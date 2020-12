Emise omezují nabídku vozů 4x4: Levných čtyřkolek ubývá. Najdou se ještě nějaké?

S prvními sněhovými vločkami, namrzlými silnicemi a auty v příkopech si mnozí motoristé vzpomenou, že pohon všech kol by ani v české kotlině nemusel být k zahození. Začnou vybírat a vyrazí k prodejcům. Jenže často neuslyší: „Skutečně potřebujete čtyřkolku? Nestačil by vám jen pohon předních kol? Těch máme dost!“ To se asi dozvědět nechtěli, a tak to zkusí u jiného dealera. „U tohoto modelu ale už pohon všech kol bohužel nenabízíme.“ A co někde jinde? „Samozřejmě máme, ale jen s dvoulitrovým turbodieselem, automatem a v nejvyšší výbavě.“ Takže nic levného.

Vliv na malé

Co se to proboha děje? Vysvětlení je jednoduché. Pohon všech kol znamená vyšší produkci emisí a vidina vysokých pokut za jejich překročení vede automobilky k omezování nabídky. U malých vozidel a SUV to platí dvojnásobně, zejména kvůli metodice vypočítávání pokut. Ta totiž zohledňuje i celkovou hmotnost vozidla bez řidiče. Základní hranice 95 g CO 2 na kilometr platí pro auta s provozní hmotností 1380 kg. Pokud je však vozidlo lehčí, nebo těžší, vynásobí se rozdíl koeficientem 0,0333 a podle toho se sníží, případně zvýší hranice, od níž bude automobilka platit sankci 95 eur za každý překročený gram CO 2 . Příklad – provozní hmotnost Fiatu Panda 0.9 TwinAir 4x4 činí 1080 kg, takže hranice je pro něj stanovena na 85 g CO 2 . Vzhledem k udávaným 131 g/km zaplatí Fiat pokutu 4370 eur, tedy zhruba 114.000 Kč. Proti stojí nejprodávanější čtyřkolka u nás – Škoda Kodiaq. Provozní hmotnost verze 2.0 TDI 110 kW 4x4 AT je 1680 kg, může tedy beztrestně vypouštět 105 g CO 2 . Vzhledem k udávaným 131 g/km překročí hranici jen o 26 g/km, což znamená pokutu 2470 eur, čili asi 65.000 Kč. Malá lehká auta jsou tak značně znevýhodněna. Takový cenový nárůst zřejmě zákazník neakceptuje, u velkých drahých mu to bude víceméně jedno.

Svět motorů 51/2020

Pomalu mizí

Vyřešit to lze několika způsoby. Nejčastější je prosté stažení verzí s pohonem 4x4 z výroby. K tomuto radikálnímu kroku se rozhodlo několik automobilek, což prozrazuje pohled do aktuálních ceníků. V nich již nenajdete čtyřkolky například u Toyoty C-HR či Mazdy CX-3, které jste ještě loni mohli objednávat – v případě mazdy tvořily v roce 2017 dokonce 18 % prodejů. Z nabídky se pohon všech kol odporoučel také u Fordu EcoSport, Fiatu 500X, a dokonce i Jeepů Renegade či Compass. Ano, ani u americké terénní legendy nyní v případě menších vozů klasickou čtyřkolku nepořídíte. A jdeme dál. Pohon všech kol nemůže mít ani nová generace Nissanu Juke nebo Opelu Mokka a například Suzuki zase po pár měsících ze stejného důvodu zastavilo prodej malého modelu Jimny. Ten by se měl ale příští rok vrátit v užitkovém provedení N1, protože na dodávky se pokuty za překročení emisí zatím nevztahují.

Stejnou cestou se vydala Dacia, která začne nabízet Duster 4x4 také jako užitkáč N1. „Duster v této specifikaci sice bude jen čtyřmístný, ale čtyřkolky si kupují hlavně stavební a lesnické firmy, pro které to problém nebude. Měl by být i levnější,“ říká David Tichý, obchodní ředitel dealera Auto Pokorný. Užitkový Duster 4x4 dostane vznětovou patnáctistovku a benzinový motor 1.3 TCe 96 kW, který zmizel ze seznamu provedení M1. „Z benzinových motorů pro osobní Duster 4x4 zůstane jen 1.3 TCe 110 kW Euro 6d-Full, ale počítáme s výraznými limity. Dovozce na něj nasadil vysokou cenu a doufá, že nebude zájem. Pro rok 2020 jsme na tuto motorizaci měli omezení na pouhých osm kusů,“ dodává David Tichý s tím, že vznětová čtyřkolka se určitě uměle utlumovat nebude.

