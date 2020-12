Autoe-shop? Je prodej vozů online budoucnost? A jak probíhá?

Dobu železnou, bronzovou, století páry, průmyslovou revoluci a mnoho dalšího má lidstvo za sebou. V současnosti čelí době virtuální. Existují virtuální přátelství, hry, vztahy, obchody i služby. Je to prostředí, které se rychle a překotně vyvíjí. Ten, kdo nástup nezachytil, bude mít brzy smůlu.

Aktuální, epidemiologická situace zahnala lidi do částečné izolace. Donutila i ty, kteří byli dříve rezistentní, ponořit se do virtuálního světa. Potraviny, oděvy, obuv, elektroniku, služby, drogerii, erotiku, vzdělání, informace a spoustu dalšího se tam postupně naučí najít každý. Ale jak to je s auty? Dozráli jsme na kompletní koupi vozu přes internet?

(Ne)stoprocentní e-shop

Když se zeptáte u českých zastoupení značek, většina odpoví, že nad on-line přemítá už roky a první reálné zkušenosti rozjely ještě před jarním nástupem viru. „Inspiraci jsme čerpali ve světe e-commerce. Významným vodítkem pro nás byl on-line předprodej i10. Ke stejnému kroku jsme poté sáhli i u dalších modelů. Řadu věcí jsme měli nastavenou, v případě první koronavirové krize jsme však museli dodatečně vyladit doplňkové služby jako přistavení vozu k testovací jízdě až zákazníkovi domů či do firmy za splnění hygienických podmínek,“ vysvětluje třeba David Pavlíček z Hyundaie.

Že by šlo s přistavením auta až domů o e-shop, jak ho známe z prodeje elektroniky, se ale tvrdit nedá. „Takhle to funguje třeba v Asii. V Číně jsme tak letos prodali pětaosmdesát aut ze sta,“ říká Jan Kuhn z českého zastoupení trojcípé hvězdy. „V Česku ale nefungujeme jako e-shop. Jde pouze o komunikaci, kde prodejce se zákazníkem využívá on-line nástrojů,” vysvětluje.

Podobné zkušenosti má Peugeot. „V dubnu jsme spustili ve Francii internetový prodejní portál Peugeot Store, stoprocentní e-shop, který zákazníkům umožňuje koupit si přes telefon, tablet nebo počítač nový vůz, nechat staré auto na protiúčet, zajistit si financování a nechat si vůz doručit až domů. Tento nástroj značka adaptovala i pro zavedení do dalších evropských a následně mimoevropských zemí. V České republice ale není k dispozici a ani se ho v nejbližších dnech nechystáme zavést,“ říká Radka Matthey z tuzemského zastoupení. „Nicméně existuje, máme tedy kam sáhnout. To, na čem v současné době pracujeme, je transformace webů prodejců. Internet je pro klienta užitečný pomocník. Najde tam virtuální prohlídky vozu, může si auto objednat, vyřídit financování a řadu služeb. Nicméně bez kontaktu s prodejcem se vůz zatím většinou neprodá,“ vidí v praxi konec roku Radka Matthey.

Chci tě virtuálně

Dobrou ukázkou, jak bude prodej aut vypadat v Česku dál, je například online showroom značek Toyota a Lexus. „Spustili jsme ho po uzavření prodejen. Vycházeli jsme přitom z dosavadního fungování, třeba on-line formulářů pro testovací jízdy. Výsledkem je nástroj, který řeší přes internet proces od prvotního výběru a kontaktu zákazníka s prodejcem, videohovor s obchodníkem zahrnující představení konkrétního vozu a samotného dodání auta zákazníkovi domů pro potřeby testovací jízdy a přípravu obchodní nabídky. To vše bez návštěvy v prodejně,“ popisuje Martin Peleška, ředitel českého zastoupení Toyoty a Lexusu. „U značky Lexus hovory probíhají přes speciální webovou platformu, kdy si zákazník může vybrat, zda chce, nebo nechce být viděn,“ doplňuje.

Svět motorů 50/2020

Chceme to vůbec?

