Škoda Fabia Combi Tour 1.0 TSI DSG vs. Škoda Kamiq 1.0 TSI DSG – Objem ničím nenahradíš

Slavný výrok Enza Ferrariho o motorech lze v národě chalupářů aplikovat i na velikost kufru. Když se prodejce Škody zeptáte, čím nahradit Fabii Combi, jejíž výroba za pár let skončí, poradí vám SUV Kamiq. A tak jsme je postavili vedle sebe a zjišťovali, jestli je to pravda.

Ve včerejším článku jsme zmapovali situaci na trhu a zjišťovali, jaké crossovery nahradily již nevyráběná malá kombi. Většinou mají automobilky celkem jasně rozvrstvenou modelovou řadu a není těžké poznat, že k Renaultu Clio patří technicky identický model Captur, k Peugeotu 208 přifouknutý 2008 nebo k Seatu Ibiza zvýšené SUV Arona. My se teď podíváme na domácí Škodovku, u které je to nepatrně složitější. Aktuálně je to poslední značka, která ještě nabízí malé kombi, a sice na bázi typu Fabia. Je odvozené od třetí generace a předběžně se má prodávat do roku 2023 po boku hatchbacku čtvrtého pokolení. Od něj kombík nevznikne, takže jsme svědky labutí písně celého jednoho automobilového segmentu. Pro své závěrečné tažení dostala Fabia Combi označení Tour a dnes ji představíme v prvním českém testu. Nabídka verzí zeštíhlela na nejžádanější minimum. My jsme vyzkoušeli nejdražší z šesti prodávaných specifikací, a sice tříválec 1.0 TSI 70 kW s automatem v efektní výbavě Black s černými doplňky karoserie za 424.900 Kč. Protivníkem je Kamiq 1.0 TSI 81 kW (slabší verze 70 kW nemůže být s automatem), začínající na cenovce 482.900 Kč.

Boleslavský guláš

Čtvrtá generace fabie nejenže nedostane verzi kombi, ale neexistuje od ní ani přímo odvozený crossover. Můžeme za něj považovat kushaq na zjednodušené platformě MQB A0-IN, jenže ten je určený výhradně pro Indii. Nejmenším SUV boleslavské značky pro nás Evropany je – a podle našich informací se na tom nic nezmění – kamiq. Ten ovšem vychází z většího hatchbacku Scala, jenž je v rámci koncernu Volkswagen unikátním mixem. Jeho základ sice tvoří platforma MQB A0, na níž stojí i nová fabia, je ale výrazně zvětšená na úroveň golfu či leonu. Jejich skutečným českým příbuzným je octavia, ta však narostla natolik, že se mezi ní a fabií zkrátka našel prostor ještě pro další model: scalu. Od ní převzalo SUV Kamiq interiér, techniku i vyšší cenovou hladinu, čímž se dostáváme k jádru pudla. Ve své podstatě mají fabia a kamiq mnoho společného, současně je ale dělí půl třídy rozdílu, který musí zákazník zaplatit společně s všeobecně rozšířeným příplatkem za módní styl SUV.

Není žádným tajemstvím, že za vyšší stavbu karoserie – byť často jen nepatrně – žádají automobilky o dost víc peněz. Mnohdy ovšem není užitná hodnota SUV vyšší, spíš naopak. Platíte víceméně za módní trend a společenský status, případně pohodlnější nastupování, málokdy v něm ale odvezete víc. Kamiq není výjimkou, přesto se o něm nezřídka hovoří jako o kombi ekvivalentu scaly a ideovém nástupci Fabie Combi, byť je kratší než oba tyto modely.

Ať se nám to líbí, nebo ne, bude s ní do dvou tří let amen a zákazník prahnoucí po malém autě s velkým kufrem bude muset přehodnotit priority. Pokud se při výběru nového vozu rozhodne zůstat u Škodovky, srovnání s kamiqem jej nemine. My jsme tak učinili už dnes.

Rozdíly ano, propast nikoli

Fabia třetí generace je s námi už od roku 2014, její ostře řezané rysy ale za tu dobu zestárly jen málo, a když se oblékne do pěkné barvy, dokáže stále udělat dojem. Od faceliftu v roce 2018 má trochu zavalitou, opticky těžší příď, ale to je spíš věcí názoru. Rozhodně se netřeba obávat, že by z auta vyzařoval věk prozrazující majitelovu snahu ušetřit. Fabia je nadále solidní, elegantní a nekonfliktní volba.

