Co nás čeká mezi sportovními auty? Vybrali jsme 30 nejzajímavějších

Máme se na co těšit, i když zával koní je vykoupen častou elektrifikací pohonných jednotek. Charisma rychlých automobilů ustupuje před dodržováním předpisů.

Zájemci o sportovní či supersportovní modely nemusí hypnotizovat inzertní servery, lepší bude dále spořit a počkat na příští či přespříští rok, kdy se chystají do akce ultimativní stroje nevšedních výkonů. Snaživé automobilky jako BMW, McLaren, Dodge nebo dokonce i Tesla budou mít co nabídnout, řada z ohlášených novinek má mít přes 1000 koňských sil, což je odbornějším jazykem více než 735 kilowattů, často s dosažitelnou maximální rychlostí nad 320 km/h.

Odvážné vyhlídky vypadají nadějně. S ohledem na předpověď si můžeme prozatím ilustrativně představit nejočekávanější automobily, které by měly být opravdu nadstandardně rychlé. Je jich minimálně 30, tudíž je na co spořit nejlépe celé výplaty včetně všech odměn. Jistotou bude přibrat si hned jedno zaměstnání navíc, protože takové extrémy vyjdou draze.

1. Aston Martin Vanquish

Hybridní dělo ohlášené na příští rok může dorazit s vidlicovým šestiválcem uloženým uprostřed. O pomoc s protočením širokých kol se postará elektronický okruh. Nejlepší z celého projektu je přístup vedení automobilky. Generální ředitel Andy Palmer říkal, že se zavázal, aby Aston Martin zůstal posledním výrobcem sportovního vozu s manuální převodovkou. „Chci tento závazek dodržet,“ sdělil konzervativní šéf s myšlenkami na sedmistupňovou převodovou skříň.

2. Dodge Challenger ACR

Nějakým způsobem je Dodge Challenger imunní vůči plynutí času. Desetiletá platforma zřejmě stárne do krásy, protože je stále v nabídce, dokonce poráží současnou generaci Chevroletu Camaro. Po úspěšných sprinterských verzích Hellcat a Demon přijde správně chlapská verze ACR (American Club Racer) modelového roku 2021.

3. Nissan 370Z

Současný Nissan 370Z Z34 vydržel u dealerů nových vozů od roku 2009. I když automobilka mlží podrobnosti o nástupci, mezi své obdivovatele loni v říjnu vyslala zprávu, že je možné „brzy něco očekávat“. O několik dní později byla na Nordschleife spatřena testovací mula 370Z, která možná prověřovala nový pohonný systém pod známou karoserií. Zprávy naznačují šestiválec, manuál a možná přeplňování. Uvidíme do dvou let.

4. Toyota 86

Dvoudveřové kupé Toyota 86 (též GT86) je jedno z nejdostupnějších sportovních aut. Výkonem neohromí, slabou plochou atmosféru bylo potřeba dohánět minimálním brzděním se zábavně rozevlátou zádí. Druhá generace by měla za rok až dva přinést vyšší objem 2,4 litru včetně přeplňování. Hlavní inženýr Tetsuya Taday slibuje lepší poježdění, než nabízí ve všech režimech Supra z dílny kooperace BMW-Toyota.

5. Mazda RX-9

Zvěsti naznačují, že nová Mazda RX-9 je v plné fázi příprav. Zaznělo i něco o oživení Wankelů. Rotační motor měl koncept RX-Vision, který může určitými náznaky odtajňovat neověřené detaily o mýtickém modelu s dlouhou přídí. Design se vážně povedl, snad si návrháři udrží styl dva roky do možného uvolnění produkčních exemplářů.

6. Nissan GT-R

První ojetiny GT-R jsou staré 10 let a více, Nissan proto chystá omlazení a opět vypouští lákavé signály. Měli bychom si prý „udržet víru“ v budoucnost Godzilly. Japonci pravděpodobně nasadí benzínové twin-turbo V6, aby mohli naladit výkon hodný „nejrychlejšímu supersportu na světě“.

7. Subaru WRX STI

Do konce roku 2020 by mělo Subaru připravit zcela novou platformu pro své sportovní sedany WRX a STI. Prototyp aktuálně vypadá agresivně, mix elegance s drzostí může dosahovat výkonu zhruba 400 koní (294 kW) z přeplňovaného čtyřválce o objemu 2,4 litru. Rallyeový styl v portfoliu značek chybí.

8. Tesla Roadster

Silniční zbraň oddaluje slavnostní nástup stejně jako většina Muskových projektů. Elektrický Roadster v předprodukčních příkladech ukázal vážně oslňující zrychlení, ale není jasné, kdy se dočkají platící zákazníci. Papír snese všechno, proto může být klidně zapsaná akcelerace 0-97 km/h pod dvě sekundy a datum uvedení rok 2021.