Otázkou je, zda o totální e-shop Češi stojí. Zatím to vypadá, že se rádi vrátí do prodejen. „První zkušenosti s on-line prodejem jsme získali před čtyřmi roky v Anglii. V Česku jsme tento způsob vyzkoušeli při uvedení nového BMW X2 v roce 2018. Aktivita se sice setkala s pozitivním ohlasem, ale bylo na ni ještě příliš brzy. Digitalizace příjemně redukuje počet návštěv na dealerství, nicméně minimálně na zkušební jízdu či předání auta, když je ta možnost, vyhrává fyzická interakce mezi dealerem a zákazníkem. Proces digitalizace a on-line komunikace nicméně druhá podzimní vlna výrazně urychlila. Zastihla všechny plně připravené,“ přemítá David Haidinger z BMW.

Vůbec nejmasověji se on-line prosadil u skladových vozů. Stačí se podívat třeba na speciální aplikaci „Auto na klik“ nebo webové stránky jednotlivých výrobců. On-line nabídky skladových aut už měsíce, či dokonce roky nabízejí všechny důležité značky. A pak jsou tu samozřejmě bazary.

Z plochy k telefonu

Prodejny ojetin na jarní uzavření poboček musely zareagovat ze dne na den. Skoro všichni obchodníci už roky používali inzertní weby jako Bazos. cz, Tipcars nebo Sauto. Jenže to pro skutečný proces on-line prodeje nestačilo. Velké bazary proto posílily svoje weby a telefonní oddělení. A stávající prodejci z ploch přešli na telefonní komunikaci se zákazníky na dálku. „Světový trend on-line prodeje ojetých vozů v mnoha zemích překračuje nárůst o více než 100 %. Tento trend je znatelný hlavně v západní Evropě a USA,“ potvrzuje letošní novinku Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab pro bazary AAA Auto.

Prodejci ojetin už ovládli metodiku dálkového prodeje. Jenže brzy možná nebude co prodávat. Mohou za to i uzavřené hranice, takže není odkud dovážet poptávané modely – typicky velkoprostorová MPV pro velké rodiny, která nejsou obvyklá jako služební vozy v českých firmách, a proto na trhu citelně chybějí. V Česku letos až sto tisíc vozů – osmina všech obchodovaných aut. V sousedním Polsku chybí odhadem až čtvrt milionu vozů, která tam běžně putují ze západní Evropy. A kvůli tomu ojetiny zdražují. Velcí prodejci očekávají, že ceny budou stoupat i příští rok.

On-line podvody

Nedostatku ojetin začali podle očekávání zneužívat podvodníci, kteří nabízejí jindy obtížně obchodovatelné vozy. „Kvůli pandemii rapidně přibývá aut, která se opravdu nevyplatí koupit. Nejčastější jsou právní vady, stočené tachometry nebo technický stav vylučující další provozování takového vozu bez finančně velmi náročných oprav,“ uvádí provozní ředitel sítě bazarů AAA Auto Petr Vaněček. Zároveň dodává, že jak Češi vlivem koronaviru přicházejí o zaměstnání, snaží se prodat auta, jejichž technický stav je zcela nevyhovující a případné opravy by vyšly na desítky tisíc korun. Výkupčí aktuálně odmítají vykoupit tři čtvrtiny nabízených aut.

Taková pak končí u jiných prodejců, nebo v inzerci, kde je na nakupujícím, aby si objekt zájmu dobře prověřil.

Přes internet s riziky

Liberečtí kriminalisté už mají desítku podvedených od tamního prodejce, který auta z Dánska nebo Německa prodává přes internet a jsou stočena až o stovky tisíc kilometrů. Scénář prodeje je prý vždy stejný: „Na odlehlá místa přijíždí člověk, který je údajným náhradníkem za skutečného majitele, protože ten z nějakých důvodů nemá čas přijet. Prodejce má ale s sebou už předvyplněnou kupní smlouvu. A protože auto vypadá zdánlivě pěkně, podvod je zpečetěn podpisem smlouvy a předáním peněz. Před nákupem v podobně pochybných lokalitách důsledně varujeme. Nejčastěji se jedná o auta koncernu Volkswagen se skvělou cenou, dobrým nájezdem a pravidelným servisem. Realita je ale úplně jiná,“ končí Vaněček s tím, že auta mají ve skutečnosti najeto i dvakrát tolik, servisní knížka je fiktivní a pravidelné servisní kontroly na vozech nikdy neproběhly.

