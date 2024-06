Poprvé s novou Škodou Superb liftback: Nejsilnější benzin i nafta

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S novou Škodou Superb jsme poprvé vyrazili na silnice, když jsme si v Portugalsku vůbec poprvé vyzkoušeli variantu kombi. Mladoboleslavská Škodovka svou zásadní novinku uvádí do prodeje postupně a po necelých třech měsících od prvních jízd se nám konečně dostala do rukou i základní karosářská verze liftback, kterou automobilka oficiálně pojmenovává „limuzína“. Se standardním novým superbem jsme se navíc svezli v domácím prostředí, což odhalilo i drobnosti, jichž jsme si předtím snad ani nemohli všimnout.

Ve Škodovce se rozhodli nám poprvé půjčit nový superb s tradičnější karoserií v Karlových Varech a nejbližším okolí, ale než se budeme věnovat nejdůležitějším zjištěním z nejnovějšího setkání, pojďme si připomenout to nejvýznamnější, co nová čtvrtá generace přináší.

Nová architektura a Smart Dials

Nová generace modelu Superb se oficiálně představila začátkem loňského listopadu a vyráží na silnice na modernější koncernové modulární platformě MQB evo. Zásadním mezigeneračním vylepšením je hlavně nová architektura interiéru s centrální 13“ dotykovou obrazovkou infotainmentu s podporou umělé inteligence zakládající na populárním chatbotu ChatGPT i novými přizpůsobitelnými otočnými ovladači Smart Dials. Ty jsme vám detailně představili už při prvních jízdách s kombíkem a objevují se i v novém kodiaqu.

Ve Škodovce se rozhodli vyvinout nové generace svých vlajkových lodí s rozumem, takže se vzdávají kontroverzního plně dotykového ovládání z octavie a nastavení klimatizace, výhřevu/ventilace sedadel nebo volbu jízdních režimů zvládnete intuitivním otočením příslušným kolečkem. Individualizaci však nabízí pouze prostřední z nich a lze ji provést v menu infotainmentu, zatímco oba krajní ovladače slouží komfortních funkcí. Stiskem vždy cyklujete mezi jednotlivými možnostmi, následný otočením je nastavujete.

S modernější platformou se nový superb současně dočkal i pokročilejších předních LED Matrix světlometů druhé generace s 36 individuálními segmenty pro neoslňující funkci dálkových světlometů a podpisovým designovým prvkem Crystallinium i celkově aerodynamičtějších tvarů. S koeficientem odporu vzduchu 0,23 je základní liftback o dvě setiny aerodynamičtější než dříve uvedený kombík.

Automobilka jej pak zatím prodává ve dvou výbavových stupních Selection a Laurin & Klement, přičemž zákazníci si mohou vybrat z celkem pěti designových provedení interiéru – Studio, Loft, Lounge, Suite a L&K Suite. Jakožto vlajkovému modelu superbu nejvíce sluší vrcholné kožené provedení s elegantním dřevěným obložením a vůbec poprvé si vlajkovou loď značky můžete dopřát i s ventilovanými a masážními sedadly.

A jak je na tom celková praktičnost? Nová Škoda Superb liftback disponuje velkým kufrem se základním objemem 645 litrů, s nímž si mezigeneračně přilepšila o 20 litrů. Praktičtější kombi se základním objemem 690 litrů pak má zavazadlový prostor mezigeneračně o 30 litrů větší. V obou modelech je navíc spousta prostoru v obou řadách sedadel, takže se i na zadní lavici budete cítit jako v limuzíně.

Nejsilnější benzin a nejsilnější nafta

Při prvních jízdách se Škodou Superb Combi v Portugalsku jsem se věnoval hlavně oběma základním motorizacím – benzinovému TSI i naftovému TDI, které spojuje společný maximální výkon 110 kW (150 koní). Během zatím posledního testování limuzíny jsem však na seznam dostupných motorizací nahlédl z druhého konce a dal prostor výhradně nejsilnějším variantám zážehového i vznětového dvoulitrového čtyřválce.

Nejsilnější benzinová motorizace 2.0 TSI 4x4 s turbodmychadlem přeplňovaným čtyřválcem o 195 kW (265 koních) a 400 newtonmetrech je duchovním nástupcem vrcholného superbu třetí generace. Ten se prodával s ještě silnější jednotkou o 206 kW (280 koních), ale s nižším točivým momentem o maximálních 350 newtonmetrech. I v nejnovějším pokračování je spojen výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol. S manuálem se nejnovější superb ani nevyrábí.

