Nejčtenější novinky roku 2025: Volby a Škodovka vládnou
Pozice tří nejčtenějších článků z rubriky Novinky za končící rok získala zpráva o zastavení výroby ve Škodě Auto, informace o autech lídrů parlamentních voleb a zpoplatnění parkování u nákupních center.
Automobilové zpravodajství, kterému se z velké části na Auto.cz věnujeme, má občas klidnější, občas překotnější období. Tradičně ovšem bývá největší zájem o zprávy o domácích automobilkách, tentokrát se však velký počet vás, čtenářů, chtěl dozvědět i o tom, jakými auty jezdí lídři letošních parlamentních voleb.
Velký zájem byl také o garáž Jiřího Bartošky, který na jaře letošního roku zemřel, o koncept Škoda Vision O nebo o témata související s legislativou.