Prodej aut? Minulost

Jedno je jisté: on-line je tady a už nezmizí, jak se ostatně shodují experti v naší anketě. Změní to zásadně autosvět? Ale kdeže! Ten se v 21. století mění překotně i bez internetu. Takže se asi dočkáme věcí.

Kdyby v 19. století někdo kočím a vozkům řekl, že úloha koní v přepravě a zboží bude v dalším věku nula, pomysleli by si o něm, že je blázen. My podobný přerod absolvujeme podstatně rychleji.

Jak to vidí ČOI?

Na co si dát při koupi auta přes web pozor? Vyzpovídali jsme Jiřího Fröhlicha z České obchodní inspekce.

Našli jste už nějaká pochybení prodejců s auty na internetu?

Ano, například jsme na stránkách www.davocar.cz zkoumali uveřejněné obchodní podmínky a následně pro porušení zákona o ochraně spotřebitele uložili pravomocně pokutu 20.000 Kč.

Platí při koupi vozu na dálku a jeho doručení až domů stejná čtrnáctidenní lhůta na odstoupení do smlouvy jako u jiného zboží?

Ano, platí. V případě, že nějaký bazar neinformuje o této zákonné možnosti odstoupení od kupní smlouvy, je možné se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci.

Platí povinnost pro prodejce zaškolit zákazníka v obsluze vozu?

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech vozu a musí také spotřebiteli poskytnout písemný návod. Zaškolovat ho nemusí, tedy že by ho musel například učit vozidlo řádně ovládat. K ojetému autu nemusí prodávající poskytnout písemný návod, ale měl by kupujícího seznámit s funkcemi.

Na co by si měl dát zákazník pozor?

Jaká jsou jeho práva? Obecně jako u každého jiného nákupu by si měl dát spotřebitel pozor, zda nákup je bezpečný, a nakupovat jen u ověřených prodejců. Pokud dostatečně nezná všechna úskalí nakupování především ojetých vozů, doporučuji využít znalostí jiných. Ať už přímo znalců, nebo někoho dalšího, kdo tomu rozumí, třeba kamarád, který opravuje auta. Rozhodně je to lepší než nakupovat ojeté auto sám, když nenakupuji takové vozy pravidelně a neznám všechna rizika.

Chování lidí jde ruku v ruce s technologiemi

„Může být, že snažení proti individuální dopravě přinese své ovoce a vozy se stanou do té míry bezpohlavní a zaměnitelné, že si je lidé budou kupovat přes internet,“ říká v rozhovoru pro Svět motorů Pavel Šilha, odborník na automobilový průmysl a dlouholetý ředitel několika renomovaných značek.

Jak nová je vlastně myšlenka on-line koupě?

Úplně nová ne. První pokusy o on-line prodej aut jsem zaznamenal před dvaceti lety. Od té doby pozoruji různé snažení různých značek. Přičemž platí, že některé se tomu snažily věnovat intenzivně, jiné okrajově, nebo takřka vůbec.

A výsledek?

U všech naprosto stejný: tato metoda v zásadě nefungovala. Pořád se ukazovalo, že zákazníci si chtějí své budoucí auto osobně prohlédnout, podiskutovat s prodejcem, vyjednávat o ceně, absolvovat testovací jízdu.

Proč nyní na on-line Češi přistoupili? Z nutnosti?

