Přehled nových aut pro rok 2021: Jaké novinky nás letos čekají?

Svět se v uplynulém roce kvůli pandemii koronaviru sice poněkud zpomalil, to však neznamená, že by na rok 2021 nebyly nachystány zajímavé automobilové novinky. Náš seznam očekávaných automobilových premiér pro rok 2021 totiž dokazuje, že je toho hodně, na co se těšit. I v letošním roce se tak dočkáme mnoha zajímavých aut.

České novinky pro rok 2021

Začněme hezky doma, protože Škoda Fabia jakožto druhé nejprodávanější auto na českém trhu pro našince klíčová zkrátka je. Čtvrtá generace Fabie se má představit na jaře, a to zatím jen ve formě pětidveřového hatchbacku, který se má začít prodávat na podzim. Kombi dorazí až se zpožděním, do konce příštího roku se stále bude vyrábět jeho stávající generace. Co se týče techniky, je jistotou přechod na platformu MQB, jejíž verzi A0 primárně určenou pro malá auta bude Fabia sdílet se Scalou a Kamiqem.

Také další automobilky vyrábějící v Česku však letos mají co představit. Hyundai bude postupně rozšiřovat nabídku v Nošovicích vyráběného Tucsonu, který se začal prodávat před koncem roku. Těšit se můžeme na vrcholný plug-in hybrid nebo sportovně laděný derivát N Line. Hyundai ale letos bude chtít zaujmout také elektrickým crossoverem Ioniq 5, který bude prvním zástupcem jeho nové elektrické řady. Typického českého zákazníka ale bude zajímat spíše model Bayon, nové nejmenší SUV značky, stojící v jeho nabídce pod Konou.

Toyota vyrábějící v kolínském závodě má zase letos představit třetí generaci svého Ayga, jehož prodej nicméně má být spuštěn až v roce 2022. Naopak již brzy se začne prodávat plug-in hybridní RAV4, velké SUV Highlander nebo modernizovaný Hilux. Během letošního roku Toyota také konečně vstoupí do populárního segmentu malých SUV, a to prostřednictvím zcela nového Yarisu Cross.

Mnoho nových SUV

Těch SUV bude letos obecně hodně, protože výrobci zkrátka tomuto segmentu nadále věří. Specialista na tento druh vozidel, korejský SsangYong, tak pro letošek připravuje nejen facelift své vlajkové lodi, modelu Rexton, ale také elektrickou verzi Koranda nebo Tivoli Grand, inovovanou prodlouženou verzi SUV Tivoli, dosud známou jako XLV.

Jiný takový specialista, Jeep, zase modernizuje model Compass a snad konečně dorazí s novou generací Grand Cherokee. V Evropě by pak měl letos začít nabízet v USA již prodávaný pick-up Gladiator, který stojí na shodné technice jako slavný Wrangler.

Ve znamení SUV, respektive crossoverů, to bude také v případě Nissanu. Prodávat se začnou již představená nová generace X-Trailu a elektrická Ariya, které v průběhu roku doplní nový Qashqai.

Důležitou SUV novinkou bude pro našince také nová Kia Sportage, patřící mezi nejžádanější vozy segmentu. Nadále se pro Evropu bude vyrábět v Žilině, přičemž využije shodnou techniku jako Hyundai Tucson, což má znamenat příchod hybridní nebo plug-in hybridní varianty.

Podobně Volkswagen představí modernizovanou verzi Tiguanu Allspace, která bude následovat po loni představeném faceliftu výchozího Tiguanu. Volkswagen navíc představí evropskou variantu malého SUV-kupé Nivus, prodávaného již v Jižní Americe, nebo začne prodávat elektrický crossover ID.4.

Ten využije shodný základ jako Škoda Enyaq iV, jejíž prodeje se také rozběhnou až v letošním roce. Výchozí variantu mimochodem v průběhu roku doplní také SUV-kupé, se siluetou naznačenou konceptem Vision iV. Prodejně úspěšnější nicméně asi i nadále bude Kodiaq, kterého v roce 2021 čeká modernizace, znamenající pravděpodobně příchod plug-in hybridní verze. Možná se letos stihne i prezentace faceliftu Karoqu, jehož zahájení prodeje se nicméně odsunulo až na rok 2022.

Nové kompakty

Zajímavou novinku pak chystá Renault. V Evropě totiž začne prodávat SUV-kupé Arkana, vlastně první auto svého druhu na trhu. Ostatní SUV-kupé prodávaná na starém kontinentu jsou od luxusních výrobců. Spustí se ale rovněž prodej nového Kangoo a modernizovaného Koleosu, stejně jako elektrického crossoveru naznačeného loňským konceptem Mégane eVision. Na konci roku se pak očekává také prezentace nového Kadjaru, v němž by měl debutovat nový tříválec 1.2 TCe.

Důležité změny ale čekají také nižší střední třídu. Citroën již zanedlouho začne prodávat už představenou novou generaci modelu C4. Ta se opticky více přiblížil crossoverům a navíc nově nabídne i čistě elektrický derivát ë-C4.

Nový kompakt navíc chystají i další značky Skupiny PSA. Peugeot ukáže napjatě očekávanou novou 308, zatímco Opel novou Astru. V jejich případech se na rozdíl od Citroënu s elektromobilem nepočítá, dorazí však plug-in hybrid. Navíc 308 i Astra nabídnou rovněž verzi kombi. Nový partner PSA - Fiat, který s Francouzi chystá fúzi, zase začne prodávat modernizované Tipo, které rozšíří nabídku o zvýšený derivát Cross.

Novinky luxusních značek

Klíčové novinky najdeme také v oblasti luxusních značek. Živo bude u Mercedesu, který na letošek přichystal rozsáhlou expanzi svých elektrických modelů. Postupně se tak dočkáme SUV EQA a EQB, manažerského modelu EQE, stejně jako vlajkové lodě EQS. Z hlediska konvenčních aut bude nejdůležitější příchod nové třídy S na trh a očekávaný debut nové třídy C.

Také další členové německé luxusní trojky chystají elektrické novinky. Audi dorazí s crossoverem Q4 e-tron, zatímco BMW s vlajkovou lodí iX, od níž si slibuje, že to bude technologická špička. Prodávat se ale začnou také nové generace modelů M3/M4 a představí se 4 Gran Coupé, stejně jako odvozený elektromobil i4. A dorazit by měl i delší dobu avizovaný nový Jaguar XJ, který rovněž nabídne elektrický pohon. Jeho architektura nicméně umožní také zástavbu spalovacích motorů, byť stále není jasné, zda k tomu opravdu dojde.

Svoji modelovou paletu pak bude dále rozšiřovat francouzské DS. V Evropě se spustí prodej velkého sedanu DS 9, který primárně vsadí na plug-in hybridní pohon. Přijde ale také nové DS 4, luxusní kompakt vyráběný u Opelu.

Klíčový rok pro Dacii

Nabito ale bude rovněž na opačném konci cenového spektra. Rok 2021 bude totiž nadmíru důležitý pro Dacii. Ta postupně spustí prodeje již představeného nového Sandera, Sandera Stepway a Loganu, které na vybraných trzích doplní také elektřinou poháněný crossover Spring. Navíc se dočkáme představení nového Dokkeru a hovoří se také o faceliftu Dusteru, stejně jako o nástupci Lodgy, které se z MPV má přeměnit v sedmimístný crossover.

Rok 2021 bude tudíž z hlediska automobilových novinek hodně zajímavý. Na jakou se těšíte nejvíce vy? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem.