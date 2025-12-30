Předplatné
Nejčtenější novinky roku 2025: Volby a Škodovka vládnou

Výroba aut ve Škoda Auto
9 Fotogalerie
redakce AUTO.CZ
redakce AUTO.CZ
Pozice tří nejčtenějších článků z rubriky Novinky za končící rok získala zpráva o zastavení výroby ve Škodě Auto, informace o autech lídrů parlamentních voleb a zpoplatnění parkování u nákupních center.

Automobilové zpravodajství, kterému se z velké části na Auto.cz věnujeme, má občas klidnější, občas překotnější období. Tradičně ovšem bývá největší zájem o zprávy o domácích automobilkách, tentokrát se však velký počet vás, čtenářů, chtěl dozvědět i o tom, jakými auty jezdí lídři letošních parlamentních voleb.

Velký zájem byl také o garáž Jiřího Bartošky, který na jaře letošního roku zemřel, o koncept Škoda Vision O nebo o témata související s legislativou.

PořadíČlánek
1.Škodovka ve všech českých závodech zastavuje výrobu. Totéž udělá i Toyota
2.Auta lídrů parlamentních voleb: V čem jezdí Babiš, Fiala, Rakušan, Okamura, Konečná a další?
3.U nákupních center budeme za parkování platit až 100 Kč za hodinu. Můžeme si za to sami
4.Auta MG 2025: Ceny, modely a záruky v Česku přehledně
5.Škoda Superb Sportline na nových fotkách. Takhle vypadá divný volant v reálu
6.Co stálo v garáži Jiřího Bartošky? Jezdil embéčkem i phantomem a děsila ho D1
7.Takovou chybu už nikdy neuděláme, říká Volkswagen
8.Tohle může být nová ostrá Škoda Fabia! Jezdí v Česku a ani se nesnaží maskovat
9.Levná značka Volkswagenu se nově prodává v Česku. Projeli jsme ji na nečekaném místě
10.Do Česka míří kopie Suzuki Jimny. Bude levnější než originál a s displejem místo rezervy
11.Toyota uvedla elektrické SUV za 350 tisíc, pod náporem objednávek padnul server
12.Trumpova cla mají první oběti. Stellantis pozastavuje výrobu a posílá zaměstnance domů
13.Nová Škoda Vision O naživo: Všechno je jinak! Není tím, za co jsme ji považovali
14.Nová Kia K4 má první ceny! Je překvapivě levná a dobře vybavená
15.Drtivá většina řidičů nezná rozdíl mezi těmito značkami. Je však zásadní
16.První čínský vůz Jozefa Kabaně je v prodeji. Je levný a moc se na něm nenadřel
17.Další slavná značka se vrací ke spalovacím motorům. V modelu, který nadchne i české řidiče
18.Kazaši zkusí prodej aut v Česku. Zatím mají jeden showroom a na cestě loď plnou aut
19.V Číně zkusili napodobit slavnou jízdu do schodů. Je z toho mezinárodní ostuda
20.Erdoganova chlouba míří do Evropy. Turecké vozy se zde budou prodávat už letos

Zdroj: Autorský text