Zákaznické chování se vyvíjí ruku v ruce s vývojem moderních technologií a internet přispěl k tomu, že lidé si ve stále větší míře obstarávají informace na webech. Do showroomů předem vybrané značky či značek míří v menší míře. Respektive se snížil počet návštěv prodejen před konečnou koupí. Výrobci na to reagovali rozvojem nástrojů na zvýšení prodejní efektivity, třeba systémy na zpracování a konverzi takzvaných leadů, tedy internetových a emailových poptávek ze strany zákazníků. Ale čistý on-line prodej, pod kterým si představuji kompletní proces na síti s dodáním vozu zákazníkovi domů, nadále nefungoval.

Takže to změnil až nouzový stav?

Covidová situace znamenala zvýšené úsilí všech značek. Rozvoj online nákupu přišel, neb šlo v podstatě o jediný prodejní kanál v době nuceně uzavřených prodejen. Nemám konkrétní čísla o úspěšnosti. Jsem ale nadále spíše skeptický k tomu, že by se našel větší počet lidí, kteří by si koupili auto bez jakéhokoliv fyzického kontaktu.

Teď, když se opět uvolňují opatření, online vymizí?

Úplně jistě ne. Jsem ale přesvědčen, že až se situace vrátí k normálu, zákazníci budou nadále většinově preferovat klasickou cestu pořízení auta. Alespoň tedy do té doby, dokud bude automobil považován za jakési statusové zboží, a ne jen čistě spotřební nástroj. Ale může být, že současné politické snažení v rovině boje proti individuální dopravě přinese své ovoce a vozy se stanou do té míry bezpohlavní a zaměnitelné, že si je lidé budou bez problémů kupovat nebo sharovat přes internet. Doufám, že to bude ještě chvíli trvat.

Advokát radí: Když kupujete na dálku - Auto z bazaru můžete do 14 dnů vrátit, od člověka ne!

Koupě od jiného majitele

Pokud jako zákazník koupíte auto od běžného člověka, který se neživí prodejem aut, ten bude odpovídat jenom za skryté vady věci definované v občanském zákoníku. Ale vy jako kupující musíte prokázat, že vady existovaly již v době prodeje.

Co se skrytou vadou?

Na skrytou vadu se dá upozornit do dvou let, avšak reálně je v praxi lhůta mnohem kratší. Protože po uplynutí delší doby se těžko prokazuje, zda vada existovala i v období prodeje auta. Pokud prodávající kupujícího upozorní na existující vady, nebo se jedná o vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, kupující nemá žádné právo na reklamaci. Pokud ale vyjde najevo vada, na kterou prodávající neupozornil, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z kupní ceny například o výdaje, které vynaložil na opravu. Nebo na odstoupení, pokud se věc stala neupotřebitelnou. Odpovědnost prodávajícího za vady je objektivní – nezáleží na tom, jestli o nich věděl, nebo nikoliv.

Lze odstoupit od smlouvy bez důvodu?

Kupující často rádi zkoušejí odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů bez udání důvodu, tento postup je ale zcela nesprávný. Právo tímto způsobem odstoupit od smlouvy náleží pouze spotřebiteli, který nabývá věc od podnikatele, který prodává auto v rámci své podnikatelské činnosti. Ale ne fyzickým osobám, které kupují vozidlo od jiné fyzické osoby. I v případě, že by dvě soukromé osoby uzavřely smlouvu o koupi vozidla na dálku, by nebylo možné od smlouvy tímto způsobem odstoupit.

Koupě z bazaru

Při obchodu mezi podnikatelem (autobazarem) a běžným spotřebitelem se na prodej auta kromě obecné úpravy vztahují i ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

Záruka jako v prodejně?

Pokud si strany neujednaly jinak, i na použitou věc se vztahuje záruka 24 měsíců, přičemž strany si můžou mezi sebou ujednat i záruku kratší. Zároveň ale platí, že pokud si strany ujednají, že záruka nebude, nebo bude kratší než 12 měsíců, nebude se k tomu z důvodu ochrany spotřebitele přihlížet, a spotřebitel bude moct bez ohledu na smlouvu uplatnit reklamaci vad do 12 měsíců.

Kdo dokazuje vady?

Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již v okamžiku převzetí. V praxi to značí, že kupující nebude muset prokázat, že věc byla vadná v okamžiku převzetí, naopak prodávající bude muset dokázat, že v tomto okamžiku věc vadná nebyla.

Jaká jsou nebezpečí?

Aktuální situace donutila některé bazary zavést nový způsob prodeje aut, u kterého si zákazníci mohou online vybrat vůz, uzavřít kupní smlouvu na dálku a nechat si auto dovézt až domů. Na první pohled tento způsob nevypadá ze strany kupujícího moc bezpečně, co se týče možné nespokojenosti s novým vozem, ale opak je pravdou. V případě většiny bazarů funguje online prodej tak, že zákazník vybere auto z nabídky na stránkách společnosti, poté se s ním spojí její zástupce přes telefon a společně domluví případné pojištění vozu a jeho financování. Následně prodejce zabezpečí přivezení auta kupujícímu přímo před dům, kde kupující absolvuje zkušební jízdu a případně podepíše smlouvu.

Platí možnost odstoupit od smlouvy?

Kupující z autobazaru může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez důvodu, a to proto, že smlouva bude uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání.

Pozor na dlouhé jízdy!

Na vrácení plné částky u odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nemá kupující nárok v případě, že kupující zkoušel vůz nadměrně třeba dlouhou zahraniční cestou k moři, nebo v případě, že se mu povedlo během dvoutýdenní lhůty auto poškodit.

Kde máte šanci odmítnout?

Ani v případě, že máte od prodejce hotovu nabídku k financování a pojištění a za sebou klidně první jízdu, stejně to neznamená, že jste se zavázali auto koupit, a můžete kdykoliv od podepsání smlouvy odstoupit.

JUDr. Pavel Kiršner, Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner

Tři příběhy aneb Jaká je zralost Čechů kupovat auto přes internet?

1. Vrchol virtuálního světa? E-mail

Indiferentní pětapadesátník Pavel Novák z Telče pracuje jako mistr v místní fabrice. Nemá služební vůz ani vyhlídku, že by jej někdy měl. Dříve si vždy kupoval jen ojetiny. Od známých nebo z místního bazaru, většinou vozy kolem osmi let. Vystřídal jich několik. Tak čtyři za dvacet let. Různých značek, různě spolehlivé. Dospěl ale do stádia, kdy se s manželkou rozhodli koupit si na stáří vůz nový. Za odměnu. Jediným limitem jsou finance. Jak se takový zákazník zachová? Otázka za milion, nad kterou si láme hlavu spousta expertů. Připusťme, že Pavel Novák se zachová jednoduše a předvídatelně. Podle tipů z rodiny, od kolegů, sousedů, z hospody, médií a možná z internetu se vypraví k nejbližším prodejcům. Kdo bude působit nejvíce „lidsky“ a čestně, u toho nechá své peníze. Informace, které bude ochoten na webu přijímat a vnímat, se zúží na ceny, obrázky, hodnocení a testy. Vrcholem digitální technologie bude mobilní hovor nebo e-mail. Ostatní se odehraje postaru. Návštěva, prohlídka, nabídka, smlouva, platba, převzetí. Pan Novák není ani hlupák ani staromódní. Prostě když utrácí větší sumu poctivě vydělaných peněz, chce si sáhnout na to, za co, a vidět u koho. Je to přirozené. Asi i zaplatí ze všech zákazníků nejvyšší cenu, protože není zvyklý smlouvat. Rodiny Novákových „cetileté“ děti budou ale na celou transakci mít odlišný náhled, a až jim bude tolik co jejich rodičům, budou to zcela jistě dělat jinak.