Škoda Superb: Technická data Motor 1.5 TSI 2.0 TSI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1498 1984 1968 1968 Největší výkon [kW/min] 110/5000-6000 195/5000-6500 110/3000-4200 142/3500-4200 Točivý moment [N.m/min] 250/1500-3500 400/1650-4350 360/1600-2750 400/1750-3250 Válce/ventily 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 74,5 x 85,9 82,5 x 92,8 81,0 x 95,5 Kompresní poměr 12,0 : 1 9,6 : 1 16,0 : 1 15,5 : 1 Převodovka 7st. DSG Max. rychlost [km/h] 225 250 225 238 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 5,6 9,2 7,5 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,2 - 5,8 7,5 - 8,0 4,9 - 5,3 5,6 - 6,1 Emise CO 2 [g/km] 118 - 132 170 - 183 127 - 141 148 - 161 Objem palivové nádrže [l] 66 Pohotovostní hmotnost [kg] 1559 - 1713 1720 - 1856 1662 - 1815 1734 - 1884 Celková hmotnost [kg] 2100 2300 2210 2290 Objem zavazadlového prostoru [l] 645-1795 Rozměry d x š x v [mm] 4912 x 1849 x 1481 Rozvor [mm] 2841 Cena Selection [Kč] 935 000 1 125 000 995 000 1 125 000 Cena Laurin & Klement [Kč] 1 135 000 1 325 000 1 195 000 1 325 000

Už během prvních kilometrů mě nejvýkonnější superb oslovil svou dynamikou, protože rychlost mu na české podmínky opravdu nechybí. Čtyři sta newtonmetrů umí vyvinout už od 1650 otáček za minutu a síla motoru nepolevuje ani ve vysokých otáčkách těsně před omezovačem. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládá za 5,6 sekundy a ani při pružném zrychlování na okreskách, třeba při předjíždění, mu elán nijak nechybí. Maximální rychlost vozu dosahuje 250 km/h.

Největším překvapením však byla jízda po relativně klikatých okreskách, kde je tento superb až nečekaně lehkonohý. Do zatáček se vrhá bez větších problémů a než si na to zvyknete, občas máte zbytečnou tendenci zpomalit. Superb to zvládá levou zadní a musíte jet už opravdu rychle, abyste si sáhli na limit a přiblížili se nebezpečným situacím.

Škoda současně uvádí, že vrcholná benzinová motorizace jezdí za kombinovaných 7,5 až 8 litrů na 100 kilometrů v cyklu WLTP. Kolik je to ve skutečnosti? I s převažující dálniční jízdou dynamičtějším tempem se mi nakonec povedlo dosáhnout 7,8 litrů na 100 kilometrů, takže tuto variantu můžeme jednoduše nazvat „klasickým osmilitrovým autem“.

Vrcholná naftová motorizace 2.0 TDI 4x4 o 142 kW (193 koních) a 400 newtonmetrech se pak bude líbit hlavně řidičům s pravidelným cestováním na dalších trasách. I tady je k dispozici pouze sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG a pohon všech kol.

Po přesednutí z rychlejšího benzinového superbu jsem si okamžitě všiml trochu línější odezvy na plyn a slabší dynamiky, ale nejsilnější nafta rozhodně není brzdou v provozu. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládá za 7,5 sekundy, jezdí maximální rychlostí 238 km/h a zvyknout si musíte hlavně na menší kultivovanost oproti nejsilnějšímu benzinu. Převodovka totiž má tendence jej nechat převalovat v otáčkách lehce nad volnoběhem, takže za jízdy trochu drnčí.

Už tradičně je naftová varianta v zatáčkách lehce těžkopádnější než benzinový sourozenec, zato exceluje příznivější spotřebou paliva na dlouhých cestách. Automobilka uvádí 5,6 až 6,1 litru na 100 kilometrů v režimu WLTP, reálně jsem na kopcovitých okreskách s dynamičtějším tempem jízdy jel za přibližně 6,2 litru na 100 kilometrů.

Komfortní, ale zatím s nedostatkem

Oba vozy se mi navíc dostaly do rukou s novým modernějším adaptivním podvozkem DCC Plus s dvouventilovou technikou tlumičů. Ve srovnání s prvními jízdami s kombíky v Portugalsku se však u liftbacků projevilo „domácí prostředí“. Na českých silnicích jsou superby méně komfortní, protože i když na kvalitním asfaltu příjemně plují, při přejezdu ostrých nerovností se ozývá bouchání od zadních kol. Tento problém je však u jednotlivých kusů individuální – u některých je výraznější, u jiných ne.

Zákulisní informace od Škodovky však říkají, že inženýři o tomto problému vědí, aktivně na něm pracují a v budoucnu by jej měla vyřešit svolávací akce zacílená na tlumiče. Nejvýraznějším rušivým projevem této nepříjemnosti je pouze akustický hluk, ale rázy se do interiéru nijak nepřenášejí. Už teď jsme zvědaví, až si nový superb vyzkoušíme v plnohodnotném redakčním testu, který vám přineseme již brzy.