9. Aston Martin Valkyrie

Dokončovaná Valkyrie snad jednou bude první hypersport z Ostrovů poháněný extrémním motorem uloženým mezi nápravami s technikou formule 1. Mistrovské technologie zajistilo partnerství automobilky Aston Martin se závodní stájí Red Bull Racing. Dvanáctiválec uprostřed silniční rakety vypiloval Cosworth, který zapojil do práce dva elektromotory chorvatské společnosti Rimac. Uječená Valkyrie může stát až 100 milionů Kč, počítá se s výrobou 100 kusů.

10. Hennessey Venom F5

Firma Hennessey umí někdy až brutální úpravy, ale vlastní produkce vázne. Originální Venom F5 pořád není hotov, možná za to může slibovaných 1817 koní (1 336 kW) a asi 1350 Nm. Dvakrát přeplňovaný agregát V8 série LS byl zvětšen na objem 6,6 litru, ale co je snaha platná, když auto věčně stojí na podstavci. Tak snad za rok.

11. Mercedes-AMG One

Další nešťastník, který opakovaně musel zpět do vývoje. Neskutečný kus techniky v každém slova smyslu přebírá použitelné systémy z formule 1. Okruhové závodění je evidentně jiná liga, protože homologaci brání stále další překážky. Mercedes chce už do 12 měsíců obdarovat podepsané zájemce, kteří spíše počítají s dalším planým poplachem.

12. Rimac C_Two

Rimac Automobili z Chorvatska finalizuje silniční verzi konceptu C_Two. Elektrická placka se skládá z karbonového monokoku nesoucí baterie pro čtyři elektromotory. Unikátem je přítomnost páru dvoustupňových převodovek vzadu a dvojice jednostupňových převodovek vpředu. Propojený pohon 4x4 ulehčuje přenos výkonu 1408 kW (1914 koní) a 2300 Nm.

13. Wiesmann Project Gecko

Německý výrobce luxusních ručně vyráběných sporťáků se vracel na scénu prostřednictvím Projectu Gecko. Utlumená značka měla čerpat to nejlepší z historie i současnosti, konkrétně řečeno se veřejnost měla těšit na osmiválce BMW uložené vpředu uprostřed, pohon zadních kol a rozložení hmotnosti 50:50. „Poslední nezávislý německý výrobce sporťáků je zpět a má před sebou vzrušující budoucnost, na kterou se těšíme. Když jsme se vydávali na tuto cestu, řekli jsme si, že chceme přepracovat ikonu. A víme, že jdeme správným směrem,“ řekl loni ředitel Roheen Berry při prozrazování prvních podrobností o projektu. Od té doby je ticho.

14. Aston Martin Valhalla

Pětisetkusová edice Valhally následuje rychlejší Valkyrii. Pomalejší střela kompletně z karbonu by měla vážit pouze zhruba 1350 kilogramů. S hybridem V6 a tisícikoňovým stádem snad jednou zrychlí na stovku za 2,5 sekundy. Zatím je to jen zbožné přání inženýrů věnujících se prototypu. Cena dokončeného vozu by měla být asi 25 milionů Kč, tedy čtvrtinu Valkyrie.

15. BMW M3

Odložení premiéry postihlo i jedno z nejsledovanějších BMW. Verze M3 se prohání po Nürburgringu několik měsíců, zatímco početná základna příznivců spekuluje nad podobou předních ledvinek. Design masky se často pasuje do nejpalčivějšího problému, přitom je důležitější datum uvedení či výkon – vypadá to na konec letoška a více než 500 bavorských plnokrevníků.

16. BMW M4

Podobná situace jako u BMW M3, protože M4 také čeká podobná revize čelních partií a se škaredými ledvinkami se očekává ztráta zbytků řidičské zábavy. Kupé bude nepochybně rychlé díky pěti stovkám koní, ale za jakou cenu odtažitého chování kdysi poddajného nástroje. Nic by nemělo bránit prezentaci všech novinek ještě před koncem roku.

17. Chevrolet Corvette Z06/ZR1

Trvalo to více než půl století, ale Chevrolet Corvette s motorem za zády soustředěného řidiče je tady. Vyrábí se základní model Stingray, ačkoliv pozornost dravějších jedinců směřuje k Z06 či ZR1. Čistě závodní modifikaci pohání 5,5litrový osmiválec s plochou klikovou hřídelí, něco podobného o výkonu asi 800 koní (588 kW) můžeme do dvou let čekat u ZR1.

18. Gemballa Hypercar

Německá Gemballa je lépe známá jako tunerská společnost ladící produkty Porsche. Kromě zdokonalování ikon se tvůrci pustili do vlastního projektu bez detailních popisků technických specifikací. Ví se, že by měla nejprve dorazit varianta hypersportu s vnitřním spalováním a následně hybrid. Časový horizont je podobně nejasný, proto můžeme spekulovat o rocích 2020 až 2022.

