Důležité novinky pro rok 2023: Premiéry i očekávané příchody na trh

Mezi nejčastější témata automobilek patří v posledních letech elektromobilita a dosahování uhlíkové neutrality, přesto se v příštím roce dočkáme kromě nových elektromobilů i nových modelů se spalovacími motory. V mnoha případech by se však mohlo jednat o jejich poslední generace. Pojďme se ale na novinky podívat podle jednotlivých značek v abecedním pořadí.

Nabídku automobilky Audi by měl v roce 2023 rozšířit nový elektrický model Q6 e-tron, který se zařadí mezi modely Q4 e-tron a Q8 e-tron. Základem novinky bude nová prémiová elektrická platforma PPE, na které později vznikne také Porsche Macan EV. Kromě této novinky se očekává také představení nových derivátů a faceliftů současných modelů, což by se mělo týkat například řad A5 a A7.

BMW by mělo v novém roce uvést na trhy hned několik nových modelů, jako je nová řada 7, nové sportovní kupé M2 a vrcholné sportovní SUV XM. Velmi očekávanou novinkou však bude i nová generace řady 5, která zřejmě nabídne kompletně přepracovaný interiér. Kromě toho se očekává také představení čistě elektrické verze s označením i5.

Citroën již potvrdil příchod modelu C4 X, který dorazí také v čistě elektrické verzi. Model C5 Aircross by měl nabídnout mild-hybrid, zatímco C5 X dostane slabší plug-in hybrid o výkonu 133 kW. Značka DS pak nabídne modernizované modely DS7 a DS 3. Nejočekávanější novinkou Cupry bude čistě elektrický model Tavasan, který by se měl představit v listopadu. Kompaktní elektrické SUV-kupé, postavené na platformě MEB, se však začne prodávat až v roce 2024.

Dacia přiveze v roce 2023 svůj první hybridní model, kterým bude Jogger Hybrid se systémovým výkonem 103 kW. Další zajímavou novinkou značky pak bude silnější verze elektromobilu Spring Extreme, který posílí na 48 kW (+ 15 kW). Fiat by měl koncem příštího roku představit nástupce modelu Panda, který už ale bude nejspíš čistě elektrický. Na podzim skončí v Polsku výroba spalovací pětistovky, kterou nahradí pětistovka s hybridním pohonem.

Ačkoliv nás Ford v minulosti strašil čistě elektrickou evropskou nabídkou, v příštím roce se můžeme těšit na tři výkonné novinky se spalovacími motory. Nejprve dorazí zběsilý pick-up Ranger Raptor, který v létě doplní další běžné verze. Na přelomu května a června by pak měl dorazit Ford Bronco, který zřejmě v listopadu doplní Mustang s motor V8 a manuální i automatikou převodovkou. Kromě osobních modelů ale Ford nabídne i nové dodávky. Na evropské trhy dorazí nové modely Tourneo Custom i Transit Custom – v nabídce přitom budou spalovací, plug-in hybridní i čistě elektrické verze. V polovině roku se představí nejmenší i největší model Tourneo Courier a Transit. Tyto modely by měly na trh dorazit na přelomu let 2023/2024.

Honda by měla v příštím roce představit nové kompaktní elektrické SUV, jehož podobu naznačil koncept e:Ny1. Zásadní novinkou ale bude šestá generace modelu CR-V, která se zatím představila v zámoří. V Evropě se počítá s hybridním pohonem, který nejspíš doplní také plug-in hybrid. S klasickým spalovacím motorem se nepočítá.

Poměrně pestrou paletu novinek má ale v rukávu i Hyundai. K prodejcům se nejprve dostane model Ioniq 6, který už lze objednávat. Během roku se pak očekává představení sportovního elektrického modelu Ioniq 5 N. Důležitou novinko bude také nové generace modelu Kona, která bude dostupná v elektrické, hybridní a plug-in hybridní verzi. Potvrzený je také příchod nové generace SUV modelu Santa Fe, objevit by se ale mohly i nové facelifty.

Automobilka Jeep uvede v roce 2023 na trh své první elektrické SUV, které nese označení Avenger. Všichni ale především doufáme, že se dočkáme nové generace modelu Grand Cherokee, která měla původně přijít již loni v létě. Vraťme se ale zas na chvíli do Koreje, konkrétně k automobilce Kia. Ta by měla představit své vlajkové elektrické SUV Kia EV9, které bude stát na platformě e-GMP s 800V elektrickou sítí. Model EV9 by se měl objevit v polovině roku, na podzim se pak očekává facelift modelu Picanto a Sorento, přičemž druhý jmenovaný model by mohl projít zásadní proměnou.

Nejdůležitější novinkou značky Lexus se pro příští rok stane uvedení páté generace modelu RX na trh, přičemž v nabídce bude i nový 2,4litrový hybrid s turbem o výkonu 273 kW. Chybět ale nebude ani plug-in hybrid. Během jara se navíc očekává uvedení také čistě elektrického modelu RZ, který je spřízněn s modely Toyota bZ4X a Subaru Solterra. Nejedná se však jen o jejich další dvojče, neboť model RZ nabídne delší karoserii i různé technické speciality, včetně Steer-by-Wire.