2. V prodejně mají tak dobrou kávu…

Indiferentní pětačtyřicátník Mgr. Petr Procházka ze Zlína má svoji relativně dobře prosperující firmu. Zrovna tak by ale také mohl být zaměstnancem nějaké větší úspěšné společnosti na pozici středního managementu. Jezdí služebním vozem. Má to štěstí. Služební auto pravidelně obměňuje. Patří to totiž k bontonu, navíc mu to dělá dobře. Navíc existuje něco jako firemní politika a ta mu to umožňuje. Vůz mění pravidelně každé tři roky. Mgr. Procházka přesně ví, co si koupí. A na 90 % ví, u koho a s jakou slevou. Nekupuje přece první auto. V životě je zvyklý používat internet na cokoliv. Nejen na nákupy. Zpracovává a rozesílá nabídky společnosti, hledá potenciální byznys. Internet, ač zcela jistě nepronikl do všech jeho tajů a stále s ním má proti svým dětem rezervy, se stal jeho paralelním světem. Svoje nové vozidlo si na webových stránkách nakonfiguruje a nechá si spočítat cenu. To tedy v případě, že si nevybere vozidlo ze skladu. Pak bude následovat smršť telefonátů a e-mailů s prodejcem týkajících se lepších kol, zimních pneumatik, koberců a všeho možného navíc k dané ceně. Platbu pošle účetní. Převzetí? Jasně že osobně. V prodejně mají dobrou kávu, všichni jsou slušní a uctiví. A mají proč. Petr Procházka tam kupuje pořád a chodí k nim i na servis. Nákupní zvyky pana magistra se budou ale dále vyvíjet. Možná že si své příští auto koupí úplně on-line. Kávu má přece dobrou i u sebe v kanceláři…

3. Když on-line vypadá tak akčně!

Indiferentní pětatřicátník Bc. Patrik Hrubý bydlí v Praze. Pracuje pro firmu vlastnící desítky vozidel. Vždyť je používá pro vlastní byznys. Každé takové firemní vozidlo má přesně stanovenou značku, karoserii, barvu, motor, převodovku i výbavu. Uživatel si sice může chtít vybírat, ale politika firmy je neúprosná a fixní, takže může mít cokoliv, zejména pak když to bude definovaný model. Patrik Hrubý má v této společnosti na starosti celý vozový park. Je zodpovědný za jeho chod a údržbu. Obměňuje třicet vozidel za rok. Pro pana bakaláře je to rutinní práce a v podstatě žádná zvláštní radost. Kupuje pořád u stejných partnerů za předem domluvené ceny a slevy stejná vozidla. Dalo by se namítnout, že se nejedná o obchod, ale spíš zásobování a přidělování, ale to nijak neovlivňuje transakci samotnou. Bc. Hrubý se spojí se svým dealerem. Udělá to například při poradě online, vypadá to akčně. Nakonec oddělení HR a marketing dané společnosti tlačí zaměstnance do moderních způsobů komunikace a výměny informací. Navíc pan bakalář je se světem online zcela sžitý a řeší přes něj všechny své potřeby a nákupy. Takže to pro něj není žádný převratný krok. Po nezbytné výměně informací, dokladů a peněz, což vše proběhne virtuálně, prodejce přistaví připravená, pojištěná a zaregistrovaná vozidla na předem smluvené místo, kde je předá uživatelům. Pan bakalář si pak s prodejcem vymění e-maily se zdravicí, poděkováním za spolupráci. Nakonec za pár týdnů je to čeká zas.

Přežije online prodej i po covidu?

David Haidinger, BMW: Jde koneckonců o rozšíření služeb zákazníkům. Určitá část z nich bude této formy nákupu určitě dál využívat. Češi se dost zajímají o techniku, v porovnání se sousedními zeměmi jsou dobře připraveni na debatu s prodejcem. V obecné rovině je zákazník na on-line prodej zvyklý, běžně tak nakupuje potraviny nebo elektroniku. Nákup auta je rozšířením zavedené praxe. Velkou roli hraje ale cena a komplexnost produktu, což může být do jisté míry psychologickou brzdou.

Šárka Kubíčková, Citroën: Online určitě budeme využívat i nadále a počítáme s tím, že jej budeme do budoucna dále rozvíjet. Zejména v oblasti skladových vozů má podle mého nezastupitelné místo. S on-line prvkem pod názvem Car Store jsme začali u skladových vozů před šesti lety. Probíhá tak, že si zákazník vybere vůz, o který má zájem, vyžádá si obchodní nabídku a tento požadavek už je pak přesměrován na dealerství.