19. SCG 007

Americké sportovní uskupení Scuderia Cameron Glickenhaus již notnou chvíli tiše našlapuje kolem svého superauta SCG 007. Odtajněných podrobností existuje poskrovnu, dle předešlých modelů bude design vozu hodně odvážný, motor nejspíše vytvoří šest válců, dvě turba a objem tři litry. Počet kilowattů není znám, ale cílem nadaných stavitelů je dokončit 25 silničních verzí spolu s dvojicí automobilů do závodů v Le Mans.

20. Porsche 911 Hybrid

Zpět do známějších vod automobilové produkce nás zavede Porsche. Vlivem nutné elektrifikace motorů začaly kolovat zvěsti o postižení i takové legendy, jako je 911. Plně nabíjecí Carrera snad nehrozí, nicméně hybridu či verzi plug-in se zřejmě nevyhneme. Auto jistě bude rychlé, jak to ale bude s jeho charakterem?

21. Mercedes-AMG GT Black Series

Po Severní smyčce Nürburgringu krouží také maskované kupé s širokým postojem a masivním křídlem. Burácející zvuk patří V8 twin-turbo dávající asi 700 koní (515 kW). Zkušební řidiče by do půl roku mohli nahradit noví majitelé Mercedesu-AMG GT v plné polní edici Black Series. Povedené slabší konfigurace naznačují, že se kupci mají na co těšit.

22. Volkswagen Golf R

Jestli nejde o nejpovedenější hot-hatch, jistě se bavíme o jednom z nejlepších univerzálů. Golf R si na nic nehraje, přitom po vysazení dětí ve škole zpráská kdejaký sportovní model. Osmá generace stěžejního Volkswagenu opět dostane na vrcholu potravního řetězce 2.0 TSI včetně pohonu všech kol. Zatím se sbírají testovací data okolo Zeleného pekla, odkud má R už blízko do prodejních showroomů.

23. Mercedes-Benz SL

Modernizace SL je příjemné překvapení, protože série byla v poslední době neprávem odsunuta na druhou kolej. Zvědi hovoří o uspořádání kabiny 2+2 a plátěné střeše namísto tradičního roadsteru s plechovým zastřešením. Pod karoserií se skrývá platforma MSA, která bude použita u příští generace AMG-GT.

24. Electric Audi Supercar

Audi již dlouho flirtovalo s myšlenkou na elektrický supersport, dokonce v roce 2015 vyjel prototyp bzučícího e-tronu na bázi R8. Jestli náznaky dostanou reálnou podobu sériové výroby, nevíme, ale možnost elektrifikovat třetí generaci R8 je na stole. Ve hře je hybrid, či plug-in, o termínech je zbytečné polemizovat.

25. Cadillac CT4-V Blackwing

Stejně jako u CT5-V Blackwing bude CT4-V Blackwing sloužit v roli skutečného nástupce poslední generace vozů Cadillac řady V. Očekávaná novinka by měla mít výkon podobný staršímu provedení ATS-V, což je teritorium přibližně 460 koní (338 kW) z motoru V6 bi-turbo. Automobilka počítá s nabídkou manuální převodovky.

26. Cadillac CT5-V Blackwing

V Cadillacu zahazují předsudky a evropským předpisům ukazují zadnici. CT5-V bude pro pohodlné Američany k dispozici s manuální převodovkou a spekuluje se o přeplňovaném agregátu V8 s výkonem okolo 650 koní (478 kW). To je nedostupná fantazie každého poctivého řidiče ze starého kontinentu.

27. Sub-SF90 Ferrari

Začátkem roku špionážní fotografové zachytili zkušební kus hybridního Ferrari, které by mohlo zapadnout hned pod nový osmiválcový plug-in hybrid SF90 Stradale. Výzkumný exemplář má tělo podobné 488 GTB, pod zadním víkem se usadí nejspíše vidlicový šestiválec popoháněný všudypřítomnou elektrikou.

28. Ford Mustang nové generace

Šestá generace Mustangu se hodně vydařila, což potvrdil zájem ze všech koutů světa. Nástupce bude mít na co navázat, s obhájením existence si sedmá série bude muset dát práci. Za rok či dva pravděpodobně přijde sportovní pokračovatel rodu inspirovaný elektrickou podivností nesoucí jméno Mustang Mach-E.

29. Maserati MC20

Supersportovní Maserati MC20 rozvířilo dění okolo italské značky, ale poté nastoupil koronavirus a sláva utichla. Evoluce MC12 na bázi Enza přinese hybridní V6 uložený uprostřed, který dá díky páru turb nějakých 600 koní (441 kW). Noční snímky maskované verze toho moc neukazují, ale MC20 bude pohledné dílo šarmantních jižanů z Modeny.

30. Nástupce McLarenu 570S

Pokračování rozšiřování portfolia McLarenu zajistí nástupce 570S, který naváže na parádní 720S a Speedtail. Základy dvou nejpovedenějších strojů z Wokingu jsou jistotou pro stvoření nadějného supersportu dost možná hnaného 3,8litrovým osmiválcem bi-turbo s klasickým doplňkem elektrického obvodu.