Nejprodávanější vozy (s pohonem 4x4) Pořadí Model Celkem 4x4 Podíl verzí 4x4 (%) 2020 (1-11) 1. Škoda Kodiaq 5908 5241 88,71 2. Škoda Superb 5721 1949 34,07 3. Hyundai Tucson 4051 1723 42,53 4. Škoda Octavia 17 873 1285 7,19 5. Škoda Karoq 7442 1239 16,65 6. Dacia Duster 3143 1075 34,20 7. Toyota RAV4 1355 1046 77,20 8. Mercedes-Benz GLE 966 966 100,00 9. Mercedes-Benz GLC 778 763 98,07 10. BMW X5 718 718 100,00 11. Volkswagen Tiguan 2404 695 28,91 12. Suzuki Vitara 765 530 69,28 13. BMW 3 549 483 87,98 14. Volvo XC90 450 450 100,00 15. Volvo XC60 477 435 91,19 16. BMW 5 461 428 92,84 17. Audi Q8 407 407 100,00 18. BMW X3 399 399 100,00 19. Mercedes-Benz V 460 391 85,00 20. Audi A6 430 390 90,70 2019 1. Škoda Kodiaq 7290 6396 87,74 2. Škoda Karoq 9911 2975 30,02 3. Dacia Duster 5922 2549 43,04 4. Škoda Superb 5936 2475 41,69 5. Škoda Octavia 21 663 2116 9,77 6. Hyundai Tucson 3990 1796 45,01 7. Suzuki Vitara 1836 1209 65,85 8. Volkswagen Tiguan 3965 1167 29,43 9. Toyota RAV4 1451 1166 80,36 10. BMW X5 1031 1031 100,00 2018 1. Škoda Kodiaq 6227 5330 85,59 2. Škoda Superb 6760 3003 44,42 3. Škoda Karoq 6548 2096 32,01 4. Škoda Octavia 25 834 2066 8,00 5. Dacia Duster 5290 1646 31,12 6. Volkswagen Tiguan 4050 1527 37,70 7. Hyundai Tucson 3424 1375 40,16 8. Suzuki Vitara 1921 1223 63,66 9. BMW 5 1181 107 1 90,69 10. Mercedes-Benz GLC 981 981 100,00 Zdroj: SDA

My se nevzdáme

Existují však i výjimky. Například pro Suzuki jsou verze s pohonem všech kol stěžejní, najdete je u každého nabízeného modelu a tvoří 65 % z celkových prodejů. „U Suzuki není omezení škály modelů s pohonem 4x4 na pořadu dne. Pro naši značku jsou a budou takové vozy těžištěm nabídky,“ hlásá ředitel Suzuki ČR Tomáš Teufl. V segmentu SUV-B, podle SDA nejmenších crossoverů, doplňují tři modely Suzuki už jen Audi Q2, Hyundai Kona a Mini Countryman. A optimisticky zní i další slova Tomáše Teufla: „Žádné limity pro prodej čtyřkolek jsme od centrály Suzuki nedostali a ani nechystáme jejich zdražení. Pokud se budou upravovat ceny, bude se to týkat modelu jako takového bez zaměření na varianty 4x4.“

Pozitivní zprávy máme také ze zastoupení malé značky SsangYong, u níž také každý z modelů může být vybaven pohonem 4x4. „V plánech pro rok 2021 počítáme se zachováním současného portfolia vozů 4x4, protože v Čechách ani na Slovensku nejsme vázáni žádnými limity. Ponechat chceme i aktuální ceny,“ říká vedoucí česko-slovenského importu SsangYongu Petr Škutina.

Nové technologie

Je jasné, že u malých, ale i středně velkých SUV bude počet verzí s klasickým pohonem 4x4 klesat. Stačí se podívat na statistiky prodejů nejnabitějšího segmentu SUV-C s aktuálně 66 zástupci. V roce 2017 tvořily verze s pohonem všech kol 14,7 % registrací, letos jen 9,2 procenta. Podíl čtyřkolek klesl proti loňskému roku u všech stěžejních modelů: Škody Karoq, Hyundaie Tucson, Toyoty RAV4 i Volkswagenu Tiguan.