Mazda by měla již začátkem roku představit dlouho očekávaný elektromobil MX-30 s Wankelovým motorem, který bude plnit roli prodlužovače dojezdu. Na jaře dorazí třílitrový vznětový šestiválec Skyactiv-D pro model CX60, na stejné platformě by se přitom později mělo představit i větší sedmimístné SUV s označením CX-80. Opět by mělo jít o zadokolku nebo čtyřkolku s podobnými motory.

Opravdu pestrou paletu novinek má v rukávu také Mercedes-Benz. Již v lednu by se mělo u prodejců objevit vrcholné elektrické SUV EQS, nedlouho poté se očekávají lehce modernizované modely třídy A a B. Poměrně brzy by se měl objevit i nový model GLC kupé, který by se měl již v létě prodávat. Modely CLA, GLA a GLE (včetně kupé) by se měly dočkat modernizace. Největší novinkou ale bude představení nové generace třídy E. Na podzim by se mělo ukázat blíže nespecifikované kupé, před koncem roku můžeme čekat facelift modelů GLB a GLS nebo nové AMG GT. Během roku se navíc dočkáme Citanu a osobní třídy EQT s čistě elektrickým pohonem.

Značka MG, která v roce 2022 úspěšně vstoupila na české trhy, by měla už v lednu nabídnout model HS s čistě spalovacím motorem. V dubnu se pak očekává elektrický crossover MG4, velikostně konkurující například VW ID.3, později v roce se pak očekává příchod praktického elektrického kombi MG5. Ve hře je pak ještě příchod menšího elektrického SUV ZS EV, jež by mohlo dorazit v říjnu.

Novinky v nabídce značky Mitsubishi se ponesou v duchu širší spolupráce s automobilkou Renault. Na trh totiž míří nová generace modelu ASX, která je však přeznačkovaným Renaultem Captur. Zhruba v říjnu se očekává návrat malého hatchbacku Mitsubishi Colt, který však bude přeznačkovaným Renaultem Clio. Značka Nissan by měla letos na český trh uvést model X-Trail, který zřejmě opět vsadí na specifický hybridní pohon, kde spalovací motor plní pouze roli generátoru. Objednávky modelu jsou již spuštěny a vůz bude dostupný jak s pohonem pouze jedné, tak obou náprav. Další novinkou bude elektrická dodávka Townstar. Otazník však visí nad elektrickým modelem Ariya.

Opel bude především uvádět na trh již představené modely. Dočkáme se tak vrcholných plug-in hybridních modelů Astra a Grandland GSe, zhruba v červnu dorazí kombík Opel Astra ST (rovněž i ve verzi GSe), elektrický crossover Mokka-e se představí s většími bateriemi a v průběhu léta by se měl objevit i čistě elektrický hatchback Astra-e. Novinky bude na český trh uvádět také Peugeot, který přiveze model 408 se spalovacím motorem, plug-in hybridem i v čistě elektrické verzi. Model e-2008 se pak představí s větší baterií a dojezdem až 400 km.

Pro Renault bude důležitou novinkou uvedení modelu Austral, který bude nejprve dostupný se spalovacím motorem, následně však dorazí i hybrid. Osobní dodávka Kangoo by měla dorazit v prodloužené verzi, včetně čistě elektrického provedení. Elektrický pohon by měl nabídnout i model Trafic Van. Populární Clio by mělo projít modernizací. Subaru potěší milovníky sportovní jízdy uvedením nové generace modelu BRZ, který se na evropských trzích původně vůbec neměl objevit. Druhou novinkou bude uvedení modelu Crosstrek, což je nástupce crossoveru XV, vycházející z nové generace imprezy.

Škoda v létě představ modernizaci modelů Scala a Kamiq, s jejich příchodem na trh se ale počítá až na přelomu let 2023/2024. To nejzajímavější ale dorazí v druhé polovině roky, kdy očekáváme příjezd nové generace modelů Kodiaq a Superb, přičemž druhý jmenovaný bude blízkým příbuzným nového passatu. Oba nové modely se však na trhu objeví pravděpodobně až v roce 2024, pod jejich kapotou se přitom opět počítá se spalovacími motory i plug-in hybridním pohonem.

Hlavní novinkou Toyoty pro příští rok se jistě stane nová generace modelu Prius, který však opouští tradiční hybridní techniku a stává se v Evropě pouze plug-in hybridem. Kromě toho automobilka plánuje také novou generaci modelu C-HR, jejíž prototyp byl nedávno zveřejněn, a zahájení prodeje modernizovaného modelu Corolla.

Nakonec tu máme Volkswagen, který uvede na trh modely ID. Buzz a Amarok. Automobilka by měla představit také faceliftovaný Touareg a modernizovaný T-Cross, jejichž příchod na trh se očekává ještě v průběhu roku. Do konce roku by se navíc mohl objevit na trhu i nový elektrický model ID.7 Fastback, tedy produkční verze konceptu ID. Aero, jehož premiéra by měla proběhnout začátkem roku. Představeny by měly být také nové generace modelů Passat a Tiguan, ty však budou zřejmě uvedeny na trh až v roce 2024.