobudil spalovací motor. Mimochodem, nejrychleji jsem se čistě na elektřinu rozjel asi na rychlost 54 km/h. Jinak umí auto vypínat motor i ve vyšších rychlostech při takzvaném plachtění.

Když jsem poprvé najel na dálnici a začal zrychlovat, na chvíli mě zarazily vlažné reakce auta a zátah Duratecu. V dnešní „oturbené“ a elektrifikované době jsem asi od objemu 2,5 litru čekal více. Tady se však nehraje na bleskovou odezvu a až absurdní zrychlení. Tohle je především rodinný dostavník, který preferuje klidnější jízdu, včetně zrychlování. Nejde o to, že by mu síla vyloženě chyběla, jen prostě působí ležérně a do prudšího zrychlování musíte auto trochu nutit.

Ford Galaxy 2.5 Duratec Hybrid eCVT Titanium

Možná by to bylo trochu lepší s manuální převodovkou. Ovšem oficiálně udávaná hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h rovných deset sekund není ničím, za co by se muselo Galaxy stydět. Přeci jen mluvíme o takřka dvoutunové velké skříni. Pro kompletnost, maximální rychlost Ford udává hodnotou 185 km/h a kombinovaný výkon pohonného ústrojí je 140 kW (190 k). Výkon navíc se vždycky hodí, ale téměř dvě stě koní si s Galaxy dokáže poradit obstojně.

Především komfort

Hlavní doménou hybridního Fordu Galaxy je pohodlná a klidná jízda, sportovní nádech pochopitelně přenechává menšímu sourozenci S-Max. Galaxy sice můžete rozpohybovat k dynamičtější jízdě, staví se k ní však spíše stoicky. Podvozek je dostatečně schopný na to, aby udržel krok a velké a těžké MPV pod kontrolou, jen si libuje v uvolněném jízdním stylu. Když se naladíte na jeho notu, odvděčí se vám nečekanou mírou komfortu.

Přes většinu nerovností se přenáší plavně a díky elektrifikovanému pohonnému ústrojí navíc v interiéru panuje příjemný klid. I když jedete s prázdným autem, Galaxy se chová rozvážně a čitelně. V tomto ohledu připomíná spíše klasický osobák. Je to velký posun ve srovnání s (minimálně v Evropě) prvním MPV, Renaultem Espace. Deset až dvanáct let zpět jsem asi rok, dva jezdil s první generací Espace po faceliftu, která se bez zatížení lidmi či nákladem chovala spíše jako dodávka. Většina váhy byla na předku a zadní část na nerovnostech nervózně poskakovala.

Variabilita moderních SUV je také na úplně jiné úrovni. V Espacu byly sedačky v prostřední řadě sedadel posouvatelné pouze ve dvou polohách, což se muselo řešit vyjmutím těžkého sedadla, jeho přenesení k druhé poloze a opětovným ukotvením. Sklápění do roviny sice sedadla uměla taky, ale ne zdaleka ne tak elegantně, plus zabírala podstatnou část využitelného prostoru. Praktičtější bylo sedadla vyjmout, ale to si člověk trochu zacvičil a pak musel řešit jejich uskladnění.

Ford Galaxy 2.5 Duratec Hybrid eCVT Titanium

S testovaným Galaxy jsem překročil hranici 17.000 kilometrů celkového nájezdu auta, takže už mělo něco za sebou. Sem tam se z interiéru ozvalo nějaké zavrzání, ale nikdy nešlo o nic obtěžujícího. To si pro sebe nechala uzavíratelná schránka nad obrazovkou multimediálního systému, jejíž zámek měl tendence na výraznějších nerovnostech drnčet. Stačilo jej ale chvilku přidržet rukou a pazvuk ustal.

Ještě zmíním jeden neduh, než se přesunu k největšímu překvapení testu. Mluvím o brzdovém pedálu, respektive o práci s ním. Modulace není úplně snadná a už od horní polohy je velmi tuhý, takže se s ním člověk musí trochu prát, i když chce jen trochu přibrzdit. Zároveň ale musíte být opatrní, protože stačí maličká změna polohy a z mírného přibrzdění najednou brzdíte jako o život. Tady se sladění brzd s rekuperací úplně nepovedlo. Nejhorší je to při parkování, kdy se snažíte napasovat na úzké nebo nepřehledné místo.

Překvapení

A teď tedy k tomu největšímu překvapení testu. Že mě elektrická jízda v Galaxy bavila, jsem již zmiňoval. Stejně jako to, že auto přímo vybízí ke klidnému cestování. Zkombinujte to s (krom brzd) povedeným hybridním pohonným ústrojím a velkou 65litrovou nádrží a dostanete až těžko uvěřitelný dojezd. S plnou nádrží neměl palubní počítač problém slíbit ani hodnotu výrazně překračující 1.100 kilometrů.

Týdenní test jsem podle palubního počítače završil se spotřebou 5,2 litrů na 100 kilometrů, což je na takhle velké a těžké auto úžasný údaj. Byly samozřejmě okamžiky, kdy jsem například zkoušel dynamiku auta nebo jel plně naložený, kdy spotřeba rostla, ale i s tím vším jsem se nakonec dopracoval k výše uvedené hodnotě. Stávalo se mi totiž i to, že jsem s lehkou nohou a mírným nebo nulovým provozem do cíle dojel se spotřebou hluboko pod pěti litry.