Objevují se však noví hráči, kteří by mohli představovat zajímavou alternativu. Rodina čtyřkolek se totiž rozrostla o řadu nováčků sázejících na plug-in hybridní pohon. Stačí k zadním kolům jednoduše přidat další elektromotor, správně naprogramovat, a „čtyřkolka“ je na světě. Tento přístup zvolil koncern PSA, takže v kompaktním segmentu jsme do řad vozidel 4x4 přivítali Peugeot 3008, Opel Grandland X nebo DS 7 Crossback. Elektrickou čtyřkolku připravil i Jeep u modelů Renegade a Compass nebo Mitsubishi v případě crossoveru Eclipse Cross. A určitě vám je budou prodejci vnucovat, protože díky dobíjení baterií ze zásuvky a slušnému elektrickému dojezdu představují emisní přeborníky. Jenže nejde o žádnou lidovku, jejich cena se pohybuje od milionu korun výše.

A naše doporučení na závěr? Pokud chcete levné SUV s pohonem všech kol, vybrali jste si a prodejce ho má třeba na skladě, neváhejte a kupujte! Příští rok už bude nabídka omezenější a časem se levné čtyřkolky stanou vzácností.

Drahé tažné koně

Přestože malých levných čtyřkolek ubývá, podíl verzí s pohonem všech kol na celkových prodejích osobních automobilů na českém trhu neklesá a poslední čtyři roky se udržuje na osmnácti procentech. Verzí 4x4 totiž naopak přibývá u drahých prémiových vozů. Zákazník za nemalý balík peněz samozřejmě chce to nejlepší, tedy automat a pohon všech kol. U některých silných motorizací by navíc přenos výkonu na vozovku prostřednictvím jedné nápravy byl takřka nemožný. Zdražení čtyřkolek kvůli vyšším emisím v jejich případě nemusí být ani tak drastické, protože v ceně dvou milionů se padesát tisíc ztratí. V celkových počtech čtyřkolek se tak nahoru derou i sedany či kombi BMW řady 3 a 5 nebo Audi A6.

Podíl pohonu 4x4 na celkových prodejích v ČR Rok Prodeje celkem 4x4 Podíl 4x4 (%) 2009 161 659 18 294 11,32 2010 169 236 23 406 13,83 2011 173 282 26 298 15,18 2012 174 009 26 322 15,13 2013 164 736 25 223 15,31 2014 192 314 28 514 14,83 2015 230 857 35 641 15,44 2016 259 693 44 719 17,22 2017 271 595 49 689 18,30 2018 261 437 44 827 17,15 2019 249 915 47 012 18,81 2020 (1-11) 182 638 33 059 18,10 Zdroj: SDA

Domácí hegemon nezlevní

Vozidlům s pohonem všech kol u nás samozřejmě dlouhodobě vládne mladoboleslavská Škodovka. Postupně ale její dominance upadá, což je vidět z tabulky prodejů. V případě modelu Karoq klesl poměr čtyřkolek od roku 2017 do současnosti z 48,75 na 16,65 %. U octavie z 11,19 na 7,19 % a u superbu z 41,07 na 34,07 %. Pouze kodiaq se drží na stejné úrovni celé čtyři roky. Určitě to bude způsobeno i cenovou politikou, kdy verze s pohonem 4x4 za posledních několik let neúměrně podražily, což dokládá druhá tabulka. Nejlevnější Karoq 2.0 TDI 110 kW 4x4 s automatem za 788.900 Kč už není pro každého. Doby, kdy jste mohli mít čtyřkolku Yeti za 449.900 Kč, jsou dávno pryč a světlejší zítřky nečekejte.

