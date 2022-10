Jaké novinky nás čekají v letech 2023 a 2024? Seznam je pestrý

V příštích letech nás čeká premiéra mnoha zajímavých novinek napříč segmenty. Na co se můžeme těšit?

Práce automobilových návrhářů a vývojářů je poměrně obtížná a především zdlouhavá. Jakmile uvedou na trhu nový model, okamžitě začínají pracovat na nástupci. Není tedy divu, že se v automobilkách plánuje na několik let dopředu, díky čemuž však máme alespoň trochu představu o tom, co nás v následujících letech čeká.

Nikoho jistě nepřekvapí, že největší pozornost bývá v posledních letech věnována především elektrifikaci nabídky, což znamená rozšiřování nabídky elektromobilů, plug-in hybridů, atd. Po stránce designu pak stále táhnou především SUV a crossovery, přesto se najdou i výjimky. A mnohdy velmi zajímavé. Co zajímavého nás tedy čeká v roce 2023?

Hned na úvod se sluš zmínit především očekávanou premiéru nové generace Škody Superb, která je vyvíjena po boku nové generace VW Passat, jejíž představení se rovněž očekává v příštím roce. Škoda by navíc mohla nabídnout modernizovaný Kamiq a hovoří se také o premiéře nového Kodiaqu. Volkswagen by mohl nový Passat doplnit o produkční verzi elektrického konceptu ID. Aero.

Pokud zůstaneme u německého koncernu, můžeme zmínit také očekávanou premiéru Audi Q5, která by si měla podržet stávající nabídku spalovacích a částečně elektrifikovaných pohonných jednotek. Čistě elektrickou alternativou Q5 by měl být model Q6 e-tron.Očekává se však i rozšíření nabídky o čistě elektrickou Audi A6 e-tron a představit by se mohla i nová generace modelu A4.

Z německých prémiových značek stojí za zmínku ještě Mercedes-Benz a BMW. Třícípá hvězda by se měla objevit na kapotě nové třídy CLE, zatímco třída E se dočká nové generace. V Mnichově se očekává představení nové generace pětkové řady, zřejmě včetně elektrické verze i5, a modernizace jedničkové řady.

Hyundai zřejmě již v příštím roce představí novou generaci modelu Kona, zatímco Peugeot by měl odhalit novou generaci populárního SUV 3008. Segment nových SUV by se navíc mohl rozrůst také o dva nové zástupce Hondy: CR-V a ZR-V, zatímco Citroën by mohl představit novou generaci C3 Aircross. Renault Captur a Clio se pak nejspíš v příštím roce dočkají modernizace.

Z čistě elektrických očekávaných novinek stojí za zmínku modely Kia EV4 a EV9, tedy elektrický crossover a zřejmě i největší čistě elektrické SUV v nabídce korejské automobilky. Od Fiatu se očekává představení elektrického nástupce modelu Panda, který by mohl být inspirován konceptem Centoventi z roku 2019. Se svým čistě elektrickým SUV by se však mohla pochlubit i Honda.

Třešničkou na dortu příštího roku by pak mohly být sportovní modely jako druhá generace Tesly Roadster (ovšem známe Teslu a její dodržování termínů) nebo nástupce Lamborghini Aventador. Nový sporťák s motorem uprostřed by navíc měla představit i Alfa Romeo, která se chystá omladit i starší modely Stelvio a Giulia.

Výhledy na rok 2024 jsou sice stále trochu vzdálené, přesto už víme o pár novinkách, kterých bychom se měli dočkat. Jednou z nejdůležitějších pro náš trh by měla být modernizace bestselleru Škoda Octavia společně s představením nového elektrického kompaktního SUV. Mimořádně očekávaná však bude i nová generace dostupného SUV Dacia Duster.

Obecně lze říct, že hlavní pozornost bude věnována vozům segmentu SUV. Značka Cupra by měla představit modely Tavascan a Terramar, Volkswagen nabídne novou generaci modelu Tiguan, Peugeot pracuje na nové generaci modelu 5008 a novým malým SUV by se mohla pochlubit i Alfa Romeo – o novince se zatím mluví jako o modelu Brennero. Některé spekulace navíc naznačují, že bychom se mohli dočkat i nového SUV značky Opel, které v nabídce nahradí sedan Insignie.

Prostor dostanou také elektrické modely. Automobilky Hyundai může v roce 2024 představit model Ioniq 7, tedy velké rodinné SUV, zatímco automobilka Mercedes-Benz by mohla představit třídu EQG, tedy čistě elektrickou verzi známého luxusního offroadu třídy G. Značka Porsche by pak konečně měla představit nový Macan EV, jehož premiéra byla původně očekávána v průběhu roku 2023. Nakonec ale došlo k posunutí termínu.

Na premiéru BMW řady 5, eventuálně elektrické verze i5, by v roce 2024 mohla navázat premiéra nové generace modelu M5, která by mohla být osazena plug-in hybridní motorizací V8. Lamborghini by nám navíc mohlo naservírovat nástupce modelu Hurracán, takže se dočkáme i pár zajímavých sportovních kousků.

Od Citroënu se v roce 2024 očekává nová generace modelu C3, nový elektrický model 4 E-Tense zřejmě nabídne i DS a Renault by konečně mohl představit znovuvzkříšený model 5, tentokrát již v čistě elektrickém podání, na který by v budoucnu mohla navázat značka Alpine s nadupaným speciálem. Rozhodně se tedy máme na co těšit!