Vozy SUV mají u Škodovky privilegium odvážnějšího designu přídě, takže ani nejmenší zástupce Kamiq se nevyhnul rozděleným světlometům, které čeří jinak poklidné plochy a křivky karoserie.

Generační propast odlišuje zádě obou škodovek. Fabia je ještě ze staré školy, má tedy jednodílné svítilny vykreslující do tmy písmeno C. Kamiq coby zástupce nového módního směru má lampy úzké, dvoudílné, jež tvoří tradiční písmeno C jen s jistou dávkou představivosti, spojíme-li je s odrazkami.

Střet věků

Zatímco při pohledu zvenku nemáte pocit, že před vámi stojí škodovky dvou generací, uvnitř je to zřejmé na první pohled.

Fabia má ještě interiér starší koncepce s robustní palubní deskou, elegantně zapuštěným displejem a lacinými plasty, které nebyly před sedmi lety ničím výjimečným. Na funkci to samozřejmě nemá vliv, ale pokud alespoň trošku sledujete současné trendy v branži, je vám jasné, že tady už se zub času něco nahlodal. V případě plně vybaveného testovaného kusu to ještě není tolik znát. Lesklý panel automatické klimatizace, sportovní multifunkční volant, chromované detaily a prošívání sedadel zvládají dojem celkem pozvednout. Po stránce kvality zpracování však snese fabia i dnes nejpřísnější měřítka.

Kamiq je příkladem škodovky nové éry, jeho palubní deska (shodná se scalou) je štíhlejší, tvarově nápaditější, opticky rozbitá kontrastním obložením a volně stojícím tabletem. Designéři ani v levnějších specifikacích nešetřili chromem, klimatizace může být dvouzónová, přístroje digitální, zkrátka kdo chce, může si vůz uvnitř mnohem víc vyšperkovat.

Esteticky má kamiq navrch, po funkční stránce za ním ale fabia nezaostává, skoro je tomu naopak. Obě škodovky mají přehledně rozmístěné ovládací prvky, jejich nová generace v kamiqu nás ovšem na rozdíl od přívětivého řešení ve fabii paradoxně štve. Listování v příplatkových digitálních přístrojích je zdlouhavé a pomalé, tablet sdružující velké množství nastavení už zdaleka neplatí za vzor uživatelské přívětivosti a není těžké v menu zabloudit. Kdo má rád jednoduchost a přímočarost, bude se ve fabii cítit příjemněji. Kamiq naopak potěší milovníky moderních technologií, kteří potřebují být neustále online.

Největší je i nejlevnější

Na úvod cenového rozboru se sluší připomenout, že Škoda Fabia Combi je sedm let starý model, jehož ceny musejí tento fakt respektovat, a že výkon jediného dostupného tříválce činí neoslnivých 70 kW. To však nemění nic na tom, že fabia nabízí 530 litrů kufru a solidně prostorný interiér za bezkonkurenčních 334.900 Kč, s testovaným automatem pak za 374.900 Kč. Nejlevnější konkurent z řad crossoverů, Hyundai Bayon, stojí minimálně 439.990 Kč – a to už je panečku rozdíl. Zbytek SUV pak vyplňuje široký interval zakončený prémiovým DS 3 Crossback za astronomických 710.000 Kč, přičemž největší skupina konkurentů se pohybuje mezi 500.000 a 600.000 Kč, což jsou ve srovnání s cenovou hladinou někdejších malých kombi horentní sumy. Přitom nikdo z nich nepobere v základní konfiguraci kufru tolik co Fabia Combi. Poměřovat se může nanejvýš Renault Captur, který při posunutí zadních sedaček až dopředu pojme 536 litrů, a Opel Crossland, nabízející s pomocí stejného triku 520 litrů. Jinak je to optikou chalupáře bída do 450 litrů. A to včetně testované Škody Kamiq s objemem kufru 400 litrů, jejíž ceník začíná zhruba tam, kde Fabia Combi končí – na 422.900 Kč. S automatem pak ještě o 60.000 Kč výš. Tento mladý model má samozřejmě bohatší a vyspělejší výbavu než vysloužilá fabia, jenže co si budeme nalhávat – u auta sloužícího typicky jako služebák nebo víkendový stěhovák ne každý potřebuje nejmodernější technologie. A až dostatečně vybavená Fabia Combi Tour zmizí v propadlišti dějin, což by mělo být s rokem 2023, podobně prostorné a dostupné auto už neseženete. Levně už zkrátka bylo…