David Pavlíček, Hyundai: Ano, trend přesunu k online nakupování bude i v autoprůmyslu čím dál znatelnější. S využitím online předprodeje rozhodně počítáme při uvedení nových elektrických modelů. Přesto jsme přesvědčeni, že je role prodejní sítě a osobního kontaktu stále velmi důležitá. Pro Čechy auto stále není běžným zbožím pro online prodej. Rádi si jej vyzkoušejí a návštěva dealerství je stále nenahraditelná. Pokud má zákazník k dispozici možnost kontaktu s prodejcem, je pro něj v drtivé většině případů první volbou.

Kateřina Vaňková Jouglíčková, Kia: Online forma prodeje bude mít zaručeně úspěch v budoucnu, odhadem v horizontu příštích deseti let. Generace, která je zvyklá téměř veškeré své potřeby saturovat online, nebude ani řešení své mobility nechávat do offline prostředí. Netvrdíme však, že vždy půjde o investice do nákupu zcela nového vozu, spíše se bude jednat o formu financování, případně pronájmu. V následujících letech se tak řada prodejců bude muset soustředit na vylepšování virtuálních taktik.

Martin Peleška, Lexus a Toyota: Určitě tu tahle forma zůstane i nadále. Očekávám však přece jen masový návrat lidí k fyzickému prodeji do showroomů. Nicméně online tu bude jako jeden z článků prodejního procesu, který budou lidé s návštěvou autosalonu kombinovat.

Jan Kuhn, Mercedes-Benz: Přežije. U naší značky určitě. Máme s ním ve světě velké zkušenosti, a to myslím klasický prodej formou e-shopu, kdy zákazník auto kompletně kupuje přes web. Rozjel se značně v Asii, přibývá ale i trhů v Evropě. V Česku se na internet s uzavřením showroomů mnoho aktivit přesunulo také. Ač jsme nezavedli přímo e-shop, jak ho lidé znají při koupi elektroniky, ale komunikaci, kde v maximální možné míře prodejce využívá online nástrojů.

Radka Matthey, Peugeot: Proces jít na web, zjistit vše potřebné, objednat si vůz či testovací jízdu, to tu bylo a zůstane, i když zřejmě ve větší míře. Na minimálně jednu návštěvu showroomu však také zbude prostor. Jenže 100% online prodej, kdy klient vše vyřeší několika kliky a pak si jen počká, až mu doručí vůz domů, zatím v Česku neděláme. Nicméně online komunikace se za poslední měsíce výrazně zefektivnila. Na jaře jsme zavedli pro naše servisy videocheck, díky kterému mechanik pořídí videozáznam z kompletní prohlídky vozu, a ten pak poskytne klientovi. Podobný nástroj může použít i prodejce nového vozu.

Filip Stoulil, Seat: I když jsme online nástroje vyvinuli na začátku letošního roku ještě před začátkem pandemie, jedná se stále o pilotní projekt, který je nový jak pro zákazníky, tak pro nás. Reakce jsou příznivé, zejména díky bonusům, které systém umožňuje nabízet.

Pavel Jína, Škoda Auto: Prodejní platforma skoda-online.cz běží na českém trhu od roku 2017, evidujeme přes ni stovky obsloužených zákazníků. Online prodej pro nás slouží jako doplněk ke standardním formám a počítáme s jeho pokračováním. Teď na něm nabízíme možnost koupě na operativní leasing, v prvním čtvrtletí příštího roku přidáme možnosti platby za hotové nebo úvěrem.

David Valenta, Volkswagen: Potenciál na to určitě má. My tento prodejní kanál budeme rozhodně využívat i nadále. Ostatně třeba online rezervační systém, což tedy není doslovný prodej, jak jej známe například z e-shopů, jsme uvedli už před koronavirem. Stále je ale novinkou jak pro zákazníky, tak pro nás.

Autoři: David Šprincl, Petr Slováček