Škoda Auto: podíl verzí 4x4 Model 2017 2018 2019 2020 (1-11) Karoq 48,75 % 32,01 % 30,02 % 16,65 % Kodiaq 88,71 % 85,59 % 87,74 % 88,71 % Octavia 11,19 % 8 % 9,77 % 7,19 % Superb 41,07 % 44,42 % 41,69 % 34,07 %

„Do tvorby cen vstupují různé faktory jako inflace. Rostou hodnoty lidské práce nebo energií a započítat musíme také technologie zvyšující bezpečnost a vybavenost vozů,“ naznačuje Zdeněk Štěpánek z tiskového oddělení Škody Auto. Nepřímo tím říká, že zlevňovat v Mladé Boleslavi nebudou. Jednu pozitivní zprávu má. „Vnitřní limity pro prodej jednotlivých pohonů nestanovujeme, takže čtyřkolky omezovat nebudeme. Navíc uvedeme s dvěma elektromotory, a tedy pohonem 4x4, i elektrický model Enyaq iV, čímž budeme mít nejširší paletu vozů 4x4 v historii,“ uzavírá Zdeněk Štěpánek.

Vývoj cen modelů 4x4 Škody Auto Rok Yeti Karoq Kodiaq Octavia Combi Superb Combi 2012 464.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Yeti Easy) 540.900 Kč (1.6 TDI 77 kW Ambition) 725.900 Kč (1.8 TSI 118 kW Active) 2013 449.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Fresh Active) 569.900 Kč (1.6 TDI 77 kW Ambition) 694.900 Kč (1.8 TSI 118 kW Active) 2014 479.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Active) 570.900 Kč (1.6 TDI 77 kW Ambition) 699.900 Kč (2.0 TDI 103 kW Active) 2015 494.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Active) 561.900 Kč (1.6 TDI 77 kW Ambition Fresh) 694.900 Kč (1.4 TSI 110 kW Active) 2016 502.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Active) 574.900 Kč (1.6 TDI 81 kW Fresh) 709.900 Kč (1.4 TSI 110 kW Active) 2017 522.900 Kč (2.0 TDI 81 kW Trumf) 669.900 Kč (2.0 TDI 110 kW Ambition) 67. 900 Kč (1.4 TSI 110 kW Active) 667.900 Kč (2.0 TDI 110 kW Ambition) 725.900 Kč (1.4 TSI 110 kW Active) 2018 669.900 Kč (2.0 TDI 110 kW Ambition) 779.900 Kč (2.0 TDI 110 kW Active) 734.900 Kč (2.0 TDI 135 kW DSG Ambition) 974.900 Kč (2.0 TDI 140 kW DSG Ambition) 2019 734.900 Kč (2.0 TDI 110 kW DSG Ambition) 850.900 Kč (2.0 TDI 110 kW Ambition) 647.900 Kč (1.6 TDI 85 kW Ambition) 944.900 Kč (2.0 TDI 140 kW DSG Ambition) 2020/11 788.900 Kč (2.0 TDI 110 kW DSG Ambition) 938.900 Kč (2.0 TDI 110 kW DSG Ambition) 926.900 Kč (2.0 TDI 147 kW DSG Scout) 1.038.900 Kč (2.0 TDI 147 kW DSG Style)

Rozhovor: Malých levných je nedostatek

Zvýšený zájem o modely s pohonem všech kol registrují také prodejci ojetých vozidel. V bazaru AAA například vzrostl jejich podíl za posledních deset let z šesti na patnáct procent, jak nám také prozradil Jindřich Topol.

Kolik jsou zákazníci průměrně ochotni připlatit za čtyřkolku u třeba tříleté ojetiny běžného typu: Škody Octavia, Karoq, Suzuki Vitara či Dacie Duster?

Obvyklý příplatek za čtyřkolku se u mladých ojetin pohybuje okolo třiceti tisíc korun.

Má čtyřkolka vliv na rychlost prodeje? Jde říci, že auto s pohonem 4x4 se prodá rychleji než vůz bez něj?

U nových prémiových aut se čtyřkolka stala na českém trhu už prakticky standardem. Bez něj by po letech v bazarech letěla zůstatková hodnota dolů mnohem rychleji. Z levnějších aut bude pohon všech kol buď úplně mizet, nebo je bude nesmyslně prodražovat, časem možná bude k mání výhradně u dražších modelů.

Je mezi čtyřkolkami nějaký model, kterého byste s jistotou prodali mnohem více, ale není kde brát?

Typicky nedostatková je aktuální generace Suzuki Vitara nebo jakákoliv Dacia Duster, i proto si drží ceny na vysoké úrovni. A pak dále také stará garda rámových offroadů: patroly, pajera, land cruisery a další.