Pořizovací náklady Škoda Fabia Combi Tour 1.0 TSI 70 kW DSG Škoda Kamiq 1.0 TSI 81 kW DSG Základní cena 374 900 Kč (Active) 482 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 374 900 Kč (Active) 482 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. POROVNÁNÍ DOSTUPNÉ VÝBAVY Airbagy hlavové/boční zadní/kolenní Ano/Ne/Ne Ano/Ano/Ano Asistent udržování v pruhu Ne Ano Automatická klimatizace možno od výbavy Ambition 11 900 Kč (dvouzónová) Bezklíčkové startování možno od výbavy Ambition od výbavy Style Světlomety Bi-LED možno od výbavy Ambition 19 000 Kč Bluetooth 2400 Kč Ano Dešťový/světelný senzor možno od výbavy Ambition 9000 Kč/ Ano Elektricky nastavitelná zrcátka Ano Ano Litá kola 12 500 Kč 13 000 Kč Metalíza 13 000 Kč 16 000 Kč Mlhovky 4100 Kč od výbavy Style Navigace možno od výbavy Ambition 27 400 Kč Palubní počítač Ano Ano Parkovací kamera možno od výbavy Ambition 7500 Kč Přednárazový systém 11 900 Kč (paket Ochrana) Ano Rezerva 3000 Kč 3900 Kč Tempomat možno od výbavy Ambition 12 000 Kč (adaptivní) USB konektory Ano Ano Vyhřívané čelní sklo Ne 5900 Kč Vyhřívání předních sedadel 11 900 Kč (paket Interiér) 8000 Kč Zadní/zadní a přední parkovací senzory možno od výbavy Ambition 9200/17 300 Kč Porovnání cen 374 900 Kč (nejlevnější) 482 900 Kč (o 29 % dražší) Známka* 1,00 2,00 POŘADÍ 1. 2. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Odlišné dělení

Fabia kombi je ryzí malé auto natažené pomocí zadního převisu na celkovou délku 4262 mm. Posádka bydlí v obýváku s rozvorem 2470 mm, nevybočujícím ze zvyklostí dané třídy, dospělí cestující se tedy dozadu vejdou, ale roztahovat se moc nemohou. Zato pro zavazadla zbývá bezkonkurenčních 530 litrů kufru s příjemně vyváženým poměrem délky, šířky a výšky.

Kamiq, jak už jsme si řekli, vyrostl na zvětšené platformě malých vozů koncernu Volkswagen. Jeho extrémní rozvor 2651 mm snese srovnání spíš se zástupci nižší střední třídy než s malými SUV, která v tomto ohledu suverénně zastiňuje. Místa je vzadu na rozdávání a v tomto bodě testu přichází na řadu i jeden z hlavních argumentů, proč si lidé vybírají SUV. Sedí se v nich výš a nastupování i vystupování je v případě kamiqu opravdu o třídu pohodlnější než usedání do nízké fabie.

Aby kamiq celkovou délkou neohrozil větší karoq, musel se v růstu zastavit na délce 4241 mm. Je tedy o 21 mm kratší než Fabia Combi. A jestliže v kabině hýří prostorem, je zřejmé, že zavazadla se musejí trochu uskromnit. Kamiq jich pojme 400 litrů, tedy o 130 litrů méně než kombíková fabia. A to už je znát. V našem praktickém testu tato hodnota představuje tři středně velká zavazadla, která se do fabie vešla, ale do kamiqu nikoli. Například velký loďák, který jsme do kombi pohodlně umístili na délku, se do SUV nevejde jinak než na šířku, což další využití významně omezilo. Inu stará pravda, že dobře navržené kombi je z hlediska praktického využití nepřekonatelné, se opět potvrdila. Stejně tak skutečnost, že SUV jsou módní, lépe se do nich nasedá, ale v drtivé většině případů toho nepoberou tolik. Ostatně model Kamiq má dokonce o 67 litrů skromnější zavazadelník než hatchback Scala, který je mimochodem o deset tisíc i